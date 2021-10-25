Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Раде евроинтеграционный день
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук намерен выделять одно заседание парламента в месяц для рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
"У меня есть идея - раз в месяц проводить День европейской интеграции в парламенте. Моим приоритетом работы является выполнение Копенгагенских критериев и вступление Украины в ЕС", - сказал Стефанчук на встрече с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, руководителем департамента по политическим вопросам, анализа и отчетности Представительства ЕС в Украине Артуром Гебалем и специалистом политического отдела Представительства ЕС Димитрием Горчаковым.
При этом спикер отметил, что Украина делает важные шаги на пути к евроинтеграции. В частности, он напомнил, что 21 октября в Верховной Раде провели внеочередное заседание, на котором приняли 14 законопроектов, посвященных европейской интеграции, а также депутаты поддержали законодательные инициативы, касающиеся ратификации международных соглашений.
Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в свою очередь выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной и поддержал идею "евроинтеграционного дня" в Верховной Раде.
В рамках встречи стороны также обсудили законопроекты, касающиеся судебной реформы, реформы СБУ, антикоррупционной стратегии, земельной реформы, а также по совершенствованию корпоративного управления.
Кроме того, Стефанчук обратил внимание на важность сотрудничества парламента Украины с Европарламентом. "Мы должны осуществлять большой межпарламентский диалог с нашими коллегами в Европейском парламенте", - подытожил он.
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Один день в месяц будут орать о "евроинтеграции"...
Зато потом 29-30 дней можно о евроинтеграции и не вспоминать!
Дёшево и сердито.
На таку "вєсєлуху" навіть сам найвеличніший прибіжить. А там його спіймає безумна... чи Безугла (?) і допитає про "вагнергейт". Профіт!
От дибілоїди у владі!
Та його кагалу.