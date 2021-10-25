Четыре российских оккупанта уничтожены украинцами под оккупированным Докучаевском, - полковник ФСБ Гиркин
Оккупанты сообщают о том, что группа российско-оккупационных войск якобы попала в засаду украинских воинов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков.
"Согласно полученной информации, двое суток назад под Докучаевском в засаду укро-ДРГ на своей территории попала группа бойцов "корпуса". Четверо бойцов были убиты. Добивали в упор выстрелами в лицо", - говорится в сообщении оккупанта.
Топ комментарии
+71 Oljik
показать весь комментарий25.10.2021 13:19 Ответить Ссылка
+55 DJ ZE baryga 73%
показать весь комментарий25.10.2021 13:26 Ответить Ссылка
+38 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий25.10.2021 13:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всем спокойной ночи!
москва палає, щастя більшого нема