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Сімох громадян РФ заарештували в Туреччині за підозрою в підпалі лісу

Сімох громадян РФ заарештували в Туреччині за підозрою в підпалі лісу

Сімох громадян Росії затримано на півдні Туреччини за підозрою в підпалі лісу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в генконсульстві РФ в Антальї.

"Генконсульство підтверджує факт затримання 23 жовтня 2021 року правоохоронними органами Туреччини групи російських туристів, які здійснювали похід за маршрутом "Лікійська стежка" в околицях Анталії. Згідно з інформацією, отриманою в місцевому жандармському управлінні, сім російських громадян були затримані за підозрою в підпалі лісового масиву в районі Чагларджа", - йдеться в повідомленні.

Генконсульство РФ повідомило, що тримає цю ситуацію на контролі. Співробітник генконсульства цього ж дня відвідав жандармський відділок для з'ясування причин арешту громадян РФ. Він провів зустріч із затриманими, роз'яснив їм суть висунутих обвинувачень і правові аспекти майбутнього судового розгляду.

"24 жовтня відбулося засідання суду, під час якого, згідно з нормами закону, росіянам на безоплатній основі було надано державні адвокати і забезпечено кваліфікований переклад. Попри клопотання адвокатів, суд вирішив на період досудового розслідування обставин інциденту помістити російських туристів під варту як підозрюваних у ненавмисному підпалі лісу. Генконсульством направлено запит місцевій владі з витребуванням офіційної інформації за фактом арешту російських громадян і забезпечення консульського доступу до затриманих", - додали в генконсульстві РФ.

Також читайте: Один із шістьох заарештованих у Туреччині російських шпигунів - громадянин України Єфрим

Автор: 

підпал (696) росія (66021) Туреччина (3626)


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Топ коментарі
+24
Туркам нужно их казнить, чтоб другие диверсанты из РФ подумали, а стоит ли оно того.
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25.10.2021 13:48 Відповісти
+21
Відразу було ясно що без кацапні тут не обійшлося.
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25.10.2021 13:57 Відповісти
+18
Лопати їм в руки і нехай висаджують мільярд дерев. Наш клоун проконсультує як це робиться.
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25.10.2021 13:49 Відповісти
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плохая тюрьма у Туретчене - однозначно плохая)))
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25.10.2021 13:47 Відповісти
зиндан она называется
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25.10.2021 13:57 Відповісти
вообще то - гезави - а зендан это яма для пленных на Кавказе и в Пакистане ,Афгане и Средней Азии - но таки плохо не зная языка ,по началу))
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25.10.2021 14:04 Відповісти
В Иране, Афганистане и Пакистане до сих пор используется термин зиндан по отношению к действующим тюрьмам.

для кацапов больше подходит зиндан,
а для цивилизованных - гезави
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25.10.2021 14:41 Відповісти
Туркам нужно их казнить, чтоб другие диверсанты из РФ подумали, а стоит ли оно того.
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25.10.2021 13:48 Відповісти
Тогда раися применит биологическое оружие - увеличит завоз в Турцию "Наташ" с трипером ))
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25.10.2021 14:09 Відповісти
"Как в Турции!" (с)

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25.10.2021 14:13 Відповісти
Лопати їм в руки і нехай висаджують мільярд дерев. Наш клоун проконсультує як це робиться.
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25.10.2021 13:49 Відповісти
бычье есть бычье...у себя тайгу привыкли жечь вот и ведут аналогично везде себя
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25.10.2021 13:49 Відповісти
Скрепная кацапская традиция - если у них в доме насрано и сарай горит, то они ничего убирать или тушить и не подумают, а пойдут к соседу под дверь насрут и дом подожгут. Просто для отвлечения внимания, чтобы потом в него пальцем тыкать радостно верещать "у нас еще норм, вы лучше посмотрите чо у соседа твориться".
Помню как раз тогда на паРаше Якутия массово выгорала, местные, задыхающиеся от дыма холопы ныли и жаловались везде где только могли, а на кацапских геббельсми молчок. Зато Турцию сразу же радостно бросились обсасывать, когда уже там, в очень удобный для них момент, тоже пожары начались.
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25.10.2021 15:45 Відповісти
Шпилей насмотрелись, решили заняться лесами....
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25.10.2021 13:50 Відповісти
***** срет россиянам везде где можно, чтобы закрыть рабов за железным занавесом, а они "голосуют" за своего паразита единогласно.
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25.10.2021 13:54 Відповісти
да за кого они голосуют.... для плешивого это его стадо стойлового содержания ... они со своим мнением ему в пуп не уперлись
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25.10.2021 15:09 Відповісти
Подкидываю идею : посадите этих недоделанных "турыстов"-дуристов, а потом обменяйте на захваченных крымских татар. Иначе Раиса нипонимайт
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25.10.2021 13:55 Відповісти
Туристы Петров и Баширов

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25.10.2021 13:55 Відповісти
Відразу було ясно що без кацапні тут не обійшлося.
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25.10.2021 13:57 Відповісти
Кацапи ж тільки те і роблять шо гадять кругом
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25.10.2021 13:59 Відповісти
Любимое занятие любителей кремлевского плешивого мараматика- поджигательство и фекалиеметательство.Особенно после бояры с метиловым спиртом.
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25.10.2021 13:59 Відповісти
Госдепартамент США классифицировал россиян как «бездомную национальность» (homeless nationalities). Отчет опубликован на сайте Госдепа. Всего в список «бездомных национальностей» попали граждане десяти стран. Среди них Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея.
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25.10.2021 14:00 Відповісти
Без дома ,флага и гимна
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25.10.2021 14:04 Відповісти
Расияцы все просрали, кроме флага и гимна: их проссали.
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25.10.2021 14:38 Відповісти
говорили же ещё тогда туркам "ищите следы кацапских копыт, не теряйте время"
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25.10.2021 14:01 Відповісти
Підпалювали тайгу, я так розумію, китайці вже не дають! Треба їхати вТуреччину, бо до амазоеськох сельв далеко... 🤔
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25.10.2021 14:06 Відповісти
Саранча…
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25.10.2021 14:10 Відповісти
бездомная национальность .. рЮський
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25.10.2021 15:11 Відповісти
Кастрируйте кацапских уродов ятаганом на площади!!
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25.10.2021 14:11 Відповісти
туристам обрубать по 2 руки и поджопник на рашку
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25.10.2021 14:14 Відповісти
самі по собі палити вони не пішли, хтось замовив.
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25.10.2021 14:21 Відповісти
Знаю хто замовив - х@ ло 🙂
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25.10.2021 14:59 Відповісти
Всіх там же й спалити,сподіваюсь Ердоган так і зробить.
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25.10.2021 14:41 Відповісти
Не только Путин *****. Все россиянцы *****. И все, к чему прикасаются-паскудят. Гнилая, лишнехромосомная ветвь цивилизации.
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25.10.2021 14:51 Відповісти
Кацапов нужно зжигать за их враньё и подлость 😡
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25.10.2021 14:54 Відповісти
Байки кацапов , в своё поравдание , никому не нужны, поскольку все действия зафиксированы средствами объективного контроля, о которых они даже не догадывались.
И да, еще тогда было понятно, что поджигателями окажутся россияне.

Так оно и случилось.

Кстати, повторилась та самая история, как это было с Бошировым и Петровым в Солсбери.

Английские следователи вообще по минимуму используют субъективные доказательства, а закрепляют все объективными. Даже «чистоседечка», как это принято в РФ после пыток, в Британии не берется как достаточное доказательство. Но в лепрозории к такому оказались не готовы и потому - все идет не по их планам и это - хорошо.
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25.10.2021 14:57 Відповісти
Спалити кацапів без суду і слідства.
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25.10.2021 15:03 Відповісти
А смысл? Сначала раскрутить по полной, с Заказчиком, с планом, а вот потом уже можно и палить.
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25.10.2021 15:07 Відповісти
Турки разберут россиян на свой манер! А свидетели тецкой дружбы получат попаболь!
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25.10.2021 15:15 Відповісти
Проблема в том, что мы пишем правильные вещи , типа- Раша производит три вещи- нефть,газ и гавно. Они ,,удавили ,, пропагандистским гавном - десятки миллионов.....НО- читаем. Умные и правильные вещи только мы , в Украине. Раша давно хуже Кореи , пришибленные от страха генетические рабы. С 2022 у них по только паспортам можно будет пользоваться приложениями смартфонов, уже давно - симкарты по паспорту, с 25( а сделают раньше) собираются ,, отрубить,,интернет. Наверное даже сексом заниматься скоро у них нужно будет только с паспортом и только лояльным к власти гражданам- остальные- террористы, экстремисты и гомосексуалисты...
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25.10.2021 15:42 Відповісти
Як можна диверсантів туристами називати? Цензор,не тупи, візьми то смішне слово у лапки!!!
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25.10.2021 15:57 Відповісти
Никто и не сомневался, что это делали кацапы.
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25.10.2021 16:09 Відповісти
Вата палає! Флешмоб "Батько наш - Бандера!" загнав під лаву м@скалів

https://www.youtube.com/watch?v=ZnDWIUhIBPg
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25.10.2021 16:23 Відповісти
это Турция, интересно, а у нас сколько "граждан рф" за поджоги посадили? наверное, никого.
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25.10.2021 16:52 Відповісти
А взагалі то нашим туристам, які також Лікійською стежкою ходять, потрібно взяти до відома, що у випадку підпалу лісу їм пощади не буде. Бо з кожним роком ці місця для українців також стають все більш популярними. Не паліть багаття у хвойному сухому лісі. Користуйтеся газовими кухнями. Тільки тиждень тому мої знайомі з тих місць повернулися. Слава Богу, без жертв і руйнувань.
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25.10.2021 17:10 Відповісти
А я то думал , к чему пару - тройку дней назад над побережьем летал пожарньій вертолет с "ведром" на подвеске ? Теперь понятно...
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25.10.2021 18:48 Відповісти
 
 