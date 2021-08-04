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Снесенный памятник Ленину продали за 311,5 тыс. грн. ФОТО

Монумент из Звенигородки Черкасской области отправится в Донецкую область.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Бронзовый Ильич высоток 3,8 метров и весом более 2 тонн ушел с молотка 3 августа. За право приобрести Ленина боролись 12 кандидатов. Итоговая цена превысила начальную почти в 3 раза.

На торгах победила жительница Покровска Донецкой области - физлицо-предприниматель, которая предоставляет услуги в сфере проводной электросвязи.

"Деньги, которые получим от продажи Ленина, направим в бюджет. Купим или сделаем за них что-то полезное", - рассказал мэр Звенигородки Александр Саенко.

Читайте: Дробович о сносе памятников: "Ленины - это уже скорее экзотика в Украине"

Памятник Ленину в городе демонтировали после Революции Достоинства. Сначала он хранился в военном музее. Позже на сессии горсовета приняли решение забрать Ленина и выставить на продажу.

Снесенный памятник Ленину продали за 311,5 тыс. грн 01
Снесенный памятник Ленину продали за 311,5 тыс. грн 02

Автор: 

аукцион (190) Ленин Владимир (573) памятник (2239) декоммунизация (753) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+12
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8498
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04.08.2021 17:52
+6
Памятник пасивному гомосексуалісту, агенту Парвуса та генерального штабу Німеччини, садиста та фашиста і сифілітика художньої цінності не має. Тому виставляти його на аукціон могли лише повні дегенерати які не тільки історії не знають але й позбавлені примітивного почуття власної гідності. Це метал. А саме бронза. Мали здати на метал по діючим розцінкам в пунктах приймання вторсировини відразу після демонтажу.
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04.08.2021 17:55
+5
Все історично і точно, у Лєніна ж сифіліс був...
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04.08.2021 17:48
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сношайте більше пам'ятників Леніну!
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04.08.2021 17:32 Ответить
Так, так! Зробить в них отвір та СНОШАЙТЕ! 🤣
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04.08.2021 17:42 Ответить
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8498
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04.08.2021 17:52 Ответить
физлицо-предприниматель, которая предоставляет услуги в сфере.....
проводной электросвязи.

накаркал Вова на себя: "Коммунизм есть совецкая власть и ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ всей страны"

вот и будет теперь оставшуюся жизнь проводами висеть, а вороны об него будут ноги вытирать
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04.08.2021 19:21 Ответить
і шо она с нім дєлать будєт, засахаріт?..

лєнін в глазурі...

Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8148
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04.08.2021 19:49 Ответить
Самый удачный ленин был у нас в Черноморске (Ильичёвске). Его можно было Китаю или КНДР продать тысяч за 10 долларов. Но перевозка в Китай тоже обошлась бы в 11-15 тыс.долларов
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04.08.2021 17:41 Ответить
Самый классный Членин в Феодосии. На розовом постаменте )))
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04.08.2021 17:46 Ответить
А чому в стилі пінк, а не блю?
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04.08.2021 18:37 Ответить
бо ЛГБТ
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04.08.2021 19:17 Ответить
самий класний(на увазі матеріал) ленін стояв на Бесарабці в Києві... гарно ми попрацювали з ним... куски тєла ще й досі можна пошукати в інеті... аж кувалда розплескалась...
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04.08.2021 19:15 Ответить
Нє. Китайці б такого урода не взяли б і даром. Кажуть, що лєнінградський скульптор, який мав ліцензію на спорудження комуністичних ідолів, навмисно робив їх всіх виродками. Як згадаю крихітну голову на гігантських плечах, так і згадаю Пумб з кіно "Супербрати Маріо".
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04.08.2021 18:22 Ответить
Цікаво, а бронзи в ньому більше, ніж на 311 тис. грн?
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04.08.2021 17:43 Ответить
Не, его купили троцкисты из идейных соображений.
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04.08.2021 17:46 Ответить
купили троцкисты из идейных соображений ?

чтобы медленно мучить тупой ножовкой ?
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04.08.2021 19:25 Ответить
Гугл каже, що ціна біля 140-150 грн/кг. Тобто 2 тони потягнуть на 300 тис. грн., а там більше... Питання, на скільки більше)
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04.08.2021 17:48 Ответить
придивився до стану того чучела... не бачу купоросного посиніння, як признаку присутності міді... може він із чугунія?
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04.08.2021 19:37 Ответить
На торгах победила жительница Покровска Донецкой области - физлицо-предприниматель, которая предоставляет услуги в сфере проводной электросвязи.

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Зроблять тепер з лєніна мідних кабелів електрозв"язку і буде зв"язок з інтернетом роздавати по місцевих селах.
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04.08.2021 19:20 Ответить
... порнографию

покойный Вова очень даже любил порассуждать о свободной любви и "бесплатной малинке".
уж поверьте мне, я труды этой падлюки в универе наизусть выучил
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04.08.2021 19:24 Ответить
уважающие себя студенты не читали эту муть, просто преписывали конспекты из курса в курс, не зная о том "герое" который его конспектировал...
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04.08.2021 19:43 Ответить
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 4699
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04.08.2021 17:45 Ответить
Все історично і точно, у Лєніна ж сифіліс був...
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04.08.2021 17:48 Ответить
сифілітика в сифілітичну територію...
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04.08.2021 19:11 Ответить
сифилис устраняется после переплавки бронзы

а может и нет .....

УЖАС, УЖАС. УЖАС !!!!
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04.08.2021 19:26 Ответить
випалюється... при темп 2000 по цельсію.
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04.08.2021 19:38 Ответить
Термінатор...
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04.08.2021 22:18 Ответить
Памятник пасивному гомосексуалісту, агенту Парвуса та генерального штабу Німеччини, садиста та фашиста і сифілітика художньої цінності не має. Тому виставляти його на аукціон могли лише повні дегенерати які не тільки історії не знають але й позбавлені примітивного почуття власної гідності. Це метал. А саме бронза. Мали здати на метал по діючим розцінкам в пунктах приймання вторсировини відразу після демонтажу.
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04.08.2021 17:55 Ответить
Такую мизерную цену за вождя мирового пролетариата ?? Стыдно!
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04.08.2021 17:57 Ответить
здали в цветмет і то дороже б дали... а взагалі, незрозуміло, чому торги не начинались з ціни цветмету цього опудала?
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04.08.2021 19:10 Ответить
А я знаю, де в нас валяється голова СРаліна. Токо грошивперед.
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04.08.2021 17:59 Ответить
Із паршивої вівці хоч шерсті жмутик!
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04.08.2021 18:04 Ответить
Я в 2009 г видел в парке санатория "Одесса" (бывший Дзержинского) скульптурную группу ленин и дети. Умилила до слёз. Давно такого ничего не видел. Даже на ВДНХ в Москве. Там правда был фонтан "Дружбы Народов" .
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04.08.2021 18:09 Ответить
Почему был?
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04.08.2021 18:29 Ответить
Я там давно не был. Ну а сама дружба народов куда делась?
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04.08.2021 19:24 Ответить
Тётка сдаст чЛенина как цветной лом
и наварит 100% от вложенного...
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04.08.2021 18:10 Ответить
а может поставить памятник у себя и организовать кружок по интересам секту ватников, собирать с прокацапских депутатов колаборантов тоже немного, экскурсии, платные фото, для любителей вандализма и извращений - отдельные прайсы и т.п., будет 100% в месяц. а потом - да, продаст.
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04.08.2021 18:28 Ответить
Дороговато. Купил бы. Вышел, и молодость вспомнил))))
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04.08.2021 18:22 Ответить
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 8640
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04.08.2021 18:25 Ответить

вiдьмi Вiтренко продавайте, в неї грошi є...


Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 3340

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04.08.2021 18:47 Ответить
Какие коментарии
Хуже разговора -- двух торговок семечок
Не помня той истории -- не будем помнить и нинешнюю
Прибежал - отбил нос у памятника,,сделал декомунизацию,,
Скульптор сотворивший пямятник Узникам гулага
сделал памятник Н.С.Хрущеву-был им выдворен из ссср
Сказал про памятники просто и доходчиво :
Памятники не должны ходить
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04.08.2021 19:31 Ответить
Но не предан земле Тиран,объявивший войну стране,и не видно конца и края этой войне...
И.Тальков что в воду гладел про чЛенинских Уродов спел в "яблочко"...,этот мудак Мавзолейный не стоит и 1 копейки... МразЬ конченная
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04.08.2021 20:18 Ответить
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 5820
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04.08.2021 20:26 Ответить
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 4042
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04.08.2021 20:27 Ответить
Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 1609 крысы позорные...
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04.08.2021 20:30 Ответить
Хоч якась користь з цього металолому🙄
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05.08.2021 00:05 Ответить
Теперь продавцов посадят в тюрьму?
В Украине запрещена торговля коммунистической символикой!
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05.08.2021 10:01 Ответить
 
 