В следующем году на энергоэффективность выделят 5,5 млрд грн, - Шмыгаль

В 2022 году общая сумма расходов на программы по энергоэффективности, в частности, утепление жилых домов составит более 5,5 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге во время визита в Кропивницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"На следующий год закладывается 2,7 миллиарда из государственного бюджета, и аналогичная сумма предоставляется нашими партнерами, международными донорскими организациями. То есть всего на следующий год на мероприятия по энергоэффективности и утеплению жилых домов будет заложено более 5,5 млрд гривен", – отметил глава правительства.

По словам премьера, в рамках этих мероприятий планируется провести утепление не менее 5000 тысяч многоквартирных жилых домов.

При этом Шмыгаль отметил, что потери при поставке тепла во многих городах Украины составляют до 60%.

"Во многих городах Украины они достигают более 40%, в некоторых 50-60%. То есть понимаем: половина платежки - это потери тепла на сетях, на поставках", - подчеркнул премьер-министр.

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