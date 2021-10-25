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Связанная с РФ хакерская группировка Nobelium атакует американские компьютерные сети, - Microsoft

Связанная с РФ хакерская группировка Nobelium атакует американские компьютерные сети, - Microsoft

Компания Microsoft заявила о разоблачении атаки хакерской структуры Nobelium, связанной с Россией, против американских компьютерных сетей, похожей по тактике и масштабам с нападением на компанию SolarWinds.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Nobelium пытается повторить подход, который они использовали во время прошлых атак, нацелившись на организации, которые являются неотъемлемой частью глобального цепочки поставок ИТ-технологий. На этот раз хакеры атакуют другую часть цепочки поставок: торговых посредников, а также поставщиков технологических услуг, которые настраивают, разворачивают и управляют облачными службами и другими технологиями от имени своих клиентов ", - отметили в Microsoft.

Таким образом, злоумышленники из Nobelium надеются получить хоть какой-то прямой доступ к ИТ-системам, который могут иметь торговые посредники, чтобы выдавать себя за технологического партнера Microsoft и получить доступ к клиентам на более низком уровне.

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"С мая мы проинформировали более 140 посредников и поставщиков технологических услуг, в отношении которых действовала организация Nobelium. Мы продолжаем расследовать, на сегодня считаем, что скомпрометированными были 14 из указанных посредников ", - отметили в Microsoft.

Автор: 

россия (96157) хакер (1191) Microsoft (36) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+7
Подождите , Бидон лично просил куйло не атаковать а то озабоченность выразит . Даже списки передал .
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25.10.2021 19:22 Ответить
+6
Байден, где твоя озабоченность? Как насчет еще посмотреть ***** в глаз?
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25.10.2021 19:27 Ответить
+5
Задосить на день два пару крупнейших банков в рашкастане, и желание чтото атаковать резко упадет
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25.10.2021 19:22 Ответить
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нехай наймуть наших анти=хакерів....- ті порвуть все що ще рухаеться в кАцапіїї...- які проблеми ...
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25.10.2021 19:17 Ответить
Козак Байден обещал страшный ответ, но видимо забыл, из-за деменции.
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25.10.2021 19:19 Ответить
Деменция бродит по пещерам Ямантау.))
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25.10.2021 19:31 Ответить
Мусора нормально дубасят лохов вместе с титуханами,
Зачем им наниматься?
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25.10.2021 21:05 Ответить
Задосить на день два пару крупнейших банков в рашкастане, и желание чтото атаковать резко упадет
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25.10.2021 19:22 Ответить
Подождите , Бидон лично просил куйло не атаковать а то озабоченность выразит . Даже списки передал .
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25.10.2021 19:22 Ответить
Капиталисты продадут нам компьютеры, через которые мы всех их и похороним. /В.И.Ленин/
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25.10.2021 19:23 Ответить
Ты спроси на спиритическом сеансе у Владимира Ильича-он хоть знал такое понятие-"компьютер"?
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25.10.2021 19:27 Ответить
Озабоченность... Обеспокоенность... СП-2...
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25.10.2021 19:25 Ответить
Идея хранить массы данных в облаках сама по себе идиотская ибо высока вероятность взлома и воровства важной информации , но бараны дальше своего носа ничего видеть не хотят .
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25.10.2021 19:26 Ответить
Чого ви цапів не атакуєте ?
Жентельмени...
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25.10.2021 19:27 Ответить
Байден, где твоя озабоченность? Как насчет еще посмотреть ***** в глаз?
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25.10.2021 19:27 Ответить
Кацапячі боти як одразу набігли, мабуть пишаються своїми хакерятами.

Коли вже цю московію з землі зітруть? Лише одне лихо та війни від цих тварин.
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25.10.2021 20:29 Ответить
Отсутствие адекватного наказания есть прямое поощрение...
Кстати, как там с готовностью юзать чебурнет?
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25.10.2021 20:52 Ответить
Байден выразил озабоченность?
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26.10.2021 10:21 Ответить
 
 