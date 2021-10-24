Срочник застрелился в учебном центре "Десна", - замначальника Сагайдак

Во время пребывания на посту 24 октября в 3:53 ночи в учебном центре "Десна" военный-срочник совершил самоубийство.

Об этом Суспільному сообщил заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению 169-го учебного центра "Десна" Александр Сагайдак, передает Цензор.НЕТ.

23-летнему парню родом с Днепропетровщины оставался месяц до дембеля. На службе характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял. Что стало причиной самоубийства пока неизвестно. Все обстоятельства будут устанавливаться, сказал Александр Сагайдак.

Военный застрелился во время несения службы в карауле, охранявшей склады. Выстрел сделал из штатного оружия автомата АК-47. Мертвого военного обнаружила смена, прибывшая на пост.

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