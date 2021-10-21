Один із шістьох заарештованих у Туреччині російських шпигунів - громадянин України Єфрим

У Стамбулі шестеро іноземців заарештовані за звинуваченням у політичному і військовому шпигунстві. Серед них - четверо громадян Росії, громадянин Узбекистану та України. Слідство вважає, що вони готували напад на чеченських опозиціонерів, які живуть у Туреччині, і купували для цього зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Про арешт повідомляє газета Hürriyet із посиланням на повідомлення прокуратури. Видання називає імена заарештованих. Ними, за даними газети, стали росіяни Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Беслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов, а також громадяни України та Узбекистану Ігор Єфрим та Амір Юсупов.

Згідно з повідомленням газети Sabah, слідство вважає, що заарештовані працювали на Росію. За висунутою статтею їм загрожує від 15 до 20 років в'язниці. Російське посольство і МЗС ситуацію поки що не коментували.

Раніше редакція Кавказ.Реалії із посиланням на місцеву чеченську діаспору повідомляла, що підозрюваних пов'язують із замахом на двох осіб: блогера Хасана Халітова і командира одного із загонів чеченських джихадистів у Сирії - Рустама Ажиєва. На початку вересня їх пов'язували з нападом на прихильника глави Чечні Рамзана Кадирова у Стамбулі.

Рідні побитого прихильника Кадирова пізніше оголосили Халітову кровну помсту, за ймовірної підтримки чеченських чиновників.

Нагадаємо, про затримання іноземців у Туреччині стало відомо на початку жовтня. Спецоперацію проти них проводили Національна розвідувальна організація та Управління з боротьби з тероризмом поліції Стамбула. Повідомлялося, що в підозрюваних було вилучено три пістолети і набої до них та іншої зброї.

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