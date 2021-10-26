Грипп при COVID-19 вдвое увеличивает риск смерти, - иммунолог Лапий
Наличие двух вирусов в организме утяжеляет состояние пациента.
Об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
"Прошлый сезон 2020-2021 годов был очень тихим в отношении гриппа благодаря тем же противоэпидемическим мероприятиям. Но грипп не исчез. И о том, как сочетается грипп с COVID-19, мы узнали еще весной 2020 года, когда сезон гриппа заканчивался, но к нам пришла пандемия", - напомнил он.
Лапий подчеркнул, что наличие двух вирусов в организме утяжеляет состояние пациента.
"И риск смерти увеличивается в два раза", - акцентировал он.
Иммунологи не исключают начало волны заболевания гриппом. Поэтому помимо COVID-вакцинации необходимо обезопасить себя прививкой от гриппа.
"Вот я за рулем езжу с ремнем безопасности. Я не знаю, когда мне этот ремень безопасности понадобится. Вот точно также с вакциной от гриппа. Я привился от гриппа пару дней назад. И я готов к сезону", - добавил Лапий, который также прошел полный курс вакцинации от коронавируса.
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И да, от гриппа колоться нужно каждый год
но всем антиваксерам норм.
Сьогодні в с.м.т Гоща, на території кафе Монастирське(яке не працювало), мобільна бригада ПМСД, організувала додатковий мобільний пункт щеплення від коронавірусної інфекції. В даному пункті було привито декілька десятків людей, які працюють на сусідніх підприємствах та організаціях. Під час процесу роботи пункту на територію кафе завітали правоохоронці і висловили свою стурбованість людською активністю біля кафе, на що їм було пояснено, що проводиться вакцинація. Після цього, вони склали протокол про порушення вимог карантинних обмежень. Тобто поліцейські Гощанського відділку поліції склали протокол за процес вакцинування. Враховуючи ситуацію з коронавірусної інфекцією в Україні вважаю злочином зі сторони правоохоронців перешкоджати роботі мобільних пунктів з вакцинування.Гощанська поліція в особі її керівника проти вакцинування? Проти Кабміну? Проти Президента? Проти народу?
https://www.facebook.com/Gorunj/posts/3081074435456353
имбецил
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Ученые заявили о "смерти" опасного штамма гриппа во время пандемии COVID-19
https://www.rbc.ua/ukr/styler/koronavirus-ubil-opasnyy-shtamm-grippa-1635253839.html НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
ВТОРНИК
По словам ученых, с марта 2020 года при отслеживании случаев гриппа ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован.
По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если целый штамм гриппа действительно вымер, это откроет новые возможности для борьбы с ежегодным гриппом в будущем.
Но потребуется больше времени, чем один сезон гриппа, чтобы определить, действительно ли штамм B/Yamagata исчез.
В состав нынешней вакцины против гриппа входят четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиньи), грипп B/Victoria и грипп B/Yamagata.
Как правило штаммы гриппа A более заразны и являются источником смертельных эпидемий. В свою очередь штаммы гриппа B медленнее распространяется среди детей школьного возраста и подростков.
Корреляция ПРЯМАЯ.
нобелевку этому циркачу
Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- пояснил главный санврач
"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - добавил он.
https://www.bagnet.org/news/health/1321239/ukraintsam-pridetsya-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-kazhdyy-god-moz
Один из мотивов пандемии - убивать больных людей, чтобы избежать триллионных страховых выплат.
"Мы создавали их в наших лабораториях всю мою карьеру. Это была моя работа" - Доктор Джуди Миковец