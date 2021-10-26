Генсек ООН Гутерриш призвал быть готовыми к новым пандемиям

Необходимо проанализировать недочеты, допущенные при ответе на пандемию COVID-19, и быть готовыми к новым эпидемиологическим вызовам.

Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам необходима современная и соответствующим образом финансируемая система обеспечения готовности к пандемии, способная предотвратить повторение ошибок, которые мир совершает сейчас", - отметил Гутерриш.

Гутерриш добавил, что данная пандемия должна стать последней, с которой не удалось справиться сразу.

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