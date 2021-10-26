Радянську зірку демонтували на Марсовому полі у Львові
У Львові демонтували радянську зірку, яка була встановлена на Марсовому полі, що входить до складу музею-заповідника "Личаківський цвинтар".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Зірку вже підняли і продовжують оббивати бетон.
"Другий день ми проводимо демонтажні роботи. Підняли домкратом зірку, тяжка робота, бо старий бетон, міцний, але вона не була нічим іншим прикріплена. Заберемо бетон – і все", – розповів працівник Володимир Семин.
Радянська зірка виготовлена з бронзи, розміром 3,6 на 3,6 метра, вагою близько півтори тонни. Її виготовили у 70-х роках минулого століття, коли проводили реконструкцію Марсового поля.
"Реконструкцію проводили у 1974–1976 роках, тоді зробили ущільнення поховань радянських солдатів і працівників НКВС. На плитах написані по десять прізвищ і, згідно з архівними книгами, по 10 останків клали в саркофаги, які запаяли. Чи це справді так, чи там по 10 останків, невідомо. Загалом тут нібито поховані 3600 солдат і офіцерів НКВС. Згідно з рішенням виконкому міськради від 8 жовтня цього року, ми демонтували радянську зірку, а управління архітектури має розробити проєкт упорядкування комплексу", – розповів директор музею-заповідника "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай.
Роботи з демонтажу проводять за гроші музею, сума становить близько 400 тисяч гривень.
Зірку як радянський символ завтра, 27 жовтня, перевезуть до музею "Територія терору". Таке рішення раніше ухвалив виконкому міськради Львова.
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а так це звичайна наруга над могилами, та військовими похованнями.
https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/viyskovym/**********-povstanska-armiya
Загалом упівці знищили навіть більше, ніж дивізію. Загинуло більше 100тис., весь особовий склад і ті хто підтримували, до за кордону пригоршня дійшла. Тузлу так, пам'ятаю, ну тоді здебільшого УНСО поїхало, причому бажаючих було стільки, що коли попросився навіть до знайомих, сказали що вже абсолютно не потрібно.
И будущие поколения должны знать правду... какой бы она не была...выгодной..или не очень...
О чем я выше и написал...
Там должен быть здоровенный бизнес-лаундж-центр с офисами, ресторанами и кафе - такой вид на Днепр пропадает.
А всю технику -
нахна хутор Новые Петровцы.
Сколько можно ГНОБИТЬ киевлян этой тёткой ?
там и так энергетика по склонам не ахти от Лысой горы и до северного моста
убрать так может полегчает
а беспредел застройщиков надо отдельно решать
Работы по демонтажу проводят за деньги музея, сумма составляет около 400 тысяч гривен. Источник:
Ломать - не строить. И деньги неплохие
Батько наш Бандера
Україна мати
давно накрилося ... (а далі -ви самі)
Фашизм , комунізм , рашизм і нацизм - це все для львів'ян - сміття й непотріб.
колись була Москва спалена,
а пак французум зухаблена.
Вас не забуде Руська зимля,
як билисьте французькой плимня,
прославилисьте руськой имня
коло Бородіна.
П.П. Чучка