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Я за жорстку президентську республіку, коли є відповідальна людина, - Данілов

Я за жорстку президентську республіку, коли є відповідальна людина, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов виступив за жорстку президентську республіку в Україні. В цьому випадку, президент - це глава виконавчої влади, відповідальний за всі ці процеси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

В Україні, за його словами, всенародно обирають президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією - парламентсько-президентська республіка. Він вважає, що за логікою парламентсько-президентської республіки президента потрібно обирати в парламенті і "поставити крапку в цьому питанні".

"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", - заявив він.

За його словами, в українській історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед.

Читайте: Інтереси Путіна прагнуть представляти в Україні мінімум три групи: зараз між ними триває зіткнення, - Данілов

"Можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття", - заявив Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Президент (815)


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Топ коментарі
+47
это Зелька то у нас ответственный ?
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25.10.2021 09:49 Відповісти
+35
Задля національної безпеки потрібно було забороняти не Вконтакте, а Квартал.
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25.10.2021 10:02 Відповісти
+29
вообщем по сценарию рабсии нас готовят к полной узурпации власти навсегда зеленским
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25.10.2021 09:50 Відповісти
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ВУ чём проблема?Он шёл в президенты и должен выполнять свои обязанности в рамках Конституции.И если он это не выполняет,то должен немедленно уходить с поста.На сегодняшний день на основании фактов, наш президент нарушает Конституцию.Определение для президента жёсткий НЕДОПУСТИМО!!! На что это высказывание Данилова рассчитано? На то что они хотят нам устроить полицейское государство и железную занавесь?Раз секретарь это высказал,то это точно обсуждалось с участиемп президента.ДУМАЙ ТЕ!!!!!!
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25.10.2021 10:44 Відповісти
Так у нас и сейчас есть ответственный.Это президент Зеленский.У него все рычаги в руках-и Рада,и Кабмин.Он отвечает за все,что происходит.Например за то,что сейчас практически закончились места в реанимациях многих городов.Зато появилось несколько неплохих дорог.Чтобы трупы быстрее и комфортнее возить?
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25.10.2021 10:44 Відповісти
Как по мне, так в Украине вообще надо упразднить институт президента. Хотя, три года туму назад я думал, как Данилов. Сейчас смотрю на клоуна и понимаю, что монобольшинство было в первый и последний раз. Больше такого не будет и исходя из этого в парламентской республике премьера-клоуна, или зека не избрали бы.
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25.10.2021 10:46 Відповісти
Дуринда - хто ж з нього щось спитає?!
Потрібна парламентська республіка з федеративним устроєм. Щоб подолати диктатуру Кііва.
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25.10.2021 10:56 Відповісти
Данилов, а не хочешь ли ты рассказать как присвоил землю, которую выделили атовцам?
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25.10.2021 10:57 Відповісти
Яник вже намагався Конституцію поміняти. Де він зараз? Президенська республіка, це не для нас. Дуже великий ризик отримати диктатуру.
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25.10.2021 10:57 Відповісти
Ни один президент не понес ответственности за свои деяния. А уж этот вообще всего боится и от всякой ответственности отказывается. Смех вызывает такое предложение.
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25.10.2021 11:00 Відповісти
Парламент теж обирають і він представляє інтереси виборців. Покладати всю повноту влади на одну людину - це надто ризиковано, приклади ми бачимо всю дорогу з 1991.
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25.10.2021 11:01 Відповісти
Поддерживаю упразднение президентского поста вообще из нашей жизни
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25.10.2021 11:02 Відповісти
А может и парламент упразднить???
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25.10.2021 12:10 Відповісти
зачем эти рассуждения? если неглупый человек то понимает что власть в одних руках - это полная вседозволенность этих рук и прилипал возле этого тела... разве мало самодура и беспредельщика преЗЕнелохов ???
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25.10.2021 11:02 Відповісти
Колишній луганський бандюк так звик жити.
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25.10.2021 12:53 Відповісти
первая официальная попытка узаконивания узурпации власти Зеленским, точнее зондирование реакции населения Украины на официальную узурпацию власти Зеленским.
==========
В тюрьме-то никто сидеть не хочет, в бегах тоже.
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25.10.2021 11:13 Відповісти
Так тебе прямая дорога или к Луке Мудищеву или в Парашу.
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25.10.2021 11:16 Відповісти
данілов,! ти можеш бути, хоч за жорсткій секс! А С КРАЇНОЮ, МИ УКРАЇНЦІ, САМІ Р О З Б Е Р Е М О С Я!!!!!!!
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25.10.2021 11:21 Відповісти
За 30 років незалежності усі наші президенти були безвідповідальними людьми-клептоманами. Тому місце їм у Гаазі на лаві підсудних.
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25.10.2021 11:22 Відповісти
на лаві буде твоє зелене ,який весь час сміявся на Україною,принижував мову,голодомор, навіть армію називав вівцями, а ти бот недороблений,шоб тобі гроші подоляка поперед горла стали,немає гіршого президента ніж твій недомірок.
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25.10.2021 11:33 Відповісти
Только за яйца возмешься,молоко пропадает.
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25.10.2021 11:24 Відповісти
Ага точно і відразу отримаємо або свого Путлера або диктатора Луку!! Вони точно відповідальні за безліч злочинів!!
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25.10.2021 11:26 Відповісти
Не не хватит нам вокруг диктаторов. То что ты там хочешь, оставь при себе.
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25.10.2021 11:29 Відповісти
Всі свої ОГПУ,САП,ВРада-монобільшість,СБУ,Коломойський,усі телеканали центральні нахвалюють Зеленського і владу-що ще треба? А треба для щастя все стати як ху.ло і мати свій кооператив квартал замість озера. Людина, яка не навчилась навіть говорити без помилок,який гнобив все українське сміявся над козаками,голодомором,мовою,армією, нашою церквою-ХОЧЕ СТАТИ ЦАРЕМ,БО ДАНИЛОМ САМ БИ ТАКЕ НЕ СКАЗАВ би БЕЗ РОЗМОВИ ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ
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25.10.2021 11:30 Відповісти
нах@й нах@й вас, бл@дей зельоньіх
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25.10.2021 11:45 Відповісти
Починається.
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25.10.2021 11:46 Відповісти
Даніло, забудь підмахувати під зєлєпукіна !!! Ні хто не дасть владу в одні руки, як що тобі подобається жорстка влада типу діктатора їдь в Беларус або до путлера, тобі там явно сподобається!!!!!!!
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25.10.2021 11:47 Відповісти
А если выбранный президент окажется обыкновенным дурачком , что тогда будем делать ?
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25.10.2021 11:49 Відповісти
Ага, щоб прийшов неосвічений жлоб, непотріб, без знань, без уміння робити хоч щось, брехливе і нікчемне, зелене і порожнє місце. А ви розкажете який він крєпкій хазяйствєнік.
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25.10.2021 11:59 Відповісти
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25.10.2021 12:01 Відповісти
О, ботам Подоляка вже й картинки видали.
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25.10.2021 12:13 Відповісти
Дурник.

Це вже НЕ республіка.
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25.10.2021 12:09 Відповісти
І це буде не ваш проолігархічний бубочка! А має бути президентом Тимошенко!
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25.10.2021 12:16 Відповісти
Данилов. А может для начала перейти от олигархичнской системы выборов президента до демократической?
То есть ликвидировать многомиллионный залог. Перейти на аналог демократической польской системы.
Или будем укреплять президента ставленника олигархов?
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25.10.2021 12:21 Відповісти
По сути уже имеем диктатуру, а толку то при дурной голове?
Срок президентства 1 год максимум - единственный стимул хоть что то делать в стране!
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25.10.2021 12:29 Відповісти
Правильно говорите. Срок президентства 5 лет годится только для стран стабильной демократии. У нас не только стабильной, но и вообще демократии и близко нет и никогда не было.
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25.10.2021 13:06 Відповісти
Справедливости ради он прав в теории. Пока страна не устоялась - без сильной личности будет болото. Мы тому хороший пример. Только вот концентрация власти в одних руках, может быть даже хуже, ибо пробираются на вершину у нас худшие из худших и когда у такого вот отборного выродка не будет конкуренции, может быть даже хуже, чем сейчас. Это хорошо видно по мере узурпации власти зелёнкой и одновременной деградацией во всех сферах.
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25.10.2021 12:34 Відповісти
Украинский Сталкер


@yapravvsegda

·
https://twitter.com/yapravvsegda/status/1452535904049025026 2 ч



В ответ
https://twitter.com/AnnaSk75324313 @AnnaSk75324313

Жостка президентська республіка - це, в умовах непрацюючої Конституції, тотальної корупції і аполітичного населення, старша частина якого мріє про Сталіна, є прямою і безмежною диктатурою однієї особи, згортанням демократії, політичними репресіями і деградацією суспільства.
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25.10.2021 12:38 Відповісти
Отсос Мячеславович
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25.10.2021 12:50 Відповісти
Так у нас сейчас жёсткая президентская республика, и по мнению Данилова во главе ответственный человек, и.... ?
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25.10.2021 12:51 Відповісти
Самый Ответственный и самый-самый неприкосновенный)
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25.10.2021 18:05 Відповісти
Ну, колишній бандюган Данілов звик, щоб бандою керувала жорстка рука.
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25.10.2021 12:51 Відповісти
Как "президенты" "отвечают" за свою страну мы видим уже 30 лет. Президентская власть полностью себя дискредитировала, при Зеленском она вообще превратилась в фуфло. У меня простой вопрос: почему все соседние с нами европейские страны перешли к парламентской форме правления? Кстати в большинстве из них отнюдь не устоявшиеся форма демократии.
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25.10.2021 13:29 Відповісти
один жесткий уже жестко сел в Ростове

верной дорогой идете, ЗЕ-билы !
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25.10.2021 13:40 Відповісти
Мечтать можешь, но есть контитуция!
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25.10.2021 13:45 Відповісти
мы уже 2,5 года живем в жесткой президентской республике, со 100% своими правительством, силовиками, монобольшинством в парламенте и т.д.

и что ?
"жить стало лучше, жить стало веселей" !
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25.10.2021 14:22 Відповісти
Вибачаюсь що втручаюсь у чоловічі розмови, проте мені видається що пан Данилов абсолютно правий. Історія України цьому підтвердження. Щоправда тоді це була гетьманщина і головним в країні був гетьман. Симпатизую пану Данилову і дозволю собі висказати одну наболілу проблему. На мій погляд в законодавство України, в виборчий Кодекс добре було б вписати вимогу, згідно якої кандидат в президенти повинен або мати військову освіту, або мати військове звання. Тобто вчитись у ВУЗі з воєнною кафедрою. І наприкінці: в Україні повинен стати суспільною формою життя патріархат. Ну, принаймні хоч офіційно, а там подивимось😁
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25.10.2021 15:23 Відповісти
ХЕР ТЕБЕ НА ВСЕ РЫЛО - УКРАИНА - парламентская республика!
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25.10.2021 19:29 Відповісти
Нах нам вообще клоуны и дебилы как данилов нужны
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25.10.2021 22:38 Відповісти
Яка жорстка республіка? Чабани ви там зовсім попутали береги? У вас залишилось 3 роки, далі зебіли ви нафік нікому не треба будете. Поки результати не дуже
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26.10.2021 10:21 Відповісти
Навіть Данілов визнає,що парламентська більшість не здатна ні на що,тим більш без конвертів.
Залишилось почекати/пережити пару років поки оберем відповідальну людину
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24.01.2022 20:12 Відповісти
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