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Новости Борьба с коронавирусом
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В аэропорту "Борисполь" у восьми человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки, - полиция

В аэропорту

В аэропорту "Борисполь" правоохранители у 8 человек обнаружили документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации в Киевской области.

"25 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства за подделку документов (ст. 358 УКУ).

Также сообщается, что по каждому факту будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К уголовной ответственности будут привлекаться как продавцы, так и покупатели фальшивых COVID-сертификатов и тестов, - Венедиктова. ВИДЕО

аэропорт (1511) Борисполь (768) подделка (440) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
в рощице за домом
подросли дубы
соловьям на радость
людям на гробы
(из ынтернетов)
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26.10.2021 13:16 Ответить
+6
Двух из этих восьми я знаю.

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26.10.2021 13:16 Ответить
+3
Как говорила Надюха Савченко в аэропорту с липовым сертификатом:" Где тут у вас курилка и тувалет?" Сертификат не признаю, "Дию" не признаю. Катитесь все лесом.
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26.10.2021 13:19 Ответить
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в рощице за домом
подросли дубы
соловьям на радость
людям на гробы
(из ынтернетов)
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26.10.2021 13:16 Ответить
Как говорила Надюха Савченко в аэропорту с липовым сертификатом:" Где тут у вас курилка и тувалет?" Сертификат не признаю, "Дию" не признаю. Катитесь все лесом.
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26.10.2021 13:19 Ответить
При этом предъявила сертификат и заявила, что он не поддельный, а потом начала катить бочку на всех, что вакцинация это зло и народ превращают в быдло, вакцинируя как скот. А вообще у неё вид психически ненормального человека.
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26.10.2021 13:34 Ответить
Двух из этих восьми я знаю.

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26.10.2021 13:16 Ответить
уже заведено, ты проспал
однако вина может быть доказана лишь в суде, а до тех пор человек считается невиновным (принцип презумпции невиновности)
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26.10.2021 15:13 Ответить
Надюху в прызыдэнты . А ее сестренку в прымьер-мыныстры. От партии антиквакеров и *********.
Нет еще такой? Будет.
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26.10.2021 13:23 Ответить
А тут були і такі.
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26.10.2021 13:32 Ответить
Как все на нее набросились. Но ведь, сидя в запоребриковской тюрьме, она была героиней, и это было не так давно.
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26.10.2021 13:35 Ответить
Завербовали.
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26.10.2021 13:37 Ответить
Когда завербовали? Когда с мешком на голове через границу перевозили, или уже в тюрьме?
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26.10.2021 13:39 Ответить
Ты меня так спрашиваешь, как будто я вербовал.
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26.10.2021 13:42 Ответить
Вопрос был к человеку, который сказал "завербовали". Я же понять пытаюсь. Тут она героиня, за которую двух матерых запоребриковских спецназовцев отдали, а потом - раз - и пособница Медведчука. Так не бывает.
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26.10.2021 13:47 Ответить
Бывают и ошибки. Даже в таком как обмен пленными. Но ... Рано или поздно любой косяк выплывает наружу.
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26.10.2021 13:53 Ответить
Тут даже вопрос не в ошибке, а как она держалась в ихней тюрьме. Да и то, что ее там собирались чуть ли не расстрелять (были голоса, чтобы для нее вернуть высшую меру) - там с друзьями Медведчука так обычно не поступают.
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26.10.2021 15:24 Ответить
Хе-хе. Сча снова подымется вой , что антиваксеров ущемляют
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26.10.2021 13:20 Ответить
та их уже так защемили, что уже лишь поскуливают....последние 2 ботсети где-то работают.... ийпишники почти у всех антиваксеров из одного ип диапазона
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26.10.2021 13:23 Ответить
а откуда инфа про айпишники?
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26.10.2021 14:07 Ответить
это привитых щимят вообще то
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26.10.2021 13:27 Ответить
Хочешь сказать, что привитые купили себе поддельные сертификаты?
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26.10.2021 13:33 Ответить
нет.вы вкололи себе билет на тот свет
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26.10.2021 13:35 Ответить
А дохнут антиваксеры! Парадокс!
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26.10.2021 13:37 Ответить
живее живых а 2 соседа уже ушли к богу ну или черту после укольчика пориколу
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26.10.2021 13:47 Ответить
Хе-хе. Очередная байка из склепа кацапского тролля
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26.10.2021 13:48 Ответить
тоисть кто против вакцины то сразу кацапы.предатели.лохи?а вы стадо по приколу нормальные люди?
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26.10.2021 14:42 Ответить
Как ловко ты себя в кацапы предатели лохи определил
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26.10.2021 20:05 Ответить
Дурилка картонная, я уже почти год , как сделал прививку в Израиле, и ПРОСТО ВЭЛЫКОЛЭПНО себя чувствую, и ещё проживу не один десяток годков, а тебя ИВАНУШКА-ДУРАЧОК, через пару недель отдадут в расход, в какой-нибудь ближайшей топке, местного крематория🤣🤣🤣🤣

АМИНЬ 🤔🤔🤔
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26.10.2021 13:50 Ответить
Судя по вашему гонору вам не иначе как эликсир бессмертия вкололи. А ещё минимум на полвека дали ангела-хранителя для защиты от аварий, онкологии, инфаркта, инсульта и прочая-прочая. ))))
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26.10.2021 14:23 Ответить
Це залишки відловлюють. Починаючи з квітня, таких фальшивих сертифікатів, правда на тести, було, напевно сотні тисяч. Усі, хто подорожував у теплі края на відпочинок мали фальшивку. І, нічого, проковтнули.

Тепер отямилися. Добре, хоч пізно
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26.10.2021 13:21 Ответить
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26.10.2021 13:26 Ответить
Ти вже і Бандеру сюди пристосував?
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26.10.2021 13:29 Ответить
а куди без Степана
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26.10.2021 13:35 Ответить
имунітет від вакцини - це "вирощений ним самим"?
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26.10.2021 15:09 Ответить
Нехай летять на самальоті верхи, як на коні, або в багажному відділенні.
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26.10.2021 13:27 Ответить
на москальскую консерву Гадю Савченко с ее сестрицей когда уголовное дело за поддельные сертификаты будет заведено??? Или ватным ушлепкам, идейно близким к зеленой шобле, можно с поддельными документами шариться?
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26.10.2021 13:28 Ответить
уже заведено, ты проспал
однако вина может быть доказана лишь в суде, а до тех пор человек считается невиновным (принцип презумпции невиновности)
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26.10.2021 15:12 Ответить
Люди унятись не можуть. Все кіпєшь, вяжуть за ці бумашки.
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26.10.2021 13:31 Ответить
И что характерно, если теперь эти лже-вакцинаторы захотят по-честному вакцинироваться, никто их не провакцинирует, так как по базам они уже чипированы. Отакой вот выстрел в ногу.
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26.10.2021 13:33 Ответить
не проблема, сделают вакцинацию за кого-то кому нужен просто сертификат, это обоим будет взаимовыгодно
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26.10.2021 13:39 Ответить
А пассажиров, у кого сертификат "без признаков фальшивки", спрашивали они точно прививались или по договоренности с врачем сделали имитацию вакцинации и просто ампулу с вакциной выкинули в мусорное ведро
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26.10.2021 13:37 Ответить
а если не захотят?
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26.10.2021 13:37 Ответить
А корону с симптомами подделки не обнаружили?
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26.10.2021 14:03 Ответить
У зв'язку з великою кількістю підробок сертифікати вакцинації без сертифікату перевірки на справжність вважаються недійсними
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26.10.2021 15:11 Ответить
Интересно, как определить подделку, если вакцину вылили в унитаз?
А если экспертиза покажет, что настоящие, государство компенсирует убытки? (билеты ...).
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26.10.2021 15:12 Ответить
как определить подделку, если единого установленного оригинала данного документа просто не существует?
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26.10.2021 15:14 Ответить
Журналіст:
- Скільки депутатів вакциновано?
Корнієнко:
- Ми не можемо цю інформацію навіть запитувати. Тому що це порушення законодавства про персональні дані.
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26.10.2021 15:16 Ответить
 
 