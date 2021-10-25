Чотирьох російських окупантів знищили українці під окупованим Докучаєвськом, - полковник ФСБ Гіркін
Окупанти повідомляють про те, що група російсько-окупаційних військ нібито потрапила в засідку українських воїнів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков.
"Згідно з отриманою інформацією, дві доби тому під Докучаєвськом в засідку укро-ДРГ на своїй території потрапила група бійців "корпусу". Четверо бійців були вбиті. Добивали в упор пострілами в обличчя", - йдеться в повідомленні окупанта.
Топ коментарі
+71 Oljik
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+55 DJ ZE baryga 73%
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+38 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар25.10.2021 13:21 Відповісти Посилання
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