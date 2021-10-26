Грипп при COVID-19 вдвое увеличивает риск смерти, - иммунолог Лапий

Наличие двух вирусов в организме утяжеляет состояние пациента.

Об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"Прошлый сезон 2020-2021 годов был очень тихим в отношении гриппа благодаря тем же противоэпидемическим мероприятиям. Но грипп не исчез. И о том, как сочетается грипп с COVID-19, мы узнали еще весной 2020 года, когда сезон гриппа заканчивался, но к нам пришла пандемия", - напомнил он.

Лапий подчеркнул, что наличие двух вирусов в организме утяжеляет состояние пациента.

"И риск смерти увеличивается в два раза", - акцентировал он.

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Иммунологи не исключают начало волны заболевания гриппом. Поэтому помимо COVID-вакцинации необходимо обезопасить себя прививкой от гриппа.

"Вот я за рулем езжу с ремнем безопасности. Я не знаю, когда мне этот ремень безопасности понадобится. Вот точно также с вакциной от гриппа. Я привился от гриппа пару дней назад. И я готов к сезону", - добавил Лапий, который также прошел полный курс вакцинации от коронавируса.