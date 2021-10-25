Эпидпоказатели в шести регионах Украины соответствуют "красной" зоне карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 25 октября, показатели эпидопасности в 6 регионах Украины соответствуют "красной" карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, согласно показателям министерства, к "красной" зоне эпидемической опасности относится Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская области.
В "желтой" зоне эпидопасности находятся: Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.
Оставшиеся регионы находятся в "оранжевой" зоне.
Уровень заболеваемости на COVID-19, при норме в 75 на 100 тыс. населения, по Украине составляет 614 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости - 389 на 100 тыс. населения.
Так, самый высокий уровень заболеваемости в Херсонской, Сумской, Луганской областях. Уровень госпитализации превышен в Киеве и 18 регионах.
Самый высокий уровень госпитализаций в Херсонской, Житомирской, Запорожской и Донецкой областях.
Загруженность коек с кислородом по Украине, при норме 65%, составляет 66%.
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Covid-19 в Украине, данные за неделю (19-25.10):
139 345 новых случаев (+47% от прошлой недели);
3 392 смертей (+61%);
50 956 выздоровлений (+38%);
439 482 ПЦР-тестов (+44%);
1009 599 вакцинаций (1 доза) (+148%);
499 506 вакцинаций (2 доза) (+41%).
+14 634 новых случая (+4% от активных);
+4 598 выздоровлений (-1% от активных);
+330 смертей (летальность 3.56%);
+34 540 ПЦР-тестов (42% положительных);
+75 240/26 091 вакцинация (1/2 доза), 1 дозу получили 21.56% населения, 2 дозы - 16.81%.
Covid-19 в Украине, данные за неделю (19-25.10):
139 345 новых случаев (+47% от прошлой недели);
3 392 смерти (+61%);
50 956 выздоровлений (+38%);
439 482 ПЦР-теста (+44%);
1 009 599 вакцинаций (1 доза) (+148%);
499 506 вакцинаций (2 доза) (+41%).
Тогда как водится у нас, народ не поверит и начнет выстраиваться в очереди за вакциной, рассказывая всем знакомым, что правительство врет и очереди, шо пипец и хрен запишешься... Процесс вакцинации станет самодостаточным и уже не будет нуждаться в уговорах (главное только вакцину подвози)
Доктор Комаровський.
Знаний ЗЕпи*дабол, який відкриває рот на замовлення.
Це приблизно як Гордон журналіст.
Я не для вас його постила. А щоб люди подивились відео і зробили єдиноправильну річ.
маска,миття рук є бар"єром(на певний відсоток зменшує концентрацію вірусу(особливо щодо "Дельти" , -штам ,котрий передається в основному аерозольним шляхом)
Хворі на захворювання Дауна в масках, наприклад, хвпиають ковід у 22 раза частіше, тому...
Цікаво він сказав, що президент виклав пост із закликом вакцинуватись. В коменти до нього прийшли тисячі антивакцинаторів. І що трапилось ? Президент пост видалив ! Бо ж для нього рейтинг більше важить ніж людські життя. Тому в нас така слабка агітація за вакцинацію. Бо през тремтить за рейтинги.
Щось у вас плата поплавилась..