Семерых граждан РФ арестовали в Турции по подозрению в поджоге леса
Семь граждан России задержаны на юге Турции по подозрению в поджоге леса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.
"Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа", - говорится в сообщении.
Генконсульство РФ сообщило, что держит данную ситуацию на контроле. Сотрудник генконсульства в этот же день посетил жандармский участок для выяснения причин ареста граждан РФ. Он провел встречу с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства.
"24 октября состоялось заседание суда, в ходе которого, согласно нормам закона, россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд решил на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Генконсульством направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к задержанным", - добавили в генконсульстве РФ.
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для кацапов больше подходит зиндан,
а для цивилизованных - гезави
Помню как раз тогда на паРаше Якутия массово выгорала, местные, задыхающиеся от дыма холопы ныли и жаловались везде где только могли, а на кацапских геббельсми молчок. Зато Турцию сразу же радостно бросились обсасывать, когда уже там, в очень удобный для них момент, тоже пожары начались.
И да, еще тогда было понятно, что поджигателями окажутся россияне.
Так оно и случилось.
Кстати, повторилась та самая история, как это было с Бошировым и Петровым в Солсбери.
Английские следователи вообще по минимуму используют субъективные доказательства, а закрепляют все объективными. Даже «чистоседечка», как это принято в РФ после пыток, в Британии не берется как достаточное доказательство. Но в лепрозории к такому оказались не готовы и потому - все идет не по их планам и это - хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=ZnDWIUhIBPg