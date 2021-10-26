Локдаун введут, если все регионы Украины перейдут в "красную" зону, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в Украине могут ввести тотальный локдаун. Это может произойти при условии переноса всех регионов в "красную" зону карантина.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят до "красного" уровня эпидбезопасности", - отметил Ляшко.

Он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.

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