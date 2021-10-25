Зменшився вік дітей, які намагаються покінчити життя самогубством, - медик Анопрієнко

Вік дітей, які скоюють суїцидальні спроби дуже зменшився. Якщо раніше такі спроби спостерігалися медиками у підлітків 14-18 років, то зараз є випадки, коли це діти 10-12 років.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла завідуюча Центром медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям НДСЛ "Охматдит" Олена Анопрієнко.

"Якщо за весь 2020 рік до нас надійшло 177 дітей з отруєннями психоактивними речовинами і алкоголем, то за 9 місяців цього року - вже 160, - зазначила вона. - У 40% випадків, якщо говорити про статистику минулого року, такі речовини вживали, щоб вчинити суїцид. Це діти з важкими депресіями, на які раніше не звертали увагу, або вже спостерігаються у психіатра і мають певні проблеми психічного здоров'я. А також ті, хто, почавши експериментувати з психоактивними речовинами, увійшов у залежність, що призвело зокрема й до депресії, а потім - і до думок про суїцид".

За її словами, працюючи з такими пацієнтами, фахівці центру звернули увагу на доступність психоактивних речовин і алкоголю для підлітків. Часто вони легко можуть купити алкоголь у магазинах і замовити психоактивні речовини через інтернет.

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За даними статистики лікарні "Охматдит" близько 15% дітей спробували алкоголь і наркотичні речовини з 9-10 років. Їм хотілося зрозуміти, що це таке. А є підлітки віком 16-17, які вже мають залежну поведінку, таких 46%.

"Також ми звернули увагу на те, що зменшився вік дітей, які намагаються покінчити життя самогубством. Якщо раніше ми спостерігали такі спроби у підлітків 14-18 років, то зараз є випадки, коли це діти 10-12 років", - розповіла Анопрієнко.

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