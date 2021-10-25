Эпидпоказатели в шести регионах Украины соответствуют "красной" зоне карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 25 октября, показатели эпидопасности в 6 регионах Украины соответствуют "красной" карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, согласно показателям министерства, к "красной" зоне эпидемической опасности относится Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская области.

В "желтой" зоне эпидопасности находятся: Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

Оставшиеся регионы находятся в "оранжевой" зоне.

Уровень заболеваемости на COVID-19, при норме в 75 на 100 тыс. населения, по Украине составляет 614 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости - 389 на 100 тыс. населения.

Так, самый высокий уровень заболеваемости в Херсонской, Сумской, Луганской областях. Уровень госпитализации превышен в Киеве и 18 регионах.

Самый высокий уровень госпитализаций в Херсонской, Житомирской, Запорожской и Донецкой областях.

Загруженность коек с кислородом по Украине, при норме 65%, составляет 66%.

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