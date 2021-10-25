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Глава НАЗК Новіков про Зеленського: Президент - зразковий декларант

Глава НАЗК Новіков про Зеленського: Президент - зразковий декларант

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації президента Володимира Зеленського після виходу розслідування Pandora Papers про сумнівні офшорні операції його компаній, і не знайшло порушень.

Про це глава НАЗК Олександр Новіков заявив в інтерв’ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За його словами, відомство вже завершило перевірку декларації Зеленського, а її результати мають бути оприлюднені цього або наступного тижня. За запитом НАЗК інформацію надало і "Слідство.Інфо", яке здійснювало розслідування, і Зеленський.

"Президент, як і будь-який інший свідомий декларант, дотримується вимог закону і є зразковим декларантом. Він надав нам усі документи, які стосуються тих компаній, про які йдеться в журналістському розслідуванні", — сказав Новіков.

За його словами, детективи НАЗК, які перевіряли декларацію, зосередилися зокрема на тому, чи міг Зеленський отримувати дивіденди офшорної компанії Maltex Multicapital Corp. після того, як перестав бути її учасником: "Тому що якщо отримував, це може свідчити про порушення".

Читайте також: НАЗК врахує дані Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і Баканова, - глава відомства Новіков

Нагадаємо, перевірку декларації Зеленського Новіков анонсував 4 жовтня. Він тоді пояснив, що невказані у декларації кошти на рахунках офшорних компаній не є порушенням. Але є порушенням незазначення самих компаній, якщо вони належать суб'єктам.

Автор: 

декларація (1437) Зеленський Володимир (24339) НАЗК (1695)


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Топ коментарі
+50
А есть сомнения?...Даже в Ялте за квартирку регулярно платит в бюджет паРашки...
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25.10.2021 23:04 Відповісти
+36
Новиков - образцовый - "чего изволите, барин?"
А ту прибыль с облигаций с которой Гундосик "забыл налог заплатить? А офшоры?
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25.10.2021 23:01 Відповісти
+26
там с этой компанией интересно и без диведендов
если он ее подарил то налоги должен был уплатить шефир и это должно светиться в налоговой, а если продал, то - в декларации зебзика
а если продал условно за 1 доллар (ниже реальной стоимости) то данные должны быть в НАЗК потому что это коррупция
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25.10.2021 23:02 Відповісти
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образцовый ********???
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25.10.2021 22:59 Відповісти
А есть сомнения?...Даже в Ялте за квартирку регулярно платит в бюджет паРашки...
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25.10.2021 23:04 Відповісти
Лично у меня таки сомнения есть - я не уверен, что в декларации он показал все офшоры и фирмы которыми владеет. Показал, скорее всего только то, что про него уже известно (как с теми 5 млн. про которые он "забыл", но сразу "вспомнил", когда его подловили)
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26.10.2021 10:04 Відповісти
помнится, этот "образцовый" как то "вспомнил" что "забыл внести 5 млн.грн в декларацию".. год назад))
т.е. зеЛох офшорный отмывает столько денег, что 200 тысяч долл - это так.. копейки
а уж об участии зеленского в схеме коломойского по деребану денег украинского бюджета и кражи денег у населения Украины:

...через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского.
И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ. Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах. Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
Те самые схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским

https://newsua.one/news-opinion/kolomoiskomu-prigotovitsya.html
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26.10.2021 00:19 Відповісти
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.

https://nashigroshi.org/2017/07/04/menedzhery-kolomojskoho-***********-zlyly-32-milyardy-z-pryvatbanku-cherez-firmu-scho-visim-rokiv-bula-v-stani-prypynennya/
По цьому епізоду з «Новафармою» також проходить компанія «Claresholm marketing Ltd» - віргінський офшор, на який через «Укрнафту» проводили експорт карбаміду на мільярдні суми.

15 грудня 2016 року до «Приватбанку» надійшло повідомлення НБУ про те, що «Claresholm marketing LTD» визнано пов'язаною з банком особою.
Незважаючи на те, що банку заборонено проведення будь-яких активних операцій із пов'язаними особами, менеджери банку відразу уклали з офшоркою кредитні договори на суму $389 млн доларів, 60 млн євро і відобразили заборгованість в балансі банку.
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26.10.2021 00:19 Відповісти
Образцовый деградант. Как нехорошо он о Зєлє отозвался.
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26.10.2021 00:32 Відповісти
Новиков - образцовый - "чего изволите, барин?"
А ту прибыль с облигаций с которой Гундосик "забыл налог заплатить? А офшоры?
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25.10.2021 23:01 Відповісти
Налоги не платить - это образцово

Или по неуплате налогов срок давности ввели ?
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26.10.2021 01:35 Відповісти
Пока янелох неприкосновенный, для него срок давности приостанавливается. Есть такое понятие как "прерывание срока давности" Так для налогов, срок давности вроде как 3 года. И если налог не заплатил в 2017, то для "простого смертного", срок давности закончился в 2020, но у Клоуна он закончится в 2025 (+5 лет приостановки).
"ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини;4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення...." Клоун попадает под 1й пункт, поскольку после того как он выиграл выборы, вступил в силу закон делающий его неприкосновенным и предъявление обвинения стало невозможным. И как ни странно под пункт 4, поскольку стал верховным главнокомандующим ВСУ, т.е. его не призывали но в составе ВСУ он находится (но именно про призыв там и не говорится)
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26.10.2021 10:20 Відповісти
Вообще, по всем преступлениям что совершит за время президентства, срок начнет тикать только с 2024 года, когда у него закончится срок президентства (ели его не снимут раньше или не устроит перевыборы чтобы уйти позже). Ну или не додумается, втихоря внести изменения в Закон, чтобы срок продолжил тикать и после 2024 он сказал "Я никому ничего не должен"
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26.10.2021 10:25 Відповісти
спасибо за содержательный ответ!

надеюсь встретиться с Вами на Майдане и увидеть Вас в присяжных суда дядюшки Линча над Не-лохом
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26.10.2021 14:04 Відповісти
Пан Новіков буде ділити апартаменти Малюські навпіл з Президентом. Питання часу.
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26.10.2021 06:22 Відповісти
там с этой компанией интересно и без диведендов
если он ее подарил то налоги должен был уплатить шефир и это должно светиться в налоговой, а если продал, то - в декларации зебзика
а если продал условно за 1 доллар (ниже реальной стоимости) то данные должны быть в НАЗК потому что это коррупция
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25.10.2021 23:02 Відповісти
масовий убивця

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25.10.2021 23:02 Відповісти
Пофиг !

Мы любим ЗЕлю !
Он смешной ! 😟
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26.10.2021 01:37 Відповісти
Во что Украина %лядь превращается?
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25.10.2021 23:04 Відповісти
Зато паржом.
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25.10.2021 23:08 Відповісти
И кто теперь оффшорный барыга?
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25.10.2021 23:07 Відповісти
Новіков. 😁
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25.10.2021 23:16 Відповісти
Так он сам рассказывал как деньги прятал от налоговой в овшоры, так уже налоги говорите заплатил этот образец ?
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25.10.2021 23:13 Відповісти
а там отмазка зеЛоха (и новикова) простая:
....он объяснил, что не указанные в декларации средства на счетах оффшорных компаний не являются нарушением, а вот неуказание самих компаний, если они принадлежат субъектам - уже нарушение.

т.е. для новикова главное - чтобы названия компаний было в деклорации и, оп-ля, "образцовый деклларант!"..

А то, что через эти счета отмывали сотни млн.долларов - новикова не интересует..)
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26.10.2021 00:28 Відповісти
Наступна влада знайде порушення і не тільки їх.
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25.10.2021 23:13 Відповісти
Такими темпами наступна влада буде не розуміти українську мову.
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25.10.2021 23:17 Відповісти
Зеля образцовый декларант и плательщик налогов, но только в параше.
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25.10.2021 23:13 Відповісти
именно, варгнергейтовский ЗЕторчок писюнист - образцовый офшорный мародер, гнусавый пи*дабол и типичный предатель
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25.10.2021 23:15 Відповісти
А з Деркачем що, вже обісралися?
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25.10.2021 23:31 Відповісти
Цікавлять. Та, чомусь, їх ховають від оприлюденння. Не знаєте чому?

" Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского: требуют обнародовать оригиналы "пленок Медведчука"
ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ 2021
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25.10.2021 23:50 Відповісти
петух
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25.10.2021 23:59 Відповісти
Кто бы сомневался... "Образцовый декларант..." Это же не президент, а практически бог..
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25.10.2021 23:19 Відповісти
Президенту Зеленскому не нужно отвлекатся на эти фэйки а продолжать работать на благо Украины .
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25.10.2021 23:22 Відповісти
Сприсок "благ" від пліснявого зЕзідента оприлюдніть, будь ласка.
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25.10.2021 23:51 Відповісти
Та этот бот совсем поломался - единственную похожую на положительную новость про Гундосика - "Глава НАПК Новиков о Зеленском: Президент - образцовый декларант" - фейком обозвал
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26.10.2021 00:10 Відповісти
в ботоферму подоляка на работу берут самых тупых))
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26.10.2021 00:32 Відповісти
Коли в Україні настане фінансово-економічна криза?
Коли «Блазень» збере своїх «клоунів» і скаже: «Я вирішив видать вам зарплату продукцією!» Після чого заливисто зарегоче їм в лице!
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26.10.2021 08:40 Відповісти
правильно! сейчас главное для зеЛоха офшорного - это отдать коломойскому 9 млрд.кубов газа.. верно?
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26.10.2021 00:30 Відповісти
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26.10.2021 00:31 Відповісти
Национальное агентство по предупреждению коррупции дискредитировано навсегда... после смены власти, нужно тщательно расследовать деятельность этой фейковой организации...
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25.10.2021 23:23 Відповісти
А чего было другого ждать от этого главы НАЗК если он по заданию Зиленского являлся делегатом на Трускавецкой конференции
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25.10.2021 23:37 Відповісти
даже зе-брехуны не могут нарушить закон природы:«чёрного кобеля не отмоешь до бела»(с)
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25.10.2021 23:30 Відповісти
А о чем будут клеветать Схемы и Бигус с другими?Грантоеды с незашитыми мошнами.
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25.10.2021 23:33 Відповісти
Глава НАПК о Зеленском: Президент - образцовый декларант.

Начальник военкомата о Зеленском: Президент- образцовый призывник.

Директор консерватории о Зеленском: Президент - образцовый пианист.

🤣🤣🤡
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25.10.2021 23:33 Відповісти
🤣🤣🤣👏👏👏👏👏
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26.10.2021 07:31 Відповісти
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25.10.2021 23:38 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__%5b0%5d=*******************************************************************-XgegNXNPHGYXuMVDzg8yFbDrRFarqVEL5S-OWpSJc7h-RZHsc42AgbWtggwgh_FHUVPtYl13-tOrzCytcNaXXCHMMRBpwH9Szp-lvNS50bf7h6Dggyhy8uDL0HCa8Kg&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко ·

Для мене велика честь отримати запрошення від Президента Європейської народної партії, надійного друга України https://www.facebook.com/donaldtusk?__cft__%5b0%5d=*******************************************************************-XgegNXNPHGYXuMVDzg8yFbDrRFarqVEL5S-OWpSJc7h-RZHsc42AgbWtggwgh_FHUVPtYl13-tOrzCytcNaXXCHMMRBpwH9Szp-lvNS50bf7h6Dggyhy8uDL0HCa8Kg&__tn__=-%5dK-R Donald Tusk та взяти участь в Конгресі та Саміті ЄНП, які пройдуть 17-18 листопада в Роттердамі.

У колі політичної родини ЄНП представлю лідерам європейських партій актуальний стан ситуації в Україні та навколо неї. Зокрема, щодо питань протидії російській агресії, регіональної та енергетичної безпеки, політичних процесів в Україні та прогресу на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Також матиму низку зустрічей з європейськими лідерами та керівництвом ЄНП.
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25.10.2021 23:39 Відповісти
одне МЗЧ (Маленьке Зелене Чмо) знову сказилося. І від рейтингів, і від неминучості власної кримінальної відповідальності, а ще від жовчної заздрості.

Зеленський стрімко відходить у сіру зону нерукоподаваних авторитарних і корумпованих лідерів. Єдина причина, черпез яку з ним ще підтримують певні контакти - це рашистська агресія (ніхто не хоче надто явно підіграти Пуйлу) та побоювання масової міграції українців. А Порошенко не лише зберіг свій міжнародний авторитет, але й нарощує міжнародні впливи й контакти. Раніше спілкування з ним старалися вести не надто демонстративно, щоб не злити цю зморщену зелену почвару. Але після візиту Блінкена та першого публічно ігноре алль на всі вимоги зеленої опи, перестороги відпадають.

Порошенка, як давнього й вірного зарубіжного партнера, запрошують на саміт Європейської Народної Партії. Відомо про дуже насичену програму візиту. Фактично, Порошенка знову розглядають, як основного представника України перед європейським політикумом. Як на це зреагує те МЗЧ? Класично, за принципом "А баба Яга проти". Це шолудиве щеня поки ще може скалити зуби, погавкувати й іноді пробувати вкусити, але вже недовго. Якщо, звісно, українці дійсно гідні нормального життя.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=*********************************************************************************************************************************-Fjz1ezMPSMq5SFrACVe_uH6zfunITgUmoiK1_xcxiQdA&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл
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25.10.2021 23:41 Відповісти
ЗЕля - всего лишь кучка испражнений КАЛомойского. ЗЕленая.
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26.10.2021 07:31 Відповісти
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25.10.2021 23:49 Відповісти
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26.10.2021 00:33 Відповісти
Оно и понятно, что ЗЕля - конченный идиот, но сравнивать этого полтораметрового окурка с французским актером как-то не катит, ЗЕля всего лишь криворогий кавеенщик. Хотя, образ, созданный Кристианом Клавье вполне похож на этого мелкого дрыща ЗЕлю.
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26.10.2021 07:40 Відповісти
Глава НАПК очень расстроил врагов Президента Зеленского.
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25.10.2021 23:55 Відповісти
так расстроил что прям сон пропал . теперь не знаю как и жить с этим
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25.10.2021 23:59 Відповісти
слышь Олег Петрович . с врагами Зеленского понятно . расстроил он их пипец . ну а с друзьями Зеленского глава НАПК шо сделал ?
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26.10.2021 00:06 Відповісти
Образцовый декларант это значит честный человек? Это и так все знают. Не зря проголосовало 73% избирателей
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26.10.2021 00:08 Відповісти
у гитлера и побольше было...
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26.10.2021 00:13 Відповісти
так выше ты же сказало что это фейк

еще раз, выше ты написало что "обзацовый декларант -это фейк"
или ты там пытаешься сообразить о чем вообще статья
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26.10.2021 00:35 Відповісти
а за вовку фуйла аж 87% проголосовало..

не секрет, что ты считаешь кремлевского поца - "честным человеком".. а уж какую декларацию он подает, заглядение! 1 авто иж с прицепом и однокомнатная квартирка в Питере, на окраине
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26.10.2021 00:46 Відповісти
Порошенко образцовый фашист который на офшорные деньги скупил всью Pandoru. Только оголтелый фашист может так преследовать Зе
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26.10.2021 00:24 Відповісти
І не лише їх, а й Guardian, BBC, DW... І хто там ще про офшори найвеличнішого написав?
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26.10.2021 00:50 Відповісти
Вся надежда на Марьяну, она "прищучит" этого "хвашиста"
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26.10.2021 08:17 Відповісти
Какой приятный шершавый язычок
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26.10.2021 00:54 Відповісти
хахахахаххаххахахахаа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.10.2021 00:56 Відповісти
Надо запомнить,что слово ,,пи**бол,, можно заменить на ,,декларант,,. Хотя может он ,,деградант,, имел ввиду
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26.10.2021 01:38 Відповісти
вот и славненько.
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26.10.2021 01:40 Відповісти
Т.е. НАЗК может документально подтвердить, что происхождение 40 миллионов на офшорных счетах ЗЕ не связано с ограблением Коломойским Привата?

Или НАЗК может только сказать "Да все классно"?
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26.10.2021 01:50 Відповісти
73 процентів дебілів , як завжди проглотить і цю брехню.
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26.10.2021 06:28 Відповісти
гниди...
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26.10.2021 06:57 Відповісти
Образцовый не плательщик налогов.В цивилизованых странах таких образцовых тягают до цугундера .Случаем не с квартальных шутников дядя?
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26.10.2021 07:23 Відповісти
Яка неочікувана зрада!
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26.10.2021 07:38 Відповісти
Так "найвэлычнишый" пока ж неприкасаемый! Сама Марьяна объявила.
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26.10.2021 08:13 Відповісти
лижут и чавкают...
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26.10.2021 09:19 Відповісти
По мнению шоблы из Слуг он вообще " почти святой"...
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26.10.2021 09:26 Відповісти
 
 