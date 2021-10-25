"Північний потік-2" запрацює не раніше березня 2022 року, - США
До цього часу затягнеться сертифікація газопроводу Німеччиною і Єврокомісією.
Про це заявив радник президента Джо Байдена з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Він зазначив, що Росія наближається до того, щоб використовувати газ як інструмент політичного тиску.
"Єдиний постачальник, який справді може мати велике значення для європейської енергетичної безпеки на даний момент цієї зими, - це Росія", - сказав Хохштейн.
За словами Хохштейна, схвалення Німеччиною і Європейською комісією "Північного потоку-2", ймовірно, затягнеться до березня 2022 року. І якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити поставки газу в Європу через цей трубопровід, то вона повинна зробити це зараз через існуючі газотранспортні маршрути.
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Не знаю, какие катаклизмы должны произойти, чтобы немцы и другие европейцы-участники отказались от СП-2. Полное одностороннее прекращение поставок через Украину разве что в разгар зимы) И то, не факт, могут побежать птну в ноги кланяться)
На бидона уповала Европейская Солидарность.
Только энтузиазм их быстро растаял.
Не нужно себе кумиров придумывать, чтобы потом не расстраиваться.
А что мешает США развернуть свои газовозы из Китая в ЕС?
Это всего-лишь мысли об одном из вероятных сценариев развития событий, исходя из того, что Байден обещал быть с ****** "пожёстче" и давал ему полгода на размышления (если конечно не забыл об этом).
Пишите на каком-нибудь понятном языке.
Ну и что это для нас меняет. Хотя думаю, что советник сильно ошибается в прогнозах. Ну да посмотрим.
В данном случае еврокомиссары обдурили сами себя.