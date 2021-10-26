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Новини Коронавірус і карантин
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Генсек ООН Гутерріш закликав бути готовими до нових пандемій

Генсек ООН Гутерріш закликав бути готовими до нових пандемій

Потрібно проаналізувати недоліки, допущені під час відповіді на пандемію COVID-19, і бути готовими до нових епідеміологічних викликів.

Таку думку висловив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам необхідна сучасна та відповідним чином фінансована система забезпечення готовності до пандемії, здатна запобігти повторенню помилок, які світ робить зараз", - зазначив Гутерріш.

Гутерріш додав, що нинішня пандемія має стати останньою, з якою не вдалося впоратися одразу.

Також читайте: Для вакцинації проти COVID-19 40% населення світу потрібно зібрати 8 млрд доларів, - генсек ООН Гутерріш

Автор: 

карантин (18172) ООН (3378) Гутерріш Антоніу (394) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Хоче людина вакцинуватися - най вакцинується, не хоче - не вакцинується! Її право.
Та ні. В нас виходить, що якщо людина не хоче вакцінуватися - позбавимо її засобів до існування. Якось так.
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26.10.2021 14:50 Відповісти
+8
Толи еще будет) Каждый год будет, как по расписанию)
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26.10.2021 14:36 Відповісти
+8
Генсек ООН Гутерриш призвал быть готовыми к новым пандемиям
Смотрю во вкус вошли.
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26.10.2021 14:49 Відповісти
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Толи еще будет) Каждый год будет, как по расписанию)
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26.10.2021 14:36 Відповісти
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26.10.2021 14:37 Відповісти
Ваксерам срочно приготовить жопу и все доступные места для уколов!
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26.10.2021 14:39 Відповісти
Звідки така взаємна ненависть?

Хоче людина вакцинуватися - най вакцинується, не хоче - не вакцинується! Її право.

Тим більше коли загрози для суспільства це несе.
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26.10.2021 14:45 Відповісти
Хоче людина вакцинуватися - най вакцинується, не хоче - не вакцинується! Її право.
Та ні. В нас виходить, що якщо людина не хоче вакцінуватися - позбавимо її засобів до існування. Якось так.
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26.10.2021 14:50 Відповісти
Так треба вчитися захищати свої права, без емоцій. Так і до громадянської війни недалеко.

А якщо вже хочеться свій гнів спрямувати кудись, то спрямовуйте на тих хто такі рішення приймає. Який сенс матюкатися між собою? Що це змінить?
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26.10.2021 14:55 Відповісти
Аж нічого. А взагалі сюди на форум люди і приходять, щоб поматюкатися один на одного. До того ж з будь якої причини. Ковід лише одна з багатьох.
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26.10.2021 14:57 Відповісти
Ну це дурість контрпродуктивна й дитячий садок. Вам, як програмісту, має це бути зрозуміло.
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26.10.2021 15:00 Відповісти
Чому ж. Навпаки. Я тут відпочиваю. Можу висловити загалу своє ФЕ. Чи мені завжди з фізматівською заточкою на фейсі ходити.
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26.10.2021 15:12 Відповісти
Ваше право

На мою думку це не має сенсу
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26.10.2021 15:13 Відповісти
А який на Вашу думку взагалі сенс від форуму?
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26.10.2021 15:21 Відповісти
Обговорювати проблеми

Шукати вирішення

Висловлювати свою думку таким чином, щоби вона спонукала до дискусії конструктивної
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26.10.2021 15:32 Відповісти
Обговорювати проблеми
Так це власне і робиться
Шукати вирішення
Це неможливо, бо від присутніх тут вирішення проблем, що тут обговорюються не залежить жодним чином
Висловлювати свою думку таким чином, щоби вона спонукала до дискусії конструктивної
Ну ось людина начеб то безглузду маячню написала відкривши гілку обговореннь, а ми з Вами вже годину дискутуємо так би мовити конструктивно.
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26.10.2021 15:36 Відповісти
Ну ми трошки відхилилися від мого першого питання)
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26.10.2021 15:40 Відповісти
Ви стосовно ненавісті? Та звідкіля мені знати? Власне я начеб-то коректно намагаюся вести бесіду з опонентами. Не переходячи на особистості. Якщо вже сильно докучають - просто посилаю та не спілкуюся взагалі. На тролів дуже не ведуся. Є тут й такі. А так взагалі я вважаю, що у так званих антиваксерів в більшості своєї особистої ненавісті ні докого ніякої немає. Дратує просто що їх намагаються примусити зробити те, що вони за власним розсудом робити не хочуть. Ось і все. В массі своїй вони просто помірковані люди, які намагаються співставити інформацію та зробити власні висновки, не дивлячиь на усілякого роду авторитети. Та й і антиваксери вони умовно. Просто їх такими намагаються виставити. Бо у переважної більшості їх та їх родин є потрібні щеплення. Вони так відносіться тільки до новомодних вакцин. І як на мій погляд не безпідставно. Але че тільки моє бачення. Нікому його не навʼязую.
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26.10.2021 15:50 Відповісти
Ну от ми і дійшли згоди)
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26.10.2021 15:59 Відповісти
Ахах. Та я з Вами з самого початку дуже то і сперичався. Просто на запитання відповідав Ваші, висловлюючи своє особисте бачення.
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26.10.2021 16:49 Відповісти
Так в этом же и дело, но вакцинированным, особенно в последнее время, почему то уж очень хочется поупрекать и пообливать дерьмом тех - кто по различным причинам не хочет этого делать.
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26.10.2021 16:24 Відповісти
Будьте розумнішим)
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26.10.2021 16:28 Відповісти

И недоступные тоже, но только особо упоротым, так как доступные могут "закончится".
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26.10.2021 14:49 Відповісти
Генсек ООН Гутерриш призвал быть готовыми к новым пандемиям
Смотрю во вкус вошли.
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26.10.2021 14:49 Відповісти
А зачем "им" это? Можешь для себя объяснить? Чтобы экономики загнулись? Или чтобы экология улучшилась? (по ответам будет сразу видно чьи рога торчат за формулировками )
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26.10.2021 15:46 Відповісти
Я не знаю зачем. У меня для того, чтобы судить зачем недостаточно информации. Вот одна из официальных версий, что вирус выпущен из лабораторий Уханя. Вот зачем они это сделали, если это так? Вопрос. Как для меня без ответа.
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26.10.2021 15:52 Відповісти
Кто ж тогда "во вкус вошли"? Уханьцы?
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26.10.2021 15:54 Відповісти
ООН. Пугая очередными пандемиями. После такой версии может бредовая мысль появиться, что они и культивируют эти пандемии. Мне то откуда знать что там они опять придумают еще.
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26.10.2021 15:58 Відповісти
Генсек призвал всех быть готовыми к пандемиям (а были не готовы) - потому что сам "культивирует" (запускает?) пандемии?!

Как если бы инспектор пожарной охраны, осмотрев твой дом, сказал что с пожарной безопасностью у тебя полная жопа, и ты не готов к внезапному пожару - означает что именно инспектор пожарной охраны твой дом в последствии и подпалил! Ну логично же? Пожарники еще и деньги за это получают, им же выгодно чтобы все сгорели!
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26.10.2021 16:16 Відповісти
Пожарники еще и деньги за это получают, им же выгодно чтобы все сгорели!
Неа. Неуместная аналогия. Пожарники имеют жалование, которое напрямую не зависит от числа погашенных пожаров. А вот в отношении генсека четко прослеживается вполне себе прагматичный ход мысли.
"Нам необходима современная и соответствующим образом финансируемая система обеспечения готовности к пандемии, способная предотвратить повторение ошибок, которые мир совершает сейчас", - отметил Гутерриш
Важное на мой взгляд выделил. Кстати, а разве такая система как ВОЗ не для того же предназначена? Если нет, то тогда какие основные функции ВОЗ? А если да, то таким образом не дискредитировал ли ВОЗ себя, что понадобилась система по сути дублирующая его функции?
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26.10.2021 16:56 Відповісти
Цілком згоден. Наскільки я спостерігаю, безпосередньої хоча б якоїсь мінімальної участі цієї ВОЗ в ліквідації пандемії і її наслідків нема абсолютно. Лише порожні балачки та отакі "прогнози". А, може, це тому, що вони знають щось таке, чого ми не знаєм? Наприклад, що насправді "пандемія" зовсім не така страшна, як її розмалювали? І що, насправді, оця вся катавасія з локдаунами, обмеженнями і вакцинаціями затіяна зовсім не з метою "захисту людства" і "перемоги над пандемією"?
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27.10.2021 13:56 Відповісти
Все що в нас є для аналізу - статистичні данні. Залишу за дужками їх достовірність. Будемо вважати що вони достовірні. Якщо цю статистику аналізувати, то маємо таке по Україні за майже два роки так званої пандемії:

1. 93,2% населення взагалі не відчуло на собі того ковіду
2. 6,8% захворіло на ковід з симптомами.
3. 2,3% від захворівших померли внаслідок хвороби або 0.16% від загальної чисельності населення.
4. 85% захворівших одужало або 5,8% від загальної чисельності населення
5. 12,7% зараз хворіють або 0,86% від загальної чисельності населення.

Так що робіть висновки самі. Тобто виходить що наша медична система не витримує навантаженнь якщо одномоментно захворіло менше відсотку населення. Ось така в нас медична система після всіх "рехворм". Слаба як марлеві труси.
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27.10.2021 15:35 Відповісти
Так рехворми ж за "західним" зразком проводили. Там така ж картина. Медицини, як такої, там нема від слова "взагалі". Є чистий бізнес на найважливішому і найдорожчому, що є в людей: їх здоров"ї та житті. А це ще гірше, ніж фашизм і комунізм, разом узяті. Ті хоч відкрито людей знищували, а нинішні цинічно прикриваються "демократією" і "свободою". Тільки жертв такої "демократії" з-за недоступності та якості такої "медицини" вже, мабуть, набагато більше, ніж в комуняк з фашистами...
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27.10.2021 16:10 Відповісти
плохая западная медицина, плохая
только как что все сразу за границу едут лечиться
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27.10.2021 16:37 Відповісти
Ага. Особливо прості роботяги та пенсіонери. Бо дешево.
ПС. А якщо серйозно, то за кордоном менталітет інший, там, якщо ти дійсно платиш, то свої гроші вони відпрацьовують на совість, згідно заплаченої суми. Наші ж звикли навпаки: гроші отримувати на халяву. Знаю це з власного досвіду, вже майже 3 роки ходжу по лікарях, і по державних поліклініках, і по платних. А результат, фактично, нульовий. Гроші беруть і направляють до сідуючого лікаря, бо це, мовляв, не по моїй специфіці. Той до слідуючого. І так по колу...
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27.10.2021 16:52 Відповісти
Вы не понимаете разницу между общедоступной медициной для всех и частной медициной для узкого круга избранных? Вот именно сейчас европейская модель для избранных с конскими ценниками потерпела фиаско когда потребовалось массовое обеспечение медуслуг по приемлемым ценам.
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27.10.2021 16:57 Відповісти
Просто не нужно бездумно обезъянничать и копировать все без разбору. Скажите спасибо, что у нас еще покуда довольно широкий спектр лекарств в аптеках доступен без рецепта. Ибо вон в той же Польше без рецепта, условно говоря, даже бинт не купишь. Т.е. по любому чиху нужно к врачу идти за бумажкой. И неважно в каком ты состоянии.
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27.10.2021 17:01 Відповісти
Але інша модель медицини, що більш доступна для всіх, вимагає великих вкладень держави. Впровадити її не вдалось навіть Обамі в багатій Америці. Бо капіталістичному світові, особливо дикій олігархії, як у нас, це вкрай невигідно. Тому і впроваджують саме західну, комерційну, модель, причому в найгіршому його варіанті. До рецептів на бинт, мабуть, теж в нас уже недалеко.
ПС. І що означає: не розумію різницю між загальнодоступною і приватною? Різницю по-київськи розумію прекрасно, бо сам маю з ними справу вже майже 3 роки. Опишу коротко. Загальнодоступна медицина: до профільного лікаря просто так потрапити не можливо, тільки за направленням від сімейного. До сімейного запис за півтора - два тижні наперед. Записуємось. Через вказаний час потрапляємо на прийом, отримуємо направлення. За тим направленням записуємось до профільного, де черга така ж сама. Тобто, щоб потрапити на прийом до того ж, скажімо, державного безплатного кардіолога, потрібно від 3 тижнів до місяця - півтора. З приватними клініками простіше: до будь-якого лікаря не треба направлення і менші черги, від 3-х днів то тижня, зазвичай. Але там теж два але: ціна за прийом в основному 750 - 950 гривень і відношення лікаря до пацієнта, чомусь, в порівнянні з державними, набагато ГІРШЕ. Такий, чомусь, незрозумілий парадокс...
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27.10.2021 17:54 Відповісти
всмысле всех португальцев?
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26.10.2021 15:48 Відповісти
чем тебе португальцы не угодили. купить сертификат не проблема.
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26.10.2021 15:58 Відповісти
може ты не в курсе, но Гуттериш португалец про его сексуальную ориентация я не вкурсе, но вроде женат на женщине (и был женат на женщинах несколько раз)
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26.10.2021 16:19 Відповісти
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26.10.2021 15:53 Відповісти
Казкар... Не набере він більше 13% вже НІКОЛИ.
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26.10.2021 22:54 Відповісти
а шо больше ржать не хочешь
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27.10.2021 09:47 Відповісти
Набутылочник украиномовный, поешь гавна
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28.10.2021 12:25 Відповісти
 
 