Глава НАЗК Новіков про Зеленського: Президент - зразковий декларант
Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації президента Володимира Зеленського після виходу розслідування Pandora Papers про сумнівні офшорні операції його компаній, і не знайшло порушень.
Про це глава НАЗК Олександр Новіков заявив в інтерв’ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За його словами, відомство вже завершило перевірку декларації Зеленського, а її результати мають бути оприлюднені цього або наступного тижня. За запитом НАЗК інформацію надало і "Слідство.Інфо", яке здійснювало розслідування, і Зеленський.
"Президент, як і будь-який інший свідомий декларант, дотримується вимог закону і є зразковим декларантом. Він надав нам усі документи, які стосуються тих компаній, про які йдеться в журналістському розслідуванні", — сказав Новіков.
За його словами, детективи НАЗК, які перевіряли декларацію, зосередилися зокрема на тому, чи міг Зеленський отримувати дивіденди офшорної компанії Maltex Multicapital Corp. після того, як перестав бути її учасником: "Тому що якщо отримував, це може свідчити про порушення".
Нагадаємо, перевірку декларації Зеленського Новіков анонсував 4 жовтня. Він тоді пояснив, що невказані у декларації кошти на рахунках офшорних компаній не є порушенням. Але є порушенням незазначення самих компаній, якщо вони належать суб'єктам.
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т.е. зеЛох офшорный отмывает столько денег, что 200 тысяч долл - это так.. копейки
а уж об участии зеленского в схеме коломойского по деребану денег украинского бюджета и кражи денег у населения Украины:
...через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского.
И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ. Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах. Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
Те самые схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
https://newsua.one/news-opinion/kolomoiskomu-prigotovitsya.html
https://nashigroshi.org/2017/07/04/menedzhery-kolomojskoho-***********-zlyly-32-milyardy-z-pryvatbanku-cherez-firmu-scho-visim-rokiv-bula-v-stani-prypynennya/
По цьому епізоду з «Новафармою» також проходить компанія «Claresholm marketing Ltd» - віргінський офшор, на який через «Укрнафту» проводили експорт карбаміду на мільярдні суми.
15 грудня 2016 року до «Приватбанку» надійшло повідомлення НБУ про те, що «Claresholm marketing LTD» визнано пов'язаною з банком особою.
Незважаючи на те, що банку заборонено проведення будь-яких активних операцій із пов'язаними особами, менеджери банку відразу уклали з офшоркою кредитні договори на суму $389 млн доларів, 60 млн євро і відобразили заборгованість в балансі банку.
А ту прибыль с облигаций с которой Гундосик "забыл налог заплатить? А офшоры?
Или по неуплате налогов срок давности ввели ?
"ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини;4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення...." Клоун попадает под 1й пункт, поскольку после того как он выиграл выборы, вступил в силу закон делающий его неприкосновенным и предъявление обвинения стало невозможным. И как ни странно под пункт 4, поскольку стал верховным главнокомандующим ВСУ, т.е. его не призывали но в составе ВСУ он находится (но именно про призыв там и не говорится)
надеюсь встретиться с Вами на Майдане и увидеть Вас в присяжных суда дядюшки Линча над Не-лохом
если он ее подарил то налоги должен был уплатить шефир и это должно светиться в налоговой, а если продал, то - в декларации зебзика
а если продал условно за 1 доллар (ниже реальной стоимости) то данные должны быть в НАЗК потому что это коррупция
Мы любим ЗЕлю !
Он смешной ! 😟
....он объяснил, что не указанные в декларации средства на счетах оффшорных компаний не являются нарушением, а вот неуказание самих компаний, если они принадлежат субъектам - уже нарушение.
т.е. для новикова главное - чтобы названия компаний было в деклорации и, оп-ля, "образцовый деклларант!"..
А то, что через эти счета отмывали сотни млн.долларов - новикова не интересует..)
" Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского: требуют обнародовать оригиналы "пленок Медведчука"
ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ 2021
Коли «Блазень» збере своїх «клоунів» і скаже: «Я вирішив видать вам зарплату продукцією!» Після чого заливисто зарегоче їм в лице!
Начальник военкомата о Зеленском: Президент- образцовый призывник.
Директор консерватории о Зеленском: Президент - образцовый пианист.
🤣🤣🤡
Для мене велика честь отримати запрошення від Президента Європейської народної партії, надійного друга України https://www.facebook.com/donaldtusk?__cft__%5b0%5d=*******************************************************************-XgegNXNPHGYXuMVDzg8yFbDrRFarqVEL5S-OWpSJc7h-RZHsc42AgbWtggwgh_FHUVPtYl13-tOrzCytcNaXXCHMMRBpwH9Szp-lvNS50bf7h6Dggyhy8uDL0HCa8Kg&__tn__=-%5dK-R Donald Tusk та взяти участь в Конгресі та Саміті ЄНП, які пройдуть 17-18 листопада в Роттердамі.
У колі політичної родини ЄНП представлю лідерам європейських партій актуальний стан ситуації в Україні та навколо неї. Зокрема, щодо питань протидії російській агресії, регіональної та енергетичної безпеки, політичних процесів в Україні та прогресу на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Також матиму низку зустрічей з європейськими лідерами та керівництвом ЄНП.
Зеленський стрімко відходить у сіру зону нерукоподаваних авторитарних і корумпованих лідерів. Єдина причина, черпез яку з ним ще підтримують певні контакти - це рашистська агресія (ніхто не хоче надто явно підіграти Пуйлу) та побоювання масової міграції українців. А Порошенко не лише зберіг свій міжнародний авторитет, але й нарощує міжнародні впливи й контакти. Раніше спілкування з ним старалися вести не надто демонстративно, щоб не злити цю зморщену зелену почвару. Але після візиту Блінкена та першого публічно ігноре алль на всі вимоги зеленої опи, перестороги відпадають.
Порошенка, як давнього й вірного зарубіжного партнера, запрошують на саміт Європейської Народної Партії. Відомо про дуже насичену програму візиту. Фактично, Порошенка знову розглядають, як основного представника України перед європейським політикумом. Як на це зреагує те МЗЧ? Класично, за принципом "А баба Яга проти". Це шолудиве щеня поки ще може скалити зуби, погавкувати й іноді пробувати вкусити, але вже недовго. Якщо, звісно, українці дійсно гідні нормального життя.
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еще раз, выше ты написало что "обзацовый декларант -это фейк"
или ты там пытаешься сообразить о чем вообще статья
не секрет, что ты считаешь кремлевского поца - "честным человеком".. а уж какую декларацию он подает, заглядение! 1 авто иж с прицепом и однокомнатная квартирка в Питере, на окраине
Или НАЗК может только сказать "Да все классно"?