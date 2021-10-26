Советскую звезду демонтировали на Марсовом поле во Львове

Во Львове демонтировали советскую звезду, которая была установлена ​​на Марсовом поле, входящем в состав музея-заповедника "Лычаковское кладбище".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Звезду уже подняли и продолжают обивать бетон.

"Второй день мы производим демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, крепкий, но она не была ничем другим прикреплена. Уберем бетон – и все", – рассказал работник Владимир Семин.

Советская звезда изготовлена ​​из бронзы, ее размер 3,6 на 3,6 метра, вес - около полутора тонн. Ее изготовили в 70-е годы прошлого века, когда проводили реконструкцию Марсового поля.

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"Реконструкцию проводили в 1974–1976 годах, тогда произвели уплотнение захоронений советских солдат и работников НКВД. На плитах написаны по десять фамилий и, согласно архивным книгам, по 10 останков клали в запаянные саркофаги. Действительно ли это так, по 10 ли там останков, неизвестно. В общей сложности здесь якобы похоронены 3 600 солдат и офицеров НКВД. Согласно решению исполкома горсовета от 8 октября этого года, мы демонтировали советскую звезду, а управление архитектуры должно разработать проект упорядочивания комплекса", – рассказал директор музея-заповедника "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Работы по демонтажу проводят за деньги музея, сумма составляет около 400 тысяч гривен.

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Звезду как советский символ завтра, 27 октября, перевезут в музей Территория террора. Такое решение ранее принял исполком горсовета Львова.