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Інститут нацпам'яті (227) Ленін (126) Дробович (75)

Дробович про знесення пам'ятників: "Леніни - це вже радше екзотика в Україні"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Дробович про знесення пам'ятників:

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів, чи був останнім пам'ятник Леніну, який знесли в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24".

"Буквально сьогодні я бачив пост одного з активістів, здається, вони виявили ще одного "останнього Леніна", тому Леніни - це вже радше екзотика в Україні, принаймні на підконтрольній уряду території", - заявив чиновник.

Водночас, за словами Дробовича, якщо відкинути іронію, то насправді немає ніякого остаточного реєстру.

"Є багато активістів із різних областей, які в тому числі і нам пишуть - вони виявляють якісь пам'ятники, меморіальні дошки, пов'язані з комуністичним режимом. І в принципі облік якраз ведеться по тому, що було демонтовано, перейменовано, змінено або девізуалізовано. Якогось реєстру попереднього немає. те, що мало художню цінність або монументальну, було в реєстрах держави, а третьосортний штампований Ленін, який десь у дворі заводу якогось стоїть, то таких реєстрів немає", - зазначив Дробович.

Читайте: Останній в Україні пам'ятник Леніну знесли на Одещині. ФОТО

Раніше повідомлялося, що в селі Старі Трояни на Одещині невідомі зіштовхнули з постаменту останній в Україні пам'ятник Леніну.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Дробович о сносе памятников: "Ленины - это уже скорее экзотика в Украине" - Цензор.НЕТ 1085
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29.01.2021 10:06
+10
Далі "дерусифікація".
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29.01.2021 10:14
+8
тільки без лапОк.
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29.01.2021 10:17
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Нужно одного найти, кернесу на могилу...
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29.01.2021 10:04 Відповісти
Якщо не знайдуть - можна пам"ятник Ківалову з Одеси привезти)
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29.01.2021 10:06 Відповісти
Лучше найти, хоть ухо, отбитое от быдлохарьковского ленина, а кивалова допе на могилу, наркоманы вель долго не живут.
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29.01.2021 10:09 Відповісти
придавити тим члєніном щоб кєрнес не виліз
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29.01.2021 17:59 Відповісти
А це правда, що коли падає пам"ятник Члєніну, всі упороті комуняки в околицях перетворюються в прах? )))
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29.01.2021 10:05 Відповісти
Дробович о сносе памятников: "Ленины - это уже скорее экзотика в Украине" - Цензор.НЕТ 1085
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29.01.2021 10:06 Відповісти
Відрізок свого Шляху, що називався "декомунізація" ми вже практично пройшли. Треба йти далі.
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29.01.2021 10:07 Відповісти
Далі "дерусифікація".
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29.01.2021 10:14 Відповісти
тільки без лапОк.
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29.01.2021 10:17 Відповісти
А це вже буде не так швидко, але точно буде.
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29.01.2021 10:22 Відповісти
30 років - це швидко??
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29.01.2021 11:17 Відповісти
Десь 40, два покоління.
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29.01.2021 11:21 Відповісти
Революции все-таки есть чем гордиться.
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29.01.2021 10:10 Відповісти
Вместо них появилось много других памятников. Оно того стоило?
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29.01.2021 10:11 Відповісти
Нет, совсем немного. И даже от этой малости население явно не в восторге.
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29.01.2021 10:18 Відповісти
є рація ще пам'ятники різних "савецкіх полководців" прибрати з вулиць та парків до якихось музеїв другой світовой чи за паркани історичних музеїв, щоб не дратували громадян
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29.01.2021 10:15 Відповісти
Треба було чЛеніних бережно демонтувати,та продати їх кацапським свинособакам за парєбрік,там на чЛеніних великий попит))
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29.01.2021 10:15 Відповісти
не можна торгувати на крові, ліпше знижувати їх поголів'я будь якими засобами
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29.01.2021 10:17 Відповісти
Он мордой лица не вышел, вы же видели какие там памятники с исконно русскими лицами сейчас в моде
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29.01.2021 10:17 Відповісти
і тебе постаити на чолі контори - "лєнінзбут", чи може рога-копита-лєнінзбут? Дробович про знесення пам'ятників: "Леніни - це вже радше екзотика в Україні" - Цензор.НЕТ 3828
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29.01.2021 10:20 Відповісти
Так наверно кто то и наварился на этом, миллионы на шару. И голову можно поменять вот и прибыль. Отборный гранит скульптура.
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29.01.2021 10:42 Відповісти
памятники ленину это не экзотика, это смрадный мусор который нужно утилизировать, чтоб не портить воздух.
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29.01.2021 10:15 Відповісти
Це добре, що Лєнінів та інших вордулак вже нема, бо вони впливали на підсвідомість людей.
Я особисто доклав чимало зусиль, щоб впав пам'ятник чєкістам біля гуцульського Дихтинця.
Нарешті чєкістов звалили.
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29.01.2021 10:19 Відповісти
Треба було чЛеніних бережно демонтувати,та продати їх кацапським свинособакам за парєбрік,там на чЛеніних великий попит)) (с)
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29.01.2021 10:21 Відповісти
А вы найдите остатки памятников! Стаю блуждающих активистов, загоняют, они всю грязную работу исполнят, попрыгают на сваленном памятнике и уедут. А за ними подгонят кран и машины и вывезут в нужном направлении дармовой материал. И опять почти на шару везут активистов следующий валить, и главное безнаказанно! Миллионы в карман ложат организаторам. Гарный бизнес!
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29.01.2021 10:49 Відповісти
Дробович про знесення пам'ятників: "Леніни - це вже радше екзотика в Україні" - Цензор.НЕТ 3940
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29.01.2021 11:44 Відповісти
Коммунисты построили? Прям так Единороссы встали стройными рядами и построили)
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29.01.2021 10:22 Відповісти
Ты само хоть поняло что написало, чучело? Дома, которые "простроили коммунисты руками ваших родителей". Кацапы, вы там совсем ипанулись со своим совком.
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29.01.2021 10:23 Відповісти
построили конечно...но, чтобы домов этих было много - строитель получал три-четыре рубля в день, потому что ему, коммунисты каждый день по телику говорили о великой политике партии, поддержке мирового революционного движения, дружбе народов, сильнейшей армии и о проклятых буржуинах, которые мешают процветать тем, кто стоит в очереди в конце месяца, чтобы купить что нибудь буржуинское, если ему хватит...
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29.01.2021 10:33 Відповісти
Дома твоє ***** зносить. Разом з людьми.
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29.01.2021 10:26 Відповісти
ДРОЧІШЬ"НА ЧлЄНІНА,дімон?
нє переключілся на Путлера,консерватор?
Дробович про знесення пам'ятників: "Леніни - це вже радше екзотика в Україні" - Цензор.НЕТ 7826

но главное- хорошее настроение,да? Дробович про знесення пам'ятників: "Леніни - це вже радше екзотика в Україні" - Цензор.НЕТ 7156
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29.01.2021 10:28 Відповісти
Какая экзотика? В Крыму полно этих памятников.....
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29.01.2021 10:19 Відповісти
Не уходи! - молило зажопье, плача слезами рабиновича и ломая при этом руки. Но этот последний так и ушел, с поломанными руками Дробович про знесення пам'ятників: "Леніни - це вже радше екзотика в Україні" - Цензор.НЕТ 7709
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29.01.2021 10:36 Відповісти
Це така політика, все знести і забути. Чому цих катів не звезли в парк тоталітаризму не заварили в клітки і для всіх бажаючих не написали хто автор пам'яткик, кому пам'ятник, що зробив цей фігурант для України, скільки тут вбив людей? Хабад олігархії проплатив і дурнів під конролем олігархії знесли па'ятники тоталітаторам. І ніби не було ні голодоморів, ні чоносвитників, ні колгоспних рабів, ні вибуху від експериментаторів над ядерним енергоблоком. Тому і вирощують тупе покління Лего з осколочним мисленням ідіотів.
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29.01.2021 10:37 Відповісти
Серед мене існує переконання, що пам`ятник - це історично-художній арт-об'єкт, який, крім увічнення історичної постаті або події, ще має і художню цінність. А "Ленінів" серійно "клепали" на спеціалізованому підприємстві, тому про їхню художню цінність взагалі й мови не може бути. Тому "Леніни" - це не пам'ятники, а істукани, яких не шкода від слова "зовсім".
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29.01.2021 10:48 Відповісти
Почему не поставить памятник чЛенину на приглашение в общественный туалет? Так нет весь гранит отборный украли.
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29.01.2021 10:51 Відповісти
Ленін вів відкриту пропаганду тероризму. Ленін - терорист №1 у світі. Така от екзотика.
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29.01.2021 11:16 Відповісти
 
 