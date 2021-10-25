Дев'ятимісячну дівчинку викрали на Львівщині, - поліція. ФОТО

У Львівській області зникла дев'ятимісячна Вікторія Нечаєва. До викрадення, можливо, причетний колишній співмешканець матері дитини.

Про це 24 жовтня повідомила поліція області у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Поліція встановила, що до викрадення дитини може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки Юрій Лукач, 22.04.1990 року народження, житель селища Підволочиськ Тернопільської області.

Прикмети розшукуваних: Нечаєва Вікторія Олександрівна - вік - 9 місяців (05.01.2021 р.н.), зріст - 60-70 сантиметрів, волосся світле.

Лукач Юрій - вік 31 рік, невеликого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку і жовті штани. Особлива прикмета - татуювання на лівій руці.

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"До розшуку дитини задіяні оперативники кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітники карного розшуку, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщині. Орієнтування надіслані до поліції інших областей.

Усім, кому відомі деталі події або місце перебування розшукуваних, просимо зголоситися на номером 102 або у найближчий підрозділ поліції", - йдеться в повідомленні.







Фото: поліція Facebook