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Новини Коронавірус і карантин
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Грип при COVID-19 удвічі збільшує ризик смерті, - імунолог Лапій

Грип при COVID-19 удвічі збільшує ризик смерті, - імунолог Лапій

Наявність двох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта.

Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

"Минулий сезон 2020-2021 років був дуже тихим щодо грипу завдяки тим же протиепідемічним заходам. Але грип не зник. І про те, як поєднується грип із COVID-19, ми дізналися ще навесні 2020 року, коли сезон грипу закінчувався, але в гру нам прийшла пандемія", - нагадав він.

Лапій наголосив, що наявність двох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта.

"І ризик смерті збільшується удвічі", - наголосив він.

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Імунологи не виключають початок хвилі захворювання на грип. Тому, крім COVID-вакцинації, необхідно убезпечити себе щепленням від грипу.

"Ось я за кермом їжджу з ременем безпеки. Я не знаю, коли мені цей ремінь безпеки знадобиться. Так само з вакциною від грипу. Я прищепився від грипу кілька днів тому. І я готовий до сезону", - додав Лапій, який також пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) грип (309) карантин (18172) COVID-19 (19765) Лапій Федір (22) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А куда же делись сезонные ОРВИ? Ведь вакцинированные болеют ими так же как и невакцинированные. Заболел допустим вакцинированный человек,каким то из вирусов, а ему говорят: Это короновирус, и если бы не вакцинация,ты был бы уже в морге, и человек с радостью бежит за третьей бустерной дозой, а невакцинированный,даже и не заметил. Ну насморк,и что?
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26.10.2021 21:06 Відповісти
+5
По этой логике в Африке должны уже быть горы трупов. Ведь там ещё антисанитария и люди недоедают. Но где они?
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26.10.2021 21:56 Відповісти
+4
Интересно было бы посмотреть статистику по заболеваемости и смертности не ВООБЩЕ, а применительно к разным социальным группам. Похоже ковид должен был бы полностью выкосить БОЖей, ведь ни о какой гигиене, масках прививках у этой категории не может быть и речи. Так ли это? То же с алкашами. Есть часть населения которая проживает компактно на малой площади тоже врядли прививается в первых рядах, например цыгане. Вообще к статистике больше вопросов, чем дозируют нам абстрактных ответов.
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26.10.2021 21:10 Відповісти
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Ну началось... Как же вам понравилось всю страну в намордниках держать!
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26.10.2021 20:53 Відповісти
не началось, а продолжается. Это уже как минимум третья или четвертая статья про грипп за последнюю неделю. Так что пора опять на укольчик

И да, от гриппа колоться нужно каждый год
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26.10.2021 20:55 Відповісти
Прививки это зло и вселенский заговор рептилоидов!
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26.10.2021 20:57 Відповісти
Украина вакцинируется подозрительно теми же темпами, что страны Африки и Сирия.
но всем антиваксерам норм.
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26.10.2021 21:36 Відповісти
Штраф за вакцинування!!!
Сьогодні в с.м.т Гоща, на території кафе Монастирське(яке не працювало), мобільна бригада ПМСД, організувала додатковий мобільний пункт щеплення від коронавірусної інфекції. В даному пункті було привито декілька десятків людей, які працюють на сусідніх підприємствах та організаціях. Під час процесу роботи пункту на територію кафе завітали правоохоронці і висловили свою стурбованість людською активністю біля кафе, на що їм було пояснено, що проводиться вакцинація. Після цього, вони склали протокол про порушення вимог карантинних обмежень. Тобто поліцейські Гощанського відділку поліції склали протокол за процес вакцинування. Враховуючи ситуацію з коронавірусної інфекцією в Україні вважаю злочином зі сторони правоохоронців перешкоджати роботі мобільних пунктів з вакцинування.Гощанська поліція в особі її керівника проти вакцинування? Проти Кабміну? Проти Президента? Проти народу?
https://www.facebook.com/Gorunj/posts/3081074435456353
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26.10.2021 22:00 Відповісти
Да можешь не ходить мне пох! Чем больше вымрет ЗЕбилов тем быстрей розквитне Украина!
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26.10.2021 20:56 Відповісти
вирус аклиматизируется в носе,а нос напрямую связан с глазом и ухом. ну и как защитит тебя маска? или может надо носить наглазники и наушники? так лучше сразу в противогаз!
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26.10.2021 21:26 Відповісти
маска по большей части защищает людей вокруг, а не того кто ее носит.
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27.10.2021 00:22 Відповісти
Прививка от гриппа тоже зло?) Тебе советуют просто, если ты считаешь что тебе одевают намордник, не прививайся ни от ковида, ни от гриппа, детей не прививай от полиэмелита и столбняка, не проходи плановые осмотры в больнице, живи по модному принципу,- шо буде, то буде.
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26.10.2021 20:59 Відповісти
А я и не собираюсь! У меня нормальный иммунитет, а не искусственная стимуляция от дозы к дозе.
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26.10.2021 21:09 Відповісти
Твой выбор...детей жаль только, если есть.
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26.10.2021 21:13 Відповісти
А ти вже без прививки грип не можеш перенести, імунодифіцитний? І перестаньте ставити в один ряд провірені часом вакцини від смертельних хвороб і експерементальні . І ще ,що за маячню ви несете ,що всі не вакциновані помруть, абсолютна більшість людей навіть не госпіталізують
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26.10.2021 23:37 Відповісти
ты в глаза долбишся или просто баран? Что ты городишь?
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27.10.2021 00:35 Відповісти
99,(9)% случаев заболевания полиомиелитом в мире являются вакциноассоциированными
имбецил
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27.10.2021 00:21 Відповісти
Ох же ты и ********....
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27.10.2021 00:38 Відповісти
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26.10.2021 20:53 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/styler/koronavirus-ubil-opasnyy-shtamm-grippa-1635253839.html UA

https://www.rbc.ua/rus/news NEWS https://daily.rbc.ua/ DAILY https://www.rbc.ua/rus/lite LITE https://styler.rbc.ua/ STYLER https://travel.rbc.ua/ TRAVEL https://auto.rbc.ua/ AUTO https://realty.rbc.ua/ REALTY

Ученые заявили о "смерти" опасного штамма гриппа во время пандемии COVID-19
https://www.rbc.ua/ukr/styler/koronavirus-ubil-opasnyy-shtamm-grippa-1635253839.html НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
ВТОРНИК

По словам ученых, с марта 2020 года при отслеживании случаев гриппа ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован.

По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если целый штамм гриппа действительно вымер, это откроет новые возможности для борьбы с ежегодным гриппом в будущем.

Но потребуется больше времени, чем один сезон гриппа, чтобы определить, действительно ли штамм B/Yamagata исчез.

В состав нынешней вакцины против гриппа входят четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиньи), грипп B/Victoria и грипп B/Yamagata.

Как правило штаммы гриппа A более заразны и являются источником смертельных эпидемий. В свою очередь штаммы гриппа B медленнее распространяется среди детей школьного возраста и подростков.
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26.10.2021 21:00 Відповісти
Скоро вакцини треба буде колототи через день, як оноввлювати Avast )
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26.10.2021 21:03 Відповісти
5 разів в день, як намаз у талібів+ паранджа, а хто проти - пуф-пуф
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26.10.2021 21:16 Відповісти
А куда же делись сезонные ОРВИ? Ведь вакцинированные болеют ими так же как и невакцинированные. Заболел допустим вакцинированный человек,каким то из вирусов, а ему говорят: Это короновирус, и если бы не вакцинация,ты был бы уже в морге, и человек с радостью бежит за третьей бустерной дозой, а невакцинированный,даже и не заметил. Ну насморк,и что?
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26.10.2021 21:06 Відповісти
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26.10.2021 21:10 Відповісти
Интересно было бы посмотреть статистику по заболеваемости и смертности не ВООБЩЕ, а применительно к разным социальным группам. Похоже ковид должен был бы полностью выкосить БОЖей, ведь ни о какой гигиене, масках прививках у этой категории не может быть и речи. Так ли это? То же с алкашами. Есть часть населения которая проживает компактно на малой площади тоже врядли прививается в первых рядах, например цыгане. Вообще к статистике больше вопросов, чем дозируют нам абстрактных ответов.
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26.10.2021 21:10 Відповісти
достаточно посмотреть карту стран мира по уровню жизни и сравнить ее с картой мира по количеству введенных вакцин на кол-во населения.
Корреляция ПРЯМАЯ.
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26.10.2021 21:31 Відповісти
обратите внимание- уровень вакцинации в Украине на одном уроне со странами АФРИКИ.
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26.10.2021 21:34 Відповісти
По этой логике в Африке должны уже быть горы трупов. Ведь там ещё антисанитария и люди недоедают. Но где они?
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26.10.2021 21:56 Відповісти
В прошлом году,когда мутили с закупками вакцины и просрали вакцинацию,таких проблем не было,совпадение?Не думаю))ыыы
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26.10.2021 21:12 Відповісти
Летом не делали прививки, и не было коронавируса.С конца лета - добровольно-принудитьельная вакцинация, и все больницы переполнены. Искусственное заражение или совпадение !?
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26.10.2021 23:29 Відповісти
грипп при ковид-19
нобелевку этому циркачу
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26.10.2021 21:24 Відповісти
Сейчас, как отметил Кузин, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- пояснил главный санврач

"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - добавил он.

https://www.bagnet.org/news/health/1321239/ukraintsam-pridetsya-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-kazhdyy-god-moz
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26.10.2021 21:43 Відповісти
Всё ближе к разоблачению - «100 миллионов американцев получили инъекцию синтетического вируса с самым опасным шиповым белком, состоящим из ВИЧ, XMRV и SARS».
Один из мотивов пандемии - убивать больных людей, чтобы избежать триллионных страховых выплат.

"Мы создавали их в наших лабораториях всю мою карьеру. Это была моя работа" - Доктор Джуди Миковец



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26.10.2021 22:59 Відповісти
А еще просраный отопительный сезон еще как идет на пользу
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27.10.2021 07:53 Відповісти
Как объяснить, что в вакцинированном Израиле болеет больше людей, чем в невакцинированной Украине летом? А ведь в Израиле круглый год лето ))) коронавирус - это величайший обман века ) фармацевты обманывают уже по-крупному, уже не стесняются стричь баранов ))
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07.11.2021 18:40 Відповісти
 
 