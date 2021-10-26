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Советскую звезду демонтировали на Марсовом поле во Львове

Советскую звезду демонтировали на Марсовом поле во Львове

Во Львове демонтировали советскую звезду, которая была установлена ​​на Марсовом поле, входящем в состав музея-заповедника "Лычаковское кладбище".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Звезду уже подняли и продолжают обивать бетон.

"Второй день мы производим демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, крепкий, но она не была ничем другим прикреплена. Уберем бетон – и все", – рассказал работник Владимир Семин.

Советская звезда изготовлена ​​из бронзы, ее размер 3,6 на 3,6 метра, вес - около полутора тонн. Ее изготовили в 70-е годы прошлого века, когда проводили реконструкцию Марсового поля.

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"Реконструкцию проводили в 1974–1976 годах, тогда произвели уплотнение захоронений советских солдат и работников НКВД. На плитах написаны по десять фамилий и, согласно архивным книгам, по 10 останков клали в запаянные саркофаги. Действительно ли это так, по 10 ли там останков, неизвестно. В общей сложности здесь якобы похоронены 3 600 солдат и офицеров НКВД. Согласно решению исполкома горсовета от 8 октября этого года, мы демонтировали советскую звезду, а управление архитектуры должно разработать проект упорядочивания комплекса", – рассказал директор музея-заповедника "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Работы по демонтажу проводят за деньги музея, сумма составляет около 400 тысяч гривен.

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Звезду как советский символ завтра, 27 октября, перевезут в музей Территория террора. Такое решение ранее принял исполком горсовета Львова.

Автор: 

Львов (4599) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+24
Ну попробуй в Германии найти на каком нить мемориале нацисткую свастику...
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26.10.2021 21:01 Ответить
+14
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26.10.2021 21:12 Ответить
+13
Україна незалежна держава. Хто програв, кацап?)
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26.10.2021 21:16 Ответить
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А я проти будь якого вандалізму.
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26.10.2021 20:58 Ответить
Ну попробуй в Германии найти на каком нить мемориале нацисткую свастику...
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26.10.2021 21:01 Ответить
"Вы не понимаете, это другое"
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26.10.2021 21:03 Ответить
Ребята,пожалейте психиатра Оли С - скифское золото,Байрактар-Бамбас,теперь это еще,и всё в один день !
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26.10.2021 21:48 Ответить
Ленина свалили, фашисты, бендеры (с)
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26.10.2021 21:15 Ответить
Лєнін то не військовий цвинтар, щоправда більшість взагалі не розуміє про що йдеться .
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26.10.2021 22:20 Ответить
Це не вандалізм, це півтори тони бронзи + декомунізація. Вандалізм це якби там молодики з ломаками бігали і стіни балончиками розфарбовували. А так абсолютно цивільний демонтаж. Може там потім пам'ятник УПА поставлять, хто знає..
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26.10.2021 21:25 Ответить
Декомунізація? Так треба колишніх комуняків спочатку "декомунізувати". Українська суддя каже, що її батько молодець, що відправив на розстріл вояку УПА. Чомусть до неї немає питань у можновладців. Вони з нею на ВИ і шопотом. Бо та суддя може їм підісрати . Є багато прикладів, як колишні комуняки або їх діточки займають провідні місця в українській еліті. А народу розповідають байки про декомунізацію .
а так це звичайна наруга над могилами, та військовими похованнями.
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26.10.2021 22:26 Ответить
Не варто змішувати одне з одним. Все ви вірно кажете, є в державі і правда, і кривда. Я особисто радію, коли відбувається хоча б зовнішня декомунізація, прибираються певні символи, які виглядають, як пропаганда лівих. Так, було б справді непогано, якби декомунізація відбулась, а РФ на нас не напала і не героїзувала б Червону Армію, її командирів, гасла, ну і таке інше. Тоді, в ідеалі, зірку тихо б зняли, на тому ж місці зробили невеличкий меморіал "Загиблим в Другій Світовій", і все було б ок, і навіть ви б не агрились, можливо. Але є як є, вже дійшло що Києвом ходять безсмертні полки, так можна і до георгіївських стрічок дожитись. І весь цей п****ць почали не ми, тож захищаємось як можемо, в тому числі в символах, гаслах, культурі. Багато чого понівечено. Майже не можна згадувати, що Булгаков український письменник (бо він українофоб), майже забутий Гоголь, Корольов, і багато інших видатних українців через свою недалекоглядну свого часу політичну позицію. Садовий торгує кістками НКВСників. А ще Крим відібрали і шматок Сходу. Сумні часи, так, місцева Калі-Юга. Але сприймайте все разом, не відкидаючи жодного факту, і ви зрозумієте чому власне демонтаж.
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27.10.2021 01:25 Ответить
Якщо керуватись вашою логікою, треба ставити пам'ятники дивізії Großdeutschland, адже вони розгромили в тій війні найбільшу кількість радянських дивізій. І це певною мірою приваблива ідея, але питання дискусійне. Ми ставимо пам'ятники не за те, скільки у кого дивізій чи хрестів на прикладі штурмгевера, а за сам факт боротьби за незалежну Україну.
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27.10.2021 01:43 Ответить
Не все так чорно, як ви бачите. Вивчайте будь-ласка
https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/viyskovym/**********-povstanska-armiya

Загалом упівці знищили навіть більше, ніж дивізію. Загинуло більше 100тис., весь особовий склад і ті хто підтримували, до за кордону пригоршня дійшла. Тузлу так, пам'ятаю, ну тоді здебільшого УНСО поїхало, причому бажаючих було стільки, що коли попросився навіть до знайомих, сказали що вже абсолютно не потрібно.
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27.10.2021 14:36 Ответить
Не буду сперечатись. Не тому що не вистачить аргументів, чи там впертості, а просто тому, що у вас є своя впевнена і навіть проукраїнська позиція. Ні не стверджую, що все тримається виключно на патріотах, але то все не важливо, у вас своя правда, між цеглинками якої підозрюю леза нема де просунути.
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27.10.2021 17:43 Ответить
, а ти гандон, але маскуєшся.
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27.10.2021 21:44 Ответить
Вандалізм це погано, так. Але річ у тім, що тут немає жодного вандалізму.
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26.10.2021 21:46 Ответить
всі проти, тому сататнинську символіку треба прибрати, її там не було, а взяла нечисть в 70-х минулого сторіччя і спаплюжила поле, треба прибрати.
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27.10.2021 21:28 Ответить
Україна незалежна держава. Хто програв, кацап?)
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26.10.2021 21:16 Ответить
Жителі Львова хотіли незалежну украінськ державу.
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26.10.2021 21:21 Ответить
Не победители...а оккупанты...а это как говорят в Одессе две большие разницы...
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26.10.2021 21:22 Ответить
Да, точнее оккупанты.
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26.10.2021 21:24 Ответить
Радянська епоха давно завершилась, нинішні покоління мають повне право будувати свою історію і мати власний світогляд на події минулого.
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26.10.2021 21:12 Ответить
Историю не нужно строить...ее не надо переписывать... ее не надо сочинять..
И будущие поколения должны знать правду... какой бы она не была...выгодной..или не очень...
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26.10.2021 21:15 Ответить
В Німетчині є пам'ятники зі свастиками?
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26.10.2021 21:17 Ответить
Конечно нет....
О чем я выше и написал...
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26.10.2021 21:18 Ответить
Так, пропустив-звиняйте.
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26.10.2021 21:19 Ответить
Но символы тоталитарных режимов будущему поколению точно не нужны....
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26.10.2021 21:16 Ответить
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26.10.2021 21:12 Ответить
тетку над Днепром тоже пора
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26.10.2021 21:46 Ответить
Декоммунизация плюс тонны нержавейки.
Там должен быть здоровенный бизнес-лаундж-центр с офисами, ресторанами и кафе - такой вид на Днепр пропадает.
А всю технику - нах на хутор Новые Петровцы.
Сколько можно ГНОБИТЬ киевлян этой тёткой ?
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26.10.2021 22:06 Ответить
Дійсно. Та і взагалі, пора давно розпродати всю набережну дніпра, хай там нормальні люди особняки свої будують. А дурнуватий плебс буде радіти: зате комуняцької тітки нема...
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26.10.2021 22:34 Ответить
ну она правда стоит как советский тотем
там и так энергетика по склонам не ахти от Лысой горы и до северного моста
убрать так может полегчает
а беспредел застройщиков надо отдельно решать
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26.10.2021 22:57 Ответить
Давно пора!
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26.10.2021 21:13 Ответить
Конечно работа тяжёлая. Дятлы, руками долбят.
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26.10.2021 21:18 Ответить
Что, свнсбка, подгорело?
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26.10.2021 21:34 Ответить
Радуюсь просто, сегодня хороший день. Как думаешь почему?
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26.10.2021 21:39 Ответить
Харц-4 выдали ?
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26.10.2021 21:43 Ответить
О старые методички. Ну хорошо пусть будет так. - 1 и я рад этому.
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26.10.2021 21:57 Ответить
"Второй день мы производим демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, крепкий, но она не была ничем другим прикреплена. Уберем бетон - и все", - рассказал работник Владимир Семин. Источник:
Работы по демонтажу проводят за деньги музея, сумма составляет около 400 тысяч гривен. Источник:

Ломать - не строить. И деньги неплохие
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26.10.2021 21:21 Ответить
при совке, нас, школьников, загнали туда на факельное шествие, давка была такая, что девченок на руки поднимали, что бы не затоптали, суки ментовские здрыстнули, как только запахло жаренным
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26.10.2021 21:41 Ответить
Это 3600 нквдистов похоронены? А при каких обстоятельствах они погибли?
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26.10.2021 21:43 Ответить
Самогубство

Батько наш Бандера
Україна мати
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26.10.2021 22:03 Ответить
Ну там не только нквдисты, уже в 90е захороняли и жертв самих же нквд
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27.10.2021 00:47 Ответить
Символи,ідоли окупантів повинні бути знищені.
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26.10.2021 21:44 Ответить
Символи та ідоли мають бути знищені внаслідок військової перемоги. А так, як зараз, всі по барах, то це прийдеться відновлювати років зо 20.
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02.11.2021 00:07 Ответить
звиняйте хлопці, але життя "со звездой"-
давно накрилося ... (а далі -ви самі)
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26.10.2021 21:45 Ответить
Боже , як добре що нарешті моє рідне місто очищається від тої всієї нацистсько-комуністичної блювотини , що її понапічкували скрізь совєтські окупанти .
Фашизм , комунізм , рашизм і нацизм - це все для львів'ян - сміття й непотріб.
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26.10.2021 22:01 Ответить
Полторы тоны бронзы, это сколько же бабла можно в цветмете получить. Дайте хоть оддин лучик с нее.
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26.10.2021 23:11 Ответить
Символом Радянської паРаші (Росії) замість зірки, яку впровадили бандити більшовиком, реально могла стати і свастика, культ якої був дуже сильний у Росії початку XX століття. Вона була зображена на «керенках», свастики малювала на стіні Іпатіївського будинку імператриця Олександра Федорівна перед розстрілом. Проте вольовим рішенням наркомвоєна бандитської кацапської республіки Троцького більшовики зупинилися на п'ятикутній зірці. І історія XX століття показала, що кривава «зірка» виявилася сильнішою за «свастику». Комунофашисти кривавого ката сталіна перемогли таких самих фашистів гітлера.
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27.10.2021 07:41 Ответить
Чи й не достижение? Звёздочка-то на земле лежала. Тем более бронзовая - демонтаж сам себя окупит, если бронзу в чермет пульнуть. А как насчёт содрать герб со щита Киевской Нержавеющей Бабищи? Видать, слабо. Вот оно как-то так и получается - "Величний герб СРСР гордовито сяє над столичним Київом на початку четвертого десятиріччя незалежності України"®. Но и эта декоммунизация чепуховая - даже парады на День Незалежності ппоходят под сенью звезды на киевской "сталинке" (Крещатик, 25). Истинная декоммунизация как раз-таки вот-вот начнётся - это когда нынешние капиталистические облгазы повырезают ещё советские газопроводы из хат лохмандеев, утративших возможность платить за газ. Очень нескучная будет декоммунизация - многие обхохочутся, некоторые захлебнутся, а кое-кто - и кровушкой.
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27.10.2021 14:19 Ответить
Повіджте, вуйку, ци не задарь
колись була Москва спалена,
а пак французум зухаблена.
Вас не забуде Руська зимля,
як билисьте французькой плимня,
прославилисьте руськой имня
коло Бородіна.

П.П. Чучка
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07.04.2022 13:33 Ответить
 
 