Глава НАЗК Новіков про Зеленського: Президент - зразковий декларант

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації президента Володимира Зеленського після виходу розслідування Pandora Papers про сумнівні офшорні операції його компаній, і не знайшло порушень.

Про це глава НАЗК Олександр Новіков заявив в інтерв’ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За його словами, відомство вже завершило перевірку декларації Зеленського, а її результати мають бути оприлюднені цього або наступного тижня. За запитом НАЗК інформацію надало і "Слідство.Інфо", яке здійснювало розслідування, і Зеленський.

"Президент, як і будь-який інший свідомий декларант, дотримується вимог закону і є зразковим декларантом. Він надав нам усі документи, які стосуються тих компаній, про які йдеться в журналістському розслідуванні", — сказав Новіков.

За його словами, детективи НАЗК, які перевіряли декларацію, зосередилися зокрема на тому, чи міг Зеленський отримувати дивіденди офшорної компанії Maltex Multicapital Corp. після того, як перестав бути її учасником: "Тому що якщо отримував, це може свідчити про порушення".

Читайте також: НАЗК врахує дані Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і Баканова, - глава відомства Новіков

Нагадаємо, перевірку декларації Зеленського Новіков анонсував 4 жовтня. Він тоді пояснив, що невказані у декларації кошти на рахунках офшорних компаній не є порушенням. Але є порушенням незазначення самих компаній, якщо вони належать суб'єктам.