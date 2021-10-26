В следующем году на энергоэффективность выделят 5,5 млрд грн, - Шмыгаль
В 2022 году общая сумма расходов на программы по энергоэффективности, в частности, утепление жилых домов составит более 5,5 млрд гривен.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге во время визита в Кропивницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"На следующий год закладывается 2,7 миллиарда из государственного бюджета, и аналогичная сумма предоставляется нашими партнерами, международными донорскими организациями. То есть всего на следующий год на мероприятия по энергоэффективности и утеплению жилых домов будет заложено более 5,5 млрд гривен", – отметил глава правительства.
По словам премьера, в рамках этих мероприятий планируется провести утепление не менее 5000 тысяч многоквартирных жилых домов.
При этом Шмыгаль отметил, что потери при поставке тепла во многих городах Украины составляют до 60%.
"Во многих городах Украины они достигают более 40%, в некоторых 50-60%. То есть понимаем: половина платежки - это потери тепла на сетях, на поставках", - подчеркнул премьер-министр.
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