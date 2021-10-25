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Семерых граждан РФ арестовали в Турции по подозрению в поджоге леса

Семерых граждан РФ арестовали в Турции по подозрению в поджоге леса

Семь граждан России задержаны на юге Турции по подозрению в поджоге леса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа", - говорится в сообщении.

Генконсульство РФ сообщило, что держит данную ситуацию на контроле. Сотрудник генконсульства в этот же день посетил жандармский участок для выяснения причин ареста граждан РФ. Он провел встречу с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства.

"24 октября состоялось заседание суда, в ходе которого, согласно нормам закона, россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд решил на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Генконсульством направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к задержанным", - добавили в генконсульстве РФ.

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Автор: 

поджог (1093) россия (96139) Турция (3500)


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Топ комментарии
+24
Туркам нужно их казнить, чтоб другие диверсанты из РФ подумали, а стоит ли оно того.
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25.10.2021 13:48 Ответить
+21
Відразу було ясно що без кацапні тут не обійшлося.
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25.10.2021 13:57 Ответить
+18
Лопати їм в руки і нехай висаджують мільярд дерев. Наш клоун проконсультує як це робиться.
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25.10.2021 13:49 Ответить
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плохая тюрьма у Туретчене - однозначно плохая)))
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25.10.2021 13:47 Ответить
зиндан она называется
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25.10.2021 13:57 Ответить
вообще то - гезави - а зендан это яма для пленных на Кавказе и в Пакистане ,Афгане и Средней Азии - но таки плохо не зная языка ,по началу))
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25.10.2021 14:04 Ответить
В Иране, Афганистане и Пакистане до сих пор используется термин зиндан по отношению к действующим тюрьмам.

для кацапов больше подходит зиндан,
а для цивилизованных - гезави
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25.10.2021 14:41 Ответить
Туркам нужно их казнить, чтоб другие диверсанты из РФ подумали, а стоит ли оно того.
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25.10.2021 13:48 Ответить
Тогда раися применит биологическое оружие - увеличит завоз в Турцию "Наташ" с трипером ))
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25.10.2021 14:09 Ответить
"Как в Турции!" (с)

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25.10.2021 14:13 Ответить
Лопати їм в руки і нехай висаджують мільярд дерев. Наш клоун проконсультує як це робиться.
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25.10.2021 13:49 Ответить
бычье есть бычье...у себя тайгу привыкли жечь вот и ведут аналогично везде себя
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25.10.2021 13:49 Ответить
Скрепная кацапская традиция - если у них в доме насрано и сарай горит, то они ничего убирать или тушить и не подумают, а пойдут к соседу под дверь насрут и дом подожгут. Просто для отвлечения внимания, чтобы потом в него пальцем тыкать радостно верещать "у нас еще норм, вы лучше посмотрите чо у соседа твориться".
Помню как раз тогда на паРаше Якутия массово выгорала, местные, задыхающиеся от дыма холопы ныли и жаловались везде где только могли, а на кацапских геббельсми молчок. Зато Турцию сразу же радостно бросились обсасывать, когда уже там, в очень удобный для них момент, тоже пожары начались.
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25.10.2021 15:45 Ответить
Шпилей насмотрелись, решили заняться лесами....
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25.10.2021 13:50 Ответить
***** срет россиянам везде где можно, чтобы закрыть рабов за железным занавесом, а они "голосуют" за своего паразита единогласно.
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25.10.2021 13:54 Ответить
да за кого они голосуют.... для плешивого это его стадо стойлового содержания ... они со своим мнением ему в пуп не уперлись
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25.10.2021 15:09 Ответить
Подкидываю идею : посадите этих недоделанных "турыстов"-дуристов, а потом обменяйте на захваченных крымских татар. Иначе Раиса нипонимайт
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25.10.2021 13:55 Ответить
Туристы Петров и Баширов

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25.10.2021 13:55 Ответить
Відразу було ясно що без кацапні тут не обійшлося.
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25.10.2021 13:57 Ответить
Кацапи ж тільки те і роблять шо гадять кругом
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25.10.2021 13:59 Ответить
Любимое занятие любителей кремлевского плешивого мараматика- поджигательство и фекалиеметательство.Особенно после бояры с метиловым спиртом.
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25.10.2021 13:59 Ответить
Госдепартамент США классифицировал россиян как «бездомную национальность» (homeless nationalities). Отчет опубликован на сайте Госдепа. Всего в список «бездомных национальностей» попали граждане десяти стран. Среди них Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея.
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25.10.2021 14:00 Ответить
Без дома ,флага и гимна
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25.10.2021 14:04 Ответить
Расияцы все просрали, кроме флага и гимна: их проссали.
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25.10.2021 14:38 Ответить
говорили же ещё тогда туркам "ищите следы кацапских копыт, не теряйте время"
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25.10.2021 14:01 Ответить
Підпалювали тайгу, я так розумію, китайці вже не дають! Треба їхати вТуреччину, бо до амазоеськох сельв далеко... 🤔
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25.10.2021 14:06 Ответить
Саранча…
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25.10.2021 14:10 Ответить
бездомная национальность .. рЮський
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25.10.2021 15:11 Ответить
Кастрируйте кацапских уродов ятаганом на площади!!
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25.10.2021 14:11 Ответить
туристам обрубать по 2 руки и поджопник на рашку
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25.10.2021 14:14 Ответить
самі по собі палити вони не пішли, хтось замовив.
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25.10.2021 14:21 Ответить
Знаю хто замовив - х@ ло 🙂
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25.10.2021 14:59 Ответить
Всіх там же й спалити,сподіваюсь Ердоган так і зробить.
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25.10.2021 14:41 Ответить
Не только Путин *****. Все россиянцы *****. И все, к чему прикасаются-паскудят. Гнилая, лишнехромосомная ветвь цивилизации.
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25.10.2021 14:51 Ответить
Кацапов нужно зжигать за их враньё и подлость 😡
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25.10.2021 14:54 Ответить
Байки кацапов , в своё поравдание , никому не нужны, поскольку все действия зафиксированы средствами объективного контроля, о которых они даже не догадывались.
И да, еще тогда было понятно, что поджигателями окажутся россияне.

Так оно и случилось.

Кстати, повторилась та самая история, как это было с Бошировым и Петровым в Солсбери.

Английские следователи вообще по минимуму используют субъективные доказательства, а закрепляют все объективными. Даже «чистоседечка», как это принято в РФ после пыток, в Британии не берется как достаточное доказательство. Но в лепрозории к такому оказались не готовы и потому - все идет не по их планам и это - хорошо.
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25.10.2021 14:57 Ответить
Спалити кацапів без суду і слідства.
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25.10.2021 15:03 Ответить
А смысл? Сначала раскрутить по полной, с Заказчиком, с планом, а вот потом уже можно и палить.
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25.10.2021 15:07 Ответить
Турки разберут россиян на свой манер! А свидетели тецкой дружбы получат попаболь!
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25.10.2021 15:15 Ответить
Проблема в том, что мы пишем правильные вещи , типа- Раша производит три вещи- нефть,газ и гавно. Они ,,удавили ,, пропагандистским гавном - десятки миллионов.....НО- читаем. Умные и правильные вещи только мы , в Украине. Раша давно хуже Кореи , пришибленные от страха генетические рабы. С 2022 у них по только паспортам можно будет пользоваться приложениями смартфонов, уже давно - симкарты по паспорту, с 25( а сделают раньше) собираются ,, отрубить,,интернет. Наверное даже сексом заниматься скоро у них нужно будет только с паспортом и только лояльным к власти гражданам- остальные- террористы, экстремисты и гомосексуалисты...
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25.10.2021 15:42 Ответить
Як можна диверсантів туристами називати? Цензор,не тупи, візьми то смішне слово у лапки!!!
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25.10.2021 15:57 Ответить
Никто и не сомневался, что это делали кацапы.
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25.10.2021 16:09 Ответить
Вата палає! Флешмоб "Батько наш - Бандера!" загнав під лаву м@скалів

https://www.youtube.com/watch?v=ZnDWIUhIBPg
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25.10.2021 16:23 Ответить
это Турция, интересно, а у нас сколько "граждан рф" за поджоги посадили? наверное, никого.
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25.10.2021 16:52 Ответить
А взагалі то нашим туристам, які також Лікійською стежкою ходять, потрібно взяти до відома, що у випадку підпалу лісу їм пощади не буде. Бо з кожним роком ці місця для українців також стають все більш популярними. Не паліть багаття у хвойному сухому лісі. Користуйтеся газовими кухнями. Тільки тиждень тому мої знайомі з тих місць повернулися. Слава Богу, без жертв і руйнувань.
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25.10.2021 17:10 Ответить
А я то думал , к чему пару - тройку дней назад над побережьем летал пожарньій вертолет с "ведром" на подвеске ? Теперь понятно...
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25.10.2021 18:48 Ответить
 
 