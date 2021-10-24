В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, - міністр соцполітики Лазебна
У Мінсоцполітики придумали, як вирішити проблему, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань.
Про це в коментарі телеканалу "Дом" повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.
"Головна проблема нинішньої ситуації полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань. Ми аналізували 180 законодавчих актів, в яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини повинен бути реальним і не може бути навіть як розмір в бюджеті. Сума повинна бути більшою. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", - розповіла Лазебна.
Вона нагадала, що Міністерство соціальної політики за участю експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Проєкти вже підтримав уряд, їх передали в парламент.
"Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язування, далі - про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", - зазначила Лазебна.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 294 грн, із 1 грудня він збільшиться до 2 393 грн.
Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян: діти до 6 років - 2 013 грн (з 1 грудня - 2 100), діти від 6 до 18 років - 2 510 грн (з 1 грудня - 2 618 грн); працездатні особи - 2 379 грн (з 1 грудня - 2 481 грн); особи, які втратили працездатність, - 1 854 грн (з 1 грудня - 1 934 грн).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лобстеров с омарами кушать буду и коньяком запивать 20 летней выдержки.
в пельменях м"ясний фарш замінять капустяним , а котлети будуть з картоплі!!!
"И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше."
Даже уже не знаю что дебильнее: зепутанги с постоянными зашкварами и будущими уголовными делами. Или зебиратели, как крысы на волшебную дудочку Нильса шагающие...
просто прочитал об этом в прессе и прифигел - с минималки 40% забирает государство...
Еще военный сбор - 1,5%, или 90 грн
и 22% - единый социальный взнос ( ЕСВ). - 1320 грн
1080+90+1320=2490, 6000 - 2490 = 3 510...
https://www.golovbukh.ua/article/ru/8198-nalogi-s-zarplaty-2020 Внимание: С зарплаты высчитывают 19,5% налогов. Однако, предприятие еще дополнительно платит 22% ЕСВ из своих расходов, а не с зарплаты работника.
Как быстро посчитать зарплату без удержания Чтобы быстро считать надо знать общую сумму процентов всех удержаний. НДФЛ + ВС = 19,5%. Итак, для получения зарплаты "чистыми" достаточно умножить начисленную зарплату на 0,805 (= 1- (0,18 + 0,015)). Например, если начислено "грязными": 6000 грн (минималка с января 2021) - "на руки" будет 4830,00 грн (= 6000 × 0,805) 6500 (минималка с декабря 2021) - "на руки" будет 5232,50 грн (= 6500 × 0,805) 8000 грн - «на руки» будет 6440,00 грн (= 8000 × 0,805) 15000 грн - "на руки" будет 12075 грн (= 15000 × 0,805).
Так что как-то так получается.
но слишком красиво выглядит... предприятие и в ПФ плати (ЕСВ) и военный сбор?
опять же, далек от налогообложения и бухгалтерии....все может быть...
( ссылку прочитал (все более менее доступно) ))))
На России тоже начали по другому считать
методология расчёта такова :
ежели ты на долляр, до марта 2019- го мог купить минимум три буханки хлеба,
то сча будет минимум две,
и енто надо - узаконить !
но урожай зерновых 2021 года (как сообщали зебилы) - рекордный
Ото 75 гривень на добу, то достатньо поїсти, одягнутись, на трамвай і комірне сплатити???
просрали матушку россию
вздохнул печально михалков
скупая чорная икринка
с усов упала в соболя
Проблема не в прожитковому мінімуму, а в тому, що доходи громадян занизькі, аби на податки з них можна було утримувати всю соціалку.
поехали делать прибавочную стоимость европейскому содружеству
и делают её там так хорошо, что им возвращаться-уже не хоцца
евросодружество может даже нам одалживать...
их деньги , без проблем, но ...под проценты
а у нас что?
у нас безработица, инфляция и клоуны при власти...
БРАВО вам 73 % девятнадцатого года !
То есть утратившим трудоспособность на такой "шикарный" прожиточный минимум можно только сухари сушить на будущее.
Конечно, всё "логично", самая незащищённая категория и должна иметь иметь минимум от минимума. Заплатить за коммуналку, купить еду, а в большистве случаев и лекарства. Ему такого минимума безусловно "хватает" с лихвой, они даже без субсидий обходится могут.
И ведь речь идёт не о минимальной пенсии, а о минимальном прожиточном минимуме.
Ваши же зЕбудады хрюкали что на ₴40000, прожить возможно в натяжку 1 человеку, а бенядиктова хрюкала что 46 тысяч в месяц, заложила имущество в ломбард! Вот и прыгайте то этого!!!
Моё мнение такое: всем депутатам платить по прожиточному минимуму и убрать абсолютно все льготы, только тогда начнут своей хромосомой шевелить, как зарплату поднять, то есть прожиточный минимум. А так, сколько лет тянется эта песенка, работая за квартиру ЖКХ, не могут заплатить...
Но, если штрафы отвяжут от прожиточного минимума и привяжут к минимальной зарплате - ТО ЭТО ФИСКАЛЬНЫЕ УХУДШЕНИЯ.
Минимальная зарплата повышается постоянно и искусственно - опережающими темпами.
Потому что к ней привязаны основные налоги.
Прожиточный минимум повышается медленно и отстающими темпами. Потому что к нему привязаны социальные выплаты и пособия.
Если ШТРАФЫ привяжут к минимальной зарплате, то это чистая ФИСКАЛЬЩИНА, что бы эта словоблудица там не рассказывала.