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Локдаун введут, если все регионы Украины перейдут в "красную" зону, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в Украине могут ввести тотальный локдаун. Это может произойти при условии переноса всех регионов в "красную" зону карантина.
Об этом глава Минздрава заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят до "красного" уровня эпидбезопасности", - отметил Ляшко.
Он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.
Топ комментарии
+5 Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий26.10.2021 08:49 Ответить Ссылка
+4 Union Ukraine #494720
показать весь комментарий26.10.2021 08:48 Ответить Ссылка
+3 Vedana
показать весь комментарий26.10.2021 08:53 Ответить Ссылка
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А вот привить всех работников "Запорожстали" и "Южмаша" за лето слабо было?
Дело в том, что самая прибыльная отрасль экономики, пиццерии с наливайками и шоу-бизнес не могут привить каждого жующе-танцующего организма Украины. Значит и локдауна не жди! Пока все шофера и няни Зеленского или Шефира не заболеют...
15:01 25.10
Вони притомні ? Спілкуються між собою чи кожне городить щось від себе ?