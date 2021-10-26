РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7642 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
4 903 61

Украина начала закупать кислород в Польше, - Ляшко.

Украина начала закупать кислород в Польше, - Ляшко.

Украина начала закупать кислород в Польше. Это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью УП

"Да (Украина уже начала закупать кислород в Польше. – Ред.), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился – Ред.) на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.

Мининфраструктуры довольно быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам", - сообщил министр.

В ответ на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко ответил, что "больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В трех областях красный уровень эпидопасности будет 100% введен в ближайшие дни, - Ляшко. ВИДЕО

Уточняется, что, как свидетельствуют тендеры на Prozorro, больницы закупают кислород у украинских производителей по 10-15 тысяч гривен за тонну.

Как сообщалось ранее, потребление кислорода одним пациентом, инфицированным штаммом "Дельта" COVID-19, выросло в 5-6 раз по сравнению с предыдущими волнами пандемии.

Власти Чернигова заявляют, что в городских больницах кислорода для поддержания больных с COVID-19 осталось на несколько часов.

В Херсонской ОГА заявили, что запасов медицинского кислорода в области, которая находится в "красной" зоне эпидопасности, хватит на 3 суток.

Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
еще надо купить у немцев азот....смешать с польским кислородом и получится воздух!
показать весь комментарий
26.10.2021 07:46 Ответить
+9
Дожились!
показать весь комментарий
26.10.2021 07:31 Ответить
+8
Кисень це дуже "високо-технологічний" продукт самі виробляти його не можемо в достатній кількості - оце дійсно дожились!!!
показать весь комментарий
26.10.2021 07:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дожились!
показать весь комментарий
26.10.2021 07:31 Ответить
еще надо купить у немцев азот....смешать с польским кислородом и получится воздух!
показать весь комментарий
26.10.2021 07:46 Ответить
Азот ще у нас добувать не розучилися - Україна на першому місці в Європі по виробництву аміаку А він - його основна складова!
показать весь комментарий
26.10.2021 08:14 Ответить
Вроде как аммиак делают из азота и природного газа, а не наоборот. И аммиакопровод в Одессу насколько помню из Самары шёл.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:41 Ответить
Я ще з дитячих років упевнився що кацапи - ідіоти! Відкрий Гугл і набери "Габер производство аммиака" і прочитай А аміакопровід в Україні не один І Україна має закритий цикл виробництва твердих нітратних добрив на основі аміаку
показать весь комментарий
26.10.2021 08:49 Ответить
Процесс Габера, также называемый процессом Габера - Боша, представляет собой процесс искусственной фиксации азота и сегодня является основным промышленным способом производства аммиака. Он назван в честь его изобретателей, немецких химиков Фрица Габера и Карла Боша, которые разработали его в первом десятилетии 20-го века.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:03 Ответить
Так я ж про це й кажу А синтез його - перепуск суміші водню і азоту нагрітих до 500 градусів через каталізатор Я це ще в школі вчив!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:08 Ответить
Имела. Теперь на отопление бы газа хватило.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:53 Ответить
ДЛБЙБ! Україна мала газу природнього вдосталь - Дашава , Шебелинка Однак його на Москву викачали! (Так само як і вугілля з Донбасу!)
показать весь комментарий
26.10.2021 10:02 Ответить
Из выкачанного в прошлом газа аммиак сегодня не сделаешь...
показать весь комментарий
26.10.2021 10:27 Ответить
Яр, так у нас и кислород добывать умеют!)).....но нужно еще курточку ,как у степанова прикупить!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:10 Ответить
Подождите, скоро снег пойдет, а сами понимаете, что он из Расеи... Но хорошо что на Расеи есть представительство "95 квартала", поэтому есть через кого закупать. Хоть цена будет не маленькой но мы справимся, так что без снега не останемся!
Ведь не зря Данилов говорил, что нельзя перекрывать торговлю с Рашкой и визовый режи вводить, мол последствия будут..
показать весь комментарий
26.10.2021 09:38 Ответить
Госдеп разрешил РАБссиянцам получать Визы в Польше ...но до визы в США, надо получить Шенгенскую визу...быдло Мавзолейное вы рады?
показать весь комментарий
26.10.2021 07:36 Ответить
Косвенно - да. В идеале, если бы расеяне вообще дышать перестали, то кислорода на планете прибавилось в разы!!!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:40 Ответить
Терпи-терпи, кацапчонок. Вас в бездомные определили. А мы вас еще и безродными считаем с полным основанием. Доставай методичку, разминай копыта свои троллячьи и вперед, пока не забанили.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:54 Ответить
У тебя дома хлопот мало?
показать весь комментарий
26.10.2021 10:02 Ответить
Так нахрен нам такие руководители...
показать весь комментарий
26.10.2021 07:36 Ответить
а где взять умных то, если 73% населения тупых клоунов и они продвигают в руководители таких же как они?
показать весь комментарий
26.10.2021 08:08 Ответить
Кисень це дуже "високо-технологічний" продукт самі виробляти його не можемо в достатній кількості - оце дійсно дожились!!!
показать весь комментарий
26.10.2021 07:38 Ответить
40 миллионная Польша потребляет 5 ярдов кубов газа в год для нужд населения....Украина в 4 раза больше ,потому что в Украине живут 39 млн населения... парадоксы дебилизма...
показать весь комментарий
26.10.2021 07:39 Ответить
Да отвали ты пля Ыксперд..
показать весь комментарий
26.10.2021 07:48 Ответить
У нас під маркою населення газ споживають підпільні свічні заводики та електростанції
Суд заарештував рахунки компанії братів Дубневичів

https://www.epravda.com.ua › ...



показать весь комментарий
26.10.2021 08:44 Ответить
Газопровод из Норвегии в Польшу "Baltic Ripe" достиг береговой линии,до вчера газогон ложили на дне моря...

Президент Польши Анджей Дуда ранее на переговорах с Зелемойскими договорился о ветке этого газогона в Украину...,я бы на месте Дуды послал бы вас куда подальше 73%...
показать весь комментарий
26.10.2021 07:47 Ответить
Стадо баранов... вам до Польши как до Луны на ЖО...
показать весь комментарий
26.10.2021 07:50 Ответить
Мне интересно, какого рода новости будут доминировать через пару месяцев?
1. Украина купила газ в РФ
2. Украина купила уголь в РФ
3. Украина купила электричество в РФ
4. По программе Президента Украины "Велике будивництво" выделено 70% бюджета Украины на строительство новых дорог
Или все 4 темы одновременно?
показать весь комментарий
26.10.2021 07:50 Ответить
Так было бы уже два года назад, если бы мы с тобой молчали.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:56 Ответить
сейчас другая ситуация. Молчи-не молчи... Тут еще коломойский сегодня будет изымать из хранилища газа от 9 млрд. до 15 млрд газа
показать весь комментарий
26.10.2021 11:05 Ответить
Так их там всего 18!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:08 Ответить
правильно. И еще 1 млрд зеленский временно подарил Молдове.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:14 Ответить
Ковидный фонд полученный от ВОЗ в прошлом году составил 66 миллиардов...,в августе добавили еще 3 миллиарда долларов...за это бабло можно было построить в центре Украины кислородный цех и не один...Зелемойские строили дороги и прочее дерьмо включая СТАДИОНЫ...к Олимпиаде... миллиард деревьев вам в Дупло...
показать весь комментарий
26.10.2021 07:58 Ответить
Зелемойские строили дороги
==========
не строили, а ремонтировали по двойной цене строительства
показать весь комментарий
26.10.2021 11:07 Ответить
Мне вас не жаль...

Удачи,поехал я работу работать..тошнит от вас...
показать весь комментарий
26.10.2021 08:00 Ответить
ну то что наше правительство с презиком полные дегенераты ни для кого уже не секрет
- НО блд, где наши бизнесмены, предприниматели, всякие там ВОПы, артели и мед.предприятия с частным капиталом? - почему за 2 года пандемии они не смогли наладить производство медицинского кислорода?
- страна 73% бездарей - вот почему - и умные уже по-ходу уехали
показать весь комментарий
26.10.2021 08:04 Ответить
Всё очень просто. Покупать будут там,где можно украсть...
показать весь комментарий
26.10.2021 08:10 Ответить
Та тому що коли людина приходить лише на отримання дозволу на будівництво підприємства то йому виставляють не тільки суми за їх отримання але й малюють суми "відкатів" з того підприємства коли воно запрацює! І у людини пропадає бажання щось робить!
І взагалі - а чого це так тебе хвилює? Під старим "ніком" ти "топив" саме за те щоб саме ці "ЗЕ-хапуги" прийшли до влади!
показать весь комментарий
26.10.2021 08:19 Ответить
если ты приведешь хоть один мой пост где я топил за шута, то прямо сейчас на номер карты которую ты укажешь я вышлю тебе скажем 100 гривен на мороженное..
показать весь комментарий
26.10.2021 08:21 Ответить
А я що - сказав що ти "топив за шута"? Я сказав, що ти зробив усе, щоб привести до влади "шута" - "топлячи" проти того, хто реально утримав державу від краху, керував цією державою і п"ять років тіг її в Європу! Так що жуй своє "морозиво" (з зеленого лайна зліплене) сам !
показать весь комментарий
26.10.2021 08:45 Ответить
не хами парниша
я голосовал з Кошулинского, как все наверное уже знают - а во 2-ом туре за порошенко из за безысходности
- и до последнего не мог поверить, что из 39 (тридцать девять) кандидатов в презики, мудрый и простой нарид выбрал самого ничтожного из ничтожных..

пс. и да, порошенко вместе с зелей должны сидеть в тюрьме, а Зеля возможно даже быть повешенным из за его бездарности..
показать весь комментарий
26.10.2021 08:51 Ответить
"Пізно всралась ваша хата!" "Котяра" - я тобі ще взимку писав що ти "б"єш горщик" в якому тобі їсти варять бо древні казали: "Краще - ворог хорошого!" А ти і свого Кошулинського не привів до влади і Порошенка допоміг зіпхнуть! А зараз скиглиш!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:16 Ответить
Не знаю наскільки вірна інформація, два підприємства що виробляють кисень у нас,
були нещодавно закриті на плановий ремонт.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:27 Ответить
Гребаный стыд
показать весь комментарий
26.10.2021 08:11 Ответить
Читав , що завод майже рік стояв без держзакупівель.
Але ж на закупках можна вкрасти.
Ця влада- на 100% складається з паразитів.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:15 Ответить
Ці кисневі установки-генератори не є складними ідорогими, кисень в промислових масштабах добувають вже 2століття.
Генератори медичного кисню 7 686 800 грн. https://reanimed.com.ua/generatory-medychnogo-kysnyu/?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtTT6xlWo9RkdAGsJUdkyn8ZhfP2fFyR68H6XALn83v6mNt9AOuLjPhoCB68QAvD_BwE
показать весь комментарий
26.10.2021 08:52 Ответить
Коментировать не буду....просто взгляните на фоточки....

https://walking.kiev.ua/kislorodnyjj-zavod/
показать весь комментарий
26.10.2021 09:12 Ответить
У нас ще при даніловічє почали скорочувати армію, догадайтесь для чого ? Щоб звільнити площі під казармами, складами, парками техніки і полігонами для будівництва всяких ЖК і ТРЦ. За совка майже всі ППД в/ч розміщувалися в містах. Нах. ті заводи і комфортні військові бази, з 1кв.м. забудови влада і чорні бізнесмени рубають в 10 разів більше ніж з 1грн вкладеної у виробництво
показать весь комментарий
26.10.2021 09:42 Ответить
зебидло з квартальним виродком докерувались. скоро хліб почнуть закупати.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:18 Ответить
а быстро съездили..., это потому что дороги хорошие..., а так бы тот был еще квест, спасибо вове....
показать весь комментарий
26.10.2021 09:29 Ответить
ледя и ляшко прибарахлятся
показать весь комментарий
26.10.2021 09:32 Ответить
Кожен нарід вартий тої влади, яка його має. Тупе, втомлене і зубожіле бидло варте тих дегенератів, яких то бидло вибрало собі у владу. Жеріть, придурки, то зелене гімно, а хоч подавіться, суки.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:36 Ответить
А зачем нам кислород, у нас асфальта много.
показать весь комментарий
26.10.2021 09:43 Ответить
В Донецкой области кислорода больницам не хватает,в Киеве он нужнее?
показать весь комментарий
26.10.2021 09:44 Ответить
"майстри спорту" по 👑 вірусу🤬як бл... завод на західній Україні міг зупинитися в часи пандемії? Як за 2 роки можна було не налагодити виробництво у великій, науково потужній державі? Мерзотники безрукі та безмозглі!
показать весь комментарий
26.10.2021 09:50 Ответить
Кожен зашквар пліснява видає (улюблене слово плісняви, як і "вперше") за ВЕЛИКУ перемогу.
За два роки не було часу і грошей, щоб розгорнути виробництво. Та є валюта, щоб її витрачати на закупку за кордоном.

"Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, заявил, что у него "https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html нет времени думать стратегически "
показать весь комментарий
26.10.2021 10:16 Ответить
Зелені уроди, скоро по тисячі в день буде померлих, а вони хваляться що з Польщі возять кисень!
Просрали за 2 роки все шо можна, втратили час для розвитку країни, позвалили міжнародну коаліцію і список можна писати весь день...
показать весь комментарий
26.10.2021 10:19 Ответить
Це ужас!!!! Це просто ужас!!!
Моменти з одного відео...
Немає коментарів
показать весь комментарий
26.10.2021 22:15 Ответить
 
 