Строковик застрелився в навчальному центрі "Десна", - заступник начальника Сагайдак
Під час перебування на посту 24 жовтня о 3:53 ночі в навчальному центрі "Десна" військовий строкової служби покінчив життя самогубством.
Про це Суспільному повідомив заступник начальника з морально-психологічного забезпечення 169-го навчального центру "Десна" Олександр Сагайдак, передає Цензор.НЕТ.
"23-річному хлопцю, родом із Дніпропетровщини, залишалося трохи більше як місяць до дембелю. На службі характеризувався позитивно й проблемних питань не виявляв. Що стало причиною самогубства, поки що невідомо. Усі обставини будуть встановлювати", - сказав Олександр Сагайдак.
Військовий застрелився під час несення служби у варті, яка охороняла склади. Постріл зробив зі штатної зброї автомата АК-47. Мертвого військового виявила зміна, яка прибула на пост.
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Уверен, что из-за девушки, не думаю, что дедовщина. Соболезнования близким.
ну як жеж так, хлопчик??? нащо???
вы за зеленского голосовали?
Бардак чистой воды, или новость написана неправильно. Выстрел часового на посту сигнал нападения на охраняемый объект. Может и сам по причинам семейным, может баловался с оружием, может нападение... Но что за караул, когда мертвого часового при наличии выстрела только при смене поста обнаружили...
Месяц до увольнения...
Этих двух фактов достаточно, что бы возникли сомнения. Замполит, по идее и по обязанностям, должен знать причину...
В реальности, при достаточно углублённом изучении профессиональных качеств сержантов, выяснялась абсолютное незнание последними особенностей военной службы. Всё на понтах, неравенстве в сроках службы и наличию сержантских погон.
Офицерский состав, был, только на занятиях. Остальное время, всё отдавалось на откуп сержантскому составу. Караулы, не в счёт.
А уж они вытворяли что попало. Дисбат в Дарнице, подобными идиотами, был насыщен достаточно плотно.