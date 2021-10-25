Стефанчук хоче щомісяця проводити в Раді євроінтеграційний день

Голова Верховної Ради Руслана Стефанчук планує виділяти одне засідання парламенту на місяць для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є ідея - раз на місяць проводити День європейської інтеграції в парламенті. Моїм пріоритетом роботи є виконання Копенгагенських критеріїв і вступ України в ЄС", - сказав Стефанчук на зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, керівником департаменту з політичних питань, аналізу і звітності Представництва ЄС в Україні Артуром Гебалем і фахівцем політичного відділу Представництва ЄС Димитрієм Горчаковим.

При цьому спікер зазначив, що Україна робить важливі кроки на шляху до євроінтеграції. Зокрема, він нагадав, що 21 жовтня у Верховній Раді провели позачергове засідання, на якому прийняли 14 законопроєктів, присвячених європейській інтеграції, а також депутати підтримали законодавчі ініціативи, що стосуються ратифікації міжнародних угод.

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Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у свою чергу висловив надію на продовження співпраці з Україною і підтримав ідею "євроінтеграційного дня" у Верховній Раді.

В рамках зустрічі сторони також обговорили законопроєкти, що стосуються судової реформи, реформи СБУ, антикорупційної стратегії, земельної реформи, а також щодо вдосконалення корпоративного управління.

Крім того, Стефанчук звернув увагу на важливість співпраці парламенту України з Європарламентом. "Ми повинні здійснювати великий міжпарламентський діалог з нашими колегами в Європейському парламенті", - підсумував він.