Епідпоказники в шести регіонах України відповідають "червоній" зоні карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 жовтня, показники епіднебезпеки в 6 регіонах України відповідають "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, згідно з показниками міністерства, до "червоної" зони епідемічної небезпеки належить Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська області.

В "жовтій" зоні епіднебезпеки перебувають: Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

Решта регіонів у "помаранчевій" зоні.

Рівень захворюваності на COVID-19, за норми в 75 на 100 тис. населення, по Україні становить 614 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності - 389 на 100 тис. населення.

Так, найвищий рівень захворюваності в Херсонській, Сумській, Луганській областях. Рівень госпіталізації перевищено в Києві і 18 регіонах.

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Найвищий рівень госпіталізацій в Херсонській, Житомирській, Запорізькій і Донецькій областях.

Завантаженість ліжок з киснем по Україні, за норми 65%, становить 66%.