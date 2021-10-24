В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, - міністр соцполітики Лазебна

У Мінсоцполітики придумали, як вирішити проблему, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

"Головна проблема нинішньої ситуації полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань. Ми аналізували 180 законодавчих актів, в яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини повинен бути реальним і не може бути навіть як розмір в бюджеті. Сума повинна бути більшою. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", - розповіла Лазебна.

Вона нагадала, що Міністерство соціальної політики за участю експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Проєкти вже підтримав уряд, їх передали в парламент.

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"Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язування, далі - про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", - зазначила Лазебна.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 294 грн, із 1 грудня він збільшиться до 2 393 грн.

Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян: діти до 6 років - 2 013 грн (з 1 грудня - 2 100), діти від 6 до 18 років - 2 510 грн (з 1 грудня - 2 618 грн); працездатні особи - 2 379 грн (з 1 грудня - 2 481 грн); особи, які втратили працездатність, - 1 854 грн (з 1 грудня - 1 934 грн).