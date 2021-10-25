Глава НАПК Новиков о Зеленском: Президент - образцовый декларант

Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило проверку декларации президента Владимира Зеленского после выхода расследования Pandora Papers о сомнительных оффшорных операциях его компании, и не нашло нарушений.

Об этом глава НАПК Александр Новиков заявил в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, ведомство уже завершило проверку декларации Зеленского, а ее результаты должны быть обнародованы этой или следующей неделе. По запросу НАПК информацию предоставило и "Слідство.Інфо", проводившее расследование, и Зеленский.

"Президент, как и любой другой сознательный декларант, соблюдает требования закона и является образцовым декларантом. Он предоставил нам все документы, касающиеся тех компаний, о которых говорится в журналистском расследовании", - сказал Новиков.

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По его словам, детективы НАПК, которые проверяли декларацию, сосредоточились, в частности, на том, мог ли Зеленский получать дивиденды оффшорной компании Maltex Multicapital Corp. после того, как перестал быть ее участником: "Поскольку если получал - это может свидетельствовать о нарушении".

Напомним, проверку декларации Зеленского Новиков анонсировал 4 октября. Тогда он объяснил, что не указанные в декларации средства на счетах оффшорных компаний не являются нарушением, а вот неуказание самих компаний, если они принадлежат субъектам - уже нарушение.