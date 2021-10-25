"Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США
До этого времени затянется сертификация газопровода Германией и Еврокомиссией.
Об этом заявил советник президента Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он отметил, что Россия приближается к тому, чтобы использовать газ в качестве инструмента политического давления.
"Единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на данный момент этой зимой, - это Россия", - сказал Хохштейн.
По словам Хохштейна, одобрение Германией и Европейской комиссией "Северного потока-2", вероятно, затянется до марта 2022 года. И если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа в Европу через этот трубопровод, то она должна сделать это сейчас через существующие газотранспортные маршруты.
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Не знаю, какие катаклизмы должны произойти, чтобы немцы и другие европейцы-участники отказались от СП-2. Полное одностороннее прекращение поставок через Украину разве что в разгар зимы) И то, не факт, могут побежать птну в ноги кланяться)
На бидона уповала Европейская Солидарность.
Только энтузиазм их быстро растаял.
Не нужно себе кумиров придумывать, чтобы потом не расстраиваться.
А что мешает США развернуть свои газовозы из Китая в ЕС?
Это всего-лишь мысли об одном из вероятных сценариев развития событий, исходя из того, что Байден обещал быть с ****** "пожёстче" и давал ему полгода на размышления (если конечно не забыл об этом).
Пишите на каком-нибудь понятном языке.
Ну и что это для нас меняет. Хотя думаю, что советник сильно ошибается в прогнозах. Ну да посмотрим.
В данном случае еврокомиссары обдурили сами себя.