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Новини
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В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, - міністр соцполітики Лазебна

В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, - міністр соцполітики Лазебна

У Мінсоцполітики придумали, як вирішити проблему, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

"Головна проблема нинішньої ситуації полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань. Ми аналізували 180 законодавчих актів, в яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини повинен бути реальним і не може бути навіть як розмір в бюджеті. Сума повинна бути більшою. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", - розповіла Лазебна.

Вона нагадала, що Міністерство соціальної політики за участю експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Проєкти вже підтримав уряд, їх передали в парламент.

Читайте також: 600 тис. громадян у 2020 році отримували менше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, 8,8 млн - менше фактичного прожиткового мінімуму, - Держстат

"Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язування, далі - про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", - зазначила Лазебна.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 294 грн, із 1 грудня він збільшиться до 2 393 грн.

Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян: діти до 6 років - 2 013 грн (з 1 грудня - 2 100), діти від 6 до 18 років - 2 510 грн (з 1 грудня - 2 618 грн); працездатні особи - 2 379 грн (з 1 грудня - 2 481 грн); особи, які втратили працездатність, - 1 854 грн (з 1 грудня - 1 934 грн).

прожитковий мінімум (120) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+29
Слуги народа так и жили. До осени 2019 года. Пиво по супермаркетам воровали.
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24.10.2021 21:44 Відповісти
+25
Чтоб все депутаты жили на 2300 грн.
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24.10.2021 21:37 Відповісти
+15
Ну фсьо,тапєріча зажівьом....
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24.10.2021 21:37 Відповісти
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Ну фсьо,тапєріча зажівьом....
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24.10.2021 21:37 Відповісти
Вряд ли. Скорее всего штрафы сделают космическими, а социальные выплаты так и останутся такими как были. Вот и все.
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24.10.2021 23:45 Відповісти
Слава Зєлєнскому! Простому парню із наріду! Який пре протів олігархів! Нє? 😊 😨🤢
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25.10.2021 07:04 Відповісти
Чтоб все депутаты жили на 2300 грн.
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24.10.2021 21:37 Відповісти
Слуги народа так и жили. До осени 2019 года. Пиво по супермаркетам воровали.
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24.10.2021 21:44 Відповісти
Так и есть, в среднем живут на 2300 грн. в день.
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24.10.2021 21:46 Відповісти
а зажиточный максимум -изменения коснуцца?
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24.10.2021 21:38 Відповісти
Шо это вы батенька на их святой замахиваетесь? Впрочем максимум у них то же будет расти. Как харя нонешнего президента.
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24.10.2021 21:43 Відповісти
З такими цінами...вже 10 тисяч має бути мінімумом
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24.10.2021 21:40 Відповісти
ОТо я попаную!
Лобстеров с омарами кушать буду и коньяком запивать 20 летней выдержки.
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24.10.2021 21:42 Відповісти
Заспокойся! Вони просто з "борщового набору" м"ясо викинуть (як "необов"язковий інгредієнт"),
в пельменях м"ясний фарш замінять капустяним , а котлети будуть з картоплі!!!
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24.10.2021 21:47 Відповісти
Все понятно, теперь в Украине бедных не будет.))))
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24.10.2021 21:42 Відповісти
Зебіли сказали виборцям , що 6000 на рило вистачить.
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24.10.2021 21:58 Відповісти
готовьтесь, уважаемые зебиратели, к штрафам и пеням расччитаным от нового прожиточного минимума.
"И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше."
Даже уже не знаю что дебильнее: зепутанги с постоянными зашкварами и будущими уголовными делами. Или зебиратели, как крысы на волшебную дудочку Нильса шагающие...
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24.10.2021 21:42 Відповісти
Есть другая нестерпимая хрень в стране---и не слова! Минимальная пенсия на сегодня 1857гр. Минимальная зарплата чистыми примерно 5-200гр, поправьте кто точно знает. Жратва в лавках и тарифы на комуналку одинаковы для всех. Субсидия пенсам с такой примерно пенсией летом пусть 500гр, зимой от силы 1400гр. Кто разгадает феномен молчания?
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24.10.2021 21:42 Відповісти
минимальная - 6 000 (чистыми - 3 500 )
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24.10.2021 22:23 Відповісти
Да неужели такой налог с минималки? При совках с минималки зарплаты 60руб до 1986г налог вообще не брали. Платили 50 коп профвзноса. А с конца 1986 комуняки расщедрились народу на минималку и добавили червончик---стало 70 руб. Так она и дожила до 1991г. И для стёба---одной категории работников поставили 62руб 50 коп----сюрпрайз---зубным техникам! Дружок у меня работал в ту эпоху---это точно.
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24.10.2021 23:06 Відповісти
Там наверное у человека алименты.
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24.10.2021 23:47 Відповісти
Тогда сходится. Я кстати сам сын алиментщика. 25% платили при совках от зарплаты. На 1963 г пусть папашка платил в среднем в месяц 19-22 руб. А у мамы были ещё предыдущая минималка 47 руб, медсестрой работала. У бабушки пенсии вообще не было. Так весело мы в те годы втроём жили. Не забуду. В те 50-60гг почему то много было такого---в смысле алименты платили и не всегда при разводе. Возможно влияние той большой войны что пережили. Скандалы и ругань были невероятные в семьях, драки. Конечно бедность массовая влияла тоже.
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25.10.2021 00:59 Відповісти
не угадали )))) и получаю не минималку...
просто прочитал об этом в прессе и прифигел - с минималки 40% забирает государство...
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25.10.2021 10:19 Відповісти
прочёл и нижние коменты. Так страну не построим конечно. Что дают в конвертах скорее правильно выходит. Последние годы уже будучи на пенсии работал в охране гаража (ГСК) сутки трое, рядом с домом, по 2 чел смена, там же и свой был гараж с давних лет. Вообще не платили минималку нам, только расписывались--но зато весь асфальт был наш. На ночь поставить или на несколько там дней. Так себе деньги, но терпеть можно было. Работали по трудовой конечно. Каждые два года пересчитывали пенсию по стажу, чуть добавлялась. А как с 2017 года стали минималку повышать часто, а значить и плату за гараж менять людям часто, пенсов уволили всех. Ведь субсидия с указанной официальной зарплатой сразу сьехала вниз, а у некоторых отменили. Пришлось уходить пенсам. Наверно правильно---места занимать нельзя рабочие. Но эта схема тупиковая конечно. Те кто работает там сегодня получают в целом копейки при таких налогах с минималки. И до пенсии не близко некоторым.
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25.10.2021 14:32 Відповісти
В первую очередь, налог на доходы физлиц (НДФЛ) - 18%, или 1080 грн
Еще военный сбор - 1,5%, или 90 грн
и 22% - единый социальный взнос ( ЕСВ). - 1320 грн

1080+90+1320=2490, 6000 - 2490 = 3 510...
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25.10.2021 10:18 Відповісти
Вы не так посчитали.
https://www.golovbukh.ua/article/ru/8198-nalogi-s-zarplaty-2020 Внимание: С зарплаты высчитывают 19,5% налогов. Однако, предприятие еще дополнительно платит 22% ЕСВ из своих расходов, а не с зарплаты работника.

Как быстро посчитать зарплату без удержания Чтобы быстро считать надо знать общую сумму процентов всех удержаний. НДФЛ + ВС = 19,5%. Итак, для получения зарплаты "чистыми" достаточно умножить начисленную зарплату на 0,805 (= 1- (0,18 + 0,015)). Например, если начислено "грязными": 6000 грн (минималка с января 2021) - "на руки" будет 4830,00 грн (= 6000 × 0,805) 6500 (минималка с декабря 2021) - "на руки" будет 5232,50 грн (= 6500 × 0,805) 8000 грн - «на руки» будет 6440,00 грн (= 8000 × 0,805) 15000 грн - "на руки" будет 12075 грн (= 15000 × 0,805).

Так что как-то так получается.
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25.10.2021 10:43 Відповісти
я не берусь спорить... тем более то что я выдал из интернета...
но слишком красиво выглядит... предприятие и в ПФ плати (ЕСВ) и военный сбор?
опять же, далек от налогообложения и бухгалтерии....все может быть...
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25.10.2021 10:50 Відповісти
Ну я ссылку дал на профсайт. Ну а так если рассматривать вцелом то Вы правы. У нас зарплата имеет двойное налогообложение. Сначала ЕСВ с ЕФОТ (единый фонд оплаты труда), а затем с каждого НДФЛ. Государство себя не обижает. Ну а потом понеслось НДС с каждой покупки в магазине плюс если товар подакцизный, то еще и акциз. Плюс налоги и сборы региональные, которые берутся с фирм, а они эти налоги закладывают в цену товара соответственно. Ни для кого не секрет что весь так называемый праздник жизни всегда оплачивает конечный потребитель. Вобщем весело. У нас, если честно платить налоги, то будет как в той социальной рекламе - "Заплати налоги и спи спокойно". Правда ее нужно было бы снимать на кладбище. Был бы более соответствующий этой фразе антураж. Вот потому и стараются на каждом предприятии т.с. "оптимизировать" налоги. Один из способов оффшоры, другой, массово распространенный в торговых сетях, продажа товара от кучи ФОПов. Ну и так далее. У нас налоговая реформа уже давным давно не то что назрела - перезрела. С кучминских времен не менялась по сути. Только каждое правительство увеличивает налоги. А это никак не способствует развитию экономики. Нет политической воли пересмотреть саму налоговую систему и сделать ее более лояльной к гражданам. Получать доходы в бюджет не от уровня налогов, а от количества их платящих. Короче нет государственного мышления у наших т.с. государственных лиц.
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25.10.2021 11:07 Відповісти
согласен.
( ссылку прочитал (все более менее доступно) ))))
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25.10.2021 11:15 Відповісти
Путин скинул накатки ?

На России тоже начали по другому считать
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24.10.2021 21:42 Відповісти
а ты не заметил, что слуги тупо подгоняют законодательство под рашкованию?
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24.10.2021 21:44 Відповісти
Скажу честно, что творится такая ахинея, что разобраться не могу
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24.10.2021 21:45 Відповісти
Счас они вам, зебобики, насчитают
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24.10.2021 21:43 Відповісти
"В минсоцполитики придумали...." Всё понятно.
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24.10.2021 21:45 Відповісти
Путлер на РАБссии определил средний класс...16 000 ********* в мес. круче чем в Таиланде с Вьетнамом
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24.10.2021 21:48 Відповісти
Любопытно а у нас как с этим? Ну для сравнения.
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24.10.2021 23:48 Відповісти
Я согласен на переезд в тот мир, в котором Зеленский берет сыр по 58 грн, а Тищенко берет телятину по 20 грн
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24.10.2021 21:51 Відповісти
карочи склихасовский...
методология расчёта такова :
ежели ты на долляр, до марта 2019- го мог купить минимум три буханки хлеба,
то сча будет минимум две,
и енто надо - узаконить !
но урожай зерновых 2021 года (как сообщали зебилы) - рекордный
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24.10.2021 21:54 Відповісти
Пол стакана воды на день будет?)
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24.10.2021 21:56 Відповісти
Пів вареника.
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24.10.2021 22:10 Відповісти
Офшор вас ждет... бабла что Гуталину в Простоквашине...
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24.10.2021 21:59 Відповісти
а может нужно просто убавить апетиты в зарплате чиновников? минималка 6000 а з/п чиновника депа и его помшников исчесляеся миллионами.. вы не ухуели?
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24.10.2021 21:59 Відповісти
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24.10.2021 22:02 Відповісти
что только лапотники не припишут Раневской(
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24.10.2021 22:03 Відповісти
Трудно поверить, что зеленые уроды что-то изменят к лучшему. Последние 10 лет власть только снижает жизненный уровень всех. В первую очередь это коснулось пенсионеров - увеличили стаж на 10 лет - залпом. Если они грабят самых бедных неужели они оставят в покое всех остальных?.......
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24.10.2021 22:02 Відповісти
Петро, вернись, мы всё простим!
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24.10.2021 22:03 Відповісти
Цікаво...
Ото 75 гривень на добу, то достатньо поїсти, одягнутись, на трамвай і комірне сплатити???
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24.10.2021 22:03 Відповісти
Агентство "Рога и Копыта" набирает учеников для поездки в Трускавец,учеба за счет фонда Кучмы и его зятя Пинчука.Хавчик 4 раза в сутки,бассейн,тренажеры,массажистки и прочие прелести типа ,ночной клуб также бесплатно... во жизня пошла...,мать моя мама...
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24.10.2021 22:08 Відповісти
Такую страну просрали.
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24.10.2021 22:13 Відповісти
***
просрали матушку россию
вздохнул печально михалков
скупая чорная икринка
с усов упала в соболя
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24.10.2021 22:28 Відповісти
Поражает скорость принятия решений - хватило всего два с половиной года,что-бы отвязать пенсии от штрафов!Для реального поднятия пенсий одной каденции может не хватить.
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24.10.2021 22:12 Відповісти
Реально піднімали пензії Юлька і Грося.
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24.10.2021 22:15 Відповісти
Короче очередная обе*баловка.
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24.10.2021 22:13 Відповісти
Просмотрел данные по пенсиям в странах Европы...капец...РАБссия 100 евро,Эстония...без газа нефти и прочего якутского золота -230 евро...
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24.10.2021 22:14 Відповісти
Так у нас средняя такая же как Вы указали у кацапов. И как-то мне стало не смешно.
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24.10.2021 23:52 Відповісти
Я так розумію, що методологія зміниться, 4 закони приймуть, а розмір прожиткового мінімуму залишиться той же самий...

Проблема не в прожитковому мінімуму, а в тому, що доходи громадян занизькі, аби на податки з них можна було утримувати всю соціалку.
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24.10.2021 22:17 Відповісти
Налогов хватает на сурерзарплаты для своих,на великие строительства,а на нищих пенсионеров не остаётся!Может,надо налоги по- другому распределять?
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24.10.2021 22:29 Відповісти
Не верю я в благие намерения этих товарищей, всё может оказаться попыткой увеличить штрафы под сладким соусом.
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24.10.2021 22:17 Відповісти
Так оно так и есть. Штрафы станут европейскими. Зарплаты и пенсии останутся зимбабвийские. Так собственно всегда и было.
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24.10.2021 23:54 Відповісти
Индексация всех выплат в Украине запланирована на январь 2022 года,она пройдет в 5 этапов...в январе,марте,июле,октябре и декабре...,сообщили в Минсоцполитике...,а это значит,денех нет,но вы держитесь...
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24.10.2021 22:27 Відповісти
а к какому минимуму... ну или просто - как понять зарплаты випам от 800 тыс. и до 2,5 млн грн в мес??? как с этой уйней может справиться бюджет (а ведь такие зарплаты не у единиц, а у сотен)))
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24.10.2021 22:30 Відповісти
очень много украинских трудовых товарисчей-
поехали делать прибавочную стоимость европейскому содружеству

и делают её там так хорошо, что им возвращаться-уже не хоцца
евросодружество может даже нам одалживать...
их деньги , без проблем, но ...под проценты
а у нас что?
у нас безработица, инфляция и клоуны при власти...
БРАВО вам 73 % девятнадцатого года !
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24.10.2021 22:32 Відповісти
Наконец то узнал точно,сколько пенсионеров в Украине...11 млн. 400 000. чел.,ранее была другая цифра ,12 млн.880 тысч.,старики уходят...,увы...
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24.10.2021 22:33 Відповісти
Ну, реформа, старики стали моложе на 10 лет, и минус те, которые на оккупированной територии.
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25.10.2021 12:14 Відповісти
Лазебна знає який зараз прожитковий мінімум в епоху зеліного дастатку?
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24.10.2021 22:36 Відповісти
С 1 декабря этого года повышение будет только тем, у кого минимальная пенсия...,сообщила пресс-служба ПФУ.Надобраніч....
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24.10.2021 22:43 Відповісти
"Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан: дети до 6 лет - 2 013 грн (с 1 декабря - 2 100);, дети от 6 до 18 лет - 2 510 грн (с 1 декабря - 2 618 грн); трудоспособные лица - 2 379 грн (с 1 декабря - 2 481 грн); лица, утратившие трудоспособность - 1 854 грн (с 1 декабря - 1 934 грн)".
То есть утратившим трудоспособность на такой "шикарный" прожиточный минимум можно только сухари сушить на будущее.
Конечно, всё "логично", самая незащищённая категория и должна иметь иметь минимум от минимума. Заплатить за коммуналку, купить еду, а в большистве случаев и лекарства. Ему такого минимума безусловно "хватает" с лихвой, они даже без субсидий обходится могут.
И ведь речь идёт не о минимальной пенсии, а о минимальном прожиточном минимуме.
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24.10.2021 22:58 Відповісти
Это жуть! зЕбилы взялись за прожиточный минимум!
Ваши же зЕбудады хрюкали что на ₴40000, прожить возможно в натяжку 1 человеку, а бенядиктова хрюкала что 46 тысяч в месяц, заложила имущество в ломбард! Вот и прыгайте то этого!!!
Моё мнение такое: всем депутатам платить по прожиточному минимуму и убрать абсолютно все льготы, только тогда начнут своей хромосомой шевелить, как зарплату поднять, то есть прожиточный минимум. А так, сколько лет тянется эта песенка, работая за квартиру ЖКХ, не могут заплатить...
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24.10.2021 23:04 Відповісти
ціле міністерство незрозуміло чого
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24.10.2021 23:07 Відповісти
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24.10.2021 23:13 Відповісти
Включите в расчет формулы недвижимость и офшоры новоприбывших в богатство ,,слуг народа,,--сразу цифры поменяются
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25.10.2021 08:46 Відповісти
1 минимум=1 гривня...делов то)
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25.10.2021 10:42 Відповісти
Я не понял, что она сказала. Обычно за непонятными формулировками прячут гадости.

Но, если штрафы отвяжут от прожиточного минимума и привяжут к минимальной зарплате - ТО ЭТО ФИСКАЛЬНЫЕ УХУДШЕНИЯ.
Минимальная зарплата повышается постоянно и искусственно - опережающими темпами.
Потому что к ней привязаны основные налоги.

Прожиточный минимум повышается медленно и отстающими темпами. Потому что к нему привязаны социальные выплаты и пособия.

Если ШТРАФЫ привяжут к минимальной зарплате, то это чистая ФИСКАЛЬЩИНА, что бы эта словоблудица там не рассказывала.
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25.10.2021 10:46 Відповісти
 
 