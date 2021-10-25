Сімох громадян РФ заарештували в Туреччині за підозрою в підпалі лісу

Сімох громадян Росії затримано на півдні Туреччини за підозрою в підпалі лісу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в генконсульстві РФ в Антальї.

"Генконсульство підтверджує факт затримання 23 жовтня 2021 року правоохоронними органами Туреччини групи російських туристів, які здійснювали похід за маршрутом "Лікійська стежка" в околицях Анталії. Згідно з інформацією, отриманою в місцевому жандармському управлінні, сім російських громадян були затримані за підозрою в підпалі лісового масиву в районі Чагларджа", - йдеться в повідомленні.

Генконсульство РФ повідомило, що тримає цю ситуацію на контролі. Співробітник генконсульства цього ж дня відвідав жандармський відділок для з'ясування причин арешту громадян РФ. Він провів зустріч із затриманими, роз'яснив їм суть висунутих обвинувачень і правові аспекти майбутнього судового розгляду.

"24 жовтня відбулося засідання суду, під час якого, згідно з нормами закону, росіянам на безоплатній основі було надано державні адвокати і забезпечено кваліфікований переклад. Попри клопотання адвокатів, суд вирішив на період досудового розслідування обставин інциденту помістити російських туристів під варту як підозрюваних у ненавмисному підпалі лісу. Генконсульством направлено запит місцевій владі з витребуванням офіційної інформації за фактом арешту російських громадян і забезпечення консульського доступу до затриманих", - додали в генконсульстві РФ.

Також читайте: Один із шістьох заарештованих у Туреччині російських шпигунів - громадянин України Єфрим