"Північний потік-2" запрацює не раніше березня 2022 року, - США

До цього часу затягнеться сертифікація газопроводу Німеччиною і Єврокомісією.

Про це заявив радник президента Джо Байдена з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він зазначив, що Росія наближається до того, щоб використовувати газ як інструмент політичного тиску.

"Єдиний постачальник, який справді може мати велике значення для європейської енергетичної безпеки на даний момент цієї зими, - це Росія", - сказав Хохштейн.

За словами Хохштейна, схвалення Німеччиною і Європейською комісією "Північного потоку-2", ймовірно, затягнеться до березня 2022 року. І якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити поставки газу в Європу через цей трубопровід, то вона повинна зробити це зараз через існуючі газотранспортні маршрути.

Читайте також: Українська газотранспортна система до кінця року могла б прокачати вдвічі більше газу, ніж "Північний потік-2", - Зеркаль