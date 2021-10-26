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Локдаун запровадять, якщо всі регіони України перейдуть у "червону" зону, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, за якої умови в Україні можуть запровадити тотальний локдаун. Це може статися за умови перенесення всіх регіонів до "червоної" зони карантину.
Про це глава МОЗ заявив в ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять до "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив Ляшко.
Він зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень по всій країні.
Топ коментарі
+5 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар26.10.2021 08:49 Відповісти Посилання
+4 Union Ukraine #494720
показати весь коментар26.10.2021 08:48 Відповісти Посилання
+3 Vedana
показати весь коментар26.10.2021 08:53 Відповісти Посилання
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А вот привить всех работников "Запорожстали" и "Южмаша" за лето слабо было?
Дело в том, что самая прибыльная отрасль экономики, пиццерии с наливайками и шоу-бизнес не могут привить каждого жующе-танцующего организма Украины. Значит и локдауна не жди! Пока все шофера и няни Зеленского или Шефира не заболеют...
15:01 25.10
Вони притомні ? Спілкуються між собою чи кожне городить щось від себе ?