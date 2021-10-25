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Стефанчук хоче щомісяця проводити в Раді євроінтеграційний день

Стефанчук хоче щомісяця проводити в Раді євроінтеграційний день

Голова Верховної Ради Руслана Стефанчук планує виділяти одне засідання парламенту на місяць для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є ідея - раз на місяць проводити День європейської інтеграції в парламенті. Моїм пріоритетом роботи є виконання Копенгагенських критеріїв і вступ України в ЄС", - сказав Стефанчук на зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, керівником департаменту з політичних питань, аналізу і звітності Представництва ЄС в Україні Артуром Гебалем і фахівцем політичного відділу Представництва ЄС Димитрієм Горчаковим.

При цьому спікер зазначив, що Україна робить важливі кроки на шляху до євроінтеграції. Зокрема, він нагадав, що 21 жовтня у Верховній Раді провели позачергове засідання, на якому прийняли 14 законопроєктів, присвячених європейській інтеграції, а також депутати підтримали законодавчі ініціативи, що стосуються ратифікації міжнародних угод.

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Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у свою чергу висловив надію на продовження співпраці з Україною і підтримав ідею "євроінтеграційного дня" у Верховній Раді.

В рамках зустрічі сторони також обговорили законопроєкти, що стосуються судової реформи, реформи СБУ, антикорупційної стратегії, земельної реформи, а також щодо вдосконалення корпоративного управління.

Крім того, Стефанчук звернув увагу на важливість співпраці парламенту України з Європарламентом. "Ми повинні здійснювати великий міжпарламентський діалог з нашими колегами в Європейському парламенті", - підсумував він.

Автор: 

ВР (15044) євроінтеграція (504) Євросоюз (13648) Стефанчук Руслан (760) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+6
Старая СОВКОВАЯ ПОКАЗУХА:
Один день в месяц будут орать о "евроинтеграции"...
Зато потом 29-30 дней можно о евроинтеграции и не вспоминать!
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25.10.2021 13:27 Відповісти
+5
Политинформация ? )) Перестройка-ускорение ))
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25.10.2021 13:27 Відповісти
+3
Они там себе талию будут измерять раз в месяц. Если +10 см, значит месяц прошёл не зря.
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25.10.2021 13:29 Відповісти
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анал уже не табу?
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25.10.2021 13:24 Відповісти
У ЗЕбанатів анал вже не табу... І в тренді...
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25.10.2021 13:32 Відповісти
евроінтегратори грЄбані....
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25.10.2021 13:25 Відповісти
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25.10.2021 13:26 Відповісти
Старая СОВКОВАЯ ПОКАЗУХА:
Один день в месяц будут орать о "евроинтеграции"...
Зато потом 29-30 дней можно о евроинтеграции и не вспоминать!
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25.10.2021 13:27 Відповісти
Политинформация ? )) Перестройка-ускорение ))
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25.10.2021 13:27 Відповісти
А почему не по четвергам?
Дёшево и сердито.
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25.10.2021 13:28 Відповісти
Они там себе талию будут измерять раз в месяц. Если +10 см, значит месяц прошёл не зря.
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25.10.2021 13:29 Відповісти
да-да-да, очень обязательно, на 100лет быстрее приму в ес
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25.10.2021 13:30 Відповісти
Та давайте вже в кінці кожного засідання! Це ж тоді буде такий любий вам "турборежим"! Можу порадити ще костюмовані єврозасідання: в національних костюмах країни-членів ЄС та під національну кухню!
На таку "вєсєлуху" навіть сам найвеличніший прибіжить. А там його спіймає безумна... чи Безугла (?) і допитає про "вагнергейт". Профіт!

От дибілоїди у владі!
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25.10.2021 13:31 Відповісти
Нафіга ви там потібні, шпана підзаборна?
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25.10.2021 13:32 Відповісти
А лучше раз в два дня
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25.10.2021 13:32 Відповісти
Гениальная идея. Так можно все дни распределить по сферам деятельности и объявлять День посвящённый : обороноспособности, правоохранительной деятельности, энергетике, экологии, агрокомплексу и ценам на его продукцию, социалке, металлургии, как кормилице и тд. Главное обязать наших депутатиков прибывать в 9 утра и рабочий день заканчивать минимум в 18.00. И наказания : не прибыл в 1-й раз минус месячная зарплата, не пребыл во 2-й нах из Парламента. Как идея Стефанчук? Глядишь и заработаете наконец-то на благо страны , а не на свои коллекции авто, квартир и земельных участков
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25.10.2021 13:33 Відповісти


Та його кагалу.
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25.10.2021 13:37 Відповісти
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25.10.2021 13:56 Відповісти
Вообще то хорошо бы было еженедельный такой день, а по факту то все дни должны быть евроинтеграционными исходя из нынешней ситуации.
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25.10.2021 14:01 Відповісти
Раз в месяц бабло будут в евро раздавать вместо гривен?
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25.10.2021 14:24 Відповісти
30 років прожували шмарклі.
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25.10.2021 19:59 Відповісти
 
 