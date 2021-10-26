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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун введут, если все регионы Украины перейдут в "красную" зону, - Ляшко

Локдаун введут, если все регионы Украины перейдут в

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в Украине могут ввести тотальный локдаун. Это может произойти при условии переноса всех регионов в "красную" зону карантина.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят до "красного" уровня эпидбезопасности", - отметил Ляшко.

Он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
при таком состоянии эконимики в стране локдаун ее прикончит....
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26.10.2021 08:49 Ответить
+4
Треба зараз вводити а не чекати відповідної статистики. Важливіше життя і здоров'я людини а не статистика
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26.10.2021 08:48 Ответить
+3
https://m.censor.net/ru/video_news/3295654/dlya_stimulyatsii_k_vaktsinatsii_ot_covid19_krasnuyu_zonu_karantina_po_vseyi_ukraine_vvodit_ne_budutДля стимуляции к вакцинации от COVID-19 "красную" зону карантина по всей Украине вводить не будут, - главный санврач Кузин. ВИДЕО
15:01 25.10

Вони притомні ? Спілкуються між собою чи кожне городить щось від себе ?
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26.10.2021 08:53 Ответить
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Это сколько должно умирать в сутки,что бы вы начали борьбу ковидом? 2-3 тысячи?
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26.10.2021 08:44 Ответить
Предполагаю, что чуть менее 2000. Но, уже цифра в более 1000 умерших, психологический барьер, который может спровоцировать неудобные вопросы и последствия для имбицилов за рулём.
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26.10.2021 09:07 Ответить
Это напоминает: вот, когда умрете, тогда и приходите.
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26.10.2021 09:34 Ответить
Хоть щось треба робити! Самий простий шлях, перевести студентів та учнів на дистанційну освіту
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26.10.2021 09:43 Ответить
Треба зараз вводити а не чекати відповідної статистики. Важливіше життя і здоров'я людини а не статистика
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26.10.2021 08:48 Ответить
Героям - Слава! Барыгам - деньги! Лохам - очередь в реанимацию!
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26.10.2021 09:10 Ответить
Нельзя, в Харькове должен пройти Хэлоуин и "выборы Терехова" и только потом можно вводить локдаун
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26.10.2021 09:24 Ответить
при таком состоянии эконимики в стране локдаун ее прикончит....
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26.10.2021 08:49 Ответить
Не правда. Якщо зробити за розумом то економіку не вбієш.
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26.10.2021 08:54 Ответить
Ну, если экономика держится на шашлычных и наливайках - то таки да!
А вот привить всех работников "Запорожстали" и "Южмаша" за лето слабо было?
Дело в том, что самая прибыльная отрасль экономики, пиццерии с наливайками и шоу-бизнес не могут привить каждого жующе-танцующего организма Украины. Значит и локдауна не жди! Пока все шофера и няни Зеленского или Шефира не заболеют...
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26.10.2021 09:09 Ответить
цены на энергоносители вдуплят ее гораздо раньше...
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26.10.2021 09:10 Ответить
Похоже количество блох на теле Бобика превысило критическое количество! Скоро Суркис будет отключать электричество Шефиру за недоимки через Европейский суд по правам человека...
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26.10.2021 09:14 Ответить
https://m.censor.net/ru/video_news/3295654/dlya_stimulyatsii_k_vaktsinatsii_ot_covid19_krasnuyu_zonu_karantina_po_vseyi_ukraine_vvodit_ne_budutДля стимуляции к вакцинации от COVID-19 "красную" зону карантина по всей Украине вводить не будут, - главный санврач Кузин. ВИДЕО
15:01 25.10

Вони притомні ? Спілкуються між собою чи кожне городить щось від себе ?
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26.10.2021 08:53 Ответить
Стимуляцию смертями,только зебубуины могли такое придумать .Такое озвучивает врач.
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26.10.2021 10:07 Ответить
Ляшко, вали откуда пришел. Дуремар хренов.
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26.10.2021 08:58 Ответить
Специально загон делают всё меньше, сгоняя всех на вакцинацию! Придурки, в только стимулируете рост заболеваний этим!
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26.10.2021 09:03 Ответить
Коля Тищенко категорически против локдауна - в прошлый локдаун он со своим Велюром вляпался...
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26.10.2021 09:04 Ответить
Який може бути локдаун у чемпіонів. Ти чо?
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26.10.2021 09:06 Ответить
Надо людей вакцинировать
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26.10.2021 09:09 Ответить
Я взагалі за надзвичайний стан на 60 діб.
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26.10.2021 09:12 Ответить
Сначала вооружите граждан! Хотя бы луками и шпагами для защиты от надзвычайных последствий непредсказуемых решений недоучек с булавами...
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26.10.2021 09:17 Ответить
 
 