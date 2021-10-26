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Україна почала закуповувати кисень у Польщі, - Ляшко

Україна почала закуповувати кисень у Польщі, - Ляшко

Україна почала закуповувати кисень у Польщі. Це швидше, ніж везти кисень із Донецької, Луганської чи Запорізької областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю УП

"Так (Україна вже почала закуповувати кисень у Польщі. – Ред.), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився. – Ред.) на заході України, зв'язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей.

Мінінфраструктури доволі швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб'ютор, який постачає цей кисень, привіз кілька машин із Польщі та розвіз лікарнями", - повідомив міністр.

У відповідь на запитання, за якою ціною Україна закуповує кисень у Польщі, Ляшко відповів, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який за своїми контрактами закрив її потреби".

Як свідчать тендери на Prozorro, лікарні закуповують кисень у українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну.

Як повідомлялося раніше, споживання кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом "Дельта" COVID-19, зросло у 5-6 разів порівняно з попередніми хвилями пандемії.

Також читайте: У COVID-лікарнях Чернігова кисню для хворих залишилося на декілька годин, - міськрада

Влада Чернігова заявляє, що у міських лікарнях кисню для підтримання хворих із COVID-19 залишилося на кілька годин.

У Херсонській ОДА заявили, що запасів медичного кисню в області, що перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки, вистачить на 3 доби.

Автор: 

Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+12
еще надо купить у немцев азот....смешать с польским кислородом и получится воздух!
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26.10.2021 07:46 Відповісти
+9
Дожились!
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26.10.2021 07:31 Відповісти
+8
Кисень це дуже "високо-технологічний" продукт самі виробляти його не можемо в достатній кількості - оце дійсно дожились!!!
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26.10.2021 07:38 Відповісти
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Дожились!
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26.10.2021 07:31 Відповісти
еще надо купить у немцев азот....смешать с польским кислородом и получится воздух!
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26.10.2021 07:46 Відповісти
Азот ще у нас добувать не розучилися - Україна на першому місці в Європі по виробництву аміаку А він - його основна складова!
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26.10.2021 08:14 Відповісти
Вроде как аммиак делают из азота и природного газа, а не наоборот. И аммиакопровод в Одессу насколько помню из Самары шёл.
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26.10.2021 08:41 Відповісти
Я ще з дитячих років упевнився що кацапи - ідіоти! Відкрий Гугл і набери "Габер производство аммиака" і прочитай А аміакопровід в Україні не один І Україна має закритий цикл виробництва твердих нітратних добрив на основі аміаку
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26.10.2021 08:49 Відповісти
Процесс Габера, также называемый процессом Габера - Боша, представляет собой процесс искусственной фиксации азота и сегодня является основным промышленным способом производства аммиака. Он назван в честь его изобретателей, немецких химиков Фрица Габера и Карла Боша, которые разработали его в первом десятилетии 20-го века.
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26.10.2021 09:03 Відповісти
Так я ж про це й кажу А синтез його - перепуск суміші водню і азоту нагрітих до 500 градусів через каталізатор Я це ще в школі вчив!
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26.10.2021 09:08 Відповісти
Имела. Теперь на отопление бы газа хватило.
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26.10.2021 09:53 Відповісти
ДЛБЙБ! Україна мала газу природнього вдосталь - Дашава , Шебелинка Однак його на Москву викачали! (Так само як і вугілля з Донбасу!)
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26.10.2021 10:02 Відповісти
Из выкачанного в прошлом газа аммиак сегодня не сделаешь...
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26.10.2021 10:27 Відповісти
Яр, так у нас и кислород добывать умеют!)).....но нужно еще курточку ,как у степанова прикупить!
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26.10.2021 09:10 Відповісти
Подождите, скоро снег пойдет, а сами понимаете, что он из Расеи... Но хорошо что на Расеи есть представительство "95 квартала", поэтому есть через кого закупать. Хоть цена будет не маленькой но мы справимся, так что без снега не останемся!
Ведь не зря Данилов говорил, что нельзя перекрывать торговлю с Рашкой и визовый режи вводить, мол последствия будут..
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26.10.2021 09:38 Відповісти
Госдеп разрешил РАБссиянцам получать Визы в Польше ...но до визы в США, надо получить Шенгенскую визу...быдло Мавзолейное вы рады?
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26.10.2021 07:36 Відповісти
Косвенно - да. В идеале, если бы расеяне вообще дышать перестали, то кислорода на планете прибавилось в разы!!!
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26.10.2021 09:40 Відповісти
Терпи-терпи, кацапчонок. Вас в бездомные определили. А мы вас еще и безродными считаем с полным основанием. Доставай методичку, разминай копыта свои троллячьи и вперед, пока не забанили.
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26.10.2021 09:54 Відповісти
У тебя дома хлопот мало?
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26.10.2021 10:02 Відповісти
Так нахрен нам такие руководители...
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26.10.2021 07:36 Відповісти
а где взять умных то, если 73% населения тупых клоунов и они продвигают в руководители таких же как они?
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26.10.2021 08:08 Відповісти
Кисень це дуже "високо-технологічний" продукт самі виробляти його не можемо в достатній кількості - оце дійсно дожились!!!
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26.10.2021 07:38 Відповісти
40 миллионная Польша потребляет 5 ярдов кубов газа в год для нужд населения....Украина в 4 раза больше ,потому что в Украине живут 39 млн населения... парадоксы дебилизма...
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26.10.2021 07:39 Відповісти
Да отвали ты пля Ыксперд..
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26.10.2021 07:48 Відповісти
У нас під маркою населення газ споживають підпільні свічні заводики та електростанції
Суд заарештував рахунки компанії братів Дубневичів

https://www.epravda.com.ua › ...



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26.10.2021 08:44 Відповісти
Газопровод из Норвегии в Польшу "Baltic Ripe" достиг береговой линии,до вчера газогон ложили на дне моря...

Президент Польши Анджей Дуда ранее на переговорах с Зелемойскими договорился о ветке этого газогона в Украину...,я бы на месте Дуды послал бы вас куда подальше 73%...
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26.10.2021 07:47 Відповісти
Стадо баранов... вам до Польши как до Луны на ЖО...
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26.10.2021 07:50 Відповісти
Мне интересно, какого рода новости будут доминировать через пару месяцев?
1. Украина купила газ в РФ
2. Украина купила уголь в РФ
3. Украина купила электричество в РФ
4. По программе Президента Украины "Велике будивництво" выделено 70% бюджета Украины на строительство новых дорог
Или все 4 темы одновременно?
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26.10.2021 07:50 Відповісти
Так было бы уже два года назад, если бы мы с тобой молчали.
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26.10.2021 09:56 Відповісти
сейчас другая ситуация. Молчи-не молчи... Тут еще коломойский сегодня будет изымать из хранилища газа от 9 млрд. до 15 млрд газа
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26.10.2021 11:05 Відповісти
Так их там всего 18!
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26.10.2021 11:08 Відповісти
правильно. И еще 1 млрд зеленский временно подарил Молдове.
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26.10.2021 11:14 Відповісти
Ковидный фонд полученный от ВОЗ в прошлом году составил 66 миллиардов...,в августе добавили еще 3 миллиарда долларов...за это бабло можно было построить в центре Украины кислородный цех и не один...Зелемойские строили дороги и прочее дерьмо включая СТАДИОНЫ...к Олимпиаде... миллиард деревьев вам в Дупло...
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26.10.2021 07:58 Відповісти
Зелемойские строили дороги
==========
не строили, а ремонтировали по двойной цене строительства
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26.10.2021 11:07 Відповісти
Мне вас не жаль...

Удачи,поехал я работу работать..тошнит от вас...
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26.10.2021 08:00 Відповісти
ну то что наше правительство с презиком полные дегенераты ни для кого уже не секрет
- НО блд, где наши бизнесмены, предприниматели, всякие там ВОПы, артели и мед.предприятия с частным капиталом? - почему за 2 года пандемии они не смогли наладить производство медицинского кислорода?
- страна 73% бездарей - вот почему - и умные уже по-ходу уехали
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26.10.2021 08:04 Відповісти
Всё очень просто. Покупать будут там,где можно украсть...
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26.10.2021 08:10 Відповісти
Та тому що коли людина приходить лише на отримання дозволу на будівництво підприємства то йому виставляють не тільки суми за їх отримання але й малюють суми "відкатів" з того підприємства коли воно запрацює! І у людини пропадає бажання щось робить!
І взагалі - а чого це так тебе хвилює? Під старим "ніком" ти "топив" саме за те щоб саме ці "ЗЕ-хапуги" прийшли до влади!
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26.10.2021 08:19 Відповісти
если ты приведешь хоть один мой пост где я топил за шута, то прямо сейчас на номер карты которую ты укажешь я вышлю тебе скажем 100 гривен на мороженное..
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26.10.2021 08:21 Відповісти
А я що - сказав що ти "топив за шута"? Я сказав, що ти зробив усе, щоб привести до влади "шута" - "топлячи" проти того, хто реально утримав державу від краху, керував цією державою і п"ять років тіг її в Європу! Так що жуй своє "морозиво" (з зеленого лайна зліплене) сам !
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26.10.2021 08:45 Відповісти
не хами парниша
я голосовал з Кошулинского, как все наверное уже знают - а во 2-ом туре за порошенко из за безысходности
- и до последнего не мог поверить, что из 39 (тридцать девять) кандидатов в презики, мудрый и простой нарид выбрал самого ничтожного из ничтожных..

пс. и да, порошенко вместе с зелей должны сидеть в тюрьме, а Зеля возможно даже быть повешенным из за его бездарности..
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26.10.2021 08:51 Відповісти
"Пізно всралась ваша хата!" "Котяра" - я тобі ще взимку писав що ти "б"єш горщик" в якому тобі їсти варять бо древні казали: "Краще - ворог хорошого!" А ти і свого Кошулинського не привів до влади і Порошенка допоміг зіпхнуть! А зараз скиглиш!
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26.10.2021 09:16 Відповісти
Не знаю наскільки вірна інформація, два підприємства що виробляють кисень у нас,
були нещодавно закриті на плановий ремонт.
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26.10.2021 10:27 Відповісти
Гребаный стыд
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26.10.2021 08:11 Відповісти
Читав , що завод майже рік стояв без держзакупівель.
Але ж на закупках можна вкрасти.
Ця влада- на 100% складається з паразитів.
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26.10.2021 08:15 Відповісти
Ці кисневі установки-генератори не є складними ідорогими, кисень в промислових масштабах добувають вже 2століття.
Генератори медичного кисню 7 686 800 грн. https://reanimed.com.ua/generatory-medychnogo-kysnyu/?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtTT6xlWo9RkdAGsJUdkyn8ZhfP2fFyR68H6XALn83v6mNt9AOuLjPhoCB68QAvD_BwE
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26.10.2021 08:52 Відповісти
Коментировать не буду....просто взгляните на фоточки....

https://walking.kiev.ua/kislorodnyjj-zavod/
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26.10.2021 09:12 Відповісти
У нас ще при даніловічє почали скорочувати армію, догадайтесь для чого ? Щоб звільнити площі під казармами, складами, парками техніки і полігонами для будівництва всяких ЖК і ТРЦ. За совка майже всі ППД в/ч розміщувалися в містах. Нах. ті заводи і комфортні військові бази, з 1кв.м. забудови влада і чорні бізнесмени рубають в 10 разів більше ніж з 1грн вкладеної у виробництво
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26.10.2021 09:42 Відповісти
зебидло з квартальним виродком докерувались. скоро хліб почнуть закупати.
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26.10.2021 09:18 Відповісти
а быстро съездили..., это потому что дороги хорошие..., а так бы тот был еще квест, спасибо вове....
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26.10.2021 09:29 Відповісти
ледя и ляшко прибарахлятся
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26.10.2021 09:32 Відповісти
Кожен нарід вартий тої влади, яка його має. Тупе, втомлене і зубожіле бидло варте тих дегенератів, яких то бидло вибрало собі у владу. Жеріть, придурки, то зелене гімно, а хоч подавіться, суки.
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26.10.2021 09:36 Відповісти
А зачем нам кислород, у нас асфальта много.
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26.10.2021 09:43 Відповісти
В Донецкой области кислорода больницам не хватает,в Киеве он нужнее?
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26.10.2021 09:44 Відповісти
"майстри спорту" по 👑 вірусу🤬як бл... завод на західній Україні міг зупинитися в часи пандемії? Як за 2 роки можна було не налагодити виробництво у великій, науково потужній державі? Мерзотники безрукі та безмозглі!
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26.10.2021 09:50 Відповісти
Кожен зашквар пліснява видає (улюблене слово плісняви, як і "вперше") за ВЕЛИКУ перемогу.
За два роки не було часу і грошей, щоб розгорнути виробництво. Та є валюта, щоб її витрачати на закупку за кордоном.

"Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, заявил, что у него "https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html нет времени думать стратегически "
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26.10.2021 10:16 Відповісти
Зелені уроди, скоро по тисячі в день буде померлих, а вони хваляться що з Польщі возять кисень!
Просрали за 2 роки все шо можна, втратили час для розвитку країни, позвалили міжнародну коаліцію і список можна писати весь день...
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26.10.2021 10:19 Відповісти
Це ужас!!!! Це просто ужас!!!
Моменти з одного відео...
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26.10.2021 22:15 Відповісти
 
 