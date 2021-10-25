Германия изучает предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям, - посол Фельдгузен

Министерство экономики и энергетики Германии получило предложение Украины о дополнительном транзите 55 млрд куб. м газа по специальным условиям, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мы получили это предложение от украинской стороны и предали своему Министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем интенсивно говорить об этом предложении", - сказала Фельдгузен на конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дипломат подчеркнула, что Германия также пытается сберечь транзит через Украину. "Но надо также сказать, что транзит газа когда-то закончится полностью, потому Украине следует работать над будущим этой системы, чтобы обеспечить в будущем транзит водорода, чтобы Украина стала независимой, сама могла экспортировать энергию", - добавила Фельдгузен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Транзит газа по Украине сократился, но если и будут ограничивать поставки, то предприятиям, - Зеркаль

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по специальным условиям.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg сообщил, что дополнительная транзитная мощность может быть предоставлена со скидкой до 50% от существующего тарифа в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По его словам, Киев ожидает практических переговоров с Берлином и Брюсселем по обсуждению этого предложения, поскольку остановить сложившийся в Европе энергетический кризис могут быстрые скоординированные действия.

Кроме того, советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила, что Украина готова включиться в решение газового кризиса в Европе, а также доказать, что заявления Кремля о якобы дорогом и ненадежном транзите через ГТС Украины не имеют под собой никаких оснований.