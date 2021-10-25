Девятимесячную девочку похитили на Львовщине, - полиция. ФОТО
Во Львовской области исчезла девятимесячная Виктория Нечаева. К похищению, возможно, причастен бывший сожитель матери ребенка.
Об этом 24 октября сообщила полиция области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Полиция установила, что к похищению ребенка может быть причастен бывший сожитель матери девочки Юрий Лукач, 22.04.1990 года рождения, житель поселка Подволочиск Тернопольской области.
Приметы разыскиваемых: Нечаева Виктория Александровна - возраст - 9 месяцев ( 05.01.2021 г.р.), рост - 60-70 сантиметров, волосы светлые.
Лукач Юрий - возраст 31 год, небольшого роста, небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны. Особая примета - татуировка на левой руке.
"К розыску ребенка привлечены оперативники криминальной полиции, ювенальные полицейские всех территориальных подразделений полиции, а также сотрудники уголовного розыска, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщине. Ориентировка направлена в полицию других областей.
Всех, кому известны детали происшествия или место пребывания разыскиваемых, просим связаться по номеру 102 или сообщить в ближайшее подразделение полиции", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бідне дитя. Якщо ще й грудна дитинка, чим і як цей волоцюга її взагалі годуватиме ?
Навряд чи воно знає, яку суміш приготувати і який прикорм можна.
А баби такі дурнуваті... жах.