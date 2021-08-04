Снесенный памятник Ленину продали за 311,5 тыс. грн. ФОТО
Монумент из Звенигородки Черкасской области отправится в Донецкую область.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Бронзовый Ильич высоток 3,8 метров и весом более 2 тонн ушел с молотка 3 августа. За право приобрести Ленина боролись 12 кандидатов. Итоговая цена превысила начальную почти в 3 раза.
На торгах победила жительница Покровска Донецкой области - физлицо-предприниматель, которая предоставляет услуги в сфере проводной электросвязи.
"Деньги, которые получим от продажи Ленина, направим в бюджет. Купим или сделаем за них что-то полезное", - рассказал мэр Звенигородки Александр Саенко.
Памятник Ленину в городе демонтировали после Революции Достоинства. Сначала он хранился в военном музее. Позже на сессии горсовета приняли решение забрать Ленина и выставить на продажу.
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проводной электросвязи.
накаркал Вова на себя: "Коммунизм есть совецкая власть и ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ всей страны"
вот и будет теперь оставшуюся жизнь проводами висеть, а вороны об него будут ноги вытирать
лєнін в глазурі...
чтобы медленно мучить тупой ножовкой ?
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Зроблять тепер з лєніна мідних кабелів електрозв"язку і буде зв"язок з інтернетом роздавати по місцевих селах.
покойный Вова очень даже любил порассуждать о свободной любви и "бесплатной малинке".
уж поверьте мне, я труды этой падлюки в универе наизусть выучил
а может и нет .....
УЖАС, УЖАС. УЖАС !!!!
и наварит 100% от вложенного...
кружок по интересамсекту ватников, собирать с прокацапских депутатовколаборантов тоже немного, экскурсии, платные фото, для любителей вандализма и извращений - отдельные прайсы и т.п., будет 100% в месяц. а потом - да, продаст.
вiдьмi Вiтренко продавайте, в неї грошi є...
Хуже разговора -- двух торговок семечок
Не помня той истории -- не будем помнить и нинешнюю
Прибежал - отбил нос у памятника,,сделал декомунизацию,,
Скульптор сотворивший пямятник Узникам гулага
сделал памятник Н.С.Хрущеву-был им выдворен из ссср
Сказал про памятники просто и доходчиво :
Памятники не должны ходить
И.Тальков что в воду гладел про чЛенинских Уродов спел в "яблочко"...,этот мудак Мавзолейный не стоит и 1 копейки... МразЬ конченная
В Украине запрещена торговля коммунистической символикой!