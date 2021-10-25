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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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"Есть определенные риски": омбудсмен Грузии считает невозможным обеспечить безопасность и квалифицированное лечение Саакашвили в тюремной больнице

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария считает, что лечебное учреждение №18 специальной пенитенциарной службы, куда в случае ухудшения состояния здоровья может быть доставлен продолжающий более трех недель голодовку экс-президент Михеил Саакашвили, не является для него безопасным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В распространенном в воскресенье заявлении омбудсмена говорится, что 24 октября уполномоченные Народного защитника Грузии проверили качество готовности лечебного учреждения №18 к приему Саакашвили и пришли к выводу, что оно не отвечает требованиям, необходимым для оказания при необходимости ему полноценной медицинской помощи.

В частности, в заявлении говорится, что данное тюремное лечебное учреждение не соответствует заключениям и рекомендациям группы врачей, которые наблюдают за состоянием Саакашвили, а также "существуют определенные риски с точки зрения безопасности".

"К примеру, в данном учреждении не сможет быть проведено магнитно-резонансное обследование, компьютерная томография, дуплексное сканирование. Также в учреждении на данный момент не работает врач-реаниматолог, однако, как объясняют в администрации, ждут соответствующего специалиста в ближайший период", - заявляет омбудсмен.

По ее мнению, из-за этих факторов может возникнуть необходимость периодической перевозки Саакашвили в гражданскую клинику, что, как она считает, для продолжающего долгую голодовку заключенного небезопасно и может привести к риску ухудшения состояния.

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Кроме этого, омбудсмен видит риски с точки зрения возможных инцидентов с другими заключенными.

"Инфраструктура и среда не исключают риски вербальной агрессии и шума, словесных оскорблений или психологического давления со стороны определенных групп заключенных", - заявляет Ломджария.

В заявлении отмечается, что аппарат Народного защитника считает, что специальная пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии должна выбрать альтернативное медицинское учреждение, где будет возможным обеспечение полноценного и адекватного медицинского сервиса и безопасности для Саакашвили.

Грузия (4504) здоровье (1387) Саакашвили Михеил (3307) тюрьма (825)


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Топ комментарии
+8
І я думаю, що не треба відпускати Саакашвілі в тюремну лікарню, там надто небезпечно
Нехай сидить в тюремній камері
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25.10.2021 07:31 Ответить
+6
Врёт омбудсмен. Все знают что в Грузии самые лучшие тюрьмы, реформированные самым успешным президентом.
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25.10.2021 07:33 Ответить
+6
А при президентстві цього чма багатьох ув*язнених ним доправляли до цивільної лікарні ?
Чи зараз доправляють на раз ?
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25.10.2021 07:56 Ответить
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І я думаю, що не треба відпускати Саакашвілі в тюремну лікарню, там надто небезпечно
Нехай сидить в тюремній камері
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25.10.2021 07:31 Ответить
Тепер зрозуміло чого він поперся до Грузії, став почувати себе погано, а в Україні чи закордоном дорого лікуватися, так у тюремній "больничкє" полікують задарма
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25.10.2021 07:57 Ответить
Я тоже считаю, что тюремная больничка для Миxуила небезопасна. В ней не "лечат" коксом, и пoциент может двинуть кони от ломки. Многие слуги урода не дадут соврать.
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25.10.2021 07:33 Ответить
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25.10.2021 07:42 Ответить
Врёт омбудсмен. Все знают что в Грузии самые лучшие тюрьмы, реформированные самым успешным президентом.
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25.10.2021 07:33 Ответить
А чим він захворів вже? такий живчик був за часів Порошенка... правда при Зеленському мабуть і правда щось сталося... може йому там його кохана Слуга щось у їжу підсипала?
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25.10.2021 07:38 Ответить
У Грузії повинне буть хоч одне відділення для утримання та лікування засуджених наркоманів От туди його і помістіть!
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25.10.2021 07:43 Ответить
В Украине должно бьіть специальное место для совков-социопатов , без доступа к интернету.
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25.10.2021 07:50 Ответить
А на форумі є місце для провокаторів - у "спамі"!
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25.10.2021 07:56 Ответить
Задолбали уже носится с Саакашвили, и крутое оборудование ему подавай и с другими заключенными ему опасно общаться. Он же даже не болен а просто голодает, это лечится принудительным кормлением и все.
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25.10.2021 07:43 Ответить
Йому ж "особливу" їжу видно треба, попробуй ще дістати.
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25.10.2021 08:45 Ответить
А при президентстві цього чма багатьох ув*язнених ним доправляли до цивільної лікарні ?
Чи зараз доправляють на раз ?
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25.10.2021 07:56 Ответить
Кажись это новый звездный час Миши ...давно так много про него не писали -кайфует ,наверно
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25.10.2021 08:38 Ответить
Попробуйе для лечения этого зажиревшего в Украине Карлсона
испоьзовать черенок швабры. В бытнось его президентом этот метод
широко пратиковался в СИЗО Грузии.
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25.10.2021 08:53 Ответить
Нема чим промивати карлсона від наркоти???
Хай п'є побільше води...
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25.10.2021 09:51 Ответить
Нино, мне не всё равно
С кем ты пьёшь вино
И о чём твоё кино
Нино, знай, давным-давно
Небом решено, что ждет тебя встреча с Мишико.
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25.10.2021 10:26 Ответить
У нас Юлія владіміровна тоже гАлАдАла.... навіть ходити не могла... І Гадя Савченко також зголодалась, аж зад в крісло не влазив ... Саакашвілі в свої рідній Грузіі, це його вибір, так чому у українців має "боліти голова" за Міхуіла?
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25.10.2021 10:43 Ответить
столько, сколько он насрал в Украине - это самое меньшее, чего ему стоит ожыдать
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25.10.2021 11:58 Ответить
А чем он болеет что ему требуется "квалифицированное лечение"?

Ломка - это разве заболевание?
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25.10.2021 11:57 Ответить
 
 