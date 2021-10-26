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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун запровадять, якщо всі регіони України перейдуть у "червону" зону, - Ляшко

Локдаун запровадять, якщо всі регіони України перейдуть у

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, за якої умови в Україні можуть запровадити тотальний локдаун. Це може статися за умови перенесення всіх регіонів до "червоної" зони карантину.

Про це глава МОЗ заявив в ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять до "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень по всій країні.

Також читайте: 734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
при таком состоянии эконимики в стране локдаун ее прикончит....
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26.10.2021 08:49 Відповісти
+4
Треба зараз вводити а не чекати відповідної статистики. Важливіше життя і здоров'я людини а не статистика
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26.10.2021 08:48 Відповісти
+3
https://m.censor.net/ru/video_news/3295654/dlya_stimulyatsii_k_vaktsinatsii_ot_covid19_krasnuyu_zonu_karantina_po_vseyi_ukraine_vvodit_ne_budutДля стимуляции к вакцинации от COVID-19 "красную" зону карантина по всей Украине вводить не будут, - главный санврач Кузин. ВИДЕО
15:01 25.10

Вони притомні ? Спілкуються між собою чи кожне городить щось від себе ?
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26.10.2021 08:53 Відповісти
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Это сколько должно умирать в сутки,что бы вы начали борьбу ковидом? 2-3 тысячи?
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26.10.2021 08:44 Відповісти
Предполагаю, что чуть менее 2000. Но, уже цифра в более 1000 умерших, психологический барьер, который может спровоцировать неудобные вопросы и последствия для имбицилов за рулём.
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26.10.2021 09:07 Відповісти
Это напоминает: вот, когда умрете, тогда и приходите.
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26.10.2021 09:34 Відповісти
Хоть щось треба робити! Самий простий шлях, перевести студентів та учнів на дистанційну освіту
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26.10.2021 09:43 Відповісти
Треба зараз вводити а не чекати відповідної статистики. Важливіше життя і здоров'я людини а не статистика
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26.10.2021 08:48 Відповісти
Героям - Слава! Барыгам - деньги! Лохам - очередь в реанимацию!
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26.10.2021 09:10 Відповісти
Нельзя, в Харькове должен пройти Хэлоуин и "выборы Терехова" и только потом можно вводить локдаун
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26.10.2021 09:24 Відповісти
при таком состоянии эконимики в стране локдаун ее прикончит....
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26.10.2021 08:49 Відповісти
Не правда. Якщо зробити за розумом то економіку не вбієш.
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26.10.2021 08:54 Відповісти
Ну, если экономика держится на шашлычных и наливайках - то таки да!
А вот привить всех работников "Запорожстали" и "Южмаша" за лето слабо было?
Дело в том, что самая прибыльная отрасль экономики, пиццерии с наливайками и шоу-бизнес не могут привить каждого жующе-танцующего организма Украины. Значит и локдауна не жди! Пока все шофера и няни Зеленского или Шефира не заболеют...
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26.10.2021 09:09 Відповісти
цены на энергоносители вдуплят ее гораздо раньше...
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26.10.2021 09:10 Відповісти
Похоже количество блох на теле Бобика превысило критическое количество! Скоро Суркис будет отключать электричество Шефиру за недоимки через Европейский суд по правам человека...
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26.10.2021 09:14 Відповісти
https://m.censor.net/ru/video_news/3295654/dlya_stimulyatsii_k_vaktsinatsii_ot_covid19_krasnuyu_zonu_karantina_po_vseyi_ukraine_vvodit_ne_budutДля стимуляции к вакцинации от COVID-19 "красную" зону карантина по всей Украине вводить не будут, - главный санврач Кузин. ВИДЕО
15:01 25.10

Вони притомні ? Спілкуються між собою чи кожне городить щось від себе ?
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26.10.2021 08:53 Відповісти
Стимуляцию смертями,только зебубуины могли такое придумать .Такое озвучивает врач.
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26.10.2021 10:07 Відповісти
Ляшко, вали откуда пришел. Дуремар хренов.
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26.10.2021 08:58 Відповісти
Специально загон делают всё меньше, сгоняя всех на вакцинацию! Придурки, в только стимулируете рост заболеваний этим!
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26.10.2021 09:03 Відповісти
Коля Тищенко категорически против локдауна - в прошлый локдаун он со своим Велюром вляпался...
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26.10.2021 09:04 Відповісти
Який може бути локдаун у чемпіонів. Ти чо?
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26.10.2021 09:06 Відповісти
Надо людей вакцинировать
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26.10.2021 09:09 Відповісти
Я взагалі за надзвичайний стан на 60 діб.
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26.10.2021 09:12 Відповісти
Сначала вооружите граждан! Хотя бы луками и шпагами для защиты от надзвычайных последствий непредсказуемых решений недоучек с булавами...
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26.10.2021 09:17 Відповісти
 
 