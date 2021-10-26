Грип при COVID-19 удвічі збільшує ризик смерті, - імунолог Лапій
Наявність двох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта.
Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".
"Минулий сезон 2020-2021 років був дуже тихим щодо грипу завдяки тим же протиепідемічним заходам. Але грип не зник. І про те, як поєднується грип із COVID-19, ми дізналися ще навесні 2020 року, коли сезон грипу закінчувався, але в гру нам прийшла пандемія", - нагадав він.
Лапій наголосив, що наявність двох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта.
"І ризик смерті збільшується удвічі", - наголосив він.
Імунологи не виключають початок хвилі захворювання на грип. Тому, крім COVID-вакцинації, необхідно убезпечити себе щепленням від грипу.
"Ось я за кермом їжджу з ременем безпеки. Я не знаю, коли мені цей ремінь безпеки знадобиться. Так само з вакциною від грипу. Я прищепився від грипу кілька днів тому. І я готовий до сезону", - додав Лапій, який також пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.
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И да, от гриппа колоться нужно каждый год
но всем антиваксерам норм.
Сьогодні в с.м.т Гоща, на території кафе Монастирське(яке не працювало), мобільна бригада ПМСД, організувала додатковий мобільний пункт щеплення від коронавірусної інфекції. В даному пункті було привито декілька десятків людей, які працюють на сусідніх підприємствах та організаціях. Під час процесу роботи пункту на територію кафе завітали правоохоронці і висловили свою стурбованість людською активністю біля кафе, на що їм було пояснено, що проводиться вакцинація. Після цього, вони склали протокол про порушення вимог карантинних обмежень. Тобто поліцейські Гощанського відділку поліції склали протокол за процес вакцинування. Враховуючи ситуацію з коронавірусної інфекцією в Україні вважаю злочином зі сторони правоохоронців перешкоджати роботі мобільних пунктів з вакцинування.Гощанська поліція в особі її керівника проти вакцинування? Проти Кабміну? Проти Президента? Проти народу?
https://www.facebook.com/Gorunj/posts/3081074435456353
имбецил
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Ученые заявили о "смерти" опасного штамма гриппа во время пандемии COVID-19
https://www.rbc.ua/ukr/styler/koronavirus-ubil-opasnyy-shtamm-grippa-1635253839.html НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
ВТОРНИК
По словам ученых, с марта 2020 года при отслеживании случаев гриппа ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован.
По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если целый штамм гриппа действительно вымер, это откроет новые возможности для борьбы с ежегодным гриппом в будущем.
Но потребуется больше времени, чем один сезон гриппа, чтобы определить, действительно ли штамм B/Yamagata исчез.
В состав нынешней вакцины против гриппа входят четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиньи), грипп B/Victoria и грипп B/Yamagata.
Как правило штаммы гриппа A более заразны и являются источником смертельных эпидемий. В свою очередь штаммы гриппа B медленнее распространяется среди детей школьного возраста и подростков.
Корреляция ПРЯМАЯ.
нобелевку этому циркачу
Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- пояснил главный санврач
"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - добавил он.
https://www.bagnet.org/news/health/1321239/ukraintsam-pridetsya-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-kazhdyy-god-moz
Один из мотивов пандемии - убивать больных людей, чтобы избежать триллионных страховых выплат.
"Мы создавали их в наших лабораториях всю мою карьеру. Это была моя работа" - Доктор Джуди Миковец