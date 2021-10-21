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Новини Фото Пожежі в Україні
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8 машин згоріли дотла, ще 3 - пошкоджені: за останні два дні на парковках Києва відбулося дві масштабні пожежі. ФОТОрепортаж

За останні два дні на парковках в різних районах Києва сталося дві масштабні пожежі. Повністю згоріли 8 автомобілів, три машини частково пошкоджені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно з даними пресслужби ДСНС в Facebook,  21 жовтня, о 3:18 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Вишняківській, 13-Б у Дарницькому районі столиці горить автомобіль.

"По прибуттю було встановлено, що загоряння сталося у дворі 14-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Hyundai з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі марки Opel, Volvo та на автомобіль Peugeot. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. О 03:42 пожежу вогнеборці локалізували, а о 03:45- ліквідували. Внаслідок пожежі автомобілі: Opel, Hyundai, Peugeot вигоріли повністю, в автомобілі Volvo пошкоджена водійська сторона автомобіля та заднє скло", - йдеться в повідомленні.

8 машин згоріли дотла, ще 3 - пошкоджені: за останні два дні на парковках Києва відбулося дві масштабні пожежі 01\

Причина виникнення пожежі з'ясовується.

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8 машин згоріли дотла, ще 3 - пошкоджені: за останні два дні на парковках Києва відбулося дві масштабні пожежі 02
Фото: сайт ДСНС

"На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили у відомстві.

Разом з тим, за даними поліції Києва вчора, 20 жовтня, в Голосіївському районі столиці на вулиці Михайла Ломоносова також горіли автомобілі.

"За попередньою інформацією, займання почалося з транспортного засобу "Порше", після чого перекинулось на припарковані поруч автомобілі. Внаслідок пожежі згоріло п’ять авто, ще дві автівки мають пошкодження. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні поліції в Facebook.

8 машин згоріли дотла, ще 3 - пошкоджені: за останні два дні на парковках Києва відбулося дві масштабні пожежі 03

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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8 машин згоріли дотла, ще 3 - пошкоджені: за останні два дні на парковках Києва відбулося дві масштабні пожежі 04
Фото: сайт поліції

Причини і обставини події встановлюються в рамках проведення досудового розслідування і комплексу експертиз.

Автор: 

авто (6220) Київ (19626) пожежа (4350) ДСНС (5137)


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Топ коментарі
+8
не паркуйся во дворе
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21.10.2021 11:21
+7
Хозяева автостоянок продолжают бесчинствовать.
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21.10.2021 11:24
+4
Красивое!
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21.10.2021 11:23
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не паркуйся во дворе
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21.10.2021 11:21 Відповісти
Ваня, твоих рук дело?)
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21.10.2021 11:26 Відповісти
И на тротуарах. )
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21.10.2021 14:06 Відповісти
Красивое!
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21.10.2021 11:23 Відповісти
Хозяева автостоянок продолжают бесчинствовать.
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21.10.2021 11:24 Відповісти
Погремушку,возможно российской сборки, хюндай,обонкротившийся Опель,китайскую вольву не жалко,а вот Пежо жалко.
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21.10.2021 11:24 Відповісти
Офигиваю от твоих познаний.
Опель принадлежит фирме Пежо.
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21.10.2021 11:29 Відповісти
Конечно принадлежит,бывший банкрот Опель без Пежо ничто,стоимость бренда нуль,своих моделей нет и не будет,Опель пустое место.
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21.10.2021 11:38 Відповісти
То бишь, если на одну и ту же машину повесить разные ******, это в корне меняет ситуацию?
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21.10.2021 11:45 Відповісти
Ты дуриком не прикидывался,если есть что сказать разумное - говори,вопросы своему папе будешь задавать.
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21.10.2021 11:53 Відповісти
Я пытался выяснить - ты полный кретин или нет.
Выяснил и имею сказать - полный.
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21.10.2021 12:04 Відповісти
Очень жаль,что вы перешли на стиль оскорблений,сдержанность,вежливость и порядочность вполне уместны даже здесь на цензоре.
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21.10.2021 12:09 Відповісти
Вася Віктор "Шевченко" Вольво навіть Китайської збірки краще ща ПєЖО , ти про що.... зовсім у авто не розбираєшся.
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21.10.2021 12:18 Відповісти
К сторонникам китайского качества я себя не отношу,за такую цену нормальный человек,подумав,слегка,может приобрести более качественный автомобиль с более высоким имиджевых уровнем.
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21.10.2021 12:25 Відповісти
Хто власник: Судля, Прокурвор, Мусорила?
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21.10.2021 12:19 Відповісти
Похоже на аццкую смесь мести и протеста.... Требования, лозунги - хоть что-то выдвигались
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21.10.2021 12:32 Відповісти
Страхуйте майно та і життя заодно.
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21.10.2021 12:39 Відповісти
Яка трагедія...
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21.10.2021 12:47 Відповісти
Порше понятно, а хюндая то за что?
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21.10.2021 14:46 Відповісти
скажіть чиї це машини і я скажу чому вони згоріли
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21.10.2021 19:35 Відповісти
Ну не підараси. (не геї)
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22.10.2021 03:52 Відповісти
Страховики зайнялись "агресивною рекламою"?🤔😂😂😂
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24.10.2021 06:57 Відповісти
 
 