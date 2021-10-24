В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, - министр соцполитики Лазебная

В Минсоцполитики придумали, как решить проблему, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

"Основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений. Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - рассказала Лазебная.

Она напомнила, что Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.

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"Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязывании, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - отметила Лазебная.

Напомним, с 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2 294 грн, с 1 декабря он увеличится до 2 393 грн.

Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан: дети до 6 лет - 2 013 грн (с 1 декабря - 2 100);, дети от 6 до 18 лет - 2 510 грн (с 1 декабря - 2 618 грн); трудоспособные лица - 2 379 грн (с 1 декабря - 2 481 грн); лица, утратившие трудоспособность - 1 854 грн (с 1 декабря - 1 934 грн).