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Чотирьох російських окупантів знищили українці під окупованим Докучаєвськом, - полковник ФСБ Гіркін

Чотирьох російських окупантів знищили українці під окупованим Докучаєвськом, - полковник ФСБ Гіркін

Окупанти повідомляють про те, що група російсько-окупаційних військ нібито потрапила в засідку українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков.

"Згідно з отриманою інформацією, дві доби тому під Докучаєвськом в засідку укро-ДРГ на своїй території потрапила група бійців "корпусу". Четверо бійців були вбиті. Добивали в упор пострілами в обличчя", - йдеться в повідомленні окупанта.

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Чотирьох російських окупантів знищили українці під окупованим Докучаєвськом, - полковник ФСБ Гіркін 01

Автор: 

ліквідація (4075) окупація (6746) Донбас (22357) Гіркін Ігор (189) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+71
Яка сумна новина.....
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25.10.2021 13:19 Відповісти
+55
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25.10.2021 13:26 Відповісти
+38
нас там нет. то они сами, с перепоя сами, сами....
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25.10.2021 13:21 Відповісти
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на какой такой територии?
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25.10.2021 20:57 Відповісти
Теперь могу спокойно спать.
Всем спокойной ночи!
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26.10.2021 00:01 Відповісти
Яке жахливе самогубство.
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26.10.2021 10:31 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

москва палає, щастя більшого нема
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26.10.2021 13:29 Відповісти
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