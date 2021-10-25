За неделю огонь унес жизни 57 человек, на водоемах погибли 6, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 18.10 по 24.10, во время пожаров в Украине погибли 57 человек, на водоемах - 6.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 669 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 42 человека.

Ликвидировано 3 тыс. 123 пожара, спасены во время пожаров 41 человек и не допущено уничтожение огнем 630 зданий и 59 ед. техники. На пожарах погибли 57 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 13 млн. 576 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 407 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 289 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 6 человек.