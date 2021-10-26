Советскую звезду демонтировали на Марсовом поле во Львове
Во Львове демонтировали советскую звезду, которая была установлена на Марсовом поле, входящем в состав музея-заповедника "Лычаковское кладбище".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Звезду уже подняли и продолжают обивать бетон.
"Второй день мы производим демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, крепкий, но она не была ничем другим прикреплена. Уберем бетон – и все", – рассказал работник Владимир Семин.
Советская звезда изготовлена из бронзы, ее размер 3,6 на 3,6 метра, вес - около полутора тонн. Ее изготовили в 70-е годы прошлого века, когда проводили реконструкцию Марсового поля.
"Реконструкцию проводили в 1974–1976 годах, тогда произвели уплотнение захоронений советских солдат и работников НКВД. На плитах написаны по десять фамилий и, согласно архивным книгам, по 10 останков клали в запаянные саркофаги. Действительно ли это так, по 10 ли там останков, неизвестно. В общей сложности здесь якобы похоронены 3 600 солдат и офицеров НКВД. Согласно решению исполкома горсовета от 8 октября этого года, мы демонтировали советскую звезду, а управление архитектуры должно разработать проект упорядочивания комплекса", – рассказал директор музея-заповедника "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.
Работы по демонтажу проводят за деньги музея, сумма составляет около 400 тысяч гривен.
Звезду как советский символ завтра, 27 октября, перевезут в музей Территория террора. Такое решение ранее принял исполком горсовета Львова.
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а так це звичайна наруга над могилами, та військовими похованнями.
https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/viyskovym/**********-povstanska-armiya
Загалом упівці знищили навіть більше, ніж дивізію. Загинуло більше 100тис., весь особовий склад і ті хто підтримували, до за кордону пригоршня дійшла. Тузлу так, пам'ятаю, ну тоді здебільшого УНСО поїхало, причому бажаючих було стільки, що коли попросився навіть до знайомих, сказали що вже абсолютно не потрібно.
И будущие поколения должны знать правду... какой бы она не была...выгодной..или не очень...
О чем я выше и написал...
Там должен быть здоровенный бизнес-лаундж-центр с офисами, ресторанами и кафе - такой вид на Днепр пропадает.
А всю технику -
нахна хутор Новые Петровцы.
Сколько можно ГНОБИТЬ киевлян этой тёткой ?
там и так энергетика по склонам не ахти от Лысой горы и до северного моста
убрать так может полегчает
а беспредел застройщиков надо отдельно решать
Работы по демонтажу проводят за деньги музея, сумма составляет около 400 тысяч гривен. Источник:
Ломать - не строить. И деньги неплохие
Батько наш Бандера
Україна мати
давно накрилося ... (а далі -ви самі)
Фашизм , комунізм , рашизм і нацизм - це все для львів'ян - сміття й непотріб.
колись була Москва спалена,
а пак французум зухаблена.
Вас не забуде Руська зимля,
як билисьте французькой плимня,
прославилисьте руськой имня
коло Бородіна.
П.П. Чучка