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Новости Коронавирус и карантин
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Грипп при COVID-19 вдвое увеличивает риск смерти, - иммунолог Лапий

Грипп при COVID-19 вдвое увеличивает риск смерти, - иммунолог Лапий

Наличие двух вирусов в организме утяжеляет состояние пациента.

Об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"Прошлый сезон 2020-2021 годов был очень тихим в отношении гриппа благодаря тем же противоэпидемическим мероприятиям. Но грипп не исчез. И о том, как сочетается грипп с COVID-19, мы узнали еще весной 2020 года, когда сезон гриппа заканчивался, но к нам пришла пандемия", - напомнил он.

Лапий подчеркнул, что наличие двух вирусов в организме утяжеляет состояние пациента.

"И риск смерти увеличивается в два раза", - акцентировал он.

Также читайте: COVID-вакцинация не защищает от гриппа, - иммунолог Лапий

Иммунологи не исключают начало волны заболевания гриппом. Поэтому помимо COVID-вакцинации необходимо обезопасить себя прививкой от гриппа.

"Вот я за рулем езжу с ремнем безопасности. Я не знаю, когда мне этот ремень безопасности понадобится. Вот точно также с вакциной от гриппа. Я привился от гриппа пару дней назад. И я готов к сезону", - добавил Лапий, который также прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3815) грипп (573) карантин (16729) COVID-19 (18608) Лапий Федор (22) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А куда же делись сезонные ОРВИ? Ведь вакцинированные болеют ими так же как и невакцинированные. Заболел допустим вакцинированный человек,каким то из вирусов, а ему говорят: Это короновирус, и если бы не вакцинация,ты был бы уже в морге, и человек с радостью бежит за третьей бустерной дозой, а невакцинированный,даже и не заметил. Ну насморк,и что?
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26.10.2021 21:06 Ответить
+5
По этой логике в Африке должны уже быть горы трупов. Ведь там ещё антисанитария и люди недоедают. Но где они?
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26.10.2021 21:56 Ответить
+4
Интересно было бы посмотреть статистику по заболеваемости и смертности не ВООБЩЕ, а применительно к разным социальным группам. Похоже ковид должен был бы полностью выкосить БОЖей, ведь ни о какой гигиене, масках прививках у этой категории не может быть и речи. Так ли это? То же с алкашами. Есть часть населения которая проживает компактно на малой площади тоже врядли прививается в первых рядах, например цыгане. Вообще к статистике больше вопросов, чем дозируют нам абстрактных ответов.
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26.10.2021 21:10 Ответить
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Ну началось... Как же вам понравилось всю страну в намордниках держать!
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26.10.2021 20:53 Ответить
не началось, а продолжается. Это уже как минимум третья или четвертая статья про грипп за последнюю неделю. Так что пора опять на укольчик

И да, от гриппа колоться нужно каждый год
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26.10.2021 20:55 Ответить
Прививки это зло и вселенский заговор рептилоидов!
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26.10.2021 20:57 Ответить
Украина вакцинируется подозрительно теми же темпами, что страны Африки и Сирия.
но всем антиваксерам норм.
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26.10.2021 21:36 Ответить
Штраф за вакцинування!!!
Сьогодні в с.м.т Гоща, на території кафе Монастирське(яке не працювало), мобільна бригада ПМСД, організувала додатковий мобільний пункт щеплення від коронавірусної інфекції. В даному пункті було привито декілька десятків людей, які працюють на сусідніх підприємствах та організаціях. Під час процесу роботи пункту на територію кафе завітали правоохоронці і висловили свою стурбованість людською активністю біля кафе, на що їм було пояснено, що проводиться вакцинація. Після цього, вони склали протокол про порушення вимог карантинних обмежень. Тобто поліцейські Гощанського відділку поліції склали протокол за процес вакцинування. Враховуючи ситуацію з коронавірусної інфекцією в Україні вважаю злочином зі сторони правоохоронців перешкоджати роботі мобільних пунктів з вакцинування.Гощанська поліція в особі її керівника проти вакцинування? Проти Кабміну? Проти Президента? Проти народу?
https://www.facebook.com/Gorunj/posts/3081074435456353
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26.10.2021 22:00 Ответить
Да можешь не ходить мне пох! Чем больше вымрет ЗЕбилов тем быстрей розквитне Украина!
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26.10.2021 20:56 Ответить
вирус аклиматизируется в носе,а нос напрямую связан с глазом и ухом. ну и как защитит тебя маска? или может надо носить наглазники и наушники? так лучше сразу в противогаз!
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26.10.2021 21:26 Ответить
маска по большей части защищает людей вокруг, а не того кто ее носит.
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27.10.2021 00:22 Ответить
Прививка от гриппа тоже зло?) Тебе советуют просто, если ты считаешь что тебе одевают намордник, не прививайся ни от ковида, ни от гриппа, детей не прививай от полиэмелита и столбняка, не проходи плановые осмотры в больнице, живи по модному принципу,- шо буде, то буде.
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26.10.2021 20:59 Ответить
А я и не собираюсь! У меня нормальный иммунитет, а не искусственная стимуляция от дозы к дозе.
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26.10.2021 21:09 Ответить
Твой выбор...детей жаль только, если есть.
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26.10.2021 21:13 Ответить
А ти вже без прививки грип не можеш перенести, імунодифіцитний? І перестаньте ставити в один ряд провірені часом вакцини від смертельних хвороб і експерементальні . І ще ,що за маячню ви несете ,що всі не вакциновані помруть, абсолютна більшість людей навіть не госпіталізують
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26.10.2021 23:37 Ответить
ты в глаза долбишся или просто баран? Что ты городишь?
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27.10.2021 00:35 Ответить
99,(9)% случаев заболевания полиомиелитом в мире являются вакциноассоциированными
имбецил
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27.10.2021 00:21 Ответить
Ох же ты и ********....
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27.10.2021 00:38 Ответить
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26.10.2021 20:53 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/styler/koronavirus-ubil-opasnyy-shtamm-grippa-1635253839.html UA

https://www.rbc.ua/rus/news NEWS https://daily.rbc.ua/ DAILY https://www.rbc.ua/rus/lite LITE https://styler.rbc.ua/ STYLER https://travel.rbc.ua/ TRAVEL https://auto.rbc.ua/ AUTO https://realty.rbc.ua/ REALTY

Ученые заявили о "смерти" опасного штамма гриппа во время пандемии COVID-19
https://www.rbc.ua/ukr/styler/koronavirus-ubil-opasnyy-shtamm-grippa-1635253839.html НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
ВТОРНИК

По словам ученых, с марта 2020 года при отслеживании случаев гриппа ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован.

По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если целый штамм гриппа действительно вымер, это откроет новые возможности для борьбы с ежегодным гриппом в будущем.

Но потребуется больше времени, чем один сезон гриппа, чтобы определить, действительно ли штамм B/Yamagata исчез.

В состав нынешней вакцины против гриппа входят четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиньи), грипп B/Victoria и грипп B/Yamagata.

Как правило штаммы гриппа A более заразны и являются источником смертельных эпидемий. В свою очередь штаммы гриппа B медленнее распространяется среди детей школьного возраста и подростков.
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26.10.2021 21:00 Ответить
Скоро вакцини треба буде колототи через день, як оноввлювати Avast )
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26.10.2021 21:03 Ответить
5 разів в день, як намаз у талібів+ паранджа, а хто проти - пуф-пуф
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26.10.2021 21:16 Ответить
А куда же делись сезонные ОРВИ? Ведь вакцинированные болеют ими так же как и невакцинированные. Заболел допустим вакцинированный человек,каким то из вирусов, а ему говорят: Это короновирус, и если бы не вакцинация,ты был бы уже в морге, и человек с радостью бежит за третьей бустерной дозой, а невакцинированный,даже и не заметил. Ну насморк,и что?
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26.10.2021 21:06 Ответить
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26.10.2021 21:10 Ответить
Интересно было бы посмотреть статистику по заболеваемости и смертности не ВООБЩЕ, а применительно к разным социальным группам. Похоже ковид должен был бы полностью выкосить БОЖей, ведь ни о какой гигиене, масках прививках у этой категории не может быть и речи. Так ли это? То же с алкашами. Есть часть населения которая проживает компактно на малой площади тоже врядли прививается в первых рядах, например цыгане. Вообще к статистике больше вопросов, чем дозируют нам абстрактных ответов.
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26.10.2021 21:10 Ответить
достаточно посмотреть карту стран мира по уровню жизни и сравнить ее с картой мира по количеству введенных вакцин на кол-во населения.
Корреляция ПРЯМАЯ.
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26.10.2021 21:31 Ответить
обратите внимание- уровень вакцинации в Украине на одном уроне со странами АФРИКИ.
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26.10.2021 21:34 Ответить
По этой логике в Африке должны уже быть горы трупов. Ведь там ещё антисанитария и люди недоедают. Но где они?
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26.10.2021 21:56 Ответить
В прошлом году,когда мутили с закупками вакцины и просрали вакцинацию,таких проблем не было,совпадение?Не думаю))ыыы
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26.10.2021 21:12 Ответить
Летом не делали прививки, и не было коронавируса.С конца лета - добровольно-принудитьельная вакцинация, и все больницы переполнены. Искусственное заражение или совпадение !?
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26.10.2021 23:29 Ответить
грипп при ковид-19
нобелевку этому циркачу
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26.10.2021 21:24 Ответить
Сейчас, как отметил Кузин, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- пояснил главный санврач

"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - добавил он.

https://www.bagnet.org/news/health/1321239/ukraintsam-pridetsya-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-kazhdyy-god-moz
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26.10.2021 21:43 Ответить
Всё ближе к разоблачению - «100 миллионов американцев получили инъекцию синтетического вируса с самым опасным шиповым белком, состоящим из ВИЧ, XMRV и SARS».
Один из мотивов пандемии - убивать больных людей, чтобы избежать триллионных страховых выплат.

"Мы создавали их в наших лабораториях всю мою карьеру. Это была моя работа" - Доктор Джуди Миковец



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26.10.2021 22:59 Ответить
А еще просраный отопительный сезон еще как идет на пользу
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27.10.2021 07:53 Ответить
Как объяснить, что в вакцинированном Израиле болеет больше людей, чем в невакцинированной Украине летом? А ведь в Израиле круглый год лето ))) коронавирус - это величайший обман века ) фармацевты обманывают уже по-крупному, уже не стесняются стричь баранов ))
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07.11.2021 18:40 Ответить
 
 