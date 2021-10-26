Україна почала закуповувати кисень у Польщі, - Ляшко
Україна почала закуповувати кисень у Польщі. Це швидше, ніж везти кисень із Донецької, Луганської чи Запорізької областей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю УП
"Так (Україна вже почала закуповувати кисень у Польщі. – Ред.), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився. – Ред.) на заході України, зв'язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей.
Мінінфраструктури доволі швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб'ютор, який постачає цей кисень, привіз кілька машин із Польщі та розвіз лікарнями", - повідомив міністр.
У відповідь на запитання, за якою ціною Україна закуповує кисень у Польщі, Ляшко відповів, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який за своїми контрактами закрив її потреби".
Як свідчать тендери на Prozorro, лікарні закуповують кисень у українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну.
Як повідомлялося раніше, споживання кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом "Дельта" COVID-19, зросло у 5-6 разів порівняно з попередніми хвилями пандемії.
Влада Чернігова заявляє, що у міських лікарнях кисню для підтримання хворих із COVID-19 залишилося на кілька годин.
У Херсонській ОДА заявили, що запасів медичного кисню в області, що перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки, вистачить на 3 доби.
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Ведь не зря Данилов говорил, что нельзя перекрывать торговлю с Рашкой и визовый режи вводить, мол последствия будут..
Суд заарештував рахунки компанії братів Дубневичів
https://www.epravda.com.ua › ...
Президент Польши Анджей Дуда ранее на переговорах с Зелемойскими договорился о ветке этого газогона в Украину...,я бы на месте Дуды послал бы вас куда подальше 73%...
1. Украина купила газ в РФ
2. Украина купила уголь в РФ
3. Украина купила электричество в РФ
4. По программе Президента Украины "Велике будивництво" выделено 70% бюджета Украины на строительство новых дорог
Или все 4 темы одновременно?
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не строили, а ремонтировали по двойной цене строительства
Удачи,поехал я работу работать..тошнит от вас...
- НО блд, где наши бизнесмены, предприниматели, всякие там ВОПы, артели и мед.предприятия с частным капиталом? - почему за 2 года пандемии они не смогли наладить производство медицинского кислорода?
- страна 73% бездарей - вот почему - и умные уже по-ходу уехали
І взагалі - а чого це так тебе хвилює? Під старим "ніком" ти "топив" саме за те щоб саме ці "ЗЕ-хапуги" прийшли до влади!
я голосовал з Кошулинского, как все наверное уже знают - а во 2-ом туре за порошенко из за безысходности
- и до последнего не мог поверить, что из 39 (тридцать девять) кандидатов в презики, мудрый и простой нарид выбрал самого ничтожного из ничтожных..
пс. и да, порошенко вместе с зелей должны сидеть в тюрьме, а Зеля возможно даже быть повешенным из за его бездарности..
були нещодавно закриті на плановий ремонт.
Але ж на закупках можна вкрасти.
Ця влада- на 100% складається з паразитів.
Генератори медичного кисню 7 686 800 грн. https://reanimed.com.ua/generatory-medychnogo-kysnyu/?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtTT6xlWo9RkdAGsJUdkyn8ZhfP2fFyR68H6XALn83v6mNt9AOuLjPhoCB68QAvD_BwE
https://walking.kiev.ua/kislorodnyjj-zavod/
За два роки не було часу і грошей, щоб розгорнути виробництво. Та є валюта, щоб її витрачати на закупку за кордоном.
"Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, заявил, что у него "https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html нет времени думать стратегически "
Просрали за 2 роки все шо можна, втратили час для розвитку країни, позвалили міжнародну коаліцію і список можна писати весь день...
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