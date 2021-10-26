Україна почала закуповувати кисень у Польщі, - Ляшко

Україна почала закуповувати кисень у Польщі. Це швидше, ніж везти кисень із Донецької, Луганської чи Запорізької областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю УП

"Так (Україна вже почала закуповувати кисень у Польщі. – Ред.), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився. – Ред.) на заході України, зв'язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей.

Мінінфраструктури доволі швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб'ютор, який постачає цей кисень, привіз кілька машин із Польщі та розвіз лікарнями", - повідомив міністр.

У відповідь на запитання, за якою ціною Україна закуповує кисень у Польщі, Ляшко відповів, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який за своїми контрактами закрив її потреби".

Як свідчать тендери на Prozorro, лікарні закуповують кисень у українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну.

Як повідомлялося раніше, споживання кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом "Дельта" COVID-19, зросло у 5-6 разів порівняно з попередніми хвилями пандемії.

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Влада Чернігова заявляє, що у міських лікарнях кисню для підтримання хворих із COVID-19 залишилося на кілька годин.

У Херсонській ОДА заявили, що запасів медичного кисню в області, що перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки, вистачить на 3 доби.