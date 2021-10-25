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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Четыре российских оккупанта уничтожены украинцами под оккупированным Докучаевском, - полковник ФСБ Гиркин

Четыре российских оккупанта уничтожены украинцами под оккупированным Докучаевском, - полковник ФСБ Гиркин

Оккупанты сообщают о том, что группа российско-оккупационных войск якобы попала в засаду украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков.

"Согласно полученной информации, двое суток назад под Докучаевском в засаду укро-ДРГ на своей территории попала группа бойцов "корпуса". Четверо бойцов были убиты. Добивали в упор выстрелами в лицо", - говорится в сообщении оккупанта.

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Четыре российских оккупанта уничтожены украинцами под оккупированным Докучаевском, - полковник ФСБ Гиркин 01

Автор: 

ликвидация (3686) оккупация (10193) Донбасс (26957) Гиркин Игорь (192) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+71
Яка сумна новина.....
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25.10.2021 13:19 Ответить
+55
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25.10.2021 13:26 Ответить
+38
нас там нет. то они сами, с перепоя сами, сами....
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25.10.2021 13:21 Ответить
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на какой такой територии?
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25.10.2021 20:57 Ответить
Теперь могу спокойно спать.
Всем спокойной ночи!
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26.10.2021 00:01 Ответить
Яке жахливе самогубство.
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26.10.2021 10:31 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

москва палає, щастя більшого нема
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26.10.2021 13:29 Ответить
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