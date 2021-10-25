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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидпоказатели в шести регионах Украины соответствуют "красной" зоне карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидпоказатели в шести регионах Украины соответствуют

По состоянию на 25 октября, показатели эпидопасности в 6 регионах Украины соответствуют "красной" карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, согласно показателям министерства, к "красной" зоне эпидемической опасности относится Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская области.

В "желтой" зоне эпидопасности находятся: Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

Оставшиеся регионы находятся в "оранжевой" зоне. 

Уровень заболеваемости на COVID-19, при норме в 75 на 100 тыс. населения, по Украине составляет 614 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости - 389 на 100 тыс. населения.

Так, самый высокий уровень заболеваемости в Херсонской, Сумской, Луганской областях. Уровень госпитализации превышен в Киеве и 18 регионах.

Самый высокий уровень госпитализаций в Херсонской, Житомирской, Запорожской и Донецкой областях.

Загруженность коек с кислородом по Украине, при норме 65%, составляет 66%.

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Эпидпоказатели в шести регионах Украины соответствуют красной зоне карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Він вже не дитячий лікар-він вже знаний інфекціоніст
Знаний ЗЕпи*дабол, який відкриває рот на замовлення.
Це приблизно як Гордон журналіст.
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25.10.2021 09:24 Ответить
+1
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25.10.2021 09:15 Ответить
+1
https://www.youtube.com/watch?v=d-m8d8BnOCA&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Последняя осень

Доктор Комаровський.
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25.10.2021 09:16 Ответить
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25.10.2021 09:15 Ответить
Мільйон щеплень тільки першою дозою за тиждень, офигеть (хоча і пізно)

Covid-19 в Украине, данные за неделю (19-25.10):
139 345 новых случаев (+47% от прошлой недели);
3 392 смертей (+61%);
50 956 выздоровлений (+38%);
439 482 ПЦР-тестов (+44%);
1009 599 вакцинаций (1 доза) (+148%);
499 506 вакцинаций (2 доза) (+41%).
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25.10.2021 09:16 Ответить
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25.10.2021 09:17 Ответить
Covid-19 в Украине (25.10):

+14 634 новых случая (+4% от активных);

+4 598 выздоровлений (-1% от активных);

+330 смертей (летальность 3.56%);

+34 540 ПЦР-тестов (42% положительных);

+75 240/26 091 вакцинация (1/2 доза), 1 дозу получили 21.56% населения, 2 дозы - 16.81%.

Covid-19 в Украине, данные за неделю (19-25.10):

139 345 новых случаев (+47% от прошлой недели);

3 392 смерти (+61%);

50 956 выздоровлений (+38%);

439 482 ПЦР-теста (+44%);

1 009 599 вакцинаций (1 доза) (+148%);

499 506 вакцинаций (2 доза) (+41%).
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25.10.2021 09:18 Ответить
С нашим народом нужно по другому: нужно не уговаривать, а закидывать новости, что вакцина есть но скоро закончится, а с такого то числа запрет на перемещение всем не вакцинированным, при этом МОЗ должно вещать прямо-противоположное. (можно специально на каком то пункте устроить искусственный дефицит, можно даже с дракой и слить сюжет какому-нибудь опзжопному каналу)
Тогда как водится у нас, народ не поверит и начнет выстраиваться в очереди за вакциной, рассказывая всем знакомым, что правительство врет и очереди, шо пипец и хрен запишешься... Процесс вакцинации станет самодостаточным и уже не будет нуждаться в уговорах (главное только вакцину подвози)
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25.10.2021 09:48 Ответить
Особенно совковым идиотам, нравится тема, взять себе чего-нибудь дефицитного, даже если оно тебе не нужно
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25.10.2021 09:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d-m8d8BnOCA&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Последняя осень

Доктор Комаровський.
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25.10.2021 09:16 Ответить
Шукаю людину...яку вилікував сам Комаровський! Відгукніться! Дайте адресу, де він приймає, розкажіть який він насправді лікар. Чекаю відгуків! Книжки і телевізор не пропонувати.
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25.10.2021 09:20 Ответить
То ви не погоджуєтесь з його словами у відео ?
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25.10.2021 09:23 Ответить
Він вже не дитячий лікар-він вже знаний інфекціоніст
Знаний ЗЕпи*дабол, який відкриває рот на замовлення.
Це приблизно як Гордон журналіст.
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25.10.2021 09:24 Ответить
Не засмічуйте простір під моїм коментарем.
Я не для вас його постила. А щоб люди подивились відео і зробили єдиноправильну річ.
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25.10.2021 09:27 Ответить
Medice, cura te ipsum...
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25.10.2021 09:30 Ответить
Плювати що він там говорить . В першу чергу він відомий українофоб (я лучше павєшусь , но украінскій ізік учіть нє буду).
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25.10.2021 09:26 Ответить
Тут казали що він нічого не розуміє, та ще й ватнік.
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25.10.2021 09:21 Ответить
Він не лікар він ВРАтьЧ.
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25.10.2021 09:23 Ответить
На початку епідемії цей ВРАтьЧ казав у Шустера по скайпу носіть маски і мийте руки. Так на ЦН його дружно обсміяли що він нічого не розуміє.
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25.10.2021 09:31 Ответить
маски і мийка рук якось допомагає від ковіда? )
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25.10.2021 09:34 Ответить
особливо тупим ботам.

маска,миття рук є бар"єром(на певний відсоток зменшує концентрацію вірусу(особливо щодо "Дельти" , -штам ,котрий передається в основному аерозольним шляхом)
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25.10.2021 09:43 Ответить
тупим ЗЕботам на кшталт показово.
Хворі на захворювання Дауна в масках, наприклад, хвпиають ковід у 22 раза частіше, тому...
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25.10.2021 09:53 Ответить
Може і ватнік. Я його не слухаю.
Цікаво він сказав, що президент виклав пост із закликом вакцинуватись. В коменти до нього прийшли тисячі антивакцинаторів. І що трапилось ? Президент пост видалив ! Бо ж для нього рейтинг більше важить ніж людські життя. Тому в нас така слабка агітація за вакцинацію. Бо през тремтить за рейтинги.
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25.10.2021 09:26 Ответить
Те, що нарко ЗЕбанат видалив пост про вакцинацію зі свого інстаграму показує справжнє ставлення Банкової до пандемії: людські життя - це харашо, але рейтинги дорожче. Коронавірус - незручна тема, вона не дає жодних бонусів, а тому препіЗЕденту треба від неї дистанціюватися.
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25.10.2021 09:33 Ответить
Дивно,,. як порохоботи активно користуються "підпискою" в Зе )))))
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25.10.2021 09:44 Ответить
Комаровский порохобот ?
Щось у вас плата поплавилась..
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25.10.2021 09:52 Ответить
ЗЕбанат ну, так Комаровський раніше закликав до того, аби діти мали власний імунітет, а не травилися вакцинами. Потім розвертав голоблі на 180. Потім холодною водою. Той хто вміє швидко і впевнено говорити, може нести у нас будь-яку муйню. Навіть стати препіЗЕдентом, не маючи данних бригадира.
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25.10.2021 09:54 Ответить
 
 