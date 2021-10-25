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Дев'ятимісячну дівчинку викрали на Львівщині, - поліція. ФОТО

У Львівській області зникла дев'ятимісячна Вікторія Нечаєва. До викрадення, можливо, причетний колишній співмешканець матері дитини.

Про це 24 жовтня повідомила поліція області у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Поліція встановила, що до викрадення дитини може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки Юрій Лукач, 22.04.1990 року народження, житель селища Підволочиськ Тернопільської області.

Прикмети розшукуваних: Нечаєва Вікторія Олександрівна - вік - 9 місяців (05.01.2021 р.н.), зріст - 60-70 сантиметрів, волосся світле.

Лукач Юрій - вік 31 рік, невеликого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку і жовті штани. Особлива прикмета - татуювання на лівій руці.

Дивіться: Банду, яка викрала дівчину і вимагала за неї €2 млн викупу, знешкоджено у Львові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"До розшуку дитини задіяні оперативники кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітники карного розшуку, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщині. Орієнтування надіслані до поліції інших областей.

Усім, кому відомі деталі події або місце перебування розшукуваних, просимо зголоситися на номером 102 або у найближчий підрозділ поліції", - йдеться в повідомленні.

Девятимісячну дівчинку викрали на Львівщині, - поліція 01
Девятимісячну дівчинку викрали на Львівщині, - поліція 02
Девятимісячну дівчинку викрали на Львівщині, - поліція 03
Фото: поліція Facebook

Девятимісячну дівчинку викрали на Львівщині, - поліція 04

Автор: 

діти (5144) Нацполіція (15270) викрадення (821) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+7
Урка однозначний, ужас.

Бідне дитя. Якщо ще й грудна дитинка, чим і як цей волоцюга її взагалі годуватиме ?
Навряд чи воно знає, яку суміш приготувати і який прикорм можна.
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25.10.2021 08:43 Відповісти
+4
".... небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны. Особая примета - татуировка на левой руке. Источник: " - колишній ЗЕК задрот доходяга, немає за що випити і закусити. Наслухався і надивився байок про кідепінг
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25.10.2021 08:48 Відповісти
+4
Так у цыган, другого выхода и нема, если по десять детей не клепать - вымрут нафиг за два поколения.
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25.10.2021 09:38 Відповісти
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Это его ребёнок или он его просто,зачем то похитил?И если его,то удивительно,что такие гоблины ещё и размножаются.
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25.10.2021 08:29 Відповісти
как раз такие размножаются аж бегом
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25.10.2021 08:37 Відповісти
Так у цыган, другого выхода и нема, если по десять детей не клепать - вымрут нафиг за два поколения.
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25.10.2021 09:38 Відповісти
Урка однозначний, ужас.

Бідне дитя. Якщо ще й грудна дитинка, чим і як цей волоцюга її взагалі годуватиме ?
Навряд чи воно знає, яку суміш приготувати і який прикорм можна.
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25.10.2021 08:43 Відповісти
Найдешевшою ліверкою буде годувати ....
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25.10.2021 08:49 Відповісти
".... небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны. Особая примета - татуировка на левой руке. Источник: " - колишній ЗЕК задрот доходяга, немає за що випити і закусити. Наслухався і надивився байок про кідепінг
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25.10.2021 08:48 Відповісти
Забрав у шльондри свою дитину. Молодець. Справжній батько
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25.10.2021 08:50 Відповісти
Фуууух. Решил посмотреть на фото этого дауна, подумал что у меня в телефоне экран треснул
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25.10.2021 08:54 Відповісти
ромо-циган...
А баби такі дурнуваті... жах.
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25.10.2021 09:41 Відповісти
В топку толерантность, не роми а грязная циганва!
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25.10.2021 10:31 Відповісти
 
 