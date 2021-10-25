Сімох громадян РФ заарештували в Туреччині за підозрою в підпалі лісу
Сімох громадян Росії затримано на півдні Туреччини за підозрою в підпалі лісу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в генконсульстві РФ в Антальї.
"Генконсульство підтверджує факт затримання 23 жовтня 2021 року правоохоронними органами Туреччини групи російських туристів, які здійснювали похід за маршрутом "Лікійська стежка" в околицях Анталії. Згідно з інформацією, отриманою в місцевому жандармському управлінні, сім російських громадян були затримані за підозрою в підпалі лісового масиву в районі Чагларджа", - йдеться в повідомленні.
Генконсульство РФ повідомило, що тримає цю ситуацію на контролі. Співробітник генконсульства цього ж дня відвідав жандармський відділок для з'ясування причин арешту громадян РФ. Він провів зустріч із затриманими, роз'яснив їм суть висунутих обвинувачень і правові аспекти майбутнього судового розгляду.
"24 жовтня відбулося засідання суду, під час якого, згідно з нормами закону, росіянам на безоплатній основі було надано державні адвокати і забезпечено кваліфікований переклад. Попри клопотання адвокатів, суд вирішив на період досудового розслідування обставин інциденту помістити російських туристів під варту як підозрюваних у ненавмисному підпалі лісу. Генконсульством направлено запит місцевій владі з витребуванням офіційної інформації за фактом арешту російських громадян і забезпечення консульського доступу до затриманих", - додали в генконсульстві РФ.
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для кацапов больше подходит зиндан,
а для цивилизованных - гезави
Помню как раз тогда на паРаше Якутия массово выгорала, местные, задыхающиеся от дыма холопы ныли и жаловались везде где только могли, а на кацапских геббельсми молчок. Зато Турцию сразу же радостно бросились обсасывать, когда уже там, в очень удобный для них момент, тоже пожары начались.
И да, еще тогда было понятно, что поджигателями окажутся россияне.
Так оно и случилось.
Кстати, повторилась та самая история, как это было с Бошировым и Петровым в Солсбери.
Английские следователи вообще по минимуму используют субъективные доказательства, а закрепляют все объективными. Даже «чистоседечка», как это принято в РФ после пыток, в Британии не берется как достаточное доказательство. Но в лепрозории к такому оказались не готовы и потому - все идет не по их планам и это - хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=ZnDWIUhIBPg