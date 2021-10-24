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Срочник застрелился в учебном центре "Десна", - замначальника Сагайдак

Срочник застрелился в учебном центре

Во время пребывания на посту 24 октября в 3:53 ночи в учебном центре "Десна" военный-срочник совершил самоубийство.

Об этом Суспільному сообщил заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению 169-го учебного центра "Десна" Александр Сагайдак, передает Цензор.НЕТ.

23-летнему парню родом с Днепропетровщины оставался месяц до дембеля. На службе характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял. Что стало причиной самоубийства пока неизвестно. Все обстоятельства будут устанавливаться, сказал Александр Сагайдак.

Военный застрелился во время несения службы в карауле, охранявшей склады. Выстрел сделал из штатного оружия автомата АК-47. Мертвого военного обнаружила смена, прибывшая на пост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдат-срочник выпал из окна казармы в Одессе, - СМИ

Автор: 

самоубийство (1011) Черниговщина (1485) военнослужащие (6179)


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Топ комментарии
+11
За місяць до дембеля? Скоріше за все, щось дома, або грошовий борг.
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24.10.2021 22:27 Ответить
+9
Ти служив? Яка дідовщина? Йому залишався місяць до дембеля.
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24.10.2021 22:30 Ответить
+7
23 года, учебка, месяц до дембеля., да еще и "Десна".... Шерше ля фам...
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24.10.2021 22:33 Ответить
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А вистріл ніхто не почув ?
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24.10.2021 22:23 Ответить
Там основна маса складів - далеко від службової зони Вартовий перед входом у вартове приміщення або не виставлявся або гав ловив А якщо то артсклади - вони взагалі "чорт-зна де" - за кілька кілометрів від усіх об"єктів на краю лісу Там (якщо вітер від вартівні і зайти за обвалування то нічого не чуть за сотню метрів)
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24.10.2021 22:42 Ответить
Зайти в коморку и шмальнуть себе в тело! Но там не так просто. Я на посту каждый час давал знать - пост номер такой то...замечаний нету. Но могли и из караула вызвать на проверку. За мной бы пришли через 1:05 ч максимум. Но это бы мне не помогло! Потому, что должен не один человек нести пост, а 2!
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24.10.2021 22:43 Ответить
на пост одного ставят) а вот срок у часового 2 часа всего должен быть! если все по уставу конечно
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25.10.2021 09:40 Ответить
Выходит, что я был более защишен
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25.10.2021 09:56 Ответить
а це б допомогло йому?
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24.10.2021 22:51 Ответить
Помогло бы, если напарник не идиот! Ну или наоборот! Заступление на пост просматривает начкар, который должен (по идеи бдить своих подчиненных), но не должен!
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24.10.2021 23:07 Ответить
"Чужа душа - темрява". Шкода хлопця.
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24.10.2021 23:29 Ответить
Дідовщина?
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24.10.2021 22:23 Ответить
За місяць до дембеля? Скоріше за все, щось дома, або грошовий борг.
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24.10.2021 22:27 Ответить
Чув такі розмови що колектори вже примушують вступати на контракт до армії і потім гроші з зарплатної карти знімають собі
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25.10.2021 14:50 Ответить
Ти служив? Яка дідовщина? Йому залишався місяць до дембеля.
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24.10.2021 22:30 Ответить
РИП.
Уверен, что из-за девушки, не думаю, что дедовщина. Соболезнования близким.
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24.10.2021 22:24 Ответить
Ага, рип. С чего бы? Оно когда в себя стреляло про родных думало??
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24.10.2021 22:37 Ответить
Чушь!
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24.10.2021 22:26 Ответить
Склад пусть считают. Там первые шнурки от ботинок найдутся, а за ними и ноги.
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24.10.2021 22:31 Ответить
Сомневаюсь что сослуживцы не знали....
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24.10.2021 22:32 Ответить
23 года, учебка, месяц до дембеля., да еще и "Десна".... Шерше ля фам...
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24.10.2021 22:33 Ответить
співчуття батькам...
ну як жеж так, хлопчик??? нащо???
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24.10.2021 22:34 Ответить
Что-то непонятно... У срочника в учебке месяц до дембеля?! Может до малого дембеля???
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24.10.2021 22:36 Ответить
О постоянном составе что то слышали?
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24.10.2021 22:42 Ответить
Та я щось не чув щоб там "постоянніки" "на ремінь" ходили... Хіба що взяли з "обслуги" поки молодняк присягу не прийняв
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24.10.2021 22:45 Ответить
Я не знаю как в Десне, тем более сейчас, а у нас в Павлограде в учебке бывало всякое, в том числе и полностью сержантские караулы.
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24.10.2021 23:33 Ответить
Я теж в Десні був останній раз років п"ятнадцять тому (Хоча контакти трохи з людьми тамтешніми підтримував довго)
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24.10.2021 23:50 Ответить
Слышал,слышал... Я служил первые полгода в Десне. Вопрос в другом: какой срочник сейчас может быть в постоянном составе?! Это ж не совдеповская армия,уважаемый. Сейчас весь постоянный состав - контрактники.
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24.10.2021 22:51 Ответить
контрактников учебки на посты выставлять?

вы за зеленского голосовали?
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24.10.2021 22:58 Ответить
И шо старик АК 47 до сих пор на боевом дежурстве?
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24.10.2021 22:38 Ответить
АК-47?
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24.10.2021 22:39 Ответить
в 3:53 ?
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24.10.2021 22:45 Ответить
Ищите женщину...
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24.10.2021 22:41 Ответить
3-53--такая точность , а обнаружила смена ....
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24.10.2021 22:45 Ответить
Може буть що статтю писав "лох" і прибула не "зміна" а "тривожна група" вислана на постріл
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24.10.2021 22:47 Ответить
почули постріл.
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24.10.2021 22:49 Ответить
Якщо через дівчину, то даремно собі віку вкоротив. Іх стільки після арміі буде, тільки встигай обхажувати. Це як в пісні співається: "Скажу тобі, козаченьку, ще й перекажу , якщо трапиться хтось кращий, то я тебе зраджу".
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24.10.2021 22:55 Ответить
Артсклади ніколи один вартовий не охороняє периметр, іх має бути два і більше залежно від територіі. Як це ніхто нічого не чув?
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24.10.2021 23:01 Ответить
Что за караул связи с постом нет...
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24.10.2021 23:03 Ответить
горе, сочуствую. привлекло внимание что автомат АК 47. звучит как минимум странно в 2021году
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24.10.2021 23:05 Ответить
Для караулов в ипенях обычное дело. Есть места, где ВОХР с трехлинейками и СКС до сих пор ходит.
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25.10.2021 07:53 Ответить
"Мертвого военного обнаружила смена, прибывшая на пост."
Бардак чистой воды, или новость написана неправильно. Выстрел часового на посту сигнал нападения на охраняемый объект. Может и сам по причинам семейным, может баловался с оружием, может нападение... Но что за караул, когда мертвого часового при наличии выстрела только при смене поста обнаружили...
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24.10.2021 23:16 Ответить
Деды нестреляются.
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24.10.2021 23:56 Ответить
Выстрела не слышали.
Месяц до увольнения...

Этих двух фактов достаточно, что бы возникли сомнения. Замполит, по идее и по обязанностям, должен знать причину...
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25.10.2021 00:23 Ответить
Кто небыл в Десне тот небыл в Освенциме.
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25.10.2021 02:07 Ответить
Чуш не неси! Така собі учєбка.
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25.10.2021 08:13 Ответить
Тобто: непогана ?
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25.10.2021 08:49 Ответить
В совдепии, как и многие подобного типа, отличалась издевательством сержантского состава над подчинёнными. Такое себе хождение по лезвию бритвы. Типа, сержант - царь и бог. Всемогущ.
В реальности, при достаточно углублённом изучении профессиональных качеств сержантов, выяснялась абсолютное незнание последними особенностей военной службы. Всё на понтах, неравенстве в сроках службы и наличию сержантских погон.
Офицерский состав, был, только на занятиях. Остальное время, всё отдавалось на откуп сержантскому составу. Караулы, не в счёт.
А уж они вытворяли что попало. Дисбат в Дарнице, подобными идиотами, был насыщен достаточно плотно.
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25.10.2021 09:50 Ответить
Убили і покрали зі складу зброю...
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25.10.2021 07:57 Ответить
с 17 года такой дичи не было..и похороны помню....шо у человека в голове..
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25.10.2021 09:45 Ответить
ак 47...2021 а где же акм...
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25.10.2021 09:46 Ответить
 
 