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Один из шестерых арестованных в Турции российских шпионов - гражданин Украины Ефрим

Один из шестерых арестованных в Турции российских шпионов - гражданин Украины Ефрим

В Стамбуле шестеро иностранцев арестованы по обвинению в политическом и военном шпионаже. Среди них - четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Об аресте сообщает газета Hürriyet со ссылкой на сообщение прокуратуры. Издание называет имена арестованных. Ими, по данным газеты, стали россияне Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной статье им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуацию пока что не комментировали.

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Ранее редакция Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщала, что подозреваемых связывают с покушением на двух человек: блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии - Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле.

Родные избитого сторонника Кадырова позднее объявили Халитову кровную месть, при вероятной поддержке чеченских чиновников.

Напомним, о задержании иностранцев в Турции стало известно в начале октября. Спецоперацию против них проводили Национальная разведывательная организация и Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула. Сообщалось, что у подозреваемых были изъяты три пистолета и патроны к ним и другому оружию.

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Автор: 

арест (10465) Турция (3478) шпионаж (1406)


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Топ комментарии
+22
ні, це справжній мудак
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21.10.2021 01:46
+8
Это номинальный украинец, теперь он 15 лет будет горевать по своим российским корням, щам и рынде
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21.10.2021 04:19
+7
По ходу этот Ефрим родом с Кривого Рога и подрабатывал в офисе завхоза преЗедента.....
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21.10.2021 06:29
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Українець, працюючи на росіян готував вбивства чеченців серед турків. Ось він - справжній інтернаціонал!
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21.10.2021 01:38 Ответить
ні, це справжній мудак
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21.10.2021 01:46 Ответить
Это номинальный украинец, теперь он 15 лет будет горевать по своим российским корням, щам и рынде
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21.10.2021 04:19 Ответить
А тобі хоч відомо що таке "ринда"? І чиє саме лово (в я кому значенні) ти використовуєш? Російське європейське карело-фінське чи українське? Чи ти як моя знайома по молодості ляпаєш язиком не знаючи значення слів які використовуєш?
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21.10.2021 07:18 Ответить
Рындой.
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21.10.2021 08:27 Ответить
Рында-российское слово. 1) любой колокол висящий на судне. Часто применяется для подачи сигнала судну стоящему на якоре в тумане.
2) ист. Почётный караул стоящий у дверей с боевыми топорами. Иногда такие декоративные топоры тоже называли рындами. Часто рынд выставляли у дверей во время посольских приёмов.
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21.10.2021 08:31 Ответить
ТОчно в значенні "корабельний дзвін" - "російське" слово? Бо практично уся мореплавна термінологія в російській лексиці - голландська!
Крім того - а який стосунок до "скучання по "ринді" має оцей "пердь": "Это номинальный украинец, теперь он 15 лет будет горевать по своим российским корням, щам и рынде"?
Якщо "ринда" у "однині" то це "корабельний дзвін" (бо сторожа в палаці - "ринди" виставлялися мінімум парами!) А ще - річка в Карелії А ще - діалектна назва свині в українській мові
Так по якій саме "ринді" скучає номінальний українець"?! Я ж кажу - "ляпнув не думаючи"
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21.10.2021 09:02 Ответить
судя по фамилии от украинского у него только паспорт...
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21.10.2021 07:43 Ответить
Та і росіяни чисті-пречисті слов'яни.
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21.10.2021 08:45 Ответить
15-20років за наміри злочину,а в Україні 2-3 роки умовно терористам і вбивцям,або взагалі "тєбя ждут дома" От тому на Туреччину ніхто й не нападає.
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21.10.2021 08:56 Ответить
Так боєвика ОРДЛО там теж вважають українцем..ось і статистика
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21.10.2021 09:52 Ответить
З Криму чи ордло?
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21.10.2021 01:55 Ответить
Національна поліція України працює в інтересах країни агресора, переслідує громадян, вчиняє кримінальні, аморальні діяння на території України, факти доведені, дії вчинені з цинічністю. Вимагаю відсторонити Національну поліцію України, провести розслідування. Покарати винних осіб.
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21.10.2021 03:17 Ответить
По ходу этот Ефрим родом с Кривого Рога и подрабатывал в офисе завхоза преЗедента.....
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21.10.2021 06:29 Ответить
Какой-же он гражданин Украины? Он - лугандон, работающий за жрачку на лапотников.
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21.10.2021 07:50 Ответить
Юлька с Арахамией тоже видосик запишет? Отпустите нашего гражданина...
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21.10.2021 08:06 Ответить
Підозріле прізвище Єфрим.
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21.10.2021 08:52 Ответить
 
 