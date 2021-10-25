УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6762 відвідувача онлайн
Новини
6 908 44

"Північний потік-2" запрацює не раніше березня 2022 року, - США

До цього часу затягнеться сертифікація газопроводу Німеччиною і Єврокомісією.

Про це заявив радник президента Джо Байдена з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він зазначив, що Росія наближається до того, щоб використовувати газ як інструмент політичного тиску.

"Єдиний постачальник, який справді може мати велике значення для європейської енергетичної безпеки на даний момент цієї зими, - це Росія", - сказав Хохштейн.

За словами Хохштейна, схвалення Німеччиною і Європейською комісією "Північного потоку-2", ймовірно, затягнеться до березня 2022 року. І якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити поставки газу в Європу через цей трубопровід, то вона повинна зробити це зараз через існуючі газотранспортні маршрути.

Читайте також: Українська газотранспортна система до кінця року могла б прокачати вдвічі більше газу, ніж "Північний потік-2", - Зеркаль

Автор: 

газ (10495) газопровід (1550) США (23390) Північний потік (2473)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Безусловно. А для чего его строили. Чтобы стоял?
показати весь коментар
25.10.2021 22:55 Відповісти
+3
Это ваше дело, кого выбирать.
На бидона уповала Европейская Солидарность.
Только энтузиазм их быстро растаял.
Не нужно себе кумиров придумывать, чтобы потом не расстраиваться.
показати весь коментар
25.10.2021 23:39 Відповісти
+2
"Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США
Ну и что это для нас меняет. Хотя думаю, что советник сильно ошибается в прогнозах. Ну да посмотрим.
показати весь коментар
25.10.2021 22:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но, таки, заработает?
показати весь коментар
25.10.2021 22:45 Відповісти
Безусловно. А для чего его строили. Чтобы стоял?
показати весь коментар
25.10.2021 22:55 Відповісти
Строили только для того, чтобы обойти Украину. Построили. Но что будет ли эксплуатироваться - не факт. Не будет сертификата - не будет эксплуатации. Сертификация газопровода из-за "выпендрёжа" РФ вполне может тянуться годами. До сертификации СП2 газ в Европу должен поставляться, например - через Украину
показати весь коментар
25.10.2021 23:53 Відповісти
Посмотрим что выйдет. По крайней мере помешать его построить не удалось. По сравнению с этим получение сертификата менее тредная задача для кацапов.
показати весь коментар
25.10.2021 23:55 Відповісти
В конечном итоге сертифицируют, не в этом году, так весной следующего. Даже если на него распространят требования 3-го энергопакета и ограничат пропускную способность, он все равно заработает. Нам надо быть к этому готовыми.
Не знаю, какие катаклизмы должны произойти, чтобы немцы и другие европейцы-участники отказались от СП-2. Полное одностороннее прекращение поставок через Украину разве что в разгар зимы) И то, не факт, могут побежать птну в ноги кланяться)
показати весь коментар
26.10.2021 01:22 Відповісти
Є такий собі антиколорадос на Лінії оборони, так він та його підлабузники на лайно зійшли, доказуючи, шо потік-2 не запрацює, бо бідон при владі. Мене забанили за те, шо бідона назвав бідоном і підтримую Трампа, там до Трампа люта ненависть, хоча Трамп дл України зробив більше за цього недоумка бідона.
показати весь коментар
25.10.2021 23:34 Відповісти
Это ваше дело, кого выбирать.
На бидона уповала Европейская Солидарность.
Только энтузиазм их быстро растаял.
Не нужно себе кумиров придумывать, чтобы потом не расстраиваться.
показати весь коментар
25.10.2021 23:39 Відповісти
ну Петя два раза крупно облажался, поставив не на ту лошадь. Он и в 16-м году ездил в Штаты и на камеру обнимался с Клинтоншей.
показати весь коментар
26.10.2021 09:12 Відповісти
А ти думав, шо тебе на Лінії оборони буде хтось терпіти? Там модератори таких недоумків трампістів-онаністів одразу каструють. Спробуй ще раз туди тицьнути своє рило, потім роскажеш нам, як тебе зустріли.
показати весь коментар
26.10.2021 02:48 Відповісти
Ну и правильно сделали, жаль что здесь тебя по железу - низзя...
показати весь коментар
26.10.2021 08:25 Відповісти
І Байден навіть не висловив чергової "серйозної стурбованості" ?
показати весь коментар
26.10.2021 00:09 Відповісти
Единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на данный момент этой зимой, - это Россия Источник:
А что мешает США развернуть свои газовозы из Китая в ЕС?
показати весь коментар
25.10.2021 22:46 Відповісти
отсутствие приемных терминалов, Германия не дала разрешений на строительство ни одного терминала
показати весь коментар
25.10.2021 22:57 Відповісти
Очевидно контракты и закупленные Китаем объемы. Плюс отсутствие покупателей и достаточной инфраструктуры по приему СПГ.
показати весь коментар
25.10.2021 22:57 Відповісти
Ага но и расстояние до Азии намного больше.
показати весь коментар
26.10.2021 08:26 Відповісти
А может Конгресс вынудит Байдена пойти на простые шаги, чтобы СП-2 вообще не заработал?
показати весь коментар
25.10.2021 22:46 Відповісти
Каким образом если уже есть договоренность с Меркель?
показати весь коментар
25.10.2021 22:58 Відповісти
Чьи договорённости с Меркель, ***** или Конгресса США?
показати весь коментар
25.10.2021 23:05 Відповісти
И Меркель с ******, и Меркель с Байденом. Возможности конгресса тоже не безграничны в данном вопросе.
показати весь коментар
25.10.2021 23:25 Відповісти
Не безграничны, но он может поставить на место любое *****.
показати весь коментар
25.10.2021 23:36 Відповісти
Что-то не особо у него получалось все это время. Вроде и санкции вводили, а кацапы по сути и от Симменса турбины получили и СП2 начали строить и таки построили. А сейчас вообще по газу всю Европушку в коленно-преклонную позу поставили. Цену задрали на газ как будто он золотой.
показати весь коментар
25.10.2021 23:40 Відповісти
Что не получалось? Мочь - не значит хотеть. США не командуют Германией. Если немцы хотят побегать по граблям (как украинский мудрый нарид) - то кто ж им доктор...
показати весь коментар
25.10.2021 23:57 Відповісти
Тогда непонятен Ваш оптимизм относительно того, что конгресс вынудит Байдена пойти на такие шаги, чтобы СП2 вообще не заработал.
показати весь коментар
26.10.2021 00:13 Відповісти
В словах "А может Конгресс вынудит Байдена пойти на простые шаги" - вы нашли оптимизм? Вы наверно очень сильно старались его там найти. Пожелание - это оптимизм?
Это всего-лишь мысли об одном из вероятных сценариев развития событий, исходя из того, что Байден обещал быть с ****** "пожёстче" и давал ему полгода на размышления (если конечно не забыл об этом).
показати весь коментар
26.10.2021 00:26 Відповісти
Что за набор букв?
Пишите на каком-нибудь понятном языке.
показати весь коментар
26.10.2021 00:28 Відповісти
Не пытайся понять. Тупой кацап не владеет никакими языками, он говорит на своем кацапско-ордынском диалекте.
показати весь коментар
26.10.2021 09:55 Відповісти
"Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США
Ну и что это для нас меняет. Хотя думаю, что советник сильно ошибается в прогнозах. Ну да посмотрим.
показати весь коментар
25.10.2021 22:46 Відповісти
за это время газ закаченный из трубы.................. испариться .....
показати весь коментар
25.10.2021 22:48 Відповісти
Бомжи из педирации едут в Польшу чтоб получить визу США ...
показати весь коментар
25.10.2021 22:52 Відповісти
Ну и нам что с того? Ну усложнили убогим получение визы США. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Да и кацапам первый раз страдать что-ли. Они уже привыкшие к тому что об них свое правительство ноги вытирает. Ну теперь еще американцы подлянку подкинули. Одной больше, одной меньше...
показати весь коментар
25.10.2021 23:01 Відповісти
Газпром уже говорил что поставки начнутся сразу после одобрения немецким регулятором без ожидания решения комиссии а одобрение или отказ будет не позже чем 7 января.
показати весь коментар
25.10.2021 22:52 Відповісти
А ***** говорило, что СП-2 будет закончен в 2020 году...
показати весь коментар
25.10.2021 23:08 Відповісти
Ну не сильно оно и промахнулось в сроках. Всего на год.
показати весь коментар
25.10.2021 23:26 Відповісти
как только ударят первые настоящие морозы... Европа сразу согласится и на не сертификованный газопровод... (особенно если рашка еще сократит прокачку через украинскую трубу)...
показати весь коментар
25.10.2021 22:57 Відповісти
Да они уже отбили затраты на строительство СП-2. Им, вообще, выгодно чтобы СП-2 подольше не вступал в строй, ибо с его запуском (55 млрд кубов в год) спотовые цены упадут.
В данном случае еврокомиссары обдурили сами себя.
показати весь коментар
25.10.2021 23:08 Відповісти
Власти США мало что могут сделать для помощи европейским странам в снижении цен на газ, Вашингтон не может приказывать компаниям, кому поставлять энергоноситель, заявил на онлайн-брифинге для иностранных журналистов старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин
показати весь коментар
25.10.2021 23:41 Відповісти
байден запретил добычу сланцевый нефти и газа а также перекрыл нете и газопрводы с Аляски и Канады
показати весь коментар
26.10.2021 07:32 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 23:44 Відповісти
спасибо байдену которым руководит украинофоб обама и клинтон
показати весь коментар
26.10.2021 07:30 Відповісти
 
 