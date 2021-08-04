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Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн. ФОТО

Монумент зі Звенигородки Черкаської області відправлять у Донецьку область.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

Бронзовий Ілліч висоток 3,8 метра і вагою понад 2 тонни пішов із молотка 3 серпня. За право придбати Леніна боролися 12 кандидатів. Підсумкова ціна перевищила початкову майже в 3 рази.

На торгах перемогла жителька Покровська Донецької області - фізособа-підприємець, яка надає послуги в сфері проводового електрозв'язку.

"Гроші, які отримаємо від продажу Леніна, направимо до бюджету. Купимо або зробимо за них щось корисне", - розповів мер Звенигородки Олександр Саєнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дробович про знесення пам'ятників: "Леніни - це вже радше екзотика в Україні"

Пам'ятник Леніну в місті демонтували після Революції Гідності. Спочатку він зберігався у військовому музеї. Пізніше на сесії міськради прийняли рішення забрати Леніна і виставити на продаж.

Знесений памятник Леніну продали за 311,5 тис. грн 01
Знесений памятник Леніну продали за 311,5 тис. грн 02

аукціон (1421) Ленін (132) пам’ятник (928) декомунізація (556) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+12
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8498
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04.08.2021 17:52
+6
Памятник пасивному гомосексуалісту, агенту Парвуса та генерального штабу Німеччини, садиста та фашиста і сифілітика художньої цінності не має. Тому виставляти його на аукціон могли лише повні дегенерати які не тільки історії не знають але й позбавлені примітивного почуття власної гідності. Це метал. А саме бронза. Мали здати на метал по діючим розцінкам в пунктах приймання вторсировини відразу після демонтажу.
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04.08.2021 17:55
+5
Все історично і точно, у Лєніна ж сифіліс був...
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04.08.2021 17:48
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сношайте більше пам'ятників Леніну!
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04.08.2021 17:32 Відповісти
Так, так! Зробить в них отвір та СНОШАЙТЕ! 🤣
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04.08.2021 17:42 Відповісти
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8498
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04.08.2021 17:52 Відповісти
физлицо-предприниматель, которая предоставляет услуги в сфере.....
проводной электросвязи.

накаркал Вова на себя: "Коммунизм есть совецкая власть и ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ всей страны"

вот и будет теперь оставшуюся жизнь проводами висеть, а вороны об него будут ноги вытирать
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04.08.2021 19:21 Відповісти
і шо она с нім дєлать будєт, засахаріт?..

лєнін в глазурі...

Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8148
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04.08.2021 19:49 Відповісти
Самый удачный ленин был у нас в Черноморске (Ильичёвске). Его можно было Китаю или КНДР продать тысяч за 10 долларов. Но перевозка в Китай тоже обошлась бы в 11-15 тыс.долларов
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04.08.2021 17:41 Відповісти
Самый классный Членин в Феодосии. На розовом постаменте )))
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04.08.2021 17:46 Відповісти
А чому в стилі пінк, а не блю?
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04.08.2021 18:37 Відповісти
бо ЛГБТ
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04.08.2021 19:17 Відповісти
самий класний(на увазі матеріал) ленін стояв на Бесарабці в Києві... гарно ми попрацювали з ним... куски тєла ще й досі можна пошукати в інеті... аж кувалда розплескалась...
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04.08.2021 19:15 Відповісти
Нє. Китайці б такого урода не взяли б і даром. Кажуть, що лєнінградський скульптор, який мав ліцензію на спорудження комуністичних ідолів, навмисно робив їх всіх виродками. Як згадаю крихітну голову на гігантських плечах, так і згадаю Пумб з кіно "Супербрати Маріо".
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04.08.2021 18:22 Відповісти
Цікаво, а бронзи в ньому більше, ніж на 311 тис. грн?
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04.08.2021 17:43 Відповісти
Не, его купили троцкисты из идейных соображений.
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04.08.2021 17:46 Відповісти
купили троцкисты из идейных соображений ?

чтобы медленно мучить тупой ножовкой ?
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04.08.2021 19:25 Відповісти
Гугл каже, що ціна біля 140-150 грн/кг. Тобто 2 тони потягнуть на 300 тис. грн., а там більше... Питання, на скільки більше)
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04.08.2021 17:48 Відповісти
придивився до стану того чучела... не бачу купоросного посиніння, як признаку присутності міді... може він із чугунія?
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04.08.2021 19:37 Відповісти
На торгах победила жительница Покровска Донецкой области - физлицо-предприниматель, которая предоставляет услуги в сфере проводной электросвязи.

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Зроблять тепер з лєніна мідних кабелів електрозв"язку і буде зв"язок з інтернетом роздавати по місцевих селах.
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04.08.2021 19:20 Відповісти
... порнографию

покойный Вова очень даже любил порассуждать о свободной любви и "бесплатной малинке".
уж поверьте мне, я труды этой падлюки в универе наизусть выучил
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04.08.2021 19:24 Відповісти
уважающие себя студенты не читали эту муть, просто преписывали конспекты из курса в курс, не зная о том "герое" который его конспектировал...
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04.08.2021 19:43 Відповісти
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 4699
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04.08.2021 17:45 Відповісти
Все історично і точно, у Лєніна ж сифіліс був...
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04.08.2021 17:48 Відповісти
сифілітика в сифілітичну територію...
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04.08.2021 19:11 Відповісти
сифилис устраняется после переплавки бронзы

а может и нет .....

УЖАС, УЖАС. УЖАС !!!!
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04.08.2021 19:26 Відповісти
випалюється... при темп 2000 по цельсію.
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04.08.2021 19:38 Відповісти
Термінатор...
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04.08.2021 22:18 Відповісти
Памятник пасивному гомосексуалісту, агенту Парвуса та генерального штабу Німеччини, садиста та фашиста і сифілітика художньої цінності не має. Тому виставляти його на аукціон могли лише повні дегенерати які не тільки історії не знають але й позбавлені примітивного почуття власної гідності. Це метал. А саме бронза. Мали здати на метал по діючим розцінкам в пунктах приймання вторсировини відразу після демонтажу.
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04.08.2021 17:55 Відповісти
Такую мизерную цену за вождя мирового пролетариата ?? Стыдно!
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04.08.2021 17:57 Відповісти
здали в цветмет і то дороже б дали... а взагалі, незрозуміло, чому торги не начинались з ціни цветмету цього опудала?
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04.08.2021 19:10 Відповісти
А я знаю, де в нас валяється голова СРаліна. Токо грошивперед.
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04.08.2021 17:59 Відповісти
Із паршивої вівці хоч шерсті жмутик!
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04.08.2021 18:04 Відповісти
Я в 2009 г видел в парке санатория "Одесса" (бывший Дзержинского) скульптурную группу ленин и дети. Умилила до слёз. Давно такого ничего не видел. Даже на ВДНХ в Москве. Там правда был фонтан "Дружбы Народов" .
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04.08.2021 18:09 Відповісти
Почему был?
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04.08.2021 18:29 Відповісти
Я там давно не был. Ну а сама дружба народов куда делась?
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04.08.2021 19:24 Відповісти
Тётка сдаст чЛенина как цветной лом
и наварит 100% от вложенного...
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04.08.2021 18:10 Відповісти
а может поставить памятник у себя и организовать кружок по интересам секту ватников, собирать с прокацапских депутатов колаборантов тоже немного, экскурсии, платные фото, для любителей вандализма и извращений - отдельные прайсы и т.п., будет 100% в месяц. а потом - да, продаст.
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04.08.2021 18:28 Відповісти
Дороговато. Купил бы. Вышел, и молодость вспомнил))))
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04.08.2021 18:22 Відповісти
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8640
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04.08.2021 18:25 Відповісти

вiдьмi Вiтренко продавайте, в неї грошi є...


Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 3340

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04.08.2021 18:47 Відповісти
Какие коментарии
Хуже разговора -- двух торговок семечок
Не помня той истории -- не будем помнить и нинешнюю
Прибежал - отбил нос у памятника,,сделал декомунизацию,,
Скульптор сотворивший пямятник Узникам гулага
сделал памятник Н.С.Хрущеву-был им выдворен из ссср
Сказал про памятники просто и доходчиво :
Памятники не должны ходить
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04.08.2021 19:31 Відповісти
Но не предан земле Тиран,объявивший войну стране,и не видно конца и края этой войне...
И.Тальков что в воду гладел про чЛенинских Уродов спел в "яблочко"...,этот мудак Мавзолейный не стоит и 1 копейки... МразЬ конченная
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04.08.2021 20:18 Відповісти
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 5820
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04.08.2021 20:26 Відповісти
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 4042
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04.08.2021 20:27 Відповісти
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 1609 крысы позорные...
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04.08.2021 20:30 Відповісти
Хоч якась користь з цього металолому🙄
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05.08.2021 00:05 Відповісти
Теперь продавцов посадят в тюрьму?
В Украине запрещена торговля коммунистической символикой!
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05.08.2021 10:01 Відповісти
 
 