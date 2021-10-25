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Уменьшился возраст детей, которые пытаются покончить жизнь самоубийством, - медик Аноприенко

Уменьшился возраст детей, которые пытаются покончить жизнь самоубийством, - медик Аноприенко

Возраст детей, которые совершают суицидальные попытки значительно уменьшился. Если раньше такие попытки наблюдались медиками у подростков 14-18 лет, то сейчас есть случаи, когда это дети 10-12 лет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям НДСБ "Охматдет" Елена Аноприенко.

"Если за весь 2020 год к нам поступило 177 детей с отравлениями психоактивными веществами и алкоголем, то за 9 месяцев этого года – уже 160, - отметила она. - В 40% случаев, если говорить о статистике прошлого года, такие вещества употребляли, чтобы совершить суицид. Это дети с тяжелыми депрессиями, на которые ранее не обращали внимание, либо уже наблюдающиеся у психиатра и имеющие определенные проблемы психического здоровья. А также те, кто, начав экспериментировать с психоактивными веществами, вошел в зависимость, что привело в том числе и к депрессии, а потом – и к мыслям о суициде".

По ее словам, работая с такими пациентами, специалисты центра обратили внимание на доступность психоактивных веществ и алкоголя для подростков. Часто они легко могут купить алкоголь в магазинах и заказать психоактивные вещества через интернет.

По данным статистики больницы "Охматдет" около 15% детей попробовали алкоголь и наркотические вещества с 9-10 лет. Им хотелось понять, что это такое. А есть подростки в возрасте 16-17, которые уже имеют зависимое поведение, таких 46%.

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"Также мы обратили внимание на то, что уменьшился возраст детей, которые пытаются покончить жизнь самоубийством. Если раньше мы наблюдали такие попытки у подростков 14-18 лет, то сейчас есть случаи, когда это дети 10-12 лет", - рассказала Аноприенко.

Полный текст интерью с Еленой Аноприенко читайте тут.

Автор: 

дети (6573) подростки (460) самоубийство (1011) Аноприенко Елена (2)


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а фамилия то какая у этого медика
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25.10.2021 22:48 Ответить
у того на О начиналось, если вы об этом
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25.10.2021 22:58 Ответить
волна дешёвых синтетических наркотиков, плюс интернет. увы.
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26.10.2021 01:38 Ответить
Так вот она какая - АКСЕЛЕРАЦИЯ.
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26.10.2021 08:50 Ответить
 
 