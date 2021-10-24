Срочник застрелился в учебном центре "Десна", - замначальника Сагайдак
Во время пребывания на посту 24 октября в 3:53 ночи в учебном центре "Десна" военный-срочник совершил самоубийство.
Об этом Суспільному сообщил заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению 169-го учебного центра "Десна" Александр Сагайдак, передает Цензор.НЕТ.
23-летнему парню родом с Днепропетровщины оставался месяц до дембеля. На службе характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял. Что стало причиной самоубийства пока неизвестно. Все обстоятельства будут устанавливаться, сказал Александр Сагайдак.
Военный застрелился во время несения службы в карауле, охранявшей склады. Выстрел сделал из штатного оружия автомата АК-47. Мертвого военного обнаружила смена, прибывшая на пост.
Топ комментарии
+11 Iscatel Iscatel #410601
показать весь комментарий24.10.2021 22:27 Ответить Ссылка
+9 5 копійок
показать весь комментарий24.10.2021 22:30 Ответить Ссылка
+7 Павел Стрембовский
показать весь комментарий24.10.2021 22:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уверен, что из-за девушки, не думаю, что дедовщина. Соболезнования близким.
ну як жеж так, хлопчик??? нащо???
вы за зеленского голосовали?
Бардак чистой воды, или новость написана неправильно. Выстрел часового на посту сигнал нападения на охраняемый объект. Может и сам по причинам семейным, может баловался с оружием, может нападение... Но что за караул, когда мертвого часового при наличии выстрела только при смене поста обнаружили...
Месяц до увольнения...
Этих двух фактов достаточно, что бы возникли сомнения. Замполит, по идее и по обязанностям, должен знать причину...
В реальности, при достаточно углублённом изучении профессиональных качеств сержантов, выяснялась абсолютное незнание последними особенностей военной службы. Всё на понтах, неравенстве в сроках службы и наличию сержантских погон.
Офицерский состав, был, только на занятиях. Остальное время, всё отдавалось на откуп сержантскому составу. Караулы, не в счёт.
А уж они вытворяли что попало. Дисбат в Дарнице, подобными идиотами, был насыщен достаточно плотно.