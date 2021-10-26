Грип при COVID-19 удвічі збільшує ризик смерті, - імунолог Лапій

Наявність двох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта.

Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

"Минулий сезон 2020-2021 років був дуже тихим щодо грипу завдяки тим же протиепідемічним заходам. Але грип не зник. І про те, як поєднується грип із COVID-19, ми дізналися ще навесні 2020 року, коли сезон грипу закінчувався, але в гру нам прийшла пандемія", - нагадав він.

Лапій наголосив, що наявність двох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта.

"І ризик смерті збільшується удвічі", - наголосив він.

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Імунологи не виключають початок хвилі захворювання на грип. Тому, крім COVID-вакцинації, необхідно убезпечити себе щепленням від грипу.

"Ось я за кермом їжджу з ременем безпеки. Я не знаю, коли мені цей ремінь безпеки знадобиться. Так само з вакциною від грипу. Я прищепився від грипу кілька днів тому. І я готовий до сезону", - додав Лапій, який також пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.