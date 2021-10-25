Епідпоказники в шести регіонах України відповідають "червоній" зоні карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 25 жовтня, показники епіднебезпеки в 6 регіонах України відповідають "червоній" зоні карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, згідно з показниками міністерства, до "червоної" зони епідемічної небезпеки належить Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська області.
В "жовтій" зоні епіднебезпеки перебувають: Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.
Решта регіонів у "помаранчевій" зоні.
Рівень захворюваності на COVID-19, за норми в 75 на 100 тис. населення, по Україні становить 614 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності - 389 на 100 тис. населення.
Так, найвищий рівень захворюваності в Херсонській, Сумській, Луганській областях. Рівень госпіталізації перевищено в Києві і 18 регіонах.
Найвищий рівень госпіталізацій в Херсонській, Житомирській, Запорізькій і Донецькій областях.
Завантаженість ліжок з киснем по Україні, за норми 65%, становить 66%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Covid-19 в Украине, данные за неделю (19-25.10):
139 345 новых случаев (+47% от прошлой недели);
3 392 смертей (+61%);
50 956 выздоровлений (+38%);
439 482 ПЦР-тестов (+44%);
1009 599 вакцинаций (1 доза) (+148%);
499 506 вакцинаций (2 доза) (+41%).
+14 634 новых случая (+4% от активных);
+4 598 выздоровлений (-1% от активных);
+330 смертей (летальность 3.56%);
+34 540 ПЦР-тестов (42% положительных);
+75 240/26 091 вакцинация (1/2 доза), 1 дозу получили 21.56% населения, 2 дозы - 16.81%.
Covid-19 в Украине, данные за неделю (19-25.10):
139 345 новых случаев (+47% от прошлой недели);
3 392 смерти (+61%);
50 956 выздоровлений (+38%);
439 482 ПЦР-теста (+44%);
1 009 599 вакцинаций (1 доза) (+148%);
499 506 вакцинаций (2 доза) (+41%).
Тогда как водится у нас, народ не поверит и начнет выстраиваться в очереди за вакциной, рассказывая всем знакомым, что правительство врет и очереди, шо пипец и хрен запишешься... Процесс вакцинации станет самодостаточным и уже не будет нуждаться в уговорах (главное только вакцину подвози)
Доктор Комаровський.
Знаний ЗЕпи*дабол, який відкриває рот на замовлення.
Це приблизно як Гордон журналіст.
Я не для вас його постила. А щоб люди подивились відео і зробили єдиноправильну річ.
маска,миття рук є бар"єром(на певний відсоток зменшує концентрацію вірусу(особливо щодо "Дельти" , -штам ,котрий передається в основному аерозольним шляхом)
Хворі на захворювання Дауна в масках, наприклад, хвпиають ковід у 22 раза частіше, тому...
Цікаво він сказав, що президент виклав пост із закликом вакцинуватись. В коменти до нього прийшли тисячі антивакцинаторів. І що трапилось ? Президент пост видалив ! Бо ж для нього рейтинг більше важить ніж людські життя. Тому в нас така слабка агітація за вакцинацію. Бо през тремтить за рейтинги.
Щось у вас плата поплавилась..