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Один із шістьох заарештованих у Туреччині російських шпигунів - громадянин України Єфрим

Один із шістьох заарештованих у Туреччині російських шпигунів - громадянин України Єфрим

У Стамбулі шестеро іноземців заарештовані за звинуваченням у політичному і військовому шпигунстві. Серед них - четверо громадян Росії, громадянин Узбекистану та України. Слідство вважає, що вони готували напад на чеченських опозиціонерів, які живуть у Туреччині, і купували для цього зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Про арешт повідомляє газета Hürriyet із посиланням на повідомлення прокуратури. Видання називає імена заарештованих. Ними, за даними газети, стали росіяни Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Беслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов, а також громадяни України та Узбекистану Ігор Єфрим та Амір Юсупов.

Згідно з повідомленням газети Sabah, слідство вважає, що заарештовані працювали на Росію. За висунутою статтею їм загрожує від 15 до 20 років в'язниці. Російське посольство і МЗС ситуацію поки що не коментували.

Раніше редакція Кавказ.Реалії із посиланням на місцеву чеченську діаспору повідомляла, що підозрюваних пов'язують із замахом на двох осіб: блогера Хасана Халітова і командира одного із загонів чеченських джихадистів у Сирії - Рустама Ажиєва. На початку вересня їх пов'язували з нападом на прихильника глави Чечні Рамзана Кадирова у Стамбулі.

Рідні побитого прихильника Кадирова пізніше оголосили Халітову кровну помсту, за ймовірної підтримки чеченських чиновників.

Нагадаємо, про затримання іноземців у Туреччині стало відомо на початку жовтня. Спецоперацію проти них проводили Національна розвідувальна організація та Управління з боротьби з тероризмом поліції Стамбула. Повідомлялося, що в підозрюваних було вилучено три пістолети і набої до них та іншої зброї.

Також читайте: Заарештованими за шпигунство у Болгарії виявилися член Російської академії наук Зоненко, його дружина і син

Автор: 

арешт (2535) Туреччина (3605) шпигунство (1011)


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Топ коментарі
+22
ні, це справжній мудак
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21.10.2021 01:46
+8
Это номинальный украинец, теперь он 15 лет будет горевать по своим российским корням, щам и рынде
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21.10.2021 04:19
+7
По ходу этот Ефрим родом с Кривого Рога и подрабатывал в офисе завхоза преЗедента.....
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21.10.2021 06:29
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Українець, працюючи на росіян готував вбивства чеченців серед турків. Ось він - справжній інтернаціонал!
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21.10.2021 01:38 Відповісти
ні, це справжній мудак
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21.10.2021 01:46 Відповісти
Это номинальный украинец, теперь он 15 лет будет горевать по своим российским корням, щам и рынде
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21.10.2021 04:19 Відповісти
А тобі хоч відомо що таке "ринда"? І чиє саме лово (в я кому значенні) ти використовуєш? Російське європейське карело-фінське чи українське? Чи ти як моя знайома по молодості ляпаєш язиком не знаючи значення слів які використовуєш?
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21.10.2021 07:18 Відповісти
Рындой.
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21.10.2021 08:27 Відповісти
Рында-российское слово. 1) любой колокол висящий на судне. Часто применяется для подачи сигнала судну стоящему на якоре в тумане.
2) ист. Почётный караул стоящий у дверей с боевыми топорами. Иногда такие декоративные топоры тоже называли рындами. Часто рынд выставляли у дверей во время посольских приёмов.
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21.10.2021 08:31 Відповісти
ТОчно в значенні "корабельний дзвін" - "російське" слово? Бо практично уся мореплавна термінологія в російській лексиці - голландська!
Крім того - а який стосунок до "скучання по "ринді" має оцей "пердь": "Это номинальный украинец, теперь он 15 лет будет горевать по своим российским корням, щам и рынде"?
Якщо "ринда" у "однині" то це "корабельний дзвін" (бо сторожа в палаці - "ринди" виставлялися мінімум парами!) А ще - річка в Карелії А ще - діалектна назва свині в українській мові
Так по якій саме "ринді" скучає номінальний українець"?! Я ж кажу - "ляпнув не думаючи"
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21.10.2021 09:02 Відповісти
судя по фамилии от украинского у него только паспорт...
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21.10.2021 07:43 Відповісти
Та і росіяни чисті-пречисті слов'яни.
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21.10.2021 08:45 Відповісти
15-20років за наміри злочину,а в Україні 2-3 роки умовно терористам і вбивцям,або взагалі "тєбя ждут дома" От тому на Туреччину ніхто й не нападає.
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21.10.2021 08:56 Відповісти
Так боєвика ОРДЛО там теж вважають українцем..ось і статистика
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21.10.2021 09:52 Відповісти
З Криму чи ордло?
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21.10.2021 01:55 Відповісти
Національна поліція України працює в інтересах країни агресора, переслідує громадян, вчиняє кримінальні, аморальні діяння на території України, факти доведені, дії вчинені з цинічністю. Вимагаю відсторонити Національну поліцію України, провести розслідування. Покарати винних осіб.
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21.10.2021 03:17 Відповісти
По ходу этот Ефрим родом с Кривого Рога и подрабатывал в офисе завхоза преЗедента.....
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21.10.2021 06:29 Відповісти
Какой-же он гражданин Украины? Он - лугандон, работающий за жрачку на лапотников.
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21.10.2021 07:50 Відповісти
Юлька с Арахамией тоже видосик запишет? Отпустите нашего гражданина...
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21.10.2021 08:06 Відповісти
Підозріле прізвище Єфрим.
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21.10.2021 08:52 Відповісти
 
 