Украина начала закупать кислород в Польше, - Ляшко.
Украина начала закупать кислород в Польше. Это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью УП
"Да (Украина уже начала закупать кислород в Польше. – Ред.), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился – Ред.) на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.
Мининфраструктуры довольно быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам", - сообщил министр.
В ответ на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко ответил, что "больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".
Уточняется, что, как свидетельствуют тендеры на Prozorro, больницы закупают кислород у украинских производителей по 10-15 тысяч гривен за тонну.
Как сообщалось ранее, потребление кислорода одним пациентом, инфицированным штаммом "Дельта" COVID-19, выросло в 5-6 раз по сравнению с предыдущими волнами пандемии.
Власти Чернигова заявляют, что в городских больницах кислорода для поддержания больных с COVID-19 осталось на несколько часов.
В Херсонской ОГА заявили, что запасов медицинского кислорода в области, которая находится в "красной" зоне эпидопасности, хватит на 3 суток.
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Ведь не зря Данилов говорил, что нельзя перекрывать торговлю с Рашкой и визовый режи вводить, мол последствия будут..
Суд заарештував рахунки компанії братів Дубневичів
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Президент Польши Анджей Дуда ранее на переговорах с Зелемойскими договорился о ветке этого газогона в Украину...,я бы на месте Дуды послал бы вас куда подальше 73%...
1. Украина купила газ в РФ
2. Украина купила уголь в РФ
3. Украина купила электричество в РФ
4. По программе Президента Украины "Велике будивництво" выделено 70% бюджета Украины на строительство новых дорог
Или все 4 темы одновременно?
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не строили, а ремонтировали по двойной цене строительства
Удачи,поехал я работу работать..тошнит от вас...
- НО блд, где наши бизнесмены, предприниматели, всякие там ВОПы, артели и мед.предприятия с частным капиталом? - почему за 2 года пандемии они не смогли наладить производство медицинского кислорода?
- страна 73% бездарей - вот почему - и умные уже по-ходу уехали
І взагалі - а чого це так тебе хвилює? Під старим "ніком" ти "топив" саме за те щоб саме ці "ЗЕ-хапуги" прийшли до влади!
я голосовал з Кошулинского, как все наверное уже знают - а во 2-ом туре за порошенко из за безысходности
- и до последнего не мог поверить, что из 39 (тридцать девять) кандидатов в презики, мудрый и простой нарид выбрал самого ничтожного из ничтожных..
пс. и да, порошенко вместе с зелей должны сидеть в тюрьме, а Зеля возможно даже быть повешенным из за его бездарности..
були нещодавно закриті на плановий ремонт.
Але ж на закупках можна вкрасти.
Ця влада- на 100% складається з паразитів.
Генератори медичного кисню 7 686 800 грн. https://reanimed.com.ua/generatory-medychnogo-kysnyu/?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtTT6xlWo9RkdAGsJUdkyn8ZhfP2fFyR68H6XALn83v6mNt9AOuLjPhoCB68QAvD_BwE
https://walking.kiev.ua/kislorodnyjj-zavod/
За два роки не було часу і грошей, щоб розгорнути виробництво. Та є валюта, щоб її витрачати на закупку за кордоном.
"Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, заявил, что у него "https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html нет времени думать стратегически "
Просрали за 2 роки все шо можна, втратили час для розвитку країни, позвалили міжнародну коаліцію і список можна писати весь день...
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