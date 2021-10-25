Четыре российских оккупанта уничтожены украинцами под оккупированным Докучаевском, - полковник ФСБ Гиркин

Оккупанты сообщают о том, что группа российско-оккупационных войск якобы попала в засаду украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков.

"Согласно полученной информации, двое суток назад под Докучаевском в засаду укро-ДРГ на своей территории попала группа бойцов "корпуса". Четверо бойцов были убиты. Добивали в упор выстрелами в лицо", - говорится в сообщении оккупанта.

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