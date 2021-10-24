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В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, - министр соцполитики Лазебная

В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, - министр соцполитики Лазебная

В Минсоцполитики придумали, как решить проблему, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

"Основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений. Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - рассказала Лазебная.

Она напомнила, что Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 тыс. граждан в 2020 году получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума, 8,8 млн - меньше фактического прожиточного минимума, - Госстат

"Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязывании, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - отметила Лазебная.

Напомним, с 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2 294 грн, с 1 декабря он увеличится до 2 393 грн.

Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан: дети до 6 лет - 2 013 грн (с 1 декабря - 2 100);, дети от 6 до 18 лет - 2 510 грн (с 1 декабря - 2 618 грн); трудоспособные лица - 2 379 грн (с 1 декабря - 2 481 грн); лица, утратившие трудоспособность - 1 854 грн (с 1 декабря - 1 934 грн).

Автор: 

прожиточный минимум (181) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+29
Слуги народа так и жили. До осени 2019 года. Пиво по супермаркетам воровали.
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24.10.2021 21:44 Ответить
+25
Чтоб все депутаты жили на 2300 грн.
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24.10.2021 21:37 Ответить
+15
Ну фсьо,тапєріча зажівьом....
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24.10.2021 21:37 Ответить
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Ну фсьо,тапєріча зажівьом....
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24.10.2021 21:37 Ответить
Вряд ли. Скорее всего штрафы сделают космическими, а социальные выплаты так и останутся такими как были. Вот и все.
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24.10.2021 23:45 Ответить
Слава Зєлєнскому! Простому парню із наріду! Який пре протів олігархів! Нє? 😊 😨🤢
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25.10.2021 07:04 Ответить
Чтоб все депутаты жили на 2300 грн.
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24.10.2021 21:37 Ответить
Слуги народа так и жили. До осени 2019 года. Пиво по супермаркетам воровали.
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24.10.2021 21:44 Ответить
Так и есть, в среднем живут на 2300 грн. в день.
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24.10.2021 21:46 Ответить
а зажиточный максимум -изменения коснуцца?
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24.10.2021 21:38 Ответить
Шо это вы батенька на их святой замахиваетесь? Впрочем максимум у них то же будет расти. Как харя нонешнего президента.
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24.10.2021 21:43 Ответить
З такими цінами...вже 10 тисяч має бути мінімумом
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24.10.2021 21:40 Ответить
ОТо я попаную!
Лобстеров с омарами кушать буду и коньяком запивать 20 летней выдержки.
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24.10.2021 21:42 Ответить
Заспокойся! Вони просто з "борщового набору" м"ясо викинуть (як "необов"язковий інгредієнт"),
в пельменях м"ясний фарш замінять капустяним , а котлети будуть з картоплі!!!
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24.10.2021 21:47 Ответить
Все понятно, теперь в Украине бедных не будет.))))
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24.10.2021 21:42 Ответить
Зебіли сказали виборцям , що 6000 на рило вистачить.
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24.10.2021 21:58 Ответить
готовьтесь, уважаемые зебиратели, к штрафам и пеням расччитаным от нового прожиточного минимума.
"И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше."
Даже уже не знаю что дебильнее: зепутанги с постоянными зашкварами и будущими уголовными делами. Или зебиратели, как крысы на волшебную дудочку Нильса шагающие...
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24.10.2021 21:42 Ответить
Есть другая нестерпимая хрень в стране---и не слова! Минимальная пенсия на сегодня 1857гр. Минимальная зарплата чистыми примерно 5-200гр, поправьте кто точно знает. Жратва в лавках и тарифы на комуналку одинаковы для всех. Субсидия пенсам с такой примерно пенсией летом пусть 500гр, зимой от силы 1400гр. Кто разгадает феномен молчания?
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24.10.2021 21:42 Ответить
минимальная - 6 000 (чистыми - 3 500 )
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24.10.2021 22:23 Ответить
Да неужели такой налог с минималки? При совках с минималки зарплаты 60руб до 1986г налог вообще не брали. Платили 50 коп профвзноса. А с конца 1986 комуняки расщедрились народу на минималку и добавили червончик---стало 70 руб. Так она и дожила до 1991г. И для стёба---одной категории работников поставили 62руб 50 коп----сюрпрайз---зубным техникам! Дружок у меня работал в ту эпоху---это точно.
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24.10.2021 23:06 Ответить
Там наверное у человека алименты.
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24.10.2021 23:47 Ответить
Тогда сходится. Я кстати сам сын алиментщика. 25% платили при совках от зарплаты. На 1963 г пусть папашка платил в среднем в месяц 19-22 руб. А у мамы были ещё предыдущая минималка 47 руб, медсестрой работала. У бабушки пенсии вообще не было. Так весело мы в те годы втроём жили. Не забуду. В те 50-60гг почему то много было такого---в смысле алименты платили и не всегда при разводе. Возможно влияние той большой войны что пережили. Скандалы и ругань были невероятные в семьях, драки. Конечно бедность массовая влияла тоже.
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25.10.2021 00:59 Ответить
не угадали )))) и получаю не минималку...
просто прочитал об этом в прессе и прифигел - с минималки 40% забирает государство...
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25.10.2021 10:19 Ответить
прочёл и нижние коменты. Так страну не построим конечно. Что дают в конвертах скорее правильно выходит. Последние годы уже будучи на пенсии работал в охране гаража (ГСК) сутки трое, рядом с домом, по 2 чел смена, там же и свой был гараж с давних лет. Вообще не платили минималку нам, только расписывались--но зато весь асфальт был наш. На ночь поставить или на несколько там дней. Так себе деньги, но терпеть можно было. Работали по трудовой конечно. Каждые два года пересчитывали пенсию по стажу, чуть добавлялась. А как с 2017 года стали минималку повышать часто, а значить и плату за гараж менять людям часто, пенсов уволили всех. Ведь субсидия с указанной официальной зарплатой сразу сьехала вниз, а у некоторых отменили. Пришлось уходить пенсам. Наверно правильно---места занимать нельзя рабочие. Но эта схема тупиковая конечно. Те кто работает там сегодня получают в целом копейки при таких налогах с минималки. И до пенсии не близко некоторым.
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25.10.2021 14:32 Ответить
В первую очередь, налог на доходы физлиц (НДФЛ) - 18%, или 1080 грн
Еще военный сбор - 1,5%, или 90 грн
и 22% - единый социальный взнос ( ЕСВ). - 1320 грн

1080+90+1320=2490, 6000 - 2490 = 3 510...
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25.10.2021 10:18 Ответить
Вы не так посчитали.
https://www.golovbukh.ua/article/ru/8198-nalogi-s-zarplaty-2020 Внимание: С зарплаты высчитывают 19,5% налогов. Однако, предприятие еще дополнительно платит 22% ЕСВ из своих расходов, а не с зарплаты работника.

Как быстро посчитать зарплату без удержания Чтобы быстро считать надо знать общую сумму процентов всех удержаний. НДФЛ + ВС = 19,5%. Итак, для получения зарплаты "чистыми" достаточно умножить начисленную зарплату на 0,805 (= 1- (0,18 + 0,015)). Например, если начислено "грязными": 6000 грн (минималка с января 2021) - "на руки" будет 4830,00 грн (= 6000 × 0,805) 6500 (минималка с декабря 2021) - "на руки" будет 5232,50 грн (= 6500 × 0,805) 8000 грн - «на руки» будет 6440,00 грн (= 8000 × 0,805) 15000 грн - "на руки" будет 12075 грн (= 15000 × 0,805).

Так что как-то так получается.
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25.10.2021 10:43 Ответить
я не берусь спорить... тем более то что я выдал из интернета...
но слишком красиво выглядит... предприятие и в ПФ плати (ЕСВ) и военный сбор?
опять же, далек от налогообложения и бухгалтерии....все может быть...
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25.10.2021 10:50 Ответить
Ну я ссылку дал на профсайт. Ну а так если рассматривать вцелом то Вы правы. У нас зарплата имеет двойное налогообложение. Сначала ЕСВ с ЕФОТ (единый фонд оплаты труда), а затем с каждого НДФЛ. Государство себя не обижает. Ну а потом понеслось НДС с каждой покупки в магазине плюс если товар подакцизный, то еще и акциз. Плюс налоги и сборы региональные, которые берутся с фирм, а они эти налоги закладывают в цену товара соответственно. Ни для кого не секрет что весь так называемый праздник жизни всегда оплачивает конечный потребитель. Вобщем весело. У нас, если честно платить налоги, то будет как в той социальной рекламе - "Заплати налоги и спи спокойно". Правда ее нужно было бы снимать на кладбище. Был бы более соответствующий этой фразе антураж. Вот потому и стараются на каждом предприятии т.с. "оптимизировать" налоги. Один из способов оффшоры, другой, массово распространенный в торговых сетях, продажа товара от кучи ФОПов. Ну и так далее. У нас налоговая реформа уже давным давно не то что назрела - перезрела. С кучминских времен не менялась по сути. Только каждое правительство увеличивает налоги. А это никак не способствует развитию экономики. Нет политической воли пересмотреть саму налоговую систему и сделать ее более лояльной к гражданам. Получать доходы в бюджет не от уровня налогов, а от количества их платящих. Короче нет государственного мышления у наших т.с. государственных лиц.
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25.10.2021 11:07 Ответить
согласен.
( ссылку прочитал (все более менее доступно) ))))
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25.10.2021 11:15 Ответить
Путин скинул накатки ?

На России тоже начали по другому считать
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24.10.2021 21:42 Ответить
а ты не заметил, что слуги тупо подгоняют законодательство под рашкованию?
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24.10.2021 21:44 Ответить
Скажу честно, что творится такая ахинея, что разобраться не могу
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24.10.2021 21:45 Ответить
Счас они вам, зебобики, насчитают
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24.10.2021 21:43 Ответить
"В минсоцполитики придумали...." Всё понятно.
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24.10.2021 21:45 Ответить
Путлер на РАБссии определил средний класс...16 000 ********* в мес. круче чем в Таиланде с Вьетнамом
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24.10.2021 21:48 Ответить
Любопытно а у нас как с этим? Ну для сравнения.
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24.10.2021 23:48 Ответить
Я согласен на переезд в тот мир, в котором Зеленский берет сыр по 58 грн, а Тищенко берет телятину по 20 грн
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24.10.2021 21:51 Ответить
карочи склихасовский...
методология расчёта такова :
ежели ты на долляр, до марта 2019- го мог купить минимум три буханки хлеба,
то сча будет минимум две,
и енто надо - узаконить !
но урожай зерновых 2021 года (как сообщали зебилы) - рекордный
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24.10.2021 21:54 Ответить
Пол стакана воды на день будет?)
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24.10.2021 21:56 Ответить
Пів вареника.
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24.10.2021 22:10 Ответить
Офшор вас ждет... бабла что Гуталину в Простоквашине...
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24.10.2021 21:59 Ответить
а может нужно просто убавить апетиты в зарплате чиновников? минималка 6000 а з/п чиновника депа и его помшников исчесляеся миллионами.. вы не ухуели?
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24.10.2021 21:59 Ответить
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24.10.2021 22:02 Ответить
что только лапотники не припишут Раневской(
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24.10.2021 22:03 Ответить
Трудно поверить, что зеленые уроды что-то изменят к лучшему. Последние 10 лет власть только снижает жизненный уровень всех. В первую очередь это коснулось пенсионеров - увеличили стаж на 10 лет - залпом. Если они грабят самых бедных неужели они оставят в покое всех остальных?.......
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24.10.2021 22:02 Ответить
Петро, вернись, мы всё простим!
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24.10.2021 22:03 Ответить
Цікаво...
Ото 75 гривень на добу, то достатньо поїсти, одягнутись, на трамвай і комірне сплатити???
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24.10.2021 22:03 Ответить
Агентство "Рога и Копыта" набирает учеников для поездки в Трускавец,учеба за счет фонда Кучмы и его зятя Пинчука.Хавчик 4 раза в сутки,бассейн,тренажеры,массажистки и прочие прелести типа ,ночной клуб также бесплатно... во жизня пошла...,мать моя мама...
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24.10.2021 22:08 Ответить
Такую страну просрали.
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24.10.2021 22:13 Ответить
***
просрали матушку россию
вздохнул печально михалков
скупая чорная икринка
с усов упала в соболя
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24.10.2021 22:28 Ответить
Поражает скорость принятия решений - хватило всего два с половиной года,что-бы отвязать пенсии от штрафов!Для реального поднятия пенсий одной каденции может не хватить.
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24.10.2021 22:12 Ответить
Реально піднімали пензії Юлька і Грося.
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24.10.2021 22:15 Ответить
Короче очередная обе*баловка.
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24.10.2021 22:13 Ответить
Просмотрел данные по пенсиям в странах Европы...капец...РАБссия 100 евро,Эстония...без газа нефти и прочего якутского золота -230 евро...
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24.10.2021 22:14 Ответить
Так у нас средняя такая же как Вы указали у кацапов. И как-то мне стало не смешно.
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24.10.2021 23:52 Ответить
Я так розумію, що методологія зміниться, 4 закони приймуть, а розмір прожиткового мінімуму залишиться той же самий...

Проблема не в прожитковому мінімуму, а в тому, що доходи громадян занизькі, аби на податки з них можна було утримувати всю соціалку.
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24.10.2021 22:17 Ответить
Налогов хватает на сурерзарплаты для своих,на великие строительства,а на нищих пенсионеров не остаётся!Может,надо налоги по- другому распределять?
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24.10.2021 22:29 Ответить
Не верю я в благие намерения этих товарищей, всё может оказаться попыткой увеличить штрафы под сладким соусом.
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24.10.2021 22:17 Ответить
Так оно так и есть. Штрафы станут европейскими. Зарплаты и пенсии останутся зимбабвийские. Так собственно всегда и было.
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24.10.2021 23:54 Ответить
Индексация всех выплат в Украине запланирована на январь 2022 года,она пройдет в 5 этапов...в январе,марте,июле,октябре и декабре...,сообщили в Минсоцполитике...,а это значит,денех нет,но вы держитесь...
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24.10.2021 22:27 Ответить
а к какому минимуму... ну или просто - как понять зарплаты випам от 800 тыс. и до 2,5 млн грн в мес??? как с этой уйней может справиться бюджет (а ведь такие зарплаты не у единиц, а у сотен)))
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24.10.2021 22:30 Ответить
очень много украинских трудовых товарисчей-
поехали делать прибавочную стоимость европейскому содружеству

и делают её там так хорошо, что им возвращаться-уже не хоцца
евросодружество может даже нам одалживать...
их деньги , без проблем, но ...под проценты
а у нас что?
у нас безработица, инфляция и клоуны при власти...
БРАВО вам 73 % девятнадцатого года !
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24.10.2021 22:32 Ответить
Наконец то узнал точно,сколько пенсионеров в Украине...11 млн. 400 000. чел.,ранее была другая цифра ,12 млн.880 тысч.,старики уходят...,увы...
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24.10.2021 22:33 Ответить
Ну, реформа, старики стали моложе на 10 лет, и минус те, которые на оккупированной територии.
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25.10.2021 12:14 Ответить
Лазебна знає який зараз прожитковий мінімум в епоху зеліного дастатку?
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24.10.2021 22:36 Ответить
С 1 декабря этого года повышение будет только тем, у кого минимальная пенсия...,сообщила пресс-служба ПФУ.Надобраніч....
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24.10.2021 22:43 Ответить
"Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан: дети до 6 лет - 2 013 грн (с 1 декабря - 2 100);, дети от 6 до 18 лет - 2 510 грн (с 1 декабря - 2 618 грн); трудоспособные лица - 2 379 грн (с 1 декабря - 2 481 грн); лица, утратившие трудоспособность - 1 854 грн (с 1 декабря - 1 934 грн)".
То есть утратившим трудоспособность на такой "шикарный" прожиточный минимум можно только сухари сушить на будущее.
Конечно, всё "логично", самая незащищённая категория и должна иметь иметь минимум от минимума. Заплатить за коммуналку, купить еду, а в большистве случаев и лекарства. Ему такого минимума безусловно "хватает" с лихвой, они даже без субсидий обходится могут.
И ведь речь идёт не о минимальной пенсии, а о минимальном прожиточном минимуме.
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24.10.2021 22:58 Ответить
Это жуть! зЕбилы взялись за прожиточный минимум!
Ваши же зЕбудады хрюкали что на ₴40000, прожить возможно в натяжку 1 человеку, а бенядиктова хрюкала что 46 тысяч в месяц, заложила имущество в ломбард! Вот и прыгайте то этого!!!
Моё мнение такое: всем депутатам платить по прожиточному минимуму и убрать абсолютно все льготы, только тогда начнут своей хромосомой шевелить, как зарплату поднять, то есть прожиточный минимум. А так, сколько лет тянется эта песенка, работая за квартиру ЖКХ, не могут заплатить...
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24.10.2021 23:04 Ответить
ціле міністерство незрозуміло чого
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24.10.2021 23:07 Ответить
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24.10.2021 23:13 Ответить
Включите в расчет формулы недвижимость и офшоры новоприбывших в богатство ,,слуг народа,,--сразу цифры поменяются
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25.10.2021 08:46 Ответить
1 минимум=1 гривня...делов то)
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25.10.2021 10:42 Ответить
Я не понял, что она сказала. Обычно за непонятными формулировками прячут гадости.

Но, если штрафы отвяжут от прожиточного минимума и привяжут к минимальной зарплате - ТО ЭТО ФИСКАЛЬНЫЕ УХУДШЕНИЯ.
Минимальная зарплата повышается постоянно и искусственно - опережающими темпами.
Потому что к ней привязаны основные налоги.

Прожиточный минимум повышается медленно и отстающими темпами. Потому что к нему привязаны социальные выплаты и пособия.

Если ШТРАФЫ привяжут к минимальной зарплате, то это чистая ФИСКАЛЬЩИНА, что бы эта словоблудица там не рассказывала.
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25.10.2021 10:46 Ответить
 
 