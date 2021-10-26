Генсек ООН Гутерріш закликав бути готовими до нових пандемій

Потрібно проаналізувати недоліки, допущені під час відповіді на пандемію COVID-19, і бути готовими до нових епідеміологічних викликів.

Таку думку висловив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам необхідна сучасна та відповідним чином фінансована система забезпечення готовності до пандемії, здатна запобігти повторенню помилок, які світ робить зараз", - зазначив Гутерріш.

Гутерріш додав, що нинішня пандемія має стати останньою, з якою не вдалося впоратися одразу.

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