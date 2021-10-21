8 машин згоріли дотла, ще 3 - пошкоджені: за останні два дні на парковках Києва відбулося дві масштабні пожежі. ФОТОрепортаж

За останні два дні на парковках в різних районах Києва сталося дві масштабні пожежі. Повністю згоріли 8 автомобілів, три машини частково пошкоджені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно з даними пресслужби ДСНС в Facebook, 21 жовтня, о 3:18 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Вишняківській, 13-Б у Дарницькому районі столиці горить автомобіль.

"По прибуттю було встановлено, що загоряння сталося у дворі 14-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Hyundai з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі марки Opel, Volvo та на автомобіль Peugeot. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. О 03:42 пожежу вогнеборці локалізували, а о 03:45- ліквідували. Внаслідок пожежі автомобілі: Opel, Hyundai, Peugeot вигоріли повністю, в автомобілі Volvo пошкоджена водійська сторона автомобіля та заднє скло", - йдеться в повідомленні.

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Причина виникнення пожежі з'ясовується.

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Фото: сайт ДСНС

"На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили у відомстві.

Разом з тим, за даними поліції Києва вчора, 20 жовтня, в Голосіївському районі столиці на вулиці Михайла Ломоносова також горіли автомобілі.

"За попередньою інформацією, займання почалося з транспортного засобу "Порше", після чого перекинулось на припарковані поруч автомобілі. Внаслідок пожежі згоріло п’ять авто, ще дві автівки мають пошкодження. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні поліції в Facebook.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Фото: сайт поліції

Причини і обставини події встановлюються в рамках проведення досудового розслідування і комплексу експертиз.