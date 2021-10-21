Один из шестерых арестованных в Турции российских шпионов - гражданин Украины Ефрим

В Стамбуле шестеро иностранцев арестованы по обвинению в политическом и военном шпионаже. Среди них - четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Об аресте сообщает газета Hürriyet со ссылкой на сообщение прокуратуры. Издание называет имена арестованных. Ими, по данным газеты, стали россияне Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной статье им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуацию пока что не комментировали.

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Ранее редакция Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщала, что подозреваемых связывают с покушением на двух человек: блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии - Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле.

Родные избитого сторонника Кадырова позднее объявили Халитову кровную месть, при вероятной поддержке чеченских чиновников.

Напомним, о задержании иностранцев в Турции стало известно в начале октября. Спецоперацию против них проводили Национальная разведывательная организация и Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула. Сообщалось, что у подозреваемых были изъяты три пистолета и патроны к ним и другому оружию.

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