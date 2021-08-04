Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн. ФОТО

Монумент зі Звенигородки Черкаської області відправлять у Донецьку область.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

Бронзовий Ілліч висоток 3,8 метра і вагою понад 2 тонни пішов із молотка 3 серпня. За право придбати Леніна боролися 12 кандидатів. Підсумкова ціна перевищила початкову майже в 3 рази.

На торгах перемогла жителька Покровська Донецької області - фізособа-підприємець, яка надає послуги в сфері проводового електрозв'язку.

"Гроші, які отримаємо від продажу Леніна, направимо до бюджету. Купимо або зробимо за них щось корисне", - розповів мер Звенигородки Олександр Саєнко.

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Пам'ятник Леніну в місті демонтували після Революції Гідності. Спочатку він зберігався у військовому музеї. Пізніше на сесії міськради прийняли рішення забрати Леніна і виставити на продаж.



