РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5699 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 237 28

Система здравоохранения способна вакцинировать до 31 декабря 70% населения, - Ляшко

Система здравоохранения способна вакцинировать до 31 декабря 70% населения, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко верит в возможность вакцинировать 70% взрослого населения Украины до конца года, хотя сейчас полный цикл прививок сделали порядка 19%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил в интервью "Украинской правде".

"Сейчас мы вышли на совсем другие цифры прививок, 22 октября у нас пятый день подряд суточный рекорд по количеству прививок. Мы сделали 289 тысяч прививок в сутки – когда-то мы столько делали за месяц.

Если даже математически умножить 250 тысяч прививок на 70 дней, если эта тенденция сохранится, будет ответ на ваш вопрос (как вакцинировать еще 50% украинцев до конца года. – Ред.)".

Ляшко считает, что "надо сделать условия", чтобы количество желающих привиться "было такое или больше".

Он также согласился, что обязательность прививок стимулирует людей прививаться.

Глава Минздрава отметил, что "система здравоохранения способна" вакцинировать до 31 декабря 70% населения, но "влияет на это большое количество факторов", в частности, призывы антивакцинаторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала закупать кислород в Польше, - Ляшко.

Он отметил, что когда 70% украинцев были охвачены информацией о целесообразности проведения прививок против ковида, но люди массово вакцинироваться не шли – "для усиления (мотивации. – Ред.) совпало несколько факторов": рост количества больных, введение ограничений в "красных" зонах", реклама на национальных телеканалах.

"Антивакцинальное движение не появилось в ковиде. Он показал его актуальность, очень сильно показал актуальность. И не только в Украине.

Когда я был санврачом и говорил о способности делать 250 тысяч прививок в день, и даже 150, то мне смеялись и говорили: "Ну-ну, в Украине такое антивакцинальное движение, где не доверяют, никогда не сделают". Сегодня у нас 250 тысяч, почти 290.

Но мы же смотрим на европейские страны, видим уровень, который они достигли и который мы хотим достичь. И желательно сделать это очень быстро".

вакцина (3815) Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Это как "копать с двух сторон". С одной стороны таки вакцинируют, с другой поголовье антиваксеров уменьшается естественным путём
показать весь комментарий
26.10.2021 09:38 Ответить
+3
Это прекрасно,

показать весь комментарий
26.10.2021 09:52 Ответить
+2
Во многих странах стимулируют благами, а у нас наоборот: лишат,заберут,штраф,запрещено...
показать весь комментарий
26.10.2021 09:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во многих странах стимулируют благами, а у нас наоборот: лишат,заберут,штраф,запрещено...
показать весь комментарий
26.10.2021 09:36 Ответить
было лето, была возможность вакцинироваться сознательно во благо себя, близких и спокойной работы, заработка, жизни! но прикормленная ботва из ********* людей без места жительства , гимна, флага и опознавательных знаков превратила территории Украины в вымираты по своему облику и подобию. Удачи в игре в русскую рулетку!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:47 Ответить
но не способна повысить уровень интеллекта украинцев.
увы...
показать весь комментарий
26.10.2021 10:09 Ответить
вы где-нибудь бывали за границей за последний год? нет?
У меня жена ездила в Австрию в прошлом месяце.

Так вот - без маски тебя там никуда не пустят. В кафе-ресторан заходишь в МАСКЕ и пока не покажешь сертификат вакцинации тебе даже меню не подадут. Официант в МАСКЕ
и т.д.
У украинцев странное представление о свободе как о вседозволенности и безответственности.
В цивилизованном мире все работает несколько иначе.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:11 Ответить
Маска никому не поможет, исключая брызги от кашля и насморка... У украинцев представление о свободе то, что им давали. В этой стране уважение к личности отсутствует вообще.Поэтому у гражданина этой страны выработался рефлекс самозащиты и это всё зациклино. С другой стороны согласен с Вами. Мы знаем права,но обязанности соблюдать не хотим.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:13 Ответить
Ещё один рекордсмен! Конченные, вы своими рекордами сгоняете людей как стадо, только стимулируя рост заболевания! Правильно! А какая разница сколько помрёт, главное отчитаться об ещё одном рекорде! ЗЕбилы тупоголовые.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:36 Ответить
Это как "копать с двух сторон". С одной стороны таки вакцинируют, с другой поголовье антиваксеров уменьшается естественным путём
показать весь комментарий
26.10.2021 09:38 Ответить
у меня во дворе есть старички на лавочке, любители выпить, покурить, и похаять Украину - так вот, они на полном серьезе ждут появления вектора или спутника... а пока прививаться не будут....впрочем их компания начала существенно уменьшаться и скоро на троих сообразить будет уже сложно
показать весь комментарий
26.10.2021 09:50 Ответить
Это прекрасно,

показать весь комментарий
26.10.2021 09:52 Ответить
Ну так зачем мешать естественному отбору?
показать весь комментарий
26.10.2021 10:03 Ответить
Мені от цей п*здеж з обіцянками уже набрид. Усіх на х*р с пляжа цих "майстрів спорту з боротьби з ковідом". Слід подивитися на https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita?tab=map&time=latest&country=~OWID_WRL карту світу по вакцинації і знайти там Україну. Вакцинація на рівні Нікарагуа (більш у Латинський Америці таких не має), в основному такі ж країни в Африці.

показать весь комментарий
26.10.2021 09:43 Ответить
и кто виноват? Ляшко?
я вакцинировался в июне. Без очереди - просто зашел в поликлинику спросить как записаться в очередь на вакцину.
Наивный.. двери были открыты, в коридорах полно невакцинированных теток, бабок и дедок. Но я на вакцинацию был ОДИН.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:13 Ответить
Демагогія. Є карта вакцинації світу. Вона про усе говорить сама
показать весь комментарий
26.10.2021 10:42 Ответить
Я призываю Ляшка сделать для самого слабого звена-нашего старшего поколения ,особый ,ускоренный алгоритм вакцинации.Иначе оно до Нового Года окочурится!!!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:44 Ответить
пример...Харьков. знаю одного пожилого - месяц назад ему пришло приглашение на вакцинацию так он до сих пор думает - пойти или не пойти....
показать весь комментарий
26.10.2021 09:52 Ответить
Не спорю.Антивакцинальная пропаганда всепропальщиков привела к этому ,А Их же пропаганда ,что мы замерзнем,оголодаем и тд привели к многократному удорожании дров и пеллет,продуктов пеитания и лекарств.ЮВТ и ее партнеры по оппозиции за поддержку прокремлевских нарративов достойны всенародного осуждения именно за истерию.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:57 Ответить
70% от 40 млн?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:50 Ответить
Хохохо. Вот щаз закончацца нагнутые продаваны с ТРЦ и посмотрим на темпы.
Чиста математически
показать весь комментарий
26.10.2021 09:50 Ответить
За кожен день перебування у владі от цих зелених нелохів ми сплачуємо сотнями смертей, і пам"ятником цьому жаху буде той золотий асфальт Великого крадівництва.

Сьогодні сім сотен людей заплатили за той вибір 2019 своїми життями
показать весь комментарий
26.10.2021 09:53 Ответить
а Порошенко бы нашел эффективный способ загнать дебилов на вакцинацию?
он не нашел даже эффективного способа стать президентом второй срок.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:14 Ответить
Річ по теперішнього.
А, взагалі, безперечно, і вакцину би раніше отримали, і маски б крадуцькі не вкрали, і апаратів ШВЛ було більше. Як можна порівнювати Нелоха з людиню, яка пройшла усі щаблі влади від депутата, міністра іноземних справ, людину, що збудувала армію, дала відсіч агресору, при якій зростав ВВП і т.і.
І барани вели себе б тихіше.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:26 Ответить
если использовать пулеметы, то можно быстрее и больше.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:10 Ответить
Ляшко же не говорит что 70% взрослого населения Украины будут вакцинированы до конца года. Ляшко верит в возможность. Т.е. Чтобы да так нет . Будем посмотреть.



показать весь комментарий
26.10.2021 10:34 Ответить
сначала всем вакцину от дебилизма.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:07 Ответить
від зеленого дебілізму
показать весь комментарий
26.10.2021 11:28 Ответить
Спочатку розповідали про чемпіонів у боротьбі з хворобою, потім сіяли недовіру до вакцин, а зараз розповідають, що вони можуть. Чому ж тоді таки величезні черги, де обіцяні мобільні бригади з вакцинації, чи може не вистачає тих ошуканих лікарів, яким набридло слухати постійну брехню з ОБ?
показать весь комментарий
26.10.2021 15:11 Ответить
 
 