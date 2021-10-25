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За тиждень вогонь забрав життя 57 осіб, на водоймах загинули 6, - ДСНС
Протягом минулого тижня, з 18.10 по 24.10, під час пожеж в Україні загинуло 57 осіб, на водоймах - 6.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
Так, від початку тижня зареєстровано 3 тис. 669 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 42 особи.
Ліквідовано 3 тис. 123 пожежі, врятовано на пожежах 41 особу та не допущено знищення вогнем 630 будівель і 59 од. техніки. На пожежах загинуло 57 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 13 млн 576 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 407 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 289 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 6 осіб.
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