"Есть определенные риски": омбудсмен Грузии считает невозможным обеспечить безопасность и квалифицированное лечение Саакашвили в тюремной больнице

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария считает, что лечебное учреждение №18 специальной пенитенциарной службы, куда в случае ухудшения состояния здоровья может быть доставлен продолжающий более трех недель голодовку экс-президент Михеил Саакашвили, не является для него безопасным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В распространенном в воскресенье заявлении омбудсмена говорится, что 24 октября уполномоченные Народного защитника Грузии проверили качество готовности лечебного учреждения №18 к приему Саакашвили и пришли к выводу, что оно не отвечает требованиям, необходимым для оказания при необходимости ему полноценной медицинской помощи.

В частности, в заявлении говорится, что данное тюремное лечебное учреждение не соответствует заключениям и рекомендациям группы врачей, которые наблюдают за состоянием Саакашвили, а также "существуют определенные риски с точки зрения безопасности".

"К примеру, в данном учреждении не сможет быть проведено магнитно-резонансное обследование, компьютерная томография, дуплексное сканирование. Также в учреждении на данный момент не работает врач-реаниматолог, однако, как объясняют в администрации, ждут соответствующего специалиста в ближайший период", - заявляет омбудсмен.

По ее мнению, из-за этих факторов может возникнуть необходимость периодической перевозки Саакашвили в гражданскую клинику, что, как она считает, для продолжающего долгую голодовку заключенного небезопасно и может привести к риску ухудшения состояния.

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Кроме этого, омбудсмен видит риски с точки зрения возможных инцидентов с другими заключенными.

"Инфраструктура и среда не исключают риски вербальной агрессии и шума, словесных оскорблений или психологического давления со стороны определенных групп заключенных", - заявляет Ломджария.

В заявлении отмечается, что аппарат Народного защитника считает, что специальная пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии должна выбрать альтернативное медицинское учреждение, где будет возможным обеспечение полноценного и адекватного медицинского сервиса и безопасности для Саакашвили.