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"Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США

До этого времени затянется сертификация газопровода Германией и Еврокомиссией.

Об этом заявил советник президента Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что Россия приближается к тому, чтобы использовать газ в качестве инструмента политического давления.

"Единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на данный момент этой зимой, - это Россия", - сказал Хохштейн.

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По словам Хохштейна, одобрение Германией и Европейской комиссией "Северного потока-2", вероятно, затянется до марта 2022 года. И если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа в Европу через этот трубопровод, то она должна сделать это сейчас через существующие газотранспортные маршруты.

Автор: 

Газ (10237) газопровод (831) США (27118) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+6
Безусловно. А для чего его строили. Чтобы стоял?
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25.10.2021 22:55 Ответить
+3
Это ваше дело, кого выбирать.
На бидона уповала Европейская Солидарность.
Только энтузиазм их быстро растаял.
Не нужно себе кумиров придумывать, чтобы потом не расстраиваться.
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25.10.2021 23:39 Ответить
+2
"Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США
Ну и что это для нас меняет. Хотя думаю, что советник сильно ошибается в прогнозах. Ну да посмотрим.
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25.10.2021 22:46 Ответить
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Но, таки, заработает?
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25.10.2021 22:45 Ответить
Безусловно. А для чего его строили. Чтобы стоял?
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25.10.2021 22:55 Ответить
Строили только для того, чтобы обойти Украину. Построили. Но что будет ли эксплуатироваться - не факт. Не будет сертификата - не будет эксплуатации. Сертификация газопровода из-за "выпендрёжа" РФ вполне может тянуться годами. До сертификации СП2 газ в Европу должен поставляться, например - через Украину
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25.10.2021 23:53 Ответить
Посмотрим что выйдет. По крайней мере помешать его построить не удалось. По сравнению с этим получение сертификата менее тредная задача для кацапов.
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25.10.2021 23:55 Ответить
В конечном итоге сертифицируют, не в этом году, так весной следующего. Даже если на него распространят требования 3-го энергопакета и ограничат пропускную способность, он все равно заработает. Нам надо быть к этому готовыми.
Не знаю, какие катаклизмы должны произойти, чтобы немцы и другие европейцы-участники отказались от СП-2. Полное одностороннее прекращение поставок через Украину разве что в разгар зимы) И то, не факт, могут побежать птну в ноги кланяться)
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26.10.2021 01:22 Ответить
Є такий собі антиколорадос на Лінії оборони, так він та його підлабузники на лайно зійшли, доказуючи, шо потік-2 не запрацює, бо бідон при владі. Мене забанили за те, шо бідона назвав бідоном і підтримую Трампа, там до Трампа люта ненависть, хоча Трамп дл України зробив більше за цього недоумка бідона.
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25.10.2021 23:34 Ответить
Это ваше дело, кого выбирать.
На бидона уповала Европейская Солидарность.
Только энтузиазм их быстро растаял.
Не нужно себе кумиров придумывать, чтобы потом не расстраиваться.
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25.10.2021 23:39 Ответить
ну Петя два раза крупно облажался, поставив не на ту лошадь. Он и в 16-м году ездил в Штаты и на камеру обнимался с Клинтоншей.
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26.10.2021 09:12 Ответить
А ти думав, шо тебе на Лінії оборони буде хтось терпіти? Там модератори таких недоумків трампістів-онаністів одразу каструють. Спробуй ще раз туди тицьнути своє рило, потім роскажеш нам, як тебе зустріли.
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26.10.2021 02:48 Ответить
Ну и правильно сделали, жаль что здесь тебя по железу - низзя...
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26.10.2021 08:25 Ответить
І Байден навіть не висловив чергової "серйозної стурбованості" ?
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26.10.2021 00:09 Ответить
Единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на данный момент этой зимой, - это Россия Источник:
А что мешает США развернуть свои газовозы из Китая в ЕС?
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25.10.2021 22:46 Ответить
отсутствие приемных терминалов, Германия не дала разрешений на строительство ни одного терминала
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25.10.2021 22:57 Ответить
Очевидно контракты и закупленные Китаем объемы. Плюс отсутствие покупателей и достаточной инфраструктуры по приему СПГ.
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25.10.2021 22:57 Ответить
Ага но и расстояние до Азии намного больше.
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26.10.2021 08:26 Ответить
А может Конгресс вынудит Байдена пойти на простые шаги, чтобы СП-2 вообще не заработал?
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25.10.2021 22:46 Ответить
Каким образом если уже есть договоренность с Меркель?
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25.10.2021 22:58 Ответить
Чьи договорённости с Меркель, ***** или Конгресса США?
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25.10.2021 23:05 Ответить
И Меркель с ******, и Меркель с Байденом. Возможности конгресса тоже не безграничны в данном вопросе.
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25.10.2021 23:25 Ответить
Не безграничны, но он может поставить на место любое *****.
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25.10.2021 23:36 Ответить
Что-то не особо у него получалось все это время. Вроде и санкции вводили, а кацапы по сути и от Симменса турбины получили и СП2 начали строить и таки построили. А сейчас вообще по газу всю Европушку в коленно-преклонную позу поставили. Цену задрали на газ как будто он золотой.
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25.10.2021 23:40 Ответить
Что не получалось? Мочь - не значит хотеть. США не командуют Германией. Если немцы хотят побегать по граблям (как украинский мудрый нарид) - то кто ж им доктор...
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25.10.2021 23:57 Ответить
Тогда непонятен Ваш оптимизм относительно того, что конгресс вынудит Байдена пойти на такие шаги, чтобы СП2 вообще не заработал.
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26.10.2021 00:13 Ответить
В словах "А может Конгресс вынудит Байдена пойти на простые шаги" - вы нашли оптимизм? Вы наверно очень сильно старались его там найти. Пожелание - это оптимизм?
Это всего-лишь мысли об одном из вероятных сценариев развития событий, исходя из того, что Байден обещал быть с ****** "пожёстче" и давал ему полгода на размышления (если конечно не забыл об этом).
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26.10.2021 00:26 Ответить
Что за набор букв?
Пишите на каком-нибудь понятном языке.
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26.10.2021 00:28 Ответить
Не пытайся понять. Тупой кацап не владеет никакими языками, он говорит на своем кацапско-ордынском диалекте.
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26.10.2021 09:55 Ответить
"Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США
Ну и что это для нас меняет. Хотя думаю, что советник сильно ошибается в прогнозах. Ну да посмотрим.
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25.10.2021 22:46 Ответить
за это время газ закаченный из трубы.................. испариться .....
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25.10.2021 22:48 Ответить
Бомжи из педирации едут в Польшу чтоб получить визу США ...
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25.10.2021 22:52 Ответить
Ну и нам что с того? Ну усложнили убогим получение визы США. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Да и кацапам первый раз страдать что-ли. Они уже привыкшие к тому что об них свое правительство ноги вытирает. Ну теперь еще американцы подлянку подкинули. Одной больше, одной меньше...
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25.10.2021 23:01 Ответить
Газпром уже говорил что поставки начнутся сразу после одобрения немецким регулятором без ожидания решения комиссии а одобрение или отказ будет не позже чем 7 января.
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25.10.2021 22:52 Ответить
А ***** говорило, что СП-2 будет закончен в 2020 году...
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25.10.2021 23:08 Ответить
Ну не сильно оно и промахнулось в сроках. Всего на год.
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25.10.2021 23:26 Ответить
как только ударят первые настоящие морозы... Европа сразу согласится и на не сертификованный газопровод... (особенно если рашка еще сократит прокачку через украинскую трубу)...
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25.10.2021 22:57 Ответить
Да они уже отбили затраты на строительство СП-2. Им, вообще, выгодно чтобы СП-2 подольше не вступал в строй, ибо с его запуском (55 млрд кубов в год) спотовые цены упадут.
В данном случае еврокомиссары обдурили сами себя.
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25.10.2021 23:08 Ответить
Власти США мало что могут сделать для помощи европейским странам в снижении цен на газ, Вашингтон не может приказывать компаниям, кому поставлять энергоноситель, заявил на онлайн-брифинге для иностранных журналистов старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин
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25.10.2021 23:41 Ответить
байден запретил добычу сланцевый нефти и газа а также перекрыл нете и газопрводы с Аляски и Канады
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26.10.2021 07:32 Ответить
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25.10.2021 23:44 Ответить
спасибо байдену которым руководит украинофоб обама и клинтон
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26.10.2021 07:30 Ответить
 
 