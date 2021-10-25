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Девятимесячную девочку похитили на Львовщине, - полиция. ФОТО

Во Львовской области исчезла девятимесячная Виктория Нечаева. К похищению, возможно, причастен бывший сожитель матери ребенка.

Об этом 24 октября сообщила полиция области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Полиция установила, что к похищению ребенка может быть причастен бывший сожитель матери девочки Юрий Лукач, 22.04.1990 года рождения, житель поселка Подволочиск Тернопольской области.

Приметы разыскиваемых: Нечаева Виктория Александровна - возраст - 9 месяцев ( 05.01.2021 г.р.), рост - 60-70 сантиметров, волосы светлые.

Лукач Юрий - возраст 31 год, небольшого роста, небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны. Особая примета - татуировка на левой руке.

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"К розыску ребенка привлечены оперативники криминальной полиции, ювенальные полицейские всех территориальных подразделений полиции, а также сотрудники уголовного розыска, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщине. Ориентировка направлена в полицию других областей.

Всех, кому известны детали происшествия или место пребывания разыскиваемых, просим связаться по номеру 102 или сообщить в ближайшее подразделение полиции", - говорится в сообщении.

Девятимесячную девочку похитили на Львовщине, - полиция 01
Девятимесячную девочку похитили на Львовщине, - полиция 02
Девятимесячную девочку похитили на Львовщине, - полиция 03
Фото: полиция Facebook

Девятимесячную девочку похитили на Львовщине, - полиция 04

дети (6569) Нацполиция (16557) похищение (1688) Львовская область (2932)


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Топ комментарии
+7
Урка однозначний, ужас.

Бідне дитя. Якщо ще й грудна дитинка, чим і як цей волоцюга її взагалі годуватиме ?
Навряд чи воно знає, яку суміш приготувати і який прикорм можна.
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25.10.2021 08:43 Ответить
+4
".... небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны. Особая примета - татуировка на левой руке. Источник: " - колишній ЗЕК задрот доходяга, немає за що випити і закусити. Наслухався і надивився байок про кідепінг
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25.10.2021 08:48 Ответить
+4
Так у цыган, другого выхода и нема, если по десять детей не клепать - вымрут нафиг за два поколения.
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25.10.2021 09:38 Ответить
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Это его ребёнок или он его просто,зачем то похитил?И если его,то удивительно,что такие гоблины ещё и размножаются.
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25.10.2021 08:29 Ответить
как раз такие размножаются аж бегом
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25.10.2021 08:37 Ответить
Так у цыган, другого выхода и нема, если по десять детей не клепать - вымрут нафиг за два поколения.
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25.10.2021 09:38 Ответить
Урка однозначний, ужас.

Бідне дитя. Якщо ще й грудна дитинка, чим і як цей волоцюга її взагалі годуватиме ?
Навряд чи воно знає, яку суміш приготувати і який прикорм можна.
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25.10.2021 08:43 Ответить
Найдешевшою ліверкою буде годувати ....
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25.10.2021 08:49 Ответить
".... небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны. Особая примета - татуировка на левой руке. Источник: " - колишній ЗЕК задрот доходяга, немає за що випити і закусити. Наслухався і надивився байок про кідепінг
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25.10.2021 08:48 Ответить
Забрав у шльондри свою дитину. Молодець. Справжній батько
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25.10.2021 08:50 Ответить
Фуууух. Решил посмотреть на фото этого дауна, подумал что у меня в телефоне экран треснул
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25.10.2021 08:54 Ответить
ромо-циган...
А баби такі дурнуваті... жах.
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25.10.2021 09:41 Ответить
В топку толерантность, не роми а грязная циганва!
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25.10.2021 10:31 Ответить
 
 