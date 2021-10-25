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Новости Газовая война
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Германия изучает предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям, - посол Фельдгузен

Германия изучает предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям, - посол Фельдгузен

Министерство экономики и энергетики Германии получило предложение Украины о дополнительном транзите 55 млрд куб. м газа по специальным условиям, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мы получили это предложение от украинской стороны и предали своему Министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем интенсивно говорить об этом предложении", - сказала Фельдгузен на конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дипломат подчеркнула, что Германия также пытается сберечь транзит через Украину. "Но надо также сказать, что транзит газа когда-то закончится полностью, потому Украине следует работать над будущим этой системы, чтобы обеспечить в будущем транзит водорода, чтобы Украина стала независимой, сама могла экспортировать энергию", - добавила Фельдгузен.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по специальным условиям.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg сообщил, что дополнительная транзитная мощность может быть предоставлена со скидкой до 50% от существующего тарифа в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По его словам, Киев ожидает практических переговоров с Берлином и Брюсселем по обсуждению этого предложения, поскольку остановить сложившийся в Европе энергетический кризис могут быстрые скоординированные действия.

Кроме того, советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила, что Украина готова включиться в решение газового кризиса в Европе, а также доказать, что заявления Кремля о якобы дорогом и ненадежном транзите через ГТС Украины не имеют под собой никаких оснований.

Автор: 

Газ (10237) Газпром (3185) Германия (7066) ГТС (994) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+2
Не єто в данном случае движет им. Суть проста и банальна. Без транзита газа в ЕС тяжело будет поддерживать давление в системе, а отдельные регионы вообще могут остаться без газа. Так уж это ГТС сделана и настроена.
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25.10.2021 12:56 Ответить
+1
фактически так и есть: нынешняя цена на транзит - на уровне рентабельности.
И скидка в 50% означает что Украина будет из бюджета оплачивать за кацапов транзит...
Более того, это очередная статья зеЛоху за "нанесение убытков бюджету в особо крупных размерах"
https://www.youtube.com/watch?v=A5Bg_xUbPMY
Лютые новости: Газовый вопрос, пикирующий спутник, краденная Русь
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25.10.2021 15:19 Ответить
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Ну как раз до 2024 года и будут изучать. А СП 2 завтра запустят. Германии на порядок выгоднее стать газовым хабом Европе и не через Украину получать газ а самой продавать газ пришедший по СП 2 Украине.
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25.10.2021 12:49 Ответить
Зеленский готов уже даже доплачивать за транзит, абы Путену в глаза заглянуть.
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25.10.2021 12:50 Ответить
Не єто в данном случае движет им. Суть проста и банальна. Без транзита газа в ЕС тяжело будет поддерживать давление в системе, а отдельные регионы вообще могут остаться без газа. Так уж это ГТС сделана и настроена.
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25.10.2021 12:56 Ответить
фактически так и есть: нынешняя цена на транзит - на уровне рентабельности.
И скидка в 50% означает что Украина будет из бюджета оплачивать за кацапов транзит...
Более того, это очередная статья зеЛоху за "нанесение убытков бюджету в особо крупных размерах"
https://www.youtube.com/watch?v=A5Bg_xUbPMY
Лютые новости: Газовый вопрос, пикирующий спутник, краденная Русь
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25.10.2021 15:19 Ответить
Они будут "интенсивно говорить об этом предложении", но Путин им большего и не позволит...
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25.10.2021 12:52 Ответить
Нужно не забывать что Германия не граничит с Украиной и за транзит нужно будет еще платить другим странам, так что СП-2 будет все равно выгодней.
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25.10.2021 12:54 Ответить
На сколько помню Германия не оплачивала транзит никогда. Она покупает газ у себя на границе. Всю доставку оплачивала и покуда до сих пор оплачивает кацапня.
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25.10.2021 12:57 Ответить
Германия получает газ по СП-1, по долгосрочным контрактам, заключение новых контрактов через Украины невыгодно.
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25.10.2021 13:00 Ответить
Это и так понятно. Тут больше политическая составляющая.
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25.10.2021 13:22 Ответить
Даю прогноз! Германия пошлет нахер это предложение!
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25.10.2021 13:02 Ответить
опять газ - да кого это интересует та)))
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25.10.2021 13:19 Ответить
кацапів на цій гілці,повилазило скільки
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25.10.2021 15:58 Ответить
 
 