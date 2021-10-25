"Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США

До этого времени затянется сертификация газопровода Германией и Еврокомиссией.

Об этом заявил советник президента Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что Россия приближается к тому, чтобы использовать газ в качестве инструмента политического давления.

"Единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на данный момент этой зимой, - это Россия", - сказал Хохштейн.

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По словам Хохштейна, одобрение Германией и Европейской комиссией "Северного потока-2", вероятно, затянется до марта 2022 года. И если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа в Европу через этот трубопровод, то она должна сделать это сейчас через существующие газотранспортные маршруты.