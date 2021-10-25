Я за жорстку президентську республіку, коли є відповідальна людина, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов виступив за жорстку президентську республіку в Україні. В цьому випадку, президент - це глава виконавчої влади, відповідальний за всі ці процеси.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
В Україні, за його словами, всенародно обирають президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією - парламентсько-президентська республіка. Він вважає, що за логікою парламентсько-президентської республіки президента потрібно обирати в парламенті і "поставити крапку в цьому питанні".
"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", - заявив він.
За його словами, в українській історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед.
"Можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття", - заявив Данілов.
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Потрібна парламентська республіка з федеративним устроєм. Щоб подолати диктатуру Кііва.
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В тюрьме-то никто сидеть не хочет, в бегах тоже.
Це вже НЕ республіка.
То есть ликвидировать многомиллионный залог. Перейти на аналог демократической польской системы.
Или будем укреплять президента ставленника олигархов?
Срок президентства 1 год максимум - единственный стимул хоть что то делать в стране!
@yapravvsegda
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https://twitter.com/yapravvsegda/status/1452535904049025026 2 ч
В ответ
https://twitter.com/AnnaSk75324313 @AnnaSk75324313
Жостка президентська республіка - це, в умовах непрацюючої Конституції, тотальної корупції і аполітичного населення, старша частина якого мріє про Сталіна, є прямою і безмежною диктатурою однієї особи, згортанням демократії, політичними репресіями і деградацією суспільства.
верной дорогой идете, ЗЕ-билы !
и что ?
"жить стало лучше, жить стало веселей" !
Залишилось почекати/пережити пару років поки оберем відповідальну людину