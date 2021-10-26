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Новости
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В следующем году на энергоэффективность выделят 5,5 млрд грн, - Шмыгаль

В следующем году на энергоэффективность выделят 5,5 млрд грн, - Шмыгаль

В 2022 году общая сумма расходов на программы по энергоэффективности, в частности, утепление жилых домов составит более 5,5 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге во время визита в Кропивницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"На следующий год закладывается 2,7 миллиарда из государственного бюджета, и аналогичная сумма предоставляется нашими партнерами, международными донорскими организациями. То есть всего на следующий год на мероприятия по энергоэффективности и утеплению жилых домов будет заложено более 5,5 млрд гривен", – отметил глава правительства.

По словам премьера, в рамках этих мероприятий планируется провести утепление не менее 5000 тысяч многоквартирных жилых домов.

При этом Шмыгаль отметил, что потери при поставке тепла во многих городах Украины составляют до 60%.

"Во многих городах Украины они достигают более 40%, в некоторых 50-60%. То есть понимаем: половина платежки - это потери тепла на сетях, на поставках", - подчеркнул премьер-министр.

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Автор: 

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Каждый год выделяют, но что-то особого утепления не видать.
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26.10.2021 16:08 Ответить
Так они выделяют на дербан а не на утепление. Все ети деньги идут чиновникам и банкирам, а остаток своим застройщикам.
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26.10.2021 16:58 Ответить
Пять миллионов домов? Аунас есть стоко воопще?
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26.10.2021 16:11 Ответить
Да это ошибка, 5 тыс домов))
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26.10.2021 16:14 Ответить
Коли почнуть видобувати свій газ? 30 років тільки крадуть.
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26.10.2021 16:13 Ответить
Ага. Выделяют опять на распил миллиарды. Вы не выделяйте а снимите налоги с енергоефективных технологий. Люди не дураки сами знают как ефективно утеплиться. Хотя тогда что наши чиновники будут пилить
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26.10.2021 16:57 Ответить
Монобільшість зробили Шмигаля - сявку ахметова, прем;єром.Воно завалило всю роботу,а тепер бреше і бреше.На кіл.
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26.10.2021 20:35 Ответить
 
 