В аэропорту "Борисполь" у восьми человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки, - полиция

В аэропорту "Борисполь" правоохранители у 8 человек обнаружили документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации в Киевской области.

"25 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства за подделку документов (ст. 358 УКУ).

Также сообщается, что по каждому факту будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

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