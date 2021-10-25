Я за жесткую президентскую республику, когда есть ответственный человек, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине. В этом случае, президент - это глава исполнительной власти, отвечающий за все эти процессы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью "РБК-Украина".
В Украине, по его словам, всенародно избирают президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции - парламентско-президентская республика. Секретарь СНБО считает, что по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".
"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", - объяснил Данилов.
По его словам, в украинской истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед.
"Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - добавил Данилов.
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Потрібна парламентська республіка з федеративним устроєм. Щоб подолати диктатуру Кііва.
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В тюрьме-то никто сидеть не хочет, в бегах тоже.
Це вже НЕ республіка.
То есть ликвидировать многомиллионный залог. Перейти на аналог демократической польской системы.
Или будем укреплять президента ставленника олигархов?
Срок президентства 1 год максимум - единственный стимул хоть что то делать в стране!
@yapravvsegda
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https://twitter.com/yapravvsegda/status/1452535904049025026 2 ч
В ответ
https://twitter.com/AnnaSk75324313 @AnnaSk75324313
Жостка президентська республіка - це, в умовах непрацюючої Конституції, тотальної корупції і аполітичного населення, старша частина якого мріє про Сталіна, є прямою і безмежною диктатурою однієї особи, згортанням демократії, політичними репресіями і деградацією суспільства.
верной дорогой идете, ЗЕ-билы !
и что ?
"жить стало лучше, жить стало веселей" !
Залишилось почекати/пережити пару років поки оберем відповідальну людину