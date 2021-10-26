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В аэропорту "Борисполь" у восьми человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки, - полиция
В аэропорту "Борисполь" правоохранители у 8 человек обнаружили документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации в Киевской области.
"25 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовные производства за подделку документов (ст. 358 УКУ).
Также сообщается, что по каждому факту будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Топ комментарии
+6 Шрек Баблокат
показать весь комментарий26.10.2021 13:16 Ответить Ссылка
+6 Максим Максимович #492073
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+3 Александр Глазков
показать весь комментарий26.10.2021 13:19 Ответить Ссылка
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подросли дубы
соловьям на радость
людям на гробы
(из ынтернетов)
однако вина может быть доказана лишь в суде, а до тех пор человек считается невиновным (принцип презумпции невиновности)
Нет еще такой? Будет.
АМИНЬ 🤔🤔🤔
Тепер отямилися. Добре, хоч пізно
однако вина может быть доказана лишь в суде, а до тех пор человек считается невиновным (принцип презумпции невиновности)
А если экспертиза покажет, что настоящие, государство компенсирует убытки? (билеты ...).
- Скільки депутатів вакциновано?
Корнієнко:
- Ми не можемо цю інформацію навіть запитувати. Тому що це порушення законодавства про персональні дані.