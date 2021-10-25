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Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Раде евроинтеграционный день

Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Раде евроинтеграционный день

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук намерен выделять одно заседание парламента в месяц для рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть идея - раз в месяц проводить День европейской интеграции в парламенте. Моим приоритетом работы является выполнение Копенгагенских критериев и вступление Украины в ЕС", - сказал Стефанчук на встрече с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, руководителем департамента по политическим вопросам, анализа и отчетности Представительства ЕС в Украине Артуром Гебалем и специалистом политического отдела Представительства ЕС Димитрием Горчаковым.

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При этом спикер отметил, что Украина делает важные шаги на пути к евроинтеграции. В частности, он напомнил, что 21 октября в Верховной Раде провели внеочередное заседание, на котором приняли 14 законопроектов, посвященных европейской интеграции, а также депутаты поддержали законодательные инициативы, касающиеся ратификации международных соглашений.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в свою очередь выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной и поддержал идею "евроинтеграционного дня" в Верховной Раде.

В рамках встречи стороны также обсудили законопроекты, касающиеся судебной реформы, реформы СБУ, антикоррупционной стратегии, земельной реформы, а также по совершенствованию корпоративного управления.

Кроме того, Стефанчук обратил внимание на важность сотрудничества парламента Украины с Европарламентом. "Мы должны осуществлять большой межпарламентский диалог с нашими коллегами в Европейском парламенте", - подытожил он.

Автор: 

ВР (29279) евроинтеграция (2124) Евросоюз (17265) Стефанчук Руслан (658) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+6
Старая СОВКОВАЯ ПОКАЗУХА:
Один день в месяц будут орать о "евроинтеграции"...
Зато потом 29-30 дней можно о евроинтеграции и не вспоминать!
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25.10.2021 13:27 Ответить
+5
Политинформация ? )) Перестройка-ускорение ))
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25.10.2021 13:27 Ответить
+3
Они там себе талию будут измерять раз в месяц. Если +10 см, значит месяц прошёл не зря.
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25.10.2021 13:29 Ответить
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анал уже не табу?
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25.10.2021 13:24 Ответить
У ЗЕбанатів анал вже не табу... І в тренді...
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25.10.2021 13:32 Ответить
евроінтегратори грЄбані....
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25.10.2021 13:25 Ответить
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25.10.2021 13:26 Ответить
Старая СОВКОВАЯ ПОКАЗУХА:
Один день в месяц будут орать о "евроинтеграции"...
Зато потом 29-30 дней можно о евроинтеграции и не вспоминать!
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25.10.2021 13:27 Ответить
Политинформация ? )) Перестройка-ускорение ))
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25.10.2021 13:27 Ответить
А почему не по четвергам?
Дёшево и сердито.
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25.10.2021 13:28 Ответить
Они там себе талию будут измерять раз в месяц. Если +10 см, значит месяц прошёл не зря.
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25.10.2021 13:29 Ответить
да-да-да, очень обязательно, на 100лет быстрее приму в ес
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25.10.2021 13:30 Ответить
Та давайте вже в кінці кожного засідання! Це ж тоді буде такий любий вам "турборежим"! Можу порадити ще костюмовані єврозасідання: в національних костюмах країни-членів ЄС та під національну кухню!
На таку "вєсєлуху" навіть сам найвеличніший прибіжить. А там його спіймає безумна... чи Безугла (?) і допитає про "вагнергейт". Профіт!

От дибілоїди у владі!
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25.10.2021 13:31 Ответить
Нафіга ви там потібні, шпана підзаборна?
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25.10.2021 13:32 Ответить
А лучше раз в два дня
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25.10.2021 13:32 Ответить
Гениальная идея. Так можно все дни распределить по сферам деятельности и объявлять День посвящённый : обороноспособности, правоохранительной деятельности, энергетике, экологии, агрокомплексу и ценам на его продукцию, социалке, металлургии, как кормилице и тд. Главное обязать наших депутатиков прибывать в 9 утра и рабочий день заканчивать минимум в 18.00. И наказания : не прибыл в 1-й раз минус месячная зарплата, не пребыл во 2-й нах из Парламента. Как идея Стефанчук? Глядишь и заработаете наконец-то на благо страны , а не на свои коллекции авто, квартир и земельных участков
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25.10.2021 13:33 Ответить


Та його кагалу.
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25.10.2021 13:37 Ответить
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25.10.2021 13:56 Ответить
Вообще то хорошо бы было еженедельный такой день, а по факту то все дни должны быть евроинтеграционными исходя из нынешней ситуации.
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25.10.2021 14:01 Ответить
Раз в месяц бабло будут в евро раздавать вместо гривен?
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25.10.2021 14:24 Ответить
30 років прожували шмарклі.
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25.10.2021 19:59 Ответить
 
 