Семерых граждан РФ арестовали в Турции по подозрению в поджоге леса

Семь граждан России задержаны на юге Турции по подозрению в поджоге леса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа", - говорится в сообщении.

Генконсульство РФ сообщило, что держит данную ситуацию на контроле. Сотрудник генконсульства в этот же день посетил жандармский участок для выяснения причин ареста граждан РФ. Он провел встречу с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства.

"24 октября состоялось заседание суда, в ходе которого, согласно нормам закона, россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд решил на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Генконсульством направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к задержанным", - добавили в генконсульстве РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один из шестерых арестованных в Турции российских шпионов - гражданин Украины Ефрим