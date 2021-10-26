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Новини
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Наступного року на енергоефективність виділять 5,5 млрд грн, - Шмигаль

Наступного року на енергоефективність виділять 5,5 млрд грн, - Шмигаль

У 2022 році загальна сума витрат на програми з енергоефективності, зокрема, утеплення житлових будинків становитиме понад 5,5 млрд. гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час візиту до Кропивницького, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Наступного року закладається 2,7 мільярда з державного бюджету, і аналогічна сума надається нашими партнерами, міжнародними донорськими організаціями. Тобто всього на наступний рік на заходи з енергоефективності та утеплення житлових будинків буде закладено понад 5,5 млрд гривень", - зазначив голова правління.

За словами прем'єра, у межах цих заходів планується провести утеплення щонайменше 5000 багатоквартирних житлових будинків.

При цьому Шмигаль зазначив, що втрати при постачанні тепла у багатьох містах України становлять до 60%.

"У багатьох містах України вони досягають понад 40%, у деяких 50-60%. Тобто розуміємо: половина платіжки - це втрати тепла на мережах, на постачаннях", - наголосив прем'єр-міністр.

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Автор: 

енергоефективність (494) Шмигаль Денис (4648)


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Каждый год выделяют, но что-то особого утепления не видать.
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26.10.2021 16:08 Відповісти
Так они выделяют на дербан а не на утепление. Все ети деньги идут чиновникам и банкирам, а остаток своим застройщикам.
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26.10.2021 16:58 Відповісти
Пять миллионов домов? Аунас есть стоко воопще?
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26.10.2021 16:11 Відповісти
Да это ошибка, 5 тыс домов))
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26.10.2021 16:14 Відповісти
Коли почнуть видобувати свій газ? 30 років тільки крадуть.
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26.10.2021 16:13 Відповісти
Ага. Выделяют опять на распил миллиарды. Вы не выделяйте а снимите налоги с енергоефективных технологий. Люди не дураки сами знают как ефективно утеплиться. Хотя тогда что наши чиновники будут пилить
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26.10.2021 16:57 Відповісти
Монобільшість зробили Шмигаля - сявку ахметова, прем;єром.Воно завалило всю роботу,а тепер бреше і бреше.На кіл.
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26.10.2021 20:35 Відповісти
 
 