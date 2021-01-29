Дробович про знесення пам'ятників: "Леніни - це вже радше екзотика в Україні"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів, чи був останнім пам'ятник Леніну, який знесли в Одеській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24".
"Буквально сьогодні я бачив пост одного з активістів, здається, вони виявили ще одного "останнього Леніна", тому Леніни - це вже радше екзотика в Україні, принаймні на підконтрольній уряду території", - заявив чиновник.
Водночас, за словами Дробовича, якщо відкинути іронію, то насправді немає ніякого остаточного реєстру.
"Є багато активістів із різних областей, які в тому числі і нам пишуть - вони виявляють якісь пам'ятники, меморіальні дошки, пов'язані з комуністичним режимом. І в принципі облік якраз ведеться по тому, що було демонтовано, перейменовано, змінено або девізуалізовано. Якогось реєстру попереднього немає. те, що мало художню цінність або монументальну, було в реєстрах держави, а третьосортний штампований Ленін, який десь у дворі заводу якогось стоїть, то таких реєстрів немає", - зазначив Дробович.
Раніше повідомлялося, що в селі Старі Трояни на Одещині невідомі зіштовхнули з постаменту останній в Україні пам'ятник Леніну.
Будь ласка, зачекайте...
Я особисто доклав чимало зусиль, щоб впав пам'ятник чєкістам біля гуцульського Дихтинця.
Нарешті чєкістов звалили.
нє переключілся на Путлера,консерватор?
но главное- хорошее настроение,да?