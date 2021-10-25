Девятимесячную девочку похитили на Львовщине, - полиция. ФОТО

Во Львовской области исчезла девятимесячная Виктория Нечаева. К похищению, возможно, причастен бывший сожитель матери ребенка.

Об этом 24 октября сообщила полиция области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Полиция установила, что к похищению ребенка может быть причастен бывший сожитель матери девочки Юрий Лукач, 22.04.1990 года рождения, житель поселка Подволочиск Тернопольской области.

Приметы разыскиваемых: Нечаева Виктория Александровна - возраст - 9 месяцев ( 05.01.2021 г.р.), рост - 60-70 сантиметров, волосы светлые.

Лукач Юрий - возраст 31 год, небольшого роста, небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны. Особая примета - татуировка на левой руке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Банда, похитившая девушку и требовавшая за нее €2 млн выкупа, обезврежена во Львове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"К розыску ребенка привлечены оперативники криминальной полиции, ювенальные полицейские всех территориальных подразделений полиции, а также сотрудники уголовного розыска, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщине. Ориентировка направлена в полицию других областей.

Всех, кому известны детали происшествия или место пребывания разыскиваемых, просим связаться по номеру 102 или сообщить в ближайшее подразделение полиции", - говорится в сообщении.







Фото: полиция Facebook