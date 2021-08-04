Снесенный памятник Ленину продали за 311,5 тыс. грн. ФОТО

Монумент из Звенигородки Черкасской области отправится в Донецкую область.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Бронзовый Ильич высоток 3,8 метров и весом более 2 тонн ушел с молотка 3 августа. За право приобрести Ленина боролись 12 кандидатов. Итоговая цена превысила начальную почти в 3 раза.

На торгах победила жительница Покровска Донецкой области - физлицо-предприниматель, которая предоставляет услуги в сфере проводной электросвязи.

"Деньги, которые получим от продажи Ленина, направим в бюджет. Купим или сделаем за них что-то полезное", - рассказал мэр Звенигородки Александр Саенко.

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Памятник Ленину в городе демонтировали после Революции Достоинства. Сначала он хранился в военном музее. Позже на сессии горсовета приняли решение забрать Ленина и выставить на продажу.



