Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн. ФОТО
Монумент зі Звенигородки Черкаської області відправлять у Донецьку область.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".
Бронзовий Ілліч висоток 3,8 метра і вагою понад 2 тонни пішов із молотка 3 серпня. За право придбати Леніна боролися 12 кандидатів. Підсумкова ціна перевищила початкову майже в 3 рази.
На торгах перемогла жителька Покровська Донецької області - фізособа-підприємець, яка надає послуги в сфері проводового електрозв'язку.
"Гроші, які отримаємо від продажу Леніна, направимо до бюджету. Купимо або зробимо за них щось корисне", - розповів мер Звенигородки Олександр Саєнко.
Пам'ятник Леніну в місті демонтували після Революції Гідності. Спочатку він зберігався у військовому музеї. Пізніше на сесії міськради прийняли рішення забрати Леніна і виставити на продаж.
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проводной электросвязи.
накаркал Вова на себя: "Коммунизм есть совецкая власть и ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ всей страны"
вот и будет теперь оставшуюся жизнь проводами висеть, а вороны об него будут ноги вытирать
лєнін в глазурі...
чтобы медленно мучить тупой ножовкой ?
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Зроблять тепер з лєніна мідних кабелів електрозв"язку і буде зв"язок з інтернетом роздавати по місцевих селах.
покойный Вова очень даже любил порассуждать о свободной любви и "бесплатной малинке".
уж поверьте мне, я труды этой падлюки в универе наизусть выучил
а может и нет .....
УЖАС, УЖАС. УЖАС !!!!
и наварит 100% от вложенного...
кружок по интересамсекту ватников, собирать с прокацапских депутатовколаборантов тоже немного, экскурсии, платные фото, для любителей вандализма и извращений - отдельные прайсы и т.п., будет 100% в месяц. а потом - да, продаст.
вiдьмi Вiтренко продавайте, в неї грошi є...
Хуже разговора -- двух торговок семечок
Не помня той истории -- не будем помнить и нинешнюю
Прибежал - отбил нос у памятника,,сделал декомунизацию,,
Скульптор сотворивший пямятник Узникам гулага
сделал памятник Н.С.Хрущеву-был им выдворен из ссср
Сказал про памятники просто и доходчиво :
Памятники не должны ходить
И.Тальков что в воду гладел про чЛенинских Уродов спел в "яблочко"...,этот мудак Мавзолейный не стоит и 1 копейки... МразЬ конченная
В Украине запрещена торговля коммунистической символикой!