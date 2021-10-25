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Новини
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Пов'язане з РФ хакерське угруповання Nobelium атакує американські комп'ютерні мережі, - Microsoft

Пов'язане з РФ хакерське угруповання Nobelium атакує американські комп'ютерні мережі, - Microsoft

Компанія Microsoft заявила про викриття атаки хакерської структури Nobelium, пов’язаної з Росією, проти американських комп’ютерних мереж, схожої за тактикою і масштабами з нападом на компанію SolarWinds.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Nobelium намагається повторити підхід, який вони використовували під час минулих атак, націлившись на організації, які є невід'ємною частиною глобального ланцюжка поставок ІТ-технологій. Цього разу хакери атакують іншу частину ланцюжка поставок: торговельних посередників, а також постачальників технологічних послуг, які налаштовують, розгортають та керують хмарними службами та іншими технологіями від імені своїх клієнтів",- зауважили в Microsoft.

Таким чином, зловмисники в Nobelium сподіваються отримати бодай якийсь прямий доступ до ІТ-систем, який можуть мати торговельні посередники, щоби видавати себе за технологічного партнера Microsoft та отримати доступ до клієнтів у нижчому рівні.

"З травня ми поінформували більше 140 посередників та постачальників технологічних послуг, проти яких діяла організація Nobelium. Ми продовжуємо розслідувати, втім станом на сьогодні вважаємо, що скомпрометованими були 14 із зазначених посередників",- зазначили в Microsoft.

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Автор: 

росія (66021) хакер (1361) Microsoft (282) кібербезпека (1169)


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Топ коментарі
+7
Подождите , Бидон лично просил куйло не атаковать а то озабоченность выразит . Даже списки передал .
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25.10.2021 19:22 Відповісти
+6
Байден, где твоя озабоченность? Как насчет еще посмотреть ***** в глаз?
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25.10.2021 19:27 Відповісти
+5
Задосить на день два пару крупнейших банков в рашкастане, и желание чтото атаковать резко упадет
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25.10.2021 19:22 Відповісти
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нехай наймуть наших анти=хакерів....- ті порвуть все що ще рухаеться в кАцапіїї...- які проблеми ...
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25.10.2021 19:17 Відповісти
Козак Байден обещал страшный ответ, но видимо забыл, из-за деменции.
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25.10.2021 19:19 Відповісти
Деменция бродит по пещерам Ямантау.))
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25.10.2021 19:31 Відповісти
Мусора нормально дубасят лохов вместе с титуханами,
Зачем им наниматься?
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25.10.2021 21:05 Відповісти
Задосить на день два пару крупнейших банков в рашкастане, и желание чтото атаковать резко упадет
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25.10.2021 19:22 Відповісти
Подождите , Бидон лично просил куйло не атаковать а то озабоченность выразит . Даже списки передал .
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25.10.2021 19:22 Відповісти
Капиталисты продадут нам компьютеры, через которые мы всех их и похороним. /В.И.Ленин/
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25.10.2021 19:23 Відповісти
Ты спроси на спиритическом сеансе у Владимира Ильича-он хоть знал такое понятие-"компьютер"?
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25.10.2021 19:27 Відповісти
Озабоченность... Обеспокоенность... СП-2...
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25.10.2021 19:25 Відповісти
Идея хранить массы данных в облаках сама по себе идиотская ибо высока вероятность взлома и воровства важной информации , но бараны дальше своего носа ничего видеть не хотят .
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25.10.2021 19:26 Відповісти
Чого ви цапів не атакуєте ?
Жентельмени...
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25.10.2021 19:27 Відповісти
Байден, где твоя озабоченность? Как насчет еще посмотреть ***** в глаз?
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25.10.2021 19:27 Відповісти
Кацапячі боти як одразу набігли, мабуть пишаються своїми хакерятами.

Коли вже цю московію з землі зітруть? Лише одне лихо та війни від цих тварин.
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25.10.2021 20:29 Відповісти
Отсутствие адекватного наказания есть прямое поощрение...
Кстати, как там с готовностью юзать чебурнет?
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25.10.2021 20:52 Відповісти
Байден выразил озабоченность?
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26.10.2021 10:21 Відповісти
 
 