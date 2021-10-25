Находящегося в российской колонии в Башкортостане политзаключенного крымского татарина Абдуллаева снова отправили в ШИЗО, - мать

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России снова отправили в штрафной изолятор фигуранта крымской "дела Хизб ут-Тахрир", крымчанина Теймура Абдуллаева, который содержится в российской колонии в Башкортостане.

Об этом сообщила в Facebook его мать Диляра Абдуллаева в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Теймура держат в штрафном изоляторе уже третьи сутки после того, как он вышел оттуда ровно неделю назад. Она подчеркнула, что с учетом срока, когда осужденного держали в особо строгих условиях, он провел в карцере более полутора лет, включая около двух месяцев под специальными условиями содержания.

"Мой сын в капкане, и я ничем не могу ему помочь. Стоит ли напоминать, что такое подвал, то есть штрафной изолятор, если известно, что СУС (специальные условия содержания. - Ред.) - это одна из форм психологического и режимного воздействия на заключенного, это "пытки бессонницей", где в камере на 12 мест всегда 50 человек, а спать можно только в часы отбоя, не нужно быть Эйнштейном, чтобы посчитать, по сколько минут они спят в сутки и спят ли вообще?" - написала мать Абдуллаева.

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Напомним, 18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов первой симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". В декабре 2019 года Верховный суд РФ снизил всем срок заключения на полгода.

Крымские татары были задержаны за причастность к политической деятельности исламской партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена с 2003 года. На территории Украины и странах мира она действует без ограничений на уровне национальных законодательств.