Связанная с РФ хакерская группировка Nobelium атакует американские компьютерные сети, - Microsoft

Компания Microsoft заявила о разоблачении атаки хакерской структуры Nobelium, связанной с Россией, против американских компьютерных сетей, похожей по тактике и масштабам с нападением на компанию SolarWinds.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Nobelium пытается повторить подход, который они использовали во время прошлых атак, нацелившись на организации, которые являются неотъемлемой частью глобального цепочки поставок ИТ-технологий. На этот раз хакеры атакуют другую часть цепочки поставок: торговых посредников, а также поставщиков технологических услуг, которые настраивают, разворачивают и управляют облачными службами и другими технологиями от имени своих клиентов ", - отметили в Microsoft.

Таким образом, злоумышленники из Nobelium надеются получить хоть какой-то прямой доступ к ИТ-системам, который могут иметь торговые посредники, чтобы выдавать себя за технологического партнера Microsoft и получить доступ к клиентам на более низком уровне.

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"С мая мы проинформировали более 140 посредников и поставщиков технологических услуг, в отношении которых действовала организация Nobelium. Мы продолжаем расследовать, на сегодня считаем, что скомпрометированными были 14 из указанных посредников ", - отметили в Microsoft.