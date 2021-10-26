2 522 44
Генсек ООН Гутерріш закликав бути готовими до нових пандемій
Потрібно проаналізувати недоліки, допущені під час відповіді на пандемію COVID-19, і бути готовими до нових епідеміологічних викликів.
Таку думку висловив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам необхідна сучасна та відповідним чином фінансована система забезпечення готовності до пандемії, здатна запобігти повторенню помилок, які світ робить зараз", - зазначив Гутерріш.
Гутерріш додав, що нинішня пандемія має стати останньою, з якою не вдалося впоратися одразу.
Топ коментарі
+12 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар26.10.2021 14:50 Відповісти Посилання
+8 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар26.10.2021 14:36 Відповісти Посилання
+8 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар26.10.2021 14:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоче людина вакцинуватися - най вакцинується, не хоче - не вакцинується! Її право.
Тим більше коли загрози для суспільства це несе.
Та ні. В нас виходить, що якщо людина не хоче вакцінуватися - позбавимо її засобів до існування. Якось так.
А якщо вже хочеться свій гнів спрямувати кудись, то спрямовуйте на тих хто такі рішення приймає. Який сенс матюкатися між собою? Що це змінить?
На мою думку це не має сенсу
Шукати вирішення
Висловлювати свою думку таким чином, щоби вона спонукала до дискусії конструктивної
Так це власне і робиться
Шукати вирішення
Це неможливо, бо від присутніх тут вирішення проблем, що тут обговорюються не залежить жодним чином
Висловлювати свою думку таким чином, щоби вона спонукала до дискусії конструктивної
Ну ось людина начеб то безглузду маячню написала відкривши гілку обговореннь, а ми з Вами вже годину дискутуємо так би мовити конструктивно.
И недоступные тоже, но только особо упоротым, так как доступные могут "закончится".
Смотрю во вкус вошли.
Как если бы инспектор пожарной охраны, осмотрев твой дом, сказал что с пожарной безопасностью у тебя полная жопа, и ты не готов к внезапному пожару - означает что именно инспектор пожарной охраны твой дом в последствии и подпалил! Ну логично же? Пожарники еще и деньги за это получают, им же выгодно чтобы все сгорели!
Неа. Неуместная аналогия. Пожарники имеют жалование, которое напрямую не зависит от числа погашенных пожаров. А вот в отношении генсека четко прослеживается вполне себе прагматичный ход мысли.
"Нам необходима современная и соответствующим образом финансируемая система обеспечения готовности к пандемии, способная предотвратить повторение ошибок, которые мир совершает сейчас", - отметил Гутерриш
Важное на мой взгляд выделил. Кстати, а разве такая система как ВОЗ не для того же предназначена? Если нет, то тогда какие основные функции ВОЗ? А если да, то таким образом не дискредитировал ли ВОЗ себя, что понадобилась система по сути дублирующая его функции?
1. 93,2% населення взагалі не відчуло на собі того ковіду
2. 6,8% захворіло на ковід з симптомами.
3. 2,3% від захворівших померли внаслідок хвороби або 0.16% від загальної чисельності населення.
4. 85% захворівших одужало або 5,8% від загальної чисельності населення
5. 12,7% зараз хворіють або 0,86% від загальної чисельності населення.
Так що робіть висновки самі. Тобто виходить що наша медична система не витримує навантаженнь якщо одномоментно захворіло менше відсотку населення. Ось така в нас медична система після всіх "рехворм". Слаба як марлеві труси.
только как что все сразу за границу едут лечиться
ПС. А якщо серйозно, то за кордоном менталітет інший, там, якщо ти дійсно платиш, то свої гроші вони відпрацьовують на совість, згідно заплаченої суми. Наші ж звикли навпаки: гроші отримувати на халяву. Знаю це з власного досвіду, вже майже 3 роки ходжу по лікарях, і по державних поліклініках, і по платних. А результат, фактично, нульовий. Гроші беруть і направляють до сідуючого лікаря, бо це, мовляв, не по моїй специфіці. Той до слідуючого. І так по колу...
ПС. І що означає: не розумію різницю між загальнодоступною і приватною? Різницю по-київськи розумію прекрасно, бо сам маю з ними справу вже майже 3 роки. Опишу коротко. Загальнодоступна медицина: до профільного лікаря просто так потрапити не можливо, тільки за направленням від сімейного. До сімейного запис за півтора - два тижні наперед. Записуємось. Через вказаний час потрапляємо на прийом, отримуємо направлення. За тим направленням записуємось до профільного, де черга така ж сама. Тобто, щоб потрапити на прийом до того ж, скажімо, державного безплатного кардіолога, потрібно від 3 тижнів до місяця - півтора. З приватними клініками простіше: до будь-якого лікаря не треба направлення і менші черги, від 3-х днів то тижня, зазвичай. Але там теж два але: ціна за прийом в основному 750 - 950 гривень і відношення лікаря до пацієнта, чомусь, в порівнянні з державними, набагато ГІРШЕ. Такий, чомусь, незрозумілий парадокс...