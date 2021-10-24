Строковик застрелився в навчальному центрі "Десна", - заступник начальника Сагайдак

Під час перебування на посту 24 жовтня о 3:53 ночі в навчальному центрі "Десна" військовий строкової служби покінчив життя самогубством.

Про це Суспільному повідомив заступник начальника з морально-психологічного забезпечення 169-го навчального центру "Десна" Олександр Сагайдак, передає Цензор.НЕТ.

"23-річному хлопцю, родом із Дніпропетровщини, залишалося трохи більше як місяць до дембелю. На службі характеризувався позитивно й проблемних питань не виявляв. Що стало причиною самогубства, поки що невідомо. Усі обставини будуть встановлювати", - сказав Олександр Сагайдак.

Військовий застрелився під час несення служби у варті, яка охороняла склади. Постріл зробив зі штатної зброї автомата АК-47. Мертвого військового виявила зміна, яка прибула на пост.

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