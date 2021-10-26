Локдаун запровадять, якщо всі регіони України перейдуть у "червону" зону, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, за якої умови в Україні можуть запровадити тотальний локдаун. Це може статися за умови перенесення всіх регіонів до "червоної" зони карантину.

Про це глава МОЗ заявив в ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять до "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень по всій країні.

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