В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, - министр соцполитики Лазебная
В Минсоцполитики придумали, как решить проблему, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.
Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.
"Основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений. Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - рассказала Лазебная.
Она напомнила, что Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.
"Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязывании, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - отметила Лазебная.
Напомним, с 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2 294 грн, с 1 декабря он увеличится до 2 393 грн.
Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан: дети до 6 лет - 2 013 грн (с 1 декабря - 2 100);, дети от 6 до 18 лет - 2 510 грн (с 1 декабря - 2 618 грн); трудоспособные лица - 2 379 грн (с 1 декабря - 2 481 грн); лица, утратившие трудоспособность - 1 854 грн (с 1 декабря - 1 934 грн).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лобстеров с омарами кушать буду и коньяком запивать 20 летней выдержки.
в пельменях м"ясний фарш замінять капустяним , а котлети будуть з картоплі!!!
"И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше."
Даже уже не знаю что дебильнее: зепутанги с постоянными зашкварами и будущими уголовными делами. Или зебиратели, как крысы на волшебную дудочку Нильса шагающие...
просто прочитал об этом в прессе и прифигел - с минималки 40% забирает государство...
Еще военный сбор - 1,5%, или 90 грн
и 22% - единый социальный взнос ( ЕСВ). - 1320 грн
1080+90+1320=2490, 6000 - 2490 = 3 510...
https://www.golovbukh.ua/article/ru/8198-nalogi-s-zarplaty-2020 Внимание: С зарплаты высчитывают 19,5% налогов. Однако, предприятие еще дополнительно платит 22% ЕСВ из своих расходов, а не с зарплаты работника.
Как быстро посчитать зарплату без удержания Чтобы быстро считать надо знать общую сумму процентов всех удержаний. НДФЛ + ВС = 19,5%. Итак, для получения зарплаты "чистыми" достаточно умножить начисленную зарплату на 0,805 (= 1- (0,18 + 0,015)). Например, если начислено "грязными": 6000 грн (минималка с января 2021) - "на руки" будет 4830,00 грн (= 6000 × 0,805) 6500 (минималка с декабря 2021) - "на руки" будет 5232,50 грн (= 6500 × 0,805) 8000 грн - «на руки» будет 6440,00 грн (= 8000 × 0,805) 15000 грн - "на руки" будет 12075 грн (= 15000 × 0,805).
Так что как-то так получается.
но слишком красиво выглядит... предприятие и в ПФ плати (ЕСВ) и военный сбор?
опять же, далек от налогообложения и бухгалтерии....все может быть...
( ссылку прочитал (все более менее доступно) ))))
На России тоже начали по другому считать
методология расчёта такова :
ежели ты на долляр, до марта 2019- го мог купить минимум три буханки хлеба,
то сча будет минимум две,
и енто надо - узаконить !
но урожай зерновых 2021 года (как сообщали зебилы) - рекордный
Ото 75 гривень на добу, то достатньо поїсти, одягнутись, на трамвай і комірне сплатити???
просрали матушку россию
вздохнул печально михалков
скупая чорная икринка
с усов упала в соболя
Проблема не в прожитковому мінімуму, а в тому, що доходи громадян занизькі, аби на податки з них можна було утримувати всю соціалку.
поехали делать прибавочную стоимость европейскому содружеству
и делают её там так хорошо, что им возвращаться-уже не хоцца
евросодружество может даже нам одалживать...
их деньги , без проблем, но ...под проценты
а у нас что?
у нас безработица, инфляция и клоуны при власти...
БРАВО вам 73 % девятнадцатого года !
То есть утратившим трудоспособность на такой "шикарный" прожиточный минимум можно только сухари сушить на будущее.
Конечно, всё "логично", самая незащищённая категория и должна иметь иметь минимум от минимума. Заплатить за коммуналку, купить еду, а в большистве случаев и лекарства. Ему такого минимума безусловно "хватает" с лихвой, они даже без субсидий обходится могут.
И ведь речь идёт не о минимальной пенсии, а о минимальном прожиточном минимуме.
Ваши же зЕбудады хрюкали что на ₴40000, прожить возможно в натяжку 1 человеку, а бенядиктова хрюкала что 46 тысяч в месяц, заложила имущество в ломбард! Вот и прыгайте то этого!!!
Моё мнение такое: всем депутатам платить по прожиточному минимуму и убрать абсолютно все льготы, только тогда начнут своей хромосомой шевелить, как зарплату поднять, то есть прожиточный минимум. А так, сколько лет тянется эта песенка, работая за квартиру ЖКХ, не могут заплатить...
Но, если штрафы отвяжут от прожиточного минимума и привяжут к минимальной зарплате - ТО ЭТО ФИСКАЛЬНЫЕ УХУДШЕНИЯ.
Минимальная зарплата повышается постоянно и искусственно - опережающими темпами.
Потому что к ней привязаны основные налоги.
Прожиточный минимум повышается медленно и отстающими темпами. Потому что к нему привязаны социальные выплаты и пособия.
Если ШТРАФЫ привяжут к минимальной зарплате, то это чистая ФИСКАЛЬЩИНА, что бы эта словоблудица там не рассказывала.