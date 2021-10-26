За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала более 440 нарушений "тишины" на Донбассе

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в выходные дни более 400 нарушений прекращения огня на Донбассе. Наиболее напряженной была ситуация в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 25 октября.

С вечера 22 по вечер 24 октября в Донецкой области СММ зафиксировала 406 нарушений режима прекращения огня, в том числе 60 взрывов (1 взрыв в воздухе, 5 разрывов и 54 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и вблизи него в ночь с 22 на 23 и с 23 на 24 октября, а также севернее н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вечером 23 октября. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 134 нарушения режима прекращения огня, большинство которых также зафиксировано на участке разведения в районе Петровского.

С вечера 22 по вечер 24 октября в Луганской области Миссия зафиксировала 37 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано к востоку от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, при этом все они также произошли вблизи того же участка разведения в районе Золотого.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о Мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 67 390 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 18 549 взрывов, 14 241 пролетевший неопределенный боеприпас, 310 вспышек дульного пламени, 270 осветительных ракет, не менее 34 020 очередей и выстрелов).